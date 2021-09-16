Участники миссии Inspiration4 проведут на околоземной орбите три дня.

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Компания Илона Маска успешно запустила миссию Inspiration4 с трансляцией в прямом эфире на ютубе — это первый в истории космический полёт полностью гражданского экипажа. Он состоит из четырёх космических туристов: двух предпринимателей, врача и работника аэрокосмической промышленности. На борту нет ни одного профессионального астронавта.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 Block 5 с кораблём Crew Dragon Resilience стартовала с космического центра во Флориде. Корабль проведёт три дня на низкой околоземной орбите высотой до 575 километров, после чего приводнится в Атлантическом океане. Полётом Crew Dragon Resilience управляют с Земли.

Корабль SpaceX Crew Dragon Resilience в космосе Фото SpaceX

Состав миссии Inspiration4

Члены первого полностью гражданского экипажа на фоне корабля Crew Dragon Фото Inspiration4

Джаред Исаакман, 38-летний миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments, которая занимается обработкой платежей — его назначили командиром экипажа;

Сиан Проктер, 51-летняя профессор муниципального колледжа — ей уготована роль пилота Inspiration4, первого в истории чернокожего женщины-пилота;



Хейли Арсено, 29-летняя помощница врача исследовательской больницы Сэйнт Джуд, пережившая рак костей в возрасте 10 лет — она будет санитарным врачом экипажа, первым человеком с протезом и одновременно самым молодым представителем США на орбите;



Кристофер Семброски, 42-летний ветеран ВВС США (уволился со службы в 2007 году), работающий в компании Lockheed Martin инженером по обработке данных.

