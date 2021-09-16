SpaceX впервые запустила в космос гражданский экипаж — четыре «туриста» и ни одного астронавта Статьи редакции
Участники миссии Inspiration4 проведут на околоземной орбите три дня.
Компания Илона Маска успешно запустила миссию Inspiration4 с трансляцией в прямом эфире на ютубе — это первый в истории космический полёт полностью гражданского экипажа. Он состоит из четырёх космических туристов: двух предпринимателей, врача и работника аэрокосмической промышленности. На борту нет ни одного профессионального астронавта.
Двухступенчатая ракета Falcon 9 Block 5 с кораблём Crew Dragon Resilience стартовала с космического центра во Флориде. Корабль проведёт три дня на низкой околоземной орбите высотой до 575 километров, после чего приводнится в Атлантическом океане. Полётом Crew Dragon Resilience управляют с Земли.
Состав миссии Inspiration4
- Джаред Исаакман, 38-летний миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments, которая занимается обработкой платежей — его назначили командиром экипажа;
- Сиан Проктер, 51-летняя профессор муниципального колледжа — ей уготована роль пилота Inspiration4, первого в истории чернокожего женщины-пилота;
- Хейли Арсено, 29-летняя помощница врача исследовательской больницы Сэйнт Джуд, пережившая рак костей в возрасте 10 лет — она будет санитарным врачом экипажа, первым человеком с протезом и одновременно самым молодым представителем США на орбите;
- Кристофер Семброски, 42-летний ветеран ВВС США (уволился со службы в 2007 году), работающий в компании Lockheed Martin инженером по обработке данных.
Идея миссии Inspiration4 принадлежит Исаакману, он же оплатил полёт — его целью была поддержка больницы Сэйнт Джуд. Одно из мест на борту Crew Dragon досталось сотруднице госпиталя, а два остальных места разыграли через онлайн-конкурс, для участия в котором нужно было пожертвовать больнице деньги. В итоге на счёт Сэйнт Джуд поступило 15 миллионов долларов, а экипаж пополнился инженером и преподавателем.
Бомба! Живу в век великих технологических открытий. Очень хотел бы так побывать в космосе
на кой хер Поцелуева стравили и обидели?
я у него на стриме спросил, он не то, что на ТЖ возвращаться не хочет, но еще и против перепостов своих статей сюда ред.
Че он космогений?
Постоянно съезжал кукухой на теме Украины
Ждём на авиасеилс
Даже не хочется язвить про рогозина, как же круто) Илон - гений (не сарказм)
Ну, справедливости ради, точно мы вроде как и не знаем, теоретически он всё таки мог что-то делать, ибо всё таки бакалавриат по физике имеет.
Но смотря на него, я таки больше склоняюсь к мнению что вряд ли он там много чем помог, с его то отношением...
Он там главный инженер, шарит в параметрах любой детальки и принимает решения по проектированию, чел https://youtu.be/h6rm8cJrJhM