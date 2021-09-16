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Технологии
Никита Логинов

SpaceX впервые запустила в космос гражданский экипаж — четыре «туриста» и ни одного астронавта Статьи редакции

Участники миссии Inspiration4 проведут на околоземной орбите три дня.

39 39 комментариев
560 просмотров

Компания Илона Маска успешно запустила миссию Inspiration4 с трансляцией в прямом эфире на ютубе — это первый в истории космический полёт полностью гражданского экипажа. Он состоит из четырёх космических туристов: двух предпринимателей, врача и работника аэрокосмической промышленности. На борту нет ни одного профессионального астронавта.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 Block 5 с кораблём Crew Dragon Resilience стартовала с космического центра во Флориде. Корабль проведёт три дня на низкой околоземной орбите высотой до 575 километров, после чего приводнится в Атлантическом океане. Полётом Crew Dragon Resilience управляют с Земли.

Корабль SpaceX Crew Dragon Resilience в космосе Фото SpaceX

Состав миссии Inspiration4

Члены первого полностью гражданского экипажа на фоне корабля Crew Dragon Фото Inspiration4
  • Джаред Исаакман, 38-летний миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments, которая занимается обработкой платежей — его назначили командиром экипажа;
  • Сиан Проктер, 51-летняя профессор муниципального колледжа — ей уготована роль пилота Inspiration4, первого в истории чернокожего женщины-пилота;
  • Хейли Арсено, 29-летняя помощница врача исследовательской больницы Сэйнт Джуд, пережившая рак костей в возрасте 10 лет — она будет санитарным врачом экипажа, первым человеком с протезом и одновременно самым молодым представителем США на орбите;
  • Кристофер Семброски, 42-летний ветеран ВВС США (уволился со службы в 2007 году), работающий в компании Lockheed Martin инженером по обработке данных.

Идея миссии Inspiration4 принадлежит Исаакману, он же оплатил полёт — его целью была поддержка больницы Сэйнт Джуд. Одно из мест на борту Crew Dragon досталось сотруднице госпиталя, а два остальных места разыграли через онлайн-конкурс, для участия в котором нужно было пожертвовать больнице деньги. В итоге на счёт Сэйнт Джуд поступило 15 миллионов долларов, а экипаж пополнился инженером и преподавателем.

SpaceX впервые запустит на орбиту экипаж из…
До этого туристы летали на орбиту только с астронавтами NASA и российскими космонавтами, которые…
tjournal.ru

#космос #сша #spacex #новости

39 39 комментариев
12
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39 комментариев
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Neten

3

Маск ебет

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Neten

Neten

4

Рогозин сосет

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Neten

Neten

2
Ответить

Дизайнер Павленко

3

Бомба! Живу в век великих технологических открытий. Очень хотел бы так побывать в космосе

Ответить
Дизайнер

Neten

1

Люди в 197х:

Бомба! Живу в век великих технологических открытий. Очень хотел бы так побывать в космосе

Ответить
Neten

Neten

–1

ОНИ ЕЩЁ И ЭВМ ИЗОБРЕЛИ, ВОТ ЭТО ТЕХНОЛОГИИ!!!!

Ответить
Neten

Дизайнер

1

Ну век технологических открытий начался примерно со второй мировой — в 40-50-х.

Ответить
Дизайнер

Neten

1

Вау, какой ты умный, жаль что ума твоего не хватило выкупить иронию.

Ответить
Neten

Дизайнер

1

Ну куда ж мне до тебя, сверхразум

Ответить
Дизайнер

Neten

0

Хм, молодец что признаёшь свои ошибки, так держать.

Ответить
Neten

Дизайнер

0
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Дизайнер

ouxen

0

ты живешь в кубаноидстане ¯\_(ツ)_/¯ 

Ответить
ouxen

Дизайнер

0

Ну как бы нет...

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БЕ3HOГNM

3

на кой хер Поцелуева стравили и обидели?
я у него на стриме спросил, он не то, что на ТЖ возвращаться не хочет, но еще и против перепостов своих статей сюда ред.

Ответить
БЕ3HOГNM

Кирилл Вселенский

0

Че он космогений?

Ответить
Кирилл

Церковный

1

Космогей

Ответить
Церковн…

Кирилл

0

Стравлен ред.

Ответить
Кирилл

Кирилл

0

Впрочем не удивлен…
- поцелуев опять партнеров в жепку целует
- аххаха, класс

Ответить
БЕ3HOГNM

БЕ3HOГNM

0

алло, ебать

Ответить
БЕ3HOГNM

Neten

0

Глубоко осуждаем поцелуева 

Ответить
Neten

БЕ3HOГNM

0

а что он сделал?

Ответить
БЕ3HOГNM

Церковный

3

Постоянно съезжал кукухой на теме Украины

Ответить
Церковн…

БЕ3HOГNM

0

Привет из Днепра

Ответить
БЕ3HOГNM

Церковный

0

Героям слава!

Ответить
Церковн…

БЕ3HOГNM

0

Держи мою киску

Ответить
БЕ3HOГNM

Кирилл

0

https://tjournal.ru/tech/439078-spacex-vpervye-zapustila-v-kosmos-grazhdanskiy-ekipazh-chetyre-turista-i-ni-odnogo-astronavta?comment=6285946

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Кирилл

CommentBot

0
Ответить
БЕ3HOГNM

sahk.com

0

Это который русофоб?

Ответить

Anatoly Timchenko

2

И прямую трансляцию смотреть интереснее, чем "мультики" Роскосмоса

Ответить

Андрей Фурцев

1

Боже, в этой новости восхитительно всё

Ответить

Матвей Зайцев

1

Ждём на авиасеилс

Ответить
Матвей

ouxen

0

нет не ждем

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Кирилл Вселенский

0

Даже не хочется язвить про рогозина, как же круто) Илон - гений (не сарказм) 

Ответить
Кирилл

ouxen

2

сам то он нихуя там не проектировал

Ответить
ouxen

zyxel upsov

1

Ну, справедливости ради, точно мы вроде как и не знаем, теоретически он всё таки мог что-то делать, ибо всё таки бакалавриат по физике имеет.
Но смотря на него, я таки больше склоняюсь к мнению что вряд ли он там много чем помог, с его то отношением...

Ответить
zyxel

Кирилл

0

Он там главный инженер, шарит в параметрах любой детальки и принимает решения по проектированию, чел https://youtu.be/h6rm8cJrJhM

Ответить
ouxen

Кирилл

0

Попизди, он там главный инженер

Ответить
Кирилл

Кирилл

0

Понял? Это тебе не продажник-маркетолог стив джобс

Ответить

ouxen

0

нет ни одного профессионального астронавта

42-летний ветеран ВВС США

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ 

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