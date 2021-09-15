Apple перед анонсом полноформатной клавиатуры для Watch Series 7 заблокировала сторонний аналог Статьи редакции
Разработчик обвинил компанию в плагиате и объявил, что подаст в суд.
Создатель клавиатуры для слабовидящих FlickType, позволяющей быстро набирать текст на «умных» часах Apple Watch, обвинил Apple в плагиате его приложения в Watch Series 7. Об этом пишет издание Input.
В марте 2021 года Apple отклонила заявку разработчика Коста Элефтериу на публикацию последнего обновления приложения в App Store. Компания объясняла это тем, что его клавиатура для Apple Watch «не работала без полного доступа к iOS».
Разработчик заявлял, что это не так. Элефтериу обращался в Apple девять раз, но его проигнорировали. В августе он прекратил поддержку FlickType.
По той же причине Apple не приняла приложение в 2019 году, но тогда Элефтериу подал апелляцию, и программу вернули в App Store. Разработчик также заявлял, что компания хотела выкупить у него FlickType, но он отказался.
Apple представила новое поколение своих «умных» часов на онлайн-презентации 14 сентября. Виртуальная клавиатура в Watch Series 7 стала полноразмерной. Она поддерживает функцию QuickPath, которая позволяет набирать текст при помощи свайпа. Для распознавания текста применяется машинное обучение.
После презентации Apple создатель FlickType заявил, что нововведение Watch Series 7 копирует его разработку. Приложение Элефтериу также содержало алгоритмы для быстрого ввода. Кроме того, при желании можно было отключить отображение клавиш и набирать текст свайпом.
Разработчик опубликовал в твиттере отрицательный ответ модераторов App Store на его заявку о публикации обновления FlickType, а также объявил о подаче судебного иска.
Каким образом свайпами удается набрать текст без ошибок?
ну английский текст норм набирается, а русский пока не завезли, хотя мне кажется это нереально, уж очень много мата там ред.
Если текст «ок», думаю проблем не возникнет
Разработчик также заявлял, что компания хотела выкупить у него FlickType, но он отказался.
Лох
Ебать макинтош изобрел все таки клаву со свайпом! Ещё лет через десять смогут челку убрать. ред.
Умные часы — хуита для зумеров. С самсунговских даже катать неудобно.
Change my mind.
Какие люди воскресли из небытия
Чё вообще, кто там живой остался? Я только в сейфспейсе обитаю, а он давно уже не околотжшный.
Лол, как можно сплагиатить клавиатуру? Тоже мне изобретение, чувак просто сделал то, что эппл не хотела / не могла сделать в более ранних версиях ОС. Лучшим решением было бы продать, если действительно предлагали деньги