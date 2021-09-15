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Технологии
Яна Ломакина

Apple перед анонсом полноформатной клавиатуры для Watch Series 7 заблокировала сторонний аналог Статьи редакции

Разработчик обвинил компанию в плагиате и объявил, что подаст в суд.

17 17 комментариев
702 просмотров

Создатель клавиатуры для слабовидящих FlickType, позволяющей быстро набирать текст на «умных» часах Apple Watch, обвинил Apple в плагиате его приложения в Watch Series 7. Об этом пишет издание Input.

В марте 2021 года Apple отклонила заявку разработчика Коста Элефтериу на публикацию последнего обновления приложения в App Store. Компания объясняла это тем, что его клавиатура для Apple Watch «не работала без полного доступа к iOS».

Разработчик заявлял, что это не так. Элефтериу обращался в Apple девять раз, но его проигнорировали. В августе он прекратил поддержку FlickType.

Kosta Eleftheriou @keleftheriou
Someone said I was being too accurate in my previous video.

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Демонстрация работы приложения FlickType на часах Apple

По той же причине Apple не приняла приложение в 2019 году, но тогда Элефтериу подал апелляцию, и программу вернули в App Store. Разработчик также заявлял, что компания хотела выкупить у него FlickType, но он отказался.

Apple представила новое поколение своих «умных» часов на онлайн-презентации 14 сентября. Виртуальная клавиатура в Watch Series 7 стала полноразмерной. Она поддерживает функцию QuickPath, которая позволяет набирать текст при помощи свайпа. Для распознавания текста применяется машинное обучение.

Клавиатура в Apple Watch Series 7 Фото Apple 

После презентации Apple создатель FlickType заявил, что нововведение Watch Series 7 копирует его разработку. Приложение Элефтериу также содержало алгоритмы для быстрого ввода. Кроме того, при желании можно было отключить отображение клавиш и набирать текст свайпом.

Разработчик опубликовал в твиттере отрицательный ответ модераторов App Store на его заявку о публикации обновления FlickType, а также объявил о подаче судебного иска.

Kosta Eleftheriou @keleftheriou
So now we know. See you in court, @Apple. https://twitter.com/EuanFTraynor/status/1437844636932870144
«Теперь всё стало ясно. Увидимся в суде, Apple»

#новости #apple

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Аркадий Гайдаржи

4

Не может быть

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Виталий Лановой

0

Каким образом свайпами удается набрать текст без ошибок?

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Виталий

Блаженный томагавк_два

1

ждёшь пока нужное слово в рандомайзере выпадет ред.

Ответить
Виталий

Woody Johnson

1

ну английский текст норм набирается, а русский пока не завезли, хотя мне кажется это нереально, уж очень много мата там ред.

Ответить
Виталий

Аркадий Гайдаржи

0

Если текст «ок», думаю проблем не возникнет

Ответить
Аркадий

Лига порвах

2

Наоборот, чем сложнее слово, тем уникальнее свайп ред.

Ответить
Виталий

Sam Lowry

0

На русском или английском? В русском это проблемно будет.

Ответить
Sam

Killo

1

Почему это проблемно? Несколько лет пользуюсь на Андроиде, все отлично

Ответить

Марк Варламов

0

Разработчик также заявлял, что компания хотела выкупить у него FlickType, но он отказался.

Лох

Ответить
Марк

Целый корабль

0

Этот лох подаст в суд на плагиат и монополию и скорее всего выиграет.

Ответить

Alex Fielding

0

Ебать макинтош изобрел все таки клаву со свайпом! Ещё лет через десять смогут челку убрать. ред.

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Alex

Арина Окшусб

0

Так типа год уже как. Всё жду пока на русском добавят, но чёт они пока не.

Ответить

Арина Окшусб

0

Умные часы — хуита для зумеров. С самсунговских даже катать неудобно.

Change my mind.

Ответить
Арина

Виталий Лановой

0

Какие люди воскресли из небытия

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Виталий

Арина Окшусб

0

Чё вообще, кто там живой остался? Я только в сейфспейсе обитаю, а он давно уже не околотжшный.

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Арина

Woody Johnson

0

встретимся в суде 

Ответить

Rodin Vasiliy

0

Лол, как можно сплагиатить клавиатуру? Тоже мне изобретение, чувак просто сделал то, что эппл не хотела / не могла сделать в более ранних версиях ОС. Лучшим решением было бы продать, если действительно предлагали деньги

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