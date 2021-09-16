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Новости vc.ru

ИТ-специалисты сообщили о блокировке «Google Документов» на сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota Статьи редакции

Сбои наблюдаются по всей России. 15 сентября в «Google Документах» опубликовали списки кандидатов «Умного голосования».

В Telegram-канале «Эшер II» появилось сообщение о блокировке docs.google.com мобильными операторами в разных регионах. Это также подтвердил проект GlobalCheck.

«Вероятно, блокировка связана с публикацией списков „Умного голосования“ на ресурсе „Google Документы“», — сказано в сообщении GlobalCheck. На форуме сетевых специалистов пишут, что блокировка идет по расширению SNI.

Первыми появилось сообщение о блокировке на сетях «Мегафона» в Петербурге и других регионах. Также в обсуждении есть утверждения о блокировке сайта от абонентов МТС, Tele2 и Yota. В Telegram-канале «IT и СОРМ» пишут о блокировке сайта для абонентов «Ростелекома» в некоторых регионах.

У редактора TJ из Петербурга сайт «Google Документов» не открывается на сетях Ростелекома. Такая же проблема у редактора TJ в Краснодаре, оператор МТС. «Казань, сеть Таттелеком, всё работает», — рассказал ещё один редактор.

Обновлено:

по данным GlobalCheck, Роскомнадзор также начал блокировать сервис для публикаций telegra.ph от команды Telegram.

#новости #блокировки

6204 просмотров
162 162 комментария
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162 комментария
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Оптимальный глобус

80

Заебись. Роняйте всё, гондоны.

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Оптимальный

Владимир Филатов

8

а ведь заблочат, им на вас похуй 

Ответить
Владимир

Оптимальный

18

А я и не сомневаюсь. Чем хуже, тем лучше в данной ситуации.

Ответить
25 комментариев
Владимир

Товарищ

1

Так самый главный чувак не пользуется ни компом, ни интернетом. Срать он хотел на ваши гуглы. Родина в опасности. 

Ответить
2 комментария

Joseph Knecht

63

Ну если людоеды так стараются заблокировать голосование, значит стоит им воспользоваться  ред.

Ответить
Joseph

Jurij Kowalczuk

2

Власти: у нас не бомбит, совсем, СОВЕРШЕННО НЕ БОМБИТ!! ВООБЩЕ БЛЯТЬ НЕ БОМБИТ!!! СУКА НАХУЙ НЕ БОМБИТ!!! ВЫ СЛЫШИТЕ БЛЯТЬ?!! НЕ БОМБИТ!!!!!!! ред.

Ответить
Jurij

Рыжий

0
Ответить
Joseph

Александр Суханов

–7

А еще бегают кремлеботы и фанаты(прихвостни) и всем кричат, что из-за УмГ злые комми возьмут власть, поэтому лучше сидеть дома))) ред.

Ответить
Александр

Владимир Филатов

1

так если коммунисты придут к власти, значит будет опять революция 

Ответить
4 комментария

Stadtluft Macht-Frei

32

До этого момента думал не пойду на выборы. Но, блять, пойду, сука и проголосую за любого из "умного кандидата" и в рот ебал я будет это комуняка или еще кто. Главные пидорасы в этой стране — это ЕР.

Ответить
Stadtluft

Stadtluft Macht-Frei

10

Партия ебучих говноедов, ебать их в сраку.

Ответить
Stadtluft

Александр Суханов

7

Еще и не забудь друзьям и знакомым рассказать об умном голосовании. 

Ответить

Влюбленный яд

22

блокировка идет по расширению SOSNI.

Ответить
Влюбленный

Оптимальный глобус

1

Даже не знаю что делать в такой ситуации

Ответить
Оптимальный

Кирилл

2

Соснять

Ответить
6 комментариев

Антон Пострунин

13

Вы меня извините, но это какая-то Нигерия в снегу. 

Ответить
Антон

norm

2

https://youtu.be/n--TEFlviTU

Ответить

Вова Кот

12

Дорофлились про блокировку Гугла из-за списков

Ответить

George Clooney

9

Ха ха , я здесь жил...

Ответить
George

Ваша Закладко

0
Ответить

Трансгендолёт

9

Только не «сбои», а умышленное нарушение работы связи

Ответить
Трансгендолёт

Андрей Охапкин

2

Пока неизвестно, надеюсь тж уже запросили комментарий у роскомнадзора

Ответить
Андрей

Трансгендолёт

2

будем ждать ответ РКН

Ответить
Андрей

thekitakun

1

запросили комментарий у роскомнадзора

Комментарии заблокированы 

Ответить
Андрей

Должный

0

зачем
у кириенко надо коментарий спрашивать

Ответить
1 комментарий

Zero-one-one

8

Лол, жаль людей работающих с гугл документами 

Ответить
Zero-one-one

Компьютерный историк

1

То есть, например, значительное число студентов, которые не могут/не хотят ставить себе офис.

Ответить
Компьютерный

Одинаковый Паша

6

Есть целые компании, которые даже платят за g-suite.

Ответить
Компьютерный

Владимир Филатов

0

на крайняк есть мс офис онлайн, например можно в облаке маилру пользоваться 

Ответить
Компьютерный

Кирилл

0

Офес платный извините отсосите

Ответить

Антон Пострунин

6

У меня предчувствие, что следующая неделя будет нерабочей.  ред.

Ответить
Антон

Кирилл Вселенский

2

С сохранением заработной платы???

Ответить
Кирилл

Антон Пострунин

8

С сохранением «конституционного строя» и разносом интернета. 

Ответить
1 комментарий
Кирилл

Лига порвах

1

Да, но за свой счёт

Ответить
5 комментариев
Антон

Александр Суханов

0

Она должна быть самой что ни наесть рабочей)) 
А работать надо будет четко и быстро. 

Ответить

Miguel

4

Ну что тут сказать. Пользуйтесь домашним интернетом "Билайна"!

Ответить
Miguel

Ivan Boldyrev

6

Лучше VPN - DME, VKO, LED и подобные. 

Ответить
Ivan

Московский

0

сцук, пять минут гуглил, что это за  VPN такие, а потом дошло ред.

Ответить
2 комментария
Miguel

Zero-one-one

2

У них база утекла, что-то не хочется 

Ответить
Zero-one-one

artemykairyak

0

выглядит как меньшее из зол

Ответить

Nikolai Popov

4

Проверил, Билайн все работает.

Ответить
Nikolai

Папуша

3

МТС тоже норм

Ответить
Папуша

Собака соседа

2

Мтс
Москва
Все ок

Но если ляжет - пизда, все отчёты и документы по работе там

Ответить
8 комментариев
Nikolai

Участковый колос

1

Питер. Мегафон - не работает. Ни через впн ни просто так. Именно через мобильный интернет не работает. Через домашний вайфай все открывает. 

Ответить
Участковый

Valery

1

 Ни через впн

Так не бывает)

Ответить
2 комментария

Антон Сциталов

2

Да, у меня с Мегафона приложение открывается с кучей ошибок всплывающих + некоторые документы недоступны, просит проверить СВЯЗЬ С ИНТЕРНЕТОМ.

Проверил подключение через Ростелеком - всё работает. ред.

Ответить
Антон

Трансгендолёт

7

а надо просить проверить связь с чебурнетом

Ответить
Трансгендолёт

Антон Сциталов

8
Ответить
Антон

Владимир Филатов

0

а если впн? 

Ответить
Владимир

Антон Сциталов

1

Сообщения об ошибке всё ещё есть, но документ открылся.

Ответить

Игорь Топов

4

У ростелекома работает

Ответить
Игорь

Рыжий

0

а с мобильного оператора?

Ответить
Рыжий

Матвей Нилов

0

Мегафон работает

Ответить

Zero-one-one

2

Когда заблокируют интернет?????Я устал ждать!!!! 

Ответить
Zero-one-one

Собачий чувак

0

Когда увидят, что ты всё ещё не вернул Кальцифера!

Ответить

Kapitan_ 711

3

вспомнилась фраза "тебя что в гугле забанили" 

Ответить

Антон Сциталов

3
Ответить

Вечерние чтения

3
Ответить

Точный ключ

2

так вот блять почему у меня материалы не открываются

Ответить
Точный

Точный ключ

1

вот гондоны-то, а. какая же тупость

Ответить
1 комментарий
Точный

Глеб Ворончихин

1

секретные, я надеюсь

Ответить
1 комментарий

Кирилл Вселенский

2

Спасибо что украли мой пост пока я писал мда блин….

Ответить
Кирилл

Оптимальный глобус

0

Даже не знаю как скрасить твою грусть. Ложись спать давай уже.

Ответить

Антигравитационный торт

2

Сегодня кстати яндекс обновил свой редактор, жутко неудобно 

Ответить
Антигравитацион…

Gre Li

0

У них же интеграция с Микрософтом. Микрософтовский редактор.

Ответить

Алексей Иванов

2

Пасиб дядь вов, поработали в облаке ред.

Ответить

Grigory Kopiev

0

Гугл же завтра вызвали на ковер в СовФед по поводу «вмешательства в выборы», видимо показывают типа «смотрите как можем, если будете выебываться» ред.

Ответить
Grigory

Игорь Рачук

1

Гугл может так выебнуться, что всех этих пугателей на вилах протащат по площади)))

Ответить
5 комментариев

Вот такие пироги

1

Йота в СПб - если не включать ВПН, реально не грузится сайт, сбрасывает соединение. 

Ответить

Nick No

1

Мобильный мтс и домашний инет Билайн у меня открывает список УмГ

Ответить

ziggy stardust

1
Ответить

Матвей Нилов

1

Завтра этот списоа по ходу будет самым популярным документом в поиске

Ответить

Alex Jake

1

Завтра и ютуб так понимаю уйдет под воду? Ну а хули, ведь *вы находитесь здесь*.

Ответить

Никита Андреев

1

А если выложить список УГ на TJ?

Ответить
Никита

Антигравитационный торт

0

В @Лига Тупых 

Ответить

Должный дебаркадер

0

Поздравляю с этапом "жёстче чем в Беларуси"

Ответить
Должный

solawind

1

в беларуси просто оборудования нет чтоб так блочить

Ответить
2 комментария
Должный

Рыжий

0

Ну пока что запрета на обмен валюты не было в России...
За и за слова "Слава России" пока еще не судят  ред.

Ответить
3 комментария
Должный

Bich

0

Кажется вы не совсем в курсе ситуации в Беларуси
Там 3 дня интернета не было практически полностью
Работало 1-2 неизвестных впн сервиса, которые еще нужно было постараться скачать, да и те работали с перебоями, а у 95% популярных впн просто не подключало к серверам
То есть доступ в интернет можно сказать вырубили

Ответить
2 комментария

Собачий чувак

0

МТС в мск отрабатывает.

Ответить

Сергей Шестаков

0

Он нам нахой не нужен, этот ваш интернет. Лол

Ответить

jonathan rogers

0

Дошутились лол) А вы думали что внезапно власть перестанет щемить свой народ что ли? ну ну, продолжение следует

Ответить

Alexander Irzack

0

Полный распиздос начался, однако. Вовремя свалили. 

Ответить

Автомобильный диод

0

Роскомнадзору ночью вообще делать нехуй?

Ответить

Артем Ляховец

0

Да заблокируйте уже весь интернет, чо мелочится. Уебаны.

Ответить

Andy Rorsha

0

Билайн в двух разных регионах кажет

Ответить

Lofoten Forsake

0

А знаете, мне в Казахстане нормально живётся. Но надо все-таки целиться в Польшу.

Ответить

Jurij Kowalczuk

0

Ха-ха, замедлять... не, всего лишь блокировать....

Ответить

Плотный цвет

0

Яндекс - бумаги уже существует или ещё не придумали?

Ответить

Genesi5 ­

0

Лёха, ты доволен?

Ответить

Stepan Morozov

0

А ведь у кого-то на это работа завязана. А ведь кто-то все перепробовал сегодня вечером, чтобы доступ получить.

Ответить

Alexander Kopeikin

0

Welcome to Беларусь. ctrl+c ctrl+v методов Луки продолжается  ред.

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