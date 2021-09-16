ИТ-специалисты сообщили о блокировке «Google Документов» на сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota Статьи редакции
Сбои наблюдаются по всей России. 15 сентября в «Google Документах» опубликовали списки кандидатов «Умного голосования».
В Telegram-канале «Эшер II» появилось сообщение о блокировке docs.google.com мобильными операторами в разных регионах. Это также подтвердил проект GlobalCheck.
«Вероятно, блокировка связана с публикацией списков „Умного голосования“ на ресурсе „Google Документы“», — сказано в сообщении GlobalCheck. На форуме сетевых специалистов пишут, что блокировка идет по расширению SNI.
Первыми появилось сообщение о блокировке на сетях «Мегафона» в Петербурге и других регионах. Также в обсуждении есть утверждения о блокировке сайта от абонентов МТС, Tele2 и Yota. В Telegram-канале «IT и СОРМ» пишут о блокировке сайта для абонентов «Ростелекома» в некоторых регионах.
У редактора TJ из Петербурга сайт «Google Документов» не открывается на сетях Ростелекома. Такая же проблема у редактора TJ в Краснодаре, оператор МТС. «Казань, сеть Таттелеком, всё работает», — рассказал ещё один редактор.
а ведь заблочат, им на вас похуй
Ну если людоеды так стараются заблокировать голосование, значит стоит им воспользоваться ред.
Власти: у нас не бомбит, совсем, СОВЕРШЕННО НЕ БОМБИТ!! ВООБЩЕ БЛЯТЬ НЕ БОМБИТ!!! СУКА НАХУЙ НЕ БОМБИТ!!! ВЫ СЛЫШИТЕ БЛЯТЬ?!! НЕ БОМБИТ!!!!!!! ред.
А еще бегают кремлеботы и фанаты(прихвостни) и всем кричат, что из-за УмГ злые комми возьмут власть, поэтому лучше сидеть дома))) ред.
так если коммунисты придут к власти, значит будет опять революция
До этого момента думал не пойду на выборы. Но, блять, пойду, сука и проголосую за любого из "умного кандидата" и в рот ебал я будет это комуняка или еще кто. Главные пидорасы в этой стране — это ЕР.
Даже не знаю что делать в такой ситуации
Вы меня извините, но это какая-то Нигерия в снегу.
Ха ха , я здесь жил...
Только не «сбои», а умышленное нарушение работы связи
Пока неизвестно, надеюсь тж уже запросили комментарий у роскомнадзора
зачем
у кириенко надо коментарий спрашивать
Лол, жаль людей работающих с гугл документами
То есть, например, значительное число студентов, которые не могут/не хотят ставить себе офис.
на крайняк есть мс офис онлайн, например можно в облаке маилру пользоваться
У меня предчувствие, что следующая неделя будет нерабочей. ред.
С сохранением заработной платы???
С сохранением «конституционного строя» и разносом интернета.
Да, но за свой счёт
Она должна быть самой что ни наесть рабочей))
А работать надо будет четко и быстро.
Ну что тут сказать. Пользуйтесь домашним интернетом "Билайна"!
Лучше VPN - DME, VKO, LED и подобные.
У них база утекла, что-то не хочется
Проверил, Билайн все работает.
Мтс
Москва
Все ок
Но если ляжет - пизда, все отчёты и документы по работе там
Питер. Мегафон - не работает. Ни через впн ни просто так. Именно через мобильный интернет не работает. Через домашний вайфай все открывает.
Да, у меня с Мегафона приложение открывается с кучей ошибок всплывающих + некоторые документы недоступны, просит проверить СВЯЗЬ С ИНТЕРНЕТОМ.
Проверил подключение через Ростелеком - всё работает. ред.
а надо просить проверить связь с чебурнетом
а если впн?
У ростелекома работает
Когда заблокируют интернет?????Я устал ждать!!!!
вот гондоны-то, а. какая же тупость
секретные, я надеюсь
Спасибо что украли мой пост пока я писал мда блин….
Сегодня кстати яндекс обновил свой редактор, жутко неудобно
Гугл же завтра вызвали на ковер в СовФед по поводу «вмешательства в выборы», видимо показывают типа «смотрите как можем, если будете выебываться» ред.
Гугл может так выебнуться, что всех этих пугателей на вилах протащат по площади)))
Йота в СПб - если не включать ВПН, реально не грузится сайт, сбрасывает соединение.
А если выложить список УГ на TJ?
Кажется вы не совсем в курсе ситуации в Беларуси
Там 3 дня интернета не было практически полностью
Работало 1-2 неизвестных впн сервиса, которые еще нужно было постараться скачать, да и те работали с перебоями, а у 95% популярных впн просто не подключало к серверам
То есть доступ в интернет можно сказать вырубили
Дошутились лол) А вы думали что внезапно власть перестанет щемить свой народ что ли? ну ну, продолжение следует
А ведь у кого-то на это работа завязана. А ведь кто-то все перепробовал сегодня вечером, чтобы доступ получить.