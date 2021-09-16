Сбои наблюдаются по всей России. 15 сентября в «Google Документах» опубликовали списки кандидатов «Умного голосования».

В Telegram-канале «Эшер II» появилось сообщение о блокировке docs.google.com мобильными операторами в разных регионах. Это также подтвердил проект GlobalCheck.

«Вероятно, блокировка связана с публикацией списков „Умного голосования“ на ресурсе „Google Документы“», — сказано в сообщении GlobalCheck. На форуме сетевых специалистов пишут, что блокировка идет по расширению SNI.

Первыми появилось сообщение о блокировке на сетях «Мегафона» в Петербурге и других регионах. Также в обсуждении есть утверждения о блокировке сайта от абонентов МТС, Tele2 и Yota. В Telegram-канале «IT и СОРМ» пишут о блокировке сайта для абонентов «Ростелекома» в некоторых регионах.

У редактора TJ из Петербурга сайт «Google Документов» не открывается на сетях Ростелекома. Такая же проблема у редактора TJ в Краснодаре, оператор МТС. «Казань, сеть Таттелеком, всё работает», — рассказал ещё один редактор.

Обновлено: по данным GlobalCheck, Роскомнадзор также начал блокировать сервис для публикаций telegra.ph от команды Telegram.