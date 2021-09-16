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Технологии
Никита Логинов

Google связал две африканские страны лазерным интернетом — 20 гигабит в секунду на 10 километров по воздуху Статьи редакции

Такому каналу связи не мешают лёгкий дождь, дымка и птицы.

14 14 комментариев
528 просмотров
Монтаж лазерного передатчика проекта Taara Фото Х

Google X обеспечила интернетом столицу Демократической Республики Конго с помощью беспроводной лазерной установки. За 20 дней работы воздушный канал связи передал более 700 терабайтов данных, при этом надёжность связи составила 99,9%. Об этом лаборатория Х сообщила в своём блоге.

Лазерный канал связал Киншасу с Браззавилем — ­столицей республики Конго, где интернет стоит в пять раз дешевле. Города стоят на берегах реки Конго — самой глубокой реки в мире (более 230 метров) с очень быстрым течением. В таких условиях между Браззавилем и Киншасой невозможно было уложить кабель, так что лаборатория Х построила воздушную линию в рамках проекта Taara — создания глобальной сети лазерного интернета.

Схематическая иллюстрация воздушного лазерного канала связи Изображение Х

Технология беспроводной оптической связи (FSO или WOC) долго считалась ненадёжной и дорогой, но лаборатория Х усовершенствовала её. Прежде всего, специалисты доработали средства наведения и отслеживания лазерного луча — теперь передатчик может попасть в 5-сантиметровый приёмник с 10 километров.

Оборудование при этом динамически подстраивается под условия, меняя мощность передачи в зависимости от погоды и помех в виде птиц и животных. Последняя проблема оказалась особенно острой во время испытаний в Индии, где обезьяны залезали на вышки и трясли передатчики. Сейчас, по заявлениям сотрудников лаборатории Х, конечные пользователи не ощущают разницы между воздушным и оптоволоконным интернетом.

Сотрудники лаборатории Х исследовали условия для установки точек лазерной воздушной связи по всему миру. Они создали глобальную карту, которая показывает, где беспроводная оптическая связь будет работать лучше или хуже всего.

Карта стабильности работы беспроводной оптической связи  Изображение Х

Беспроводная оптическая связь имеет ряд преимуществ — прежде всего, она хорошо подходит для тех мест, где невозможно проложить кабель. Её легко развернуть — нужно всего лишь поставить два передатчика в пределах прямой видимости. Передавать данные по воздуху можно не только лазером, но и светодиодами достаточной мощности, чем пользуются радиолюбители. Существует оборудование для оптической связи с открытым кодом и спецификациями, что позволяет создать собственные решения на этой базе.

Среди минусов FSO — низкая устойчивость большинства оборудования к туману, дождю, смогу, ветру и снегу. Также нужно иметь в виду, что луч лазера или светодиода в определённой мере рассеивается в атмосфере. Поэтому оптические каналы есть смысл использовать для внутригородской связи между зданиями или в качестве альтернативы традиционным каналам.

#новости #google #интернет #связь

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Трансгендолёт

11

Тем временем птицы, пролетающие через лазер

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Трансгендолёт

Глубокий Даниль

2

Тем временем в Африке никто и не против)))))

Ответить
Глубокий

Кирилл

0

Они еще и с соседнего племени пленных будут подкидывать 

Ответить

Глубокий Даниль

3

"Такому каналу связи не мешают лёгкий дождь, дымка и птицы."

А что по этому вопросу думают птицы?

Ответить
Глубокий

Андрей Охапкин

3

Запросили комментарий у птиц

Ответить
Андрей

Легкий самолет

0

Курлык-курлык

Заявил представитель птиц

Ответить

Коммунальный кот

2

где обезьяны залезали на вышки и трясли передатчики

Они были противниками 5G

Ответить
Коммунальный

Рядовой историк

0

антиваксеры

Ответить
Рядовой

Коммунальный кот

0

Никогда не видел обезьяну в очереди на прививку

Ответить

Сергей Сергеич

1

Одна из них - Россия?

Ответить
Сергей

Рядовой историк

3

Россия- прекрасная современная страна. Просто власть захвачена.

Ответить

ouxen

0

Такому каналу связи не мешают лёгкий дождь

а мачетный?!

Ответить

Разноцветный блик

0

Россия теперь уже даже не Африка в снегу.

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ouxen

0

Последняя проблема оказалась особенно острой во время испытаний в Индии, где обезьяны залезали на вышки и трясли передатчики.

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