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Технологии
Сергей Исенеков

Hyundai запустит сеть летающих такси в 65 городах мира — первые станции откроют в 2022 году Статьи редакции

В планах компании начать с Великобритании и США, а затем постепенно связывать страны в одну сеть.

28 28 комментариев
2569 просмотров
Концепт станции летающих такси в Ковентри, Англия Иллюстрация Urban-Air Port

Автомобильная компания Hyundai и компания Urban-Air Port запланировали создать сеть летающих такси в городах Великобритании, США, Франции, Германии, Австралии, Скандинавии, Южной Корее и Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Bloomberg.

Представители компании рассказали изданию, что первая станция должна открыться в 2022 году в Ковентри, Англия.

Концепт центра городского воздушного транспорта Иллюстрация Urban-Air Port

Следующие базы летающих такси в этом же году планируют открыть в центре Лондона и Лос-Анджелесе. Лондонская станция такси появится в торговом районе Вест-Энд или в финансовом центре Сити.

Сектор растёт, и мы знаем, что будущее с электрическими летательным аппаратами и беспилотными такси в городах совсем скоро станет реальностью. Но этого может и не произойти, если у нас не будет нужной инфраструктуры как на земле, так и в воздухе.

Рики Сандху

основатель Urban-Air Port

Urban-Air Port планирует создать сеть из более чем 200 летающих такси по всему миру в ближайшие пять лет. Транспорт будет развозить пассажиров как в густонаселённых городских районах, так и в более отдалённых местах. Заряжаются такси с помощью водородных топливных элементов.

В конце июня 2021 года летающая машина AirCar совершила испытательный перелёт длительностью 35 минут между словацкими аэропортами в Нитре и Братиславе. Транспорт превращается в самолёт за две минуты 15 секунд, после чего может взлететь с небольшой взлётно-посадочной полосы.

В начале сентября NASA начало тестировать летающие такси Joby, которые могут преодолеть на одном заряде до 240 километров с максимальной скоростью 320 километров в час, на безопасность и уровень шума. По мнению агенства, одно из главных требований к такому виду транспорта — тихая работа, поскольку она предусматривает, что в перспективе воздушные такси будут работать в густонаселённых районах.

#новости #изобретения

28 28 комментариев
11
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28 комментариев
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Блаженный космос

30

Такси ожидает в километре над вами

Ответить

IO

13

Ваш пилот Джамшут уже вылетел

Ответить
IO

Плодово-ягодная Трансмиссия

6

Стюардессы разносят шашлыки и хинкали, предлагают кальян

Ответить
Плодово-ягодная

Кирилл

0

И жаренную кукурузу?

Ответить
Кирилл

Плодово-ягодная

0

жареные гвозди

Ответить
IO

AZP

2

С другой стороны дом облети, э!  Мудак блять ред.

Ответить

Никита Логинов

10

Брюсу Уиллису будет где подработать на старости лет 😊

Ответить

Последний звук

7

Кажется, мы стали забывать, как нужно перемещаться в городе по воздуху                                                                                                                                   ред.

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Alex Blake

3
Ответить

Легкий самолет

2

 Заражаются такси с помощью водородных топливных элементов.

Заражаются способностью летать?

Ответить
Легкий

Польский спрей

0

На здоровье, на богатство

Ответить

Пётр Орлов

2

Не запустят. Скриньте. 

Ответить
Пётр

kinrany

0

Водородные элементы - это та фантастическая замена литиумных батарей, которые нефтяные компании пиарят, чтобы лоббировать против электрокаров и ничего не делать? ред.

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

регуляторы закроют

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Vadim

Рядовой историк

4

в России и не планировали подобное открывать 

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Рядовой

Замечательный

0

В России хоть бы небольшие вертолёты делали, не то что аэротакси.
Я вообще не уверен, что в стране есть хотя бы 1 гостиница с честными *****
Ну, может, только что в Москве.
Так как по правилам присвоения статуса ***** отель должен располагать вертолётной площадкой.
В Питере отель *****, но никакой площадки нет и не было.

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Замечат…

Виктор Огай

2

Насколько мне известно, в отличие от Мишленовских звезд звезды в отелях никем и никак не регламентированы. Нет универсальных правил.

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Виктор

Замечательный

0

Возможно. 
Утверждать обратное не стану.
То, что я писал о ***** и обязательном наличии вертолётной площадки следует из неписаных правил на Западе.

Ответить
Замечат…

K P

1

Сначала не понял, что за слово ты так цензурил. 

Ответить
K

Замечательный

0

Я не ожидал подвоха с моей стороны в этих писаниях 🤪

Ответить
Рядовой

Польский спрей

0

В России сразу несколько конкурирующих разработок, говорят о первой эксплуатации около 2025 года

Ответить
Польский

Польский спрей

0

И ещё без России не обойдeтся на рынке алюминия и водорода, от цен на которые будет сильно зависеть успех этой идеи

Ответить

Zero-one-one

1

Зачем такси заражаются? 

Ответить

Emile Zäkiev

1

Суберпунк

Ответить

Vadim Zero

0

То есть они строят какие то аэропорты и прочую ерунду, но самого работающего прототипа летающего аппарата у них нет?

Ответить

ред.

0

До тех пор пока всё это говно на винтах — это всё хуйня на палке.

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ред.

Pavel Voronin

0

но с винтом!

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Иван Дмитриев

0
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