Hyundai запустит сеть летающих такси в 65 городах мира — первые станции откроют в 2022 году Статьи редакции
В планах компании начать с Великобритании и США, а затем постепенно связывать страны в одну сеть.
Автомобильная компания Hyundai и компания Urban-Air Port запланировали создать сеть летающих такси в городах Великобритании, США, Франции, Германии, Австралии, Скандинавии, Южной Корее и Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Bloomberg.
Представители компании рассказали изданию, что первая станция должна открыться в 2022 году в Ковентри, Англия.
Следующие базы летающих такси в этом же году планируют открыть в центре Лондона и Лос-Анджелесе. Лондонская станция такси появится в торговом районе Вест-Энд или в финансовом центре Сити.
Urban-Air Port планирует создать сеть из более чем 200 летающих такси по всему миру в ближайшие пять лет. Транспорт будет развозить пассажиров как в густонаселённых городских районах, так и в более отдалённых местах. Заряжаются такси с помощью водородных топливных элементов.
В конце июня 2021 года летающая машина AirCar совершила испытательный перелёт длительностью 35 минут между словацкими аэропортами в Нитре и Братиславе. Транспорт превращается в самолёт за две минуты 15 секунд, после чего может взлететь с небольшой взлётно-посадочной полосы.
В начале сентября NASA начало тестировать летающие такси Joby, которые могут преодолеть на одном заряде до 240 километров с максимальной скоростью 320 километров в час, на безопасность и уровень шума. По мнению агенства, одно из главных требований к такому виду транспорта — тихая работа, поскольку она предусматривает, что в перспективе воздушные такси будут работать в густонаселённых районах.
Ваш пилот Джамшут уже вылетел
Стюардессы разносят шашлыки и хинкали, предлагают кальян
Не запустят. Скриньте.
регуляторы закроют
в России и не планировали подобное открывать
В России хоть бы небольшие вертолёты делали, не то что аэротакси.
Я вообще не уверен, что в стране есть хотя бы 1 гостиница с честными *****
Ну, может, только что в Москве.
Так как по правилам присвоения статуса ***** отель должен располагать вертолётной площадкой.
В Питере отель *****, но никакой площадки нет и не было.
Насколько мне известно, в отличие от Мишленовских звезд звезды в отелях никем и никак не регламентированы. Нет универсальных правил.
Возможно.
Утверждать обратное не стану.
То, что я писал о ***** и обязательном наличии вертолётной площадки следует из неписаных правил на Западе.
То есть они строят какие то аэропорты и прочую ерунду, но самого работающего прототипа летающего аппарата у них нет?
До тех пор пока всё это говно на винтах — это всё хуйня на палке.