В планах компании начать с Великобритании и США, а затем постепенно связывать страны в одну сеть.

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Концепт станции летающих такси в Ковентри, Англия Иллюстрация Urban-Air Port



Автомобильная компания Hyundai и компания Urban-Air Port запланировали создать сеть летающих такси в городах Великобритании, США, Франции, Германии, Австралии, Скандинавии, Южной Корее и Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Bloomberg.

Представители компании рассказали изданию, что первая станция должна открыться в 2022 году в Ковентри, Англия.

Концепт центра городского воздушного транспорта Иллюстрация Urban-Air Port

Следующие базы летающих такси в этом же году планируют открыть в центре Лондона и Лос-Анджелесе. Лондонская станция такси появится в торговом районе Вест-Энд или в финансовом центре Сити.

Сектор растёт, и мы знаем, что будущее с электрическими летательным аппаратами и беспилотными такси в городах совсем скоро станет реальностью. Но этого может и не произойти, если у нас не будет нужной инфраструктуры как на земле, так и в воздухе. Рики Сандху основатель Urban-Air Port

Urban-Air Port планирует создать сеть из более чем 200 летающих такси по всему миру в ближайшие пять лет. Транспорт будет развозить пассажиров как в густонаселённых городских районах, так и в более отдалённых местах. Заряжаются такси с помощью водородных топливных элементов.

В конце июня 2021 года летающая машина AirCar совершила испытательный перелёт длительностью 35 минут между словацкими аэропортами в Нитре и Братиславе. Транспорт превращается в самолёт за две минуты 15 секунд, после чего может взлететь с небольшой взлётно-посадочной полосы.