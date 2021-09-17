Студенты заняли второе место в конкурсе для Hyperloop — их машина бурит и сразу облицовывает тоннель с помощью 3D-печати Статьи редакции
Это была единственная на конкурсе машина с такой функциональностью, её новизну и оригинальность отметили особой наградой.
Команда швейцарских студентов Swissloop Tunneling заняла второе место в конкурсе Илона Маска и получила награду Innovation & Design Award. Их проходческая машина бурила тоннель и одновременно выкладывала поддерживающую облицовку с помощью встроенного 3D-принтера. Таким образом она сокращала общее время строительства тоннеля, сообщает ресурс 3D Printing Industry.
Swissloop Tunneling стала одним из 12 финалистов конкурса компании Boring Company Илона Маска — его целью было отобрать лучшие прототипы бурильных машин для будущего строительства Hyperloop. Участники должны были прорыть устойчивый тоннель длиной 30 метров и диаметром в полметра. Швейцарские студенты соорудили для этого сложную машину Groundhog Alpha длиной семь метров и массой 2,5 тонны.
Массивный наконечник (на фото выше) с отрезным кругом из карбида вольфрама вырезает большие куски скалы и почвы, и дробит их на мелкие камни и песок. Вакуумный насос вымывает эту смесь под давлением 10 атмосфер. Наконечником управляет рулевая система из шести высокоточных гидравлических цилиндров — они же создают толчки частотой 20 Гц, позволяя использовать наконечник в качестве отбойного молотка.
Специальный 3D-принтер печатает прочные полосы из стекловолокна и двухкомпонентного полимера, создавая надёжную облицовку толщиной 15 миллиметров — она удерживает свод тоннеля по всей его длине. В самом конце бурильной машины расположена двигательная установка с 16 гидроцилиндрами — они создают движущую силу величиной в 200 килоньютонов.
Команде Swissloop Tunneling не удалось победить в конкурсе — Groundhog Alpha сумела прорыть немногим больше 18 метров из требуемых тридцати, после чего закончилось отведённое время. Впрочем, победители конкурса из Технического университета Мюнхена тоже не смогли достичь нужного показателя, хоть и опередили Swissloop Tunneling. Зато Groundhog Alpha создаёт практически готовый тоннель, который не нужно дополнительно очищать и укреплять.
Студенты планируют доработать Groundhog Alpha для прокладки тоннелей диаметром в четыре метра — именно столько нужно для будущего транспорта Hyperloop. Илон Маск планирует создать сеть вакуумных тоннелей, по которым будут передвигаться грузовые и пассажирские капсулы со скоростью 480-1100 километров в час. В 2020 году конкурирующая компания Virgin Hyperloop испытала пассажирскую капсулу с людьми внутри на скорости 160 километров в час.
Эммм.. ну странно, а что тогда китайцы и не только они используют при прокладке тоннелей уже лет 20 как.. ред.
ХАЙПер луп хуйня ред.
Для укрепления тоннеля надо просто напросто использовать всего лишь...