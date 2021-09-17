Это была единственная на конкурсе машина с такой функциональностью, её новизну и оригинальность отметили особой наградой.

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Элемент бурильной машины Groundhog Alpha Фото Swissloop Tunneling

Команда швейцарских студентов Swissloop Tunneling заняла второе место в конкурсе Илона Маска и получила награду Innovation & Design Award. Их проходческая машина бурила тоннель и одновременно выкладывала поддерживающую облицовку с помощью встроенного 3D-принтера. Таким образом она сокращала общее время строительства тоннеля, сообщает ресурс 3D Printing Industry.

Swissloop Tunneling стала одним из 12 финалистов конкурса компании Boring Company Илона Маска — его целью было отобрать лучшие прототипы бурильных машин для будущего строительства Hyperloop. Участники должны были прорыть устойчивый тоннель длиной 30 метров и диаметром в полметра. Швейцарские студенты соорудили для этого сложную машину Groundhog Alpha длиной семь метров и массой 2,5 тонны.

Часть бурильной машины Groundhog Alpha в лаборатории Фото Swissloop Tunneling

Массивный наконечник (на фото выше) с отрезным кругом из карбида вольфрама вырезает большие куски скалы и почвы, и дробит их на мелкие камни и песок. Вакуумный насос вымывает эту смесь под давлением 10 атмосфер. Наконечником управляет рулевая система из шести высокоточных гидравлических цилиндров — они же создают толчки частотой 20 Гц, позволяя использовать наконечник в качестве отбойного молотка.

Элемент Groundhog Alpha, создающий поддерживающую облицовку тоннеля Изображение Swissloop Tunneling

Специальный 3D-принтер печатает прочные полосы из стекловолокна и двухкомпонентного полимера, создавая надёжную облицовку толщиной 15 миллиметров — она удерживает свод тоннеля по всей его длине. В самом конце бурильной машины расположена двигательная установка с 16 гидроцилиндрами — они создают движущую силу величиной в 200 килоньютонов.

Команде Swissloop Tunneling не удалось победить в конкурсе — Groundhog Alpha сумела прорыть немногим больше 18 метров из требуемых тридцати, после чего закончилось отведённое время. Впрочем, победители конкурса из Технического университета Мюнхена тоже не смогли достичь нужного показателя, хоть и опередили Swissloop Tunneling. Зато Groundhog Alpha создаёт практически готовый тоннель, который не нужно дополнительно очищать и укреплять.

Участники Swissloop Tunneling во время сборки бурильной машины Фото Swissloop Tunneling