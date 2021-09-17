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Технологии
Никита Логинов

Студенты заняли второе место в конкурсе для Hyperloop — их машина бурит и сразу облицовывает тоннель с помощью 3D-печати Статьи редакции

Это была единственная на конкурсе машина с такой функциональностью, её новизну и оригинальность отметили особой наградой.

16 16 комментариев
1899 просмотров
Элемент бурильной машины Groundhog Alpha Фото Swissloop Tunneling

Команда швейцарских студентов Swissloop Tunneling заняла второе место в конкурсе Илона Маска и получила награду Innovation & Design Award. Их проходческая машина бурила тоннель и одновременно выкладывала поддерживающую облицовку с помощью встроенного 3D-принтера. Таким образом она сокращала общее время строительства тоннеля, сообщает ресурс 3D Printing Industry.

Swissloop Tunneling стала одним из 12 финалистов конкурса компании Boring Company Илона Маска — его целью было отобрать лучшие прототипы бурильных машин для будущего строительства Hyperloop. Участники должны были прорыть устойчивый тоннель длиной 30 метров и диаметром в полметра. Швейцарские студенты соорудили для этого сложную машину Groundhog Alpha длиной семь метров и массой 2,5 тонны.

Часть бурильной машины Groundhog Alpha в лаборатории  Фото Swissloop Tunneling

Массивный наконечник (на фото выше) с отрезным кругом из карбида вольфрама вырезает большие куски скалы и почвы, и дробит их на мелкие камни и песок. Вакуумный насос вымывает эту смесь под давлением 10 атмосфер. Наконечником управляет рулевая система из шести высокоточных гидравлических цилиндров — они же создают толчки частотой 20 Гц, позволяя использовать наконечник в качестве отбойного молотка.

Элемент Groundhog Alpha, создающий поддерживающую облицовку тоннеля Изображение Swissloop Tunneling

Специальный 3D-принтер печатает прочные полосы из стекловолокна и двухкомпонентного полимера, создавая надёжную облицовку толщиной 15 миллиметров — она удерживает свод тоннеля по всей его длине. В самом конце бурильной машины расположена двигательная установка с 16 гидроцилиндрами — они создают движущую силу величиной в 200 килоньютонов.

Команде Swissloop Tunneling не удалось победить в конкурсе — Groundhog Alpha сумела прорыть немногим больше 18 метров из требуемых тридцати, после чего закончилось отведённое время. Впрочем, победители конкурса из Технического университета Мюнхена тоже не смогли достичь нужного показателя, хоть и опередили Swissloop Tunneling. Зато Groundhog Alpha создаёт практически готовый тоннель, который не нужно дополнительно очищать и укреплять.

Участники Swissloop Tunneling во время сборки бурильной машины Фото Swissloop Tunneling

Студенты планируют доработать Groundhog Alpha для прокладки тоннелей диаметром в четыре метра — именно столько нужно для будущего транспорта Hyperloop. Илон Маск планирует создать сеть вакуумных тоннелей, по которым будут передвигаться грузовые и пассажирские капсулы со скоростью 480-1100 километров в час. В 2020 году конкурирующая компания Virgin Hyperloop испытала пассажирскую капсулу с людьми внутри на скорости 160 километров в час.

Virgin Hyperloop впервые протестировал…
Планируется, что в будущем капсула сможет разгоняться до скорости более 1000 километров в час.
tjournal.ru

#новости #hyperloop #изобретения

16 16 комментариев
16
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16 комментариев
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Maksim Derkach

4

почему в заголовке не написано, что швейцарские студенты?

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Maksim

Никита Логинов

13

Нолог на буквы.

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Ударный турник

0

Соседи делают ремонт, шум такой, как будто тоннель бурят😑

Ответить
Ударный

Голый Данила

7

При чём тут буряты?!

Ответить

Alex Shaman

1

Эммм.. ну странно, а что тогда китайцы и не только они используют при прокладке тоннелей уже лет 20 как.. ред.

Ответить
Alex

Kir Kirsky

3

Китайцы используют строительство с окупаемостью за границей 50-100 лет.

Ответить

Александр Лукашенко

1

ХАЙПер луп хуйня  ред.

Ответить
Александр

Никита Логинов

1

Начинаем холивар? :)

Ответить
Никита

Александр

1

Да было б что начинать.

Ответить

Заключенный дым

1

Если говорить совсем корректным языком, то процесс сооружения тоннеля именуется проходкой, а не бурением

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bbk bbk

1

"Гиперлуп" шикарно звучит 

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Майка Ника

0

Для укрепления тоннеля надо просто напросто использовать всего лишь...

Ответить
Майка

Владимир Филатов

1

простой советский

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Майка

Майка Ника

0

...кровь астронавтов!
это ж известный факт, вон в НАСА так делать будут

Ответить

Майка Ника

0

ред.: не туда написал ред.

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sardelkin

0

мне кажется что "с помощью 3D-печати" это ой как не "сразу"

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