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Технологии
Никита Логинов

Rolls-Royce успешно испытала первый электрический самолёт в истории компании Статьи редакции

Самолёт Spirit of Innovation провёл в воздухе около 15 минут.

48 48 комментариев
1798 просмотров
Электрический самолёт Spirit of Innovation Фото Rolls-Royce

Английская многопрофильная компания Rolls-Royce испытала свой первый полностью электрический самолёт Spirit of Innovation. Аппарат взлетел с аэродрома Министерства обороны Великобритании и провёл в воздухе порядка 15 минут, после чего благополучно приземлился, сообщает официальный сайт компании.

Мощность электромотора Spirit of Innovation составляет 400 киловатт (примерно 544 лошадиные силы), что позволяет самолёту развивать скорость 482 километров в час. Двигатель питает «самая энергоёмкая в авиации аккумуляторная батарея», которая состоит из 6000 ячеек. Трёхлопастный винт с частотой вращения 2400 оборотов в минуту разработан с прицелом на максимальную энергоэффективность — она достигает 90%.

Электрическая силовая установка Spirit of Innovation Фото Rolls-Royce

Создание и испытание электросамолёта наполовину финансирует британское правительство в рамках программы по развитию авиатранспорта с нулевыми углеродными выбросами. Spirit of Innovation планируют использовать как аэротакси, но Rolls-Royce также работает над созданием полноразмерного пассажирского самолёта с электрической силовой установкой. В целом, компания планирует к 2050 году полностью прекратить выпуск экологически грязной продукции.

Исследования в области электрического авиатранспорта финансируют и власти США, а компания Hyundai планирует открыть первые станции электрических аэротакси уже в 2022 году. В России также идут испытания самолёта с электрической силовой установкой, причём со сверхпроводящими элементами для более эффективной работы мотора.

Hyundai запустит сеть летающих такси в 65…
В планах компании начать с Великобритании и США, а затем постепенно связывать страны в одну сеть.
tjournal.ru

#новости #авиация #экология

48 48 комментариев
16
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48 комментариев
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Ударный турник

Внезапно в полёте села батарея😅

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0
Никита Логинов

На этот случай есть план Б — педальные генераторы тока.

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13
Ударный турник

План полный П

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2
Российский корабль

вы даже в @Технологии  выборы припутали!

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2
Вова Кот

план Б ред.

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0
Sergey Michko

внезапно в полете закончилось топливо

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9
Щячло Попячтса

Запас топлива на 30 минут считается критически низким, к слову.

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0
Sergey Michko

где

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0
Щячло Попячтса

В авиации.

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0
Sergey Michko

смотрю видос про другой электросамолет — там сказали что если взлетаешь и садишься в 1 аэродром и этот аэродром в поле зрения всегда, то запас может быть 10 минут ред.

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0
Российский корабль

за пару минут до разряда в кабине запускается соответствующая песня

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4
Woody Johnson

Внезапно в полёте села батарея

это еще херня, а вдруг самсунговский аккумулятор

Ответить
0
AttentiveMilk

Из-за "капота" выглядит как Bentley Continental GT, из которой сделали самолёт

Ответить
3
Российский корабль

еее... липистричество

странно только, что корпус - это не солнечная батарея

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2
Victor Ganin

Солнечные панели пока что не обладают достаточной эффективностью, за счёт которой можно поддерживать постоянное движение. Ни машин, ни самолётов.

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2
Международный кот

А зачем обязательно поддерживать постоянное движение? Просто давать какое-то дополнительное количество энергии - уже хорошо.

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1
Sergey Michko

еще фактор прочности — мало ли какая птица в тебя на большой скорости долбанется ред.

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0
Международный кот

Я не утверждаю, что солнечные панели на корпусе - это хорошая идея (как и не утверждаю обратного). Я спорил только с тезисом, что солнечные панели обязательно должны поддерживать постоянное движение. ред.

Ответить
0
Sergey Michko

Я думаю, капля в море будет с доступными технологиями.  ред.

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0
Sergey Michko

Нашёл цифру в 200w на кв. метр. Пусть будет 300w, покроем весь верх самолёта (кроме кабины) и пусть будет это 8 кв. метров — 2,4kw, а у нас двигатель 400kw. Причем, выработка от панели зависит от погоды, времени года, географической широты, а тебе надо рассчитывать дальность полёта.  ред.

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0
Никита Логинов

Там наверное у крыла должна быть площадь как у бомбардировщика В-2, чтобы солнечных панелей хватало для полёта :)

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0
Макс Зеленский

Несколько лет назад ребята сделали, что то типа параплана-дельтоплана полностью на солнечных панелях и даже полетали на нем между континентами

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0
Sergey Michko

без ссылки не считается

Ответить
0
Макс Зеленский

Лень читать, но кажется это оно

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0
Sergey Michko

https://en.wikipedia.org/wiki/Pipistrel_Velis_Electro 
первый полностью сертифицированный для полётов 
из Словении компания
используются для тренировочных полётов (запас лёта 45-50 минут) ред.

Pipistrel Velis Electro
The Pipistrel Velis Electro is a Slovenian light aircraft, designed and produced by Pipistrel of…
en.wikipedia.org
Pipistrel Velis Electro
The Pipistrel Velis Electro is a Slovenian light aircraft, designed and produced by Pipistrel of…
en.wikipedia.org
Ответить
2
Николай

А можно поржать над словом "пипистрел"?

Ответить
2
Sergey Michko

кто не поржал, у того нет сердца

Ответить
0
Николай

Кто не поржал, тот себе отстрелил

Ответить
0
Sergey Michko

пипистрелок

Ответить
2
Emile Zäkiev

Rolls royce
автомобильная компания 

Ответить
1
Никита Логинов

Что не так?

Ответить
0
Александр Просвирнин

Это также производитель силовых установок. В авиационной промышленности один из лидеров. ред.

Ответить
8
Никита Логинов

Понял, поправил :) Благодарю.

Ответить
0
rustyrazor

Их два. Rolls Royce Motor Company (или как-то так, подразделение BMW) и Rolls-Royce plc, которая является одним из крупнейших в мире производителей авиадвигателей. Полагаю, что этот самолет представила именно она.

Ответить
1
Никита Логинов

Всё-таки у них аж три направления деятельности: https://www.rolls-royce.com/about.aspx ред.

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1
Международный кот

Пиздец, у меня даже обычного самолёта от Rolls-Royce нет, а они уже электрический выпускают. Да чего уж говорить - у меня даже машины Rolls-Royce нет...

Ответить
1
Российский корабль

Фамилия у тебя небогатая... надо поменять на Миша Миллиардин, и дело пойдёт

Ответить
2
Никита Логинов

Ну игрушечная машинка хотя бы есть?

Ответить
0
Международный кот

Я уже большой для игрушечных машинок

Ответить
0
rustyrazor

Выглядит интересно, но непонятно, пока не напишут какая же мощность у "самой емкой батареи" и сколько он на одном заряде пролетает.

Ответить
1
Алексей Иванов

Нигде не нагуглил его характеристик в плане дальности. Я думаю там опять все уткнется в ограничения lipo liio аккумуляторов. Как с квадрокоптерами у которых есть некое негласное соотношение массы к времени полета и время полета за 30 минут почти никогда не выходит.

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0
ред.

повторяю

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–1
Aleksandr Bajev

Я повторяю если не ясно 
Любому поэту смерть
О том что она прекрасна
Хватить пиздеть ред.

Ответить
0
Вова Кот

а на чем надо?

Ответить
0
Николай

Ему нужен реактивный электродвигатель

Ответить
0
Вова Кот

Это как?

Ответить
0
Николай

Подаёшь ток и получаешь реактивную струю. Я такое в компьютерных игрушках видел, там не было никакого винта.

Ответить
0
Вова Кот

 Я такое в компьютерных игрушках видел

Вот же Rolls-Royce тупые...

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0
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