Давление, агитация или перестраховка: почему Apple и Google заблокировали в России приложение «Навальный» Статьи редакции
Разбираем возможные причины блокировки, пока компании публично хранят молчание.
17 сентября Apple отказалсь от запуска в России сервиса шифрования «частный узел», а из российских магазинов App Store и Google Play удалили приложение «Навальный». Это произошло в день начала парламентских выборов и на следующий день после заседания Совета Федерации с участием представителей Apple и Google.
Редактор TJ рассказывает, как компании могли принять это решение, что могло стать причиной и почему не стоит ждать открытого сопротивления российским законам.
Как принимают решения в международных корпорациях
У Apple и Google есть в России официальные представительства, но это не филиалы материнской компании, а бизнес-единицы, которые занимаются продажей техники и услуг. В российских «дочках» не принимают ключевых решений — они существуют для легальных продаж и уплаты налогов, а также отвечают за местный маркетинг и локализацию.
На самом деле сотрудники самих Apple и Google в России даже не общаются с российскими властями — за них это делают юридические фирмы. До сих пор никто не знал, какие именно, но заседание Совета Федерации позволило заглянуть за кулисы — от имени Apple на него пришли управляющие партнёры Baker McKenzie, кто был от имени Google — осталось за кадром.
Юридические представители Apple, вероятно, работают независимо от российского юрлица компании ООО «Эппл Рус» — они представляют интересы американской Apple. Поэтому показавшиеся многим забавными постановления прокуратуры в адрес гендиректоров Тима Кука и Сундара Пичаи, на самом деле, имеют смысл.
Партнёры Baker McKenzie не просто транслируют позицию условной Apple российским властям, но и могут давать компании рекомендации по тому, как лучше действовать в зависимости от местной специфики. После изучения всех данных решения в любом случае принимают в юридическом отделе компаний в США.
От Apple и Google не стоит ждать открытого сопротивления российским законам. Если за требованиями властей стоит правовое обоснование, пускай, и притянутое за уши — компании, скорее всего, подчинятся.
Не стоит забывать, что Apple и Google не политические организации, и не обязаны защищать интересы той или иной стороны конфликта. Но обе компании ориентируются на американскую практику при работе с властями и могут не подчиниться решениям суда, если те недостаточно обоснованы с точки зрения юристов США.
В первую очередь компании защищают собственный бизнес и иногда это соседствует с заботой о пользователях, а иногда нет. Доля России в общей выручке Apple и Google хоть и небольшая, но международные компании обычно не покидают рынки, на которых уже устоялись. Никто не хочет уступить свою долю конкурентам — это невозможно будет обосновать акционерам.
Из-за этого Apple вполне исправно соблюдает китайские законы, а в ОАЭ на протяжении пяти лет не был доступен FaceTime. Есть и исключение — Google в 2010 году ушёл из Китая под предлогом борьбы с цензурой, но с тех пор периодически хочет вернуться.
В России у Apple и Google уже был прецедент блокировок популярных приложений. В российских версиях магазинов App Store и Google Play c 2016 года недоступно приложение LinkedIn, принадлежащей Microsoft и отказавшейся локализовать данные пользователей в России.
Из-за чего удалили «Навального»
Apple и Google не назвали конкретную причину блокировки приложения публично. Есть только скриншот письма Apple от члена команды Навального Ивана Жданова с формальным обоснованием: раз Фонд борьбы с коррупцией* признан российскими властями экстремистской организацией, то и её приложение с подбором кандидатом «Умного голосования» нужно удалить.
В письме компании говорится, что приложение удалили из-за нарушения законов РФ — пятый пункт правил App Store обязывает приложения соответствовать требованиям любой страны, где их сделали доступными.
Представители Apple отметили, что Генпрокуратура посчитала приложение «Навальный» вмешательством в выборы, а Роскомнадзор потребовал заблокировать его на основании 114-ФЗ об экстремистской деятельности.
Один вопрос всё же остаётся: если все формальные обоснования появились уже давно, то почему приложение заблокировали только сейчас? К примеру, Роскомнадзор потребовал удалить «Навального» ещё в конце августа, но Apple не предпринимала никаких шагов. Один из возможных поводов — это риск из-за возможного нарушения закона об агитации.
К этому отсылает сам момент блокировки: приложение стало недоступно в день начала выборов. Можно предположить, что юристы выразили опасения из-за того, что компанию накажут, например, из-за твита, который сотрудник команды Навального опубликует во время трёхдневных выборов со ссылкой на приложение. При этом по закону об агитации Apple и Google не грозило бы серьёзной ответственности: для юридических лиц предусмотрены лишь штрафы до полумиллиона рублей.
Однако, возможно, компаниям грозила ответственность по закону «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» — по нему за «иностранное вмешательство» в выборы юрлицо могут признать нежелательным и запретить его работу в России.
Другой причиной могло стать давление на компании, которое попросту мешает вести бизнес в России. Обе компании могли бы привлечь к ответственности даже после завершения выборов — и власти это чётко дали понять.
Уже после удаления приложения NYT и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что как минимум Google перед этим пригрозили уголовными сроками российским сотрудникам компании. Кроме того, СовФед уже предложил Госдуме принять закон о регуляции для иностранных IT-компаний.
Решение подчиниться и удалить приложение по формальным признакам в этом случае могли принять для защиты бизнеса. Риск денежных потерь, вероятно, перевесил ущерб для репутации, и такой выход оказался перестраховкой.
Почему отключение «VPN от Apple» вряд ли связано с заседанием СовФеда и выборами
Apple также «отключила» в России функцию «частный узел», которая позволяла обходить блокировки и скрывать свой IP-адрес от любого отслеживания через двухуровневую систему передачи трафика. Но это, вероятно, оказалось лишь совпадением — к Private Relay у российских властей публичных претензий не было.
На самом деле функция никогда даже не была доступна массовым пользователям в России: её могли активировать только участники бета-тестирования iOS 15 или macOS 12. 14 сентября Apple выпустила iOS 15 Release Candidate — последнюю версию системы перед 20 сентября, когда обновление станет доступно всем.
Возможно, приближение к релизу и стало причиной отключения функции для России. С 2017 года действует федеральный закон № 276-ФЗ, который запрещает владельцам анонимайзеров давать возможность их использования в России для обхода «запрещённых» сайтов. Его обязаны соблюдать компании, владеющие VPN-сервисами.
Вероятно, Apple выбрала из двух зол меньшее и решила не сотрудничать с Роскомнадзором, а просто отключить функцию в России. Правда, складывается ощущение, что решение приняли в последний момент: изначально России не было в списке стран, где «частного узла» не будет. Зато теперь российские пользователи оказались в одном ряду с жителями Китая, Белоруссии, Саудовской Аравии, Туркменистана и Уганды.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Приложение можно обновить отсюда, гугл не аппрувил обновление из-за этого у многих оно не работало https://github.com/smartvotedocs/votesmart2021/