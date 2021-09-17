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Дамир Камалетдинов

Давление, агитация или перестраховка: почему Apple и Google заблокировали в России приложение «Навальный» Статьи редакции

Разбираем возможные причины блокировки, пока компании публично хранят молчание.

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Фото Натальи Колесниковой для AFP

17 сентября Apple отказалсь от запуска в России сервиса шифрования «частный узел», а из российских магазинов App Store и Google Play удалили приложение «Навальный». Это произошло в день начала парламентских выборов и на следующий день после заседания Совета Федерации с участием представителей Apple и Google.

Apple и Google удалили приложение «Навальный» из…
Это случилось после того, как на заседании Совфеда компаниям пригрозили штрафами и уголовными…
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Редактор TJ рассказывает, как компании могли принять это решение, что могло стать причиной и почему не стоит ждать открытого сопротивления российским законам.

Как принимают решения в международных корпорациях

У Apple и Google есть в России официальные представительства, но это не филиалы материнской компании, а бизнес-единицы, которые занимаются продажей техники и услуг. В российских «дочках» не принимают ключевых решений — они существуют для легальных продаж и уплаты налогов, а также отвечают за местный маркетинг и локализацию.

На самом деле сотрудники самих Apple и Google в России даже не общаются с российскими властями — за них это делают юридические фирмы. До сих пор никто не знал, какие именно, но заседание Совета Федерации позволило заглянуть за кулисы — от имени Apple на него пришли управляющие партнёры Baker McKenzie, кто был от имени Google — осталось за кадром.

В крупных корпорациях у сотрудников обычно чётко очерченные обязанности и функции, за которые они не могут и не хотят выходить. Поэтому в российском Google послали Службу судебных приставов сразу в США.

Юридические представители Apple, вероятно, работают независимо от российского юрлица компании ООО «Эппл Рус» — они представляют интересы американской Apple. Поэтому показавшиеся многим забавными постановления прокуратуры в адрес гендиректоров Тима Кука и Сундара Пичаи, на самом деле, имеют смысл.

Партнёры Baker McKenzie не просто транслируют позицию условной Apple российским властям, но и могут давать компании рекомендации по тому, как лучше действовать в зависимости от местной специфики. После изучения всех данных решения в любом случае принимают в юридическом отделе компаний в США.

От Apple и Google не стоит ждать открытого сопротивления российским законам. Если за требованиями властей стоит правовое обоснование, пускай, и притянутое за уши — компании, скорее всего, подчинятся.

Не стоит забывать, что Apple и Google не политические организации, и не обязаны защищать интересы той или иной стороны конфликта. Но обе компании ориентируются на американскую практику при работе с властями и могут не подчиниться решениям суда, если те недостаточно обоснованы с точки зрения юристов США.

Компании стремятся выполнять местные законы во всех странах, где работают — об этом на заседании СовФеда даже заявили вполне открыто.

В первую очередь компании защищают собственный бизнес и иногда это соседствует с заботой о пользователях, а иногда нет. Доля России в общей выручке Apple и Google хоть и небольшая, но международные компании обычно не покидают рынки, на которых уже устоялись. Никто не хочет уступить свою долю конкурентам — это невозможно будет обосновать акционерам.

Из-за этого Apple вполне исправно соблюдает китайские законы, а в ОАЭ на протяжении пяти лет не был доступен FaceTime. Есть и исключение — Google в 2010 году ушёл из Китая под предлогом борьбы с цензурой, но с тех пор периодически хочет вернуться.

В России у Apple и Google уже был прецедент блокировок популярных приложений. В российских версиях магазинов App Store и Google Play c 2016 года недоступно приложение LinkedIn, принадлежащей Microsoft и отказавшейся локализовать данные пользователей в России.

Из-за чего удалили «Навального»

Apple и Google не назвали конкретную причину блокировки приложения публично. Есть только скриншот письма Apple от члена команды Навального Ивана Жданова с формальным обоснованием: раз Фонд борьбы с коррупцией* признан российскими властями экстремистской организацией, то и её приложение с подбором кандидатом «Умного голосования» нужно удалить.

Ivan Zhdanov @ioannZH
Формальное основание удаления приложений: признание ФБК экстремистской организацией.
То, как ФБК признавали экстремистской организацией – было не судом, а издевательством над здравым смыслом.
@google @Apple совершают огромную ошибку.

В письме компании говорится, что приложение удалили из-за нарушения законов РФ — пятый пункт правил App Store обязывает приложения соответствовать требованиям любой страны, где их сделали доступными.
Представители Apple отметили, что Генпрокуратура посчитала приложение «Навальный» вмешательством в выборы, а Роскомнадзор потребовал заблокировать его на основании 114-ФЗ об экстремистской деятельности.

Мы знаем, что это сложные юридические вещи, но понимать и соблюдать местные законы — это ваша ответственность.

из письма Apple сотрудникам Навального

Один вопрос всё же остаётся: если все формальные обоснования появились уже давно, то почему приложение заблокировали только сейчас? К примеру, Роскомнадзор потребовал удалить «Навального» ещё в конце августа, но Apple не предпринимала никаких шагов. Один из возможных поводов — это риск из-за возможного нарушения закона об агитации.

К этому отсылает сам момент блокировки: приложение стало недоступно в день начала выборов. Можно предположить, что юристы выразили опасения из-за того, что компанию накажут, например, из-за твита, который сотрудник команды Навального опубликует во время трёхдневных выборов со ссылкой на приложение. При этом по закону об агитации Apple и Google не грозило бы серьёзной ответственности: для юридических лиц предусмотрены лишь штрафы до полумиллиона рублей.

Однако, возможно, компаниям грозила ответственность по закону «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» — по нему за «иностранное вмешательство» в выборы юрлицо могут признать нежелательным и запретить его работу в России.

Другой причиной могло стать давление на компании, которое попросту мешает вести бизнес в России. Обе компании могли бы привлечь к ответственности даже после завершения выборов — и власти это чётко дали понять.

Роскомнадзор пригрозил счесть «вмешательством в…
Приложение просят заблокировать из-за связи с ФБК*, которую признали экстремистской и запрещённой…
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Уже после удаления приложения NYT и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что как минимум Google перед этим пригрозили уголовными сроками российским сотрудникам компании. Кроме того, СовФед уже предложил Госдуме принять закон о регуляции для иностранных IT-компаний.

Решение подчиниться и удалить приложение по формальным признакам в этом случае могли принять для защиты бизнеса. Риск денежных потерь, вероятно, перевесил ущерб для репутации, и такой выход оказался перестраховкой.

Почему отключение «VPN от Apple» вряд ли связано с заседанием СовФеда и выборами

Apple также «отключила» в России функцию «частный узел», которая позволяла обходить блокировки и скрывать свой IP-адрес от любого отслеживания через двухуровневую систему передачи трафика. Но это, вероятно, оказалось лишь совпадением — к Private Relay у российских властей публичных претензий не было.

Пользователи Apple сообщили об отключении в…
Это произошло после встречи представителей компании с комиссией Совета Федерации.
tjournal.ru

На самом деле функция никогда даже не была доступна массовым пользователям в России: её могли активировать только участники бета-тестирования iOS 15 или macOS 12. 14 сентября Apple выпустила iOS 15 Release Candidate — последнюю версию системы перед 20 сентября, когда обновление станет доступно всем.

Возможно, приближение к релизу и стало причиной отключения функции для России. С 2017 года действует федеральный закон № 276-ФЗ, который запрещает владельцам анонимайзеров давать возможность их использования в России для обхода «запрещённых» сайтов. Его обязаны соблюдать компании, владеющие VPN-сервисами.

В первом же пункте документа говорится, что в РФ запрещено использовать системы для обхода блокировок — именно это позволял делать «частный узел» из-за своей системы шифрования.

Вероятно, Apple выбрала из двух зол меньшее и решила не сотрудничать с Роскомнадзором, а просто отключить функцию в России. Правда, складывается ощущение, что решение приняли в последний момент: изначально России не было в списке стран, где «частного узла» не будет. Зато теперь российские пользователи оказались в одном ряду с жителями Китая, Белоруссии, Саудовской Аравии, Туркменистана и Уганды.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#умноеголосование #apple #навальный #цензура #роскомнадзор #выборы

26 26 комментариев
37
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26 комментариев
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alexferman

Тому що проблемы населения стран третьего мира это пшик перед проблемами бизнеса первого мира) ред.

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12
Наружный будильник

Как будто кто то рассчитывал что они пойдут против

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9
некипишуй

Спасибо ТЖ что написали отмазу за властей.

Только приложение никак сфбк не связано. По такой логике можно и ИП навальный признать экстремистской организацией.

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5
aliftin

Потому что взвесили риски и поняли что так проще - люди через неделю про это уже забудут, а вот если ркн начнёт блокировать трафик и копы начнут ходить по официальным магазинам, то такое забудут нескоро. 

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2
Участковый ключ

у Apple вроде нет оф магазинов в России 

Ответить
0
aliftin

Эти долбоебы пойдут во все места где на стене нарисовано яблоко. Первый раз что ли. 

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4
Участковый ключ

нуу.... тоже верно 

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0
aliftin

Со дня на день начинается продажа новых iPhone, а вы не можете их продавать потому что "пошли на хуй, вот почему". У пользователей память короткая, а вот у власти она очень долгая. 

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0
Стас Фарбер

Так, а если у копов и приставов есть айфон, они его уничтожат?

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0
Решающий Слава

Есть онлайн стор

Ответить
1
Участковый ключ

как они в него придут?) 

Ответить
0
Алексей Иванов

Придут на склад
Конфискуют всю продукцию
Объявят айфон санкционным и при ввозе на территорию РФ будут давить бульдозером

Ответить
1
Участковый ключ

я бы посмотрел на это

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0
Кирилл Вселенский

Его обслуживает рестор и прочие шестерки

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0
Человеческий блик

Запад никому не поможет 

Ответить
1
некипишуй

Это не вопрос помощи.

Ответить
0
Человеческий блик

Чести у них нет. Это бизнес 

Ответить
0
некипишуй

Ну да. Под Китай прогнулись как миленькие.

Ответить
1
Папа Римский

Это в точно моей стране происходит, не в КНДР?

Ответить
0
Necronomicon

Твоя страна КНДР 2.0

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1
Кирилл Вселенский

(( https://tjournal.ru/news/440150-nyt-i-bloomberg-google-udalil-prilozhenie-navalnogo-posle-ugroz-zavesti-ugolovnye-dela-protiv-sotrudnikov-kompanii

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0
Кирилл Вселенский
NYT и Bloomberg: Google удалил приложение…
По словам источника, российские власти назвали конкретных сотрудников, против которых могут…
tjournal.ru
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0
Andy

Приложение можно обновить отсюда, гугл не аппрувил обновление из-за этого у многих оно не работало https://github.com/smartvotedocs/votesmart2021/

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0
Jurij Kowalczuk

РКН:

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0
Бюджетный Артем

В ЕС в аппсторе приложение до сих пор есть

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0
Bad Mother Fucker

Пидоры, пидары или пидорасы: почему Apple и Google заблокировали в России приложение «Навальный»

поправил, не благодарите

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0
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