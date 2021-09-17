В Великобритании заменят грузовые корабли беспилотными подводными лодками на водородных двигателях Статьи редакции
Первые субмарины могут выйти на регулярные рейсы в 2025 году.
Правительство Великобритании одобрило план создания беспилотного подводного флота на водородных электродвигателях для перевозки грузов между Англией и Ирландией. На первом этапе компания Oceanways займётся исследованиями и конструкторскими работами — власти выделили ей на эти цели 380 тысяч фунтов стерлингов (более 38 миллионов рублей), сообщает «Би-би-си».
Компания Oceanways рассчитывает, что первые автоматизированные субмарины начнут курсировать между Глазго и Белфастом в 2025 году, а к 2026 году удастся создать флот из 10 подводных лодок. Начальный этап пути такие субмарины смогут преодолевать по мелководью, где не ходят контейнеровозы. Вдали от берега лодки будут погружаться на глубину 50 метров и следовать по маршруту, не боясь волн и непогоды. Заодно они смогут очищать море от плавающего в воде микропластика с помощью специальных устройств.
Электромоторы субмарин будут получать энергию от сжигания «зелёного водорода» — его производят исключительно с помощью экологически чистых источников. Альтернативным решением может стать подзарядка в пути от ветряных электростанций, расположенных на мелководье — на этот проект правительство также выделило грант. В целом, такой грузовой флот может сократить годовые выбросы СО2 более чем на 130 тысяч тонн — это равноценно удалению 62 тысяч автомобилей с дорог.
Власти Великобритании планируют вывести национальное судоходство на нулевой уровень углеродных выбросов к 2050 году. Создание беспилотных электрических субмарин — лишь часть этой программы, на которую британское правительство уже потратило 23 миллиона фунтов (более 2,3 миллиардов рублей).
В Великобритании заменят грузовые корабли беспилотными подводными лодками на водородных двигателях
Я уже устал под каждым подобным заголовком повторять одно и то же.
Нет, не заменят. Ты даже не знаешь со стопроцентной точностью, что будешь есть завтра на ужин, а берешься делать в заголовках безапелляционные заявления в будущем времени. Это тухлейший прием желтой прессы. Неприлично.
вот че на сайте написано в FAQ:
Why underwater and not surface vessels?
Plastic waste do not stay on the surface for long. Instead they get broken down to microplastics that sink below. Our entire ocean is a giant soup of microplastics unfortunately. Surface vessels can not do this and we will as a part of our initial data gathering missions find the optimum depth for the cleanup. Also, since we are "Autonomous First", we can do long missions without high costs
В топливных элементах тоже используются элементы из мутных стран.
Повторюсь судно не самолет, маршрут короткий, количество энергии, которое ему нужно не такое большое и разница тоже большой не будет.
Да, энергетическая плотность у водорода больше, но устройства его хранения тяжелые.
КПД электролиза водорода не очень большой, да и для его хранения его нужно либо очень сильно сжать, либо очень сильно охладить - это тоже большие затраты энергии.