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Технологии
Никита Логинов

В Великобритании заменят грузовые корабли беспилотными подводными лодками на водородных двигателях Статьи редакции

Первые субмарины могут выйти на регулярные рейсы в 2025 году.

40 40 комментариев
2521 просмотров
Примерный вид беспилотной грузовой электросубмарины Изображение Oceanways

Правительство Великобритании одобрило план создания беспилотного подводного флота на водородных электродвигателях для перевозки грузов между Англией и Ирландией. На первом этапе компания Oceanways займётся исследованиями и конструкторскими работами — власти выделили ей на эти цели 380 тысяч фунтов стерлингов (более 38 миллионов рублей), сообщает «Би-би-си».

Компания Oceanways рассчитывает, что первые автоматизированные субмарины начнут курсировать между Глазго и Белфастом в 2025 году, а к 2026 году удастся создать флот из 10 подводных лодок. Начальный этап пути такие субмарины смогут преодолевать по мелководью, где не ходят контейнеровозы. Вдали от берега лодки будут погружаться на глубину 50 метров и следовать по маршруту, не боясь волн и непогоды. Заодно они смогут очищать море от плавающего в воде микропластика с помощью специальных устройств.

Макет одного из беспилотных подводных аппаратов компании Фото Oceanways

Электромоторы субмарин будут получать энергию от сжигания «зелёного водорода» — его производят исключительно с помощью экологически чистых источников. Альтернативным решением может стать подзарядка в пути от ветряных электростанций, расположенных на мелководье — на этот проект правительство также выделило грант. В целом, такой грузовой флот может сократить годовые выбросы СО2 более чем на 130 тысяч тонн — это равноценно удалению 62 тысяч автомобилей с дорог.

Власти Великобритании планируют вывести национальное судоходство на нулевой уровень углеродных выбросов к 2050 году. Создание беспилотных электрических субмарин — лишь часть этой программы, на которую британское правительство уже потратило 23 миллиона фунтов (более 2,3 миллиардов рублей).

#новости #экология #транспорт

40 40 комментариев
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40 комментариев
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Телевизионный месяц

В Великобритании заменят грузовые корабли беспилотными подводными лодками на водородных двигателях

Я уже устал под каждым подобным заголовком повторять одно и то же.
Нет, не заменят. Ты даже не знаешь со стопроцентной точностью, что будешь есть завтра на ужин, а берешься делать в заголовках безапелляционные заявления в будущем времени. Это тухлейший прием желтой прессы. Неприлично.

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8
ну и в чем он не прав

они будут перевозить грузы с классическим британским юмором через море...

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6
Никита Логинов

But what kind of cargo will the submarine be carrying?

"That's what we're going to figure out over the next few months," he told the BBC's Good Morning Ulster programme.

"I think whisky would be a good candidate."

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3
Высокий франт

Колумбийские наркобароны тешатся

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4
Никита Логинов

Да, такое без понюшки колумбийского не придумать

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1
Высокий франт
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2
Qwerty

Практически не объяснено почему подлодки, а не обычные корабли? Из причин как я понял - регулярность (не страшны штормы и непогода) и все. Но сопротивление-то выши, тратится больше энергии, значит хуже для экологии ред.

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3
Sergey Michko

Для беспилотной навигации плюс — нет шанса столкнуться с лодкой или кораблём. 

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2
Sergey Michko

вот че на сайте написано в FAQ:

Why underwater and not surface vessels?

Plastic waste do not stay on the surface for long. Instead they get broken down to microplastics that sink below. Our entire ocean is a giant soup of microplastics unfortunately. Surface vessels can not do this and we will as a part of our initial data gathering missions find the optimum depth for the cleanup. Also, since we are "Autonomous First", we can do long missions without high costs

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2
Полуслепой Пью

Они беспилотные.Можно сэкономить на экипаже.

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0
Sergey Michko

беспилотные корабли тоже разрабатывают

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0
Sergey Michko

с одной стороны написано, что потенциально могут подо льдом на северном полюсе плавать, с другой что компания не хочет конкурировать с грузовыми кораблями, а концентрируется на коротких маршрутах (short and sharp journeys)

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0
Михаил Зеленин

и на кой тогда вся возня с водородом, если на коротких маршрутах можно использовать давно применяемые на подлодках аккумуляторы. 

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0
Sergey Michko

весит меньше 

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0
Михаил Зеленин

судно не самолет. Да и маршрут короткий. 

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0
Sergey Michko

меньше вес — меньше расход топлива —> экология
плюс в аккумуляторах всякие элементы, которые в мутных странах добываются.
с другой стороны вроде как потери большие при выработке водорода, но это уже считать-сравнивать надо

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0
Михаил Зеленин

В топливных элементах тоже используются элементы из мутных стран.
Повторюсь судно не самолет, маршрут короткий, количество энергии, которое ему нужно не такое большое и разница тоже большой не будет.

Да, энергетическая плотность у водорода больше, но устройства его хранения тяжелые. 
КПД электролиза водорода не очень большой, да и для его хранения его нужно либо очень сильно сжать, либо очень сильно охладить - это тоже большие затраты энергии.

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0
Sergey Michko

ну вот и посмотрим

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0
Иван Кондратьев

Готичность решает ред.

Ответить
0
Закомплексованная Душа

Ага, мечтатели

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3
Никита Логинов

Мечтателям не дают 380 тысяч фунтов стерлингов :)

Ответить
0
Дежурный яд

Это же копейки на такой проект. Даже подозрительно как-то.

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5
Павел Макров

Theranos

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4
Ильнур Султанов

О мое летнее дитя в мире стартапов ред.

Ответить
2
Аркадий Иванов

Это очень мало денег.

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2
Никита Логинов

Мне бы и столько хватило...

Ответить
0
Михаил Зеленин

И нафига? Подводной лодке нужен будет не только водород, но и окислитель. Как-то неэкологичный выходит, да и сопротивление больше.

Идею транспортных подлодок зарубили даже у нас, хотя у нас то как раз у них было бы реальное преимущество, в возможности ходить подо льдами 

Ответить
2
Полуслепой Пью

И кому они подо льдом возили бы грузы? Белым медведям? Там где льды там людей мало

Ответить
0
Kir Kirsky

По маршруту Китай-Скандинавия

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0
Ilya.A—Petya.A's bro

Из Шэньчжэня до Осло примерно одинаково идти что через Суэц, что через СМП ред.

Ответить
0
Kir Kirsky

СМП короче

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1
Михаил Зеленин

Норникелю 

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0
Neketa Fo

пиздатый рендер

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1
Никита Логинов

Это сарказм? :)

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0
Neketa Fo

Ну, да

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1
Никита Логинов

Мне пришлось его в графическом редакторе блюрить, потому что оригинал был совсем кошмар 😄

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2
Sergey Michko

https://drive.google.com/drive/folders/16NQEulmhaiwXO-zr5wUdg31iR4enctwE
ещё есть в британском флаге ред.

Oceanways - Press Kit – Google Диск
Oceanways - Press Kit – Google Диск
drive.google.com
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0
Руководящий велосипед

Тут тоже педальные генераторы тока? 

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1
Robo Krabe

Хорошая тенденция 
Сначала каботаж, потом world wide.
Конечно расстояние между саксами так скажем не очень большое, да и сам район плавания более менее цивилизованный.
Хотелось бы когда нибудь увидеть такой флот подводных беспилотников  что делают транс океанские переходы.

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1
Kir Kirsky

Выглядит как популистский мусор

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0
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