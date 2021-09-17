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Технологии
Сергей Исенеков

Hyundai после покупки Boston Dynamics начала использовать роботов на своём заводе вместо охранников Статьи редакции

Патрульный способен определять людей, измерять температуру в помещении и распознавать опасные ситуации.

28 28 комментариев
1404 просмотров

Boston Dynamics и Hyundai показали нового четвероногого робота Factory Safety Service Robot, который патрулирует автомобильный завод Kia в Южной Корее. Он предназначен для обеспечения безопасности на промышленных объектах, рассказали в блоге Hyundai.

В основе Service Robot лежит четырёхногий робот Spot с искусственным интеллектом, автономной навигацией и технологиями удалённого управления. С помощью встроенного тепловизора и 3D-лидара он способен обнаруживать людей, отслеживать повышение температуры до опасных значений и риски возникновения пожара, а также определять, закрыта дверь или нет.

Service Robot — наш первый совместный проект с Boston Dynamics. Этот андроид способен обнаруживать риски и обеспечивать безопасность сотрудников на промышленных объектах. В рамках нашего партнёрства мы также продолжим создание интеллектуальных сервисов, помогающих распознавать угрозы на промышленных объектах и поддерживающих безопасные условия труда.

Хюн Дон Чжин
глава лаборатории робототехники Hyundai Motor Group

Благодаря Service Robot персонал на заводе может удалённо наблюдать за происходящим в промышленных зонах. При необходимости менеджеры смогут переключиться на ручное управление роботом, чтобы внимательно осмотреть нужные зоны предприятия. Другие особенности робота — способность проникать в узкие пространства, а также определять слепые зоны, которые трудно увидеть человеческим глазом.

Робот Factory Safety Service Robot во время патрулирования завода Kia Фото Hyundai Motor Group

Сейчас специалисты Hyundai исследуют эффективность и возможности Service Robot в условиях крупного предприятия. При успешном завершении эксперимента на заводах автомобильной компании появятся и другие роботы Boston Dynamics.

Hyundai официально объявила о покупке Boston Dynamics в декабре 2020 года. Тогда компанию оценили в 1,1 миллиарда долларов. Спустя полгода компания закрыла сделку и приобрела 80% долю компании производителя роботов. В Hyundai планируют внедрить роботов в процессы производства компонентов, строительство и автоматизацию.

#новости #bostondynamics #роботы

28 28 комментариев
12
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28 комментариев
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Anton Rumyantsev

Грабители на заводе Хендай:

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50
Андрей Галицкий

лайкну типа олд и шарю откуда это

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8
Ivan Lindman

Лайкну коммент типа интересно и остроумно

Ответить
1
Сальвадор Лемонес

Музыка с уровня в голове заиграла.

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0
Закомплексованная Душа

Ожидание: киборги убийцы, которые могут уничтожить все человечество
Реальность: охранник в промзоне

Ответить
13
AttentiveMilk

Подожди пару лет

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3
AttentiveMilk

Сейчас карьера пойдет в гору

Ответить
8
Решающий Слава

Карьер в гору

Ответить
1
Михаил Зинчук

чтоб появился синдром вахтёра?

Ответить
0
Это не шутки

Человечество само себя уничтожит. Но роботы его спасут

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1
AttentiveMilk

И оттарабанят в сраку

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3
norm

Ну что, ребята, в 2036 в Москве будут получать пизды уже от роботов, а не от космонавтов. 

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7
Стас Фарбер

Даже в этой новости смогли приплести. Мое уважение.

Ответить
0
Международный кот

 В Hyundai планируют внедрить роботов в процессы производства компонентов, строительство и автоматизацию.

Несколько лет назад Маск признал, что чрезмерная автоматизация на его заводе Tesla была ошибкой. Автоматизированный конвеер финальной сборки оказался адски сложным, не давал должного качества, и экономическая выгода была сомнительной. Вместо сборщиков необходимо было нанимать инженеров для обслуживания роботов, труд которых стоил в несколько раз дороже. Плюс огромные капитальные затраты на всю эту автоматизацию. Маск вскоре отказался от этой идеи и вернул людей на производство.
Ранее эту же неудачу потерпели Fiat и Wolkswagen.
Похожая проблема случилась у Apple. Они пытались наладить автоматизированную сбору iPad. Но роботы не смогли заменить некоторые человеческие навыки. Например, не могли с такой же точностью и аккуратностью как люди, наносить клей. И выбирать нужные винтики и перетаскивать их в места для завинчивания. И оперативно решать проблемы, возникающие на конвеере.
Также из-за ежегодного обновления линейки моделей, необходимо было бы каждый год модернизировать автоматизированную линию.

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3
Антон Лисин

Это вам не пиздить деньги граждан и не ебать рыбку Настю в одно дупло 

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0
Закомплексованная Душа

Почему в одно, у нее 3 рабочих отверстия

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5
Имя Фамилия

И в каждое лукошко по три. Итого 9 ред.

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1
Кирилл Вселенский

Там с такими пузами не разминуться у отверстия

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0
Обычный глобус

Не лукошко, а лукашенко

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0
Mikhail Dragunov

Почему в одно?! Вы слишком пессимистичны в оценке )))

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0
Кирилл Вселенский

Ждем в пятерочке в торговом зале

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2
Вася Иванов

киберпанк, который мы заслужили

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1
Даниил Красноутесов
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1
Aleksandr Dolgikh

Очень классно. Надо чтобы он сам бегал без фонаря, а с ночником и в случае чего сам мог задержать и обезвредить преступника.

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0
Жестокий мангал

1,1 миллиарда долларов

А чего так дёшево? Или там с долгами ещё?

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0
Andrew Sychev

А разгадывать кроссворды он может? А телик смотреть в рабочее время?

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0
Ударный турник

Патрульный способен определять людей, измерять температуру в помещении и дубасить кожаных ублюдков 

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0
Они-чан

"раьотай, кожаный мешок"

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0
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