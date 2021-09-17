Hyundai после покупки Boston Dynamics начала использовать роботов на своём заводе вместо охранников Статьи редакции
Патрульный способен определять людей, измерять температуру в помещении и распознавать опасные ситуации.
Boston Dynamics и Hyundai показали нового четвероногого робота Factory Safety Service Robot, который патрулирует автомобильный завод Kia в Южной Корее. Он предназначен для обеспечения безопасности на промышленных объектах, рассказали в блоге Hyundai.
В основе Service Robot лежит четырёхногий робот Spot с искусственным интеллектом, автономной навигацией и технологиями удалённого управления. С помощью встроенного тепловизора и 3D-лидара он способен обнаруживать людей, отслеживать повышение температуры до опасных значений и риски возникновения пожара, а также определять, закрыта дверь или нет.
Благодаря Service Robot персонал на заводе может удалённо наблюдать за происходящим в промышленных зонах. При необходимости менеджеры смогут переключиться на ручное управление роботом, чтобы внимательно осмотреть нужные зоны предприятия. Другие особенности робота — способность проникать в узкие пространства, а также определять слепые зоны, которые трудно увидеть человеческим глазом.
Сейчас специалисты Hyundai исследуют эффективность и возможности Service Robot в условиях крупного предприятия. При успешном завершении эксперимента на заводах автомобильной компании появятся и другие роботы Boston Dynamics.
Hyundai официально объявила о покупке Boston Dynamics в декабре 2020 года. Тогда компанию оценили в 1,1 миллиарда долларов. Спустя полгода компания закрыла сделку и приобрела 80% долю компании производителя роботов. В Hyundai планируют внедрить роботов в процессы производства компонентов, строительство и автоматизацию.
В Hyundai планируют внедрить роботов в процессы производства компонентов, строительство и автоматизацию.
Несколько лет назад Маск признал, что чрезмерная автоматизация на его заводе Tesla была ошибкой. Автоматизированный конвеер финальной сборки оказался адски сложным, не давал должного качества, и экономическая выгода была сомнительной. Вместо сборщиков необходимо было нанимать инженеров для обслуживания роботов, труд которых стоил в несколько раз дороже. Плюс огромные капитальные затраты на всю эту автоматизацию. Маск вскоре отказался от этой идеи и вернул людей на производство.
Ранее эту же неудачу потерпели Fiat и Wolkswagen.
Похожая проблема случилась у Apple. Они пытались наладить автоматизированную сбору iPad. Но роботы не смогли заменить некоторые человеческие навыки. Например, не могли с такой же точностью и аккуратностью как люди, наносить клей. И выбирать нужные винтики и перетаскивать их в места для завинчивания. И оперативно решать проблемы, возникающие на конвеере.
Также из-за ежегодного обновления линейки моделей, необходимо было бы каждый год модернизировать автоматизированную линию.