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Технологии
Артём Мазанов

Роскомнадзор запланировал запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео Статьи редакции

Она будет выявлять экстремистские материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству и порнографию.

13 13 комментариев
1263 просмотров

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору), планирует в 2022 году запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете «Окулус». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Тендер на разработку техзадания для системы — 15 миллионов рублей. В документах сказано, что сейчас нарушения на картинках и видео ищут вручную, система позволит «ускорить процесс».

Исполнительный директор Artezio (создает ПО) Павел Адылин считает, что если система будет предварительно фильтровать видео и изображения, скорость доступа в интернет существенно замедлится — пользователю придётся ждать, пока ИИ проанализирует контент.

С 2019 года товарный знак Oculus закреплён за Facebook, под ним компания развивает VR-систему. В марте 2021 года Роспатент одобрил заявку компании на товарный знак «Окулус». Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Семенов заявил, что теоретически Facebook может запретить другие сервисы под этим названием, если ГРЧЦ будет использовать его для оказания коммерческих услуг. Но центр не относится к лицам, осуществляющим коммерческую деятельность.

15 сентября стало известно, что Роскомнадзор потратит 58,5 миллиона рублей на систему автоматического поиска «запрещённой» информации в СМИ и соцсетях.

#новости #роскомнадзор

13 13 комментариев
8
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13 комментариев
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Станислав Одинцов

Тратьте мои налоги на всякую х.

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14
Похожий крюк

Уведомляем вас, что ваш комментарий нотариально заверен и может использоваться в качестве разрешения тратить ваши налоги на всякую х.

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14
Some Dude

все видео с выборов 2021 потрут в 2022?

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5
Жилой Мурод

Что опять с порно...

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2
Грузинский Мурод

Хорошую вещь Окулус не назовут -___-

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1
Похожий крюк

ред.

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2
Автомобильный шмель

э

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1
Автомобильный шмель

кроме каналов в телеграме и площадок, так или иначе , крышуемыми правильными людьми. ред.

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1
Культурный щит

Что по этому поводу думают юристы Facebook?

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0
Vladislav Pauls
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0
Алексей Штейн

Молодцы. Предлагаю еще обязать поисовики и ютуб убирать из поисковой выдачи иногентов и прочих экстремистов, а банкам запретить переводы им.
Настоящие патриоты сделали свой выбор и результаты выборов это показали, хоть и были вбросы,  а 5% пориджей-либералов не имеют значения для страны. Слава России!

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–4
Ответный шмель

Вставай первым в очередь на установку зонда, не забудь только флажок после забрать, в качестве подарка

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0
Солёная Капля

Гордишься тем, что гречка уже дороже 100 руб. за кило стоит?

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