Роскомнадзор запланировал запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео Статьи редакции
Она будет выявлять экстремистские материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству и порнографию.
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору), планирует в 2022 году запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете «Окулус». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Тендер на разработку техзадания для системы — 15 миллионов рублей. В документах сказано, что сейчас нарушения на картинках и видео ищут вручную, система позволит «ускорить процесс».
Исполнительный директор Artezio (создает ПО) Павел Адылин считает, что если система будет предварительно фильтровать видео и изображения, скорость доступа в интернет существенно замедлится — пользователю придётся ждать, пока ИИ проанализирует контент.
С 2019 года товарный знак Oculus закреплён за Facebook, под ним компания развивает VR-систему. В марте 2021 года Роспатент одобрил заявку компании на товарный знак «Окулус». Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Семенов заявил, что теоретически Facebook может запретить другие сервисы под этим названием, если ГРЧЦ будет использовать его для оказания коммерческих услуг. Но центр не относится к лицам, осуществляющим коммерческую деятельность.
15 сентября стало известно, что Роскомнадзор потратит 58,5 миллиона рублей на систему автоматического поиска «запрещённой» информации в СМИ и соцсетях.
Молодцы. Предлагаю еще обязать поисовики и ютуб убирать из поисковой выдачи иногентов и прочих экстремистов, а банкам запретить переводы им.
Настоящие патриоты сделали свой выбор и результаты выборов это показали, хоть и были вбросы, а 5% пориджей-либералов не имеют значения для страны. Слава России!