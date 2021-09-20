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Технологии
Яна Ломакина

На всех линиях московского метро запустили систему оплаты проезда с помощью распознавания лиц Статьи редакции

14 линий и 241 станцию подключили к сервису Face Pay.

44 44 комментария
2110 просмотров
Фото агентства городских новостей «Москва»

Тестирование системы Face Pay для оплаты проезда с помощью биометрии запустили на всех линиях метро Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Теперь Face Pay есть во всем метро: мы подключили к тестированию последние пять линий. Если вы ждали, когда ваша линия появится в списках для теста, то это время настало.

Департамент транспорта

Чтобы поучаствовать в тестировании, нужно оставить заявку. Пассажиры должны установить приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку» и загрузить фотографию своего лица.

Для оплаты проезда с помощью Face Pay необходимо проходить через те турникеты, возле которых на полу размещён круглый чёрный стикер. На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях акция «Время ранних» действует и для тестировщиков Face Pay (проезд за 23 рубля вместо 46 рублей).

По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в понедельник стартует финальный этап тестирования сервиса. По его итогам механизм оплаты планируют сделать доступным для всех пассажиров метро. Также власти думают подключить к Face Pay Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры.

Тестировать систему оплаты проезда с помощью распознавания лиц в Москве начали в конце июля. На первом этапе технологию опробовала тысяча пассажиров. К концу августа число участников увеличилось до семи тысяч человек, проект в тестовом режиме запустили на четырёх линиях метро.

#новости #москва #биометрия

44 44 комментария
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44 комментария
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Олимпийский якорь

Китай все ближе)

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17
AZP

Вещь.
Ни карту таскать не надо, ни телефон, ни какой предмет вообще.
Тяжело забыть дома лицо.

Ответить
–21
Божественный Влад

только с кислым ебалом вход запрещен

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18
Slow Zeleniy

Мое лицо перед тем как пройти турникет

Ответить
10
Багровый Фантомас

По утрам такое ред.

Ответить
1
AZP

@Кислоебальный тебе нельзя в метро

Ответить
5
Излишний Макс

Снял маску чтобы лицо отсканировать — получил штраф

Ответить
5
Божественный Влад

бля почему тебя минусят, брат

Ответить
–1
Катя Лукаверова

Заебали реально...недавно передо мною бабка оплачивала своим фейсом. Час пик, все бегут, она стала и стоит в камеру смотрит...

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3
Похожий крюк
Ответить
23
Катя Лукаверова

Она хотела запомниться камере красивой 🥰

Ответить
2
Усталый ключ

Не был в метро 2 года. Теперь и там биометрия. Отвратительно. Банки заёбывают с ней постоянно. Биометрия буквально сочится из нас, как это может быть безопасно. 

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6
Sergey Michko

Так-то камеры всегда снимают на входе в метро, разрешение для распознавания лица достаточное. 

Ответить
2
FOX

истекает загранник, узнал что теперь проверка через МВД, фоткают там и берут отпечатки!

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0
anvarich

Как и во всем цивилизованном мире

Ответить
0
Президентский утюг

оплата по ебалу, круто

Ответить
2
Sergey Michko

Еблата™

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12
Ivan Boldyrev

Теми самыми ебаллами. 

Ответить
5
Похожий крюк

Один вопрос - нахуя? Это реально настолько удобнее, чем картой, чтобы на это тратить дохуя бабок?

Ответить
3
FOX

устал давать ссылку

Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто…
А к некоторым приходят домой
www.the-village.ru
Ответить
3
Похожий крюк

Так это же про систему распознавания лиц - отдельную технологию, которая работает уже давно. А я говорю про Фэйс Пей

Ответить
3
FOX

так неразрывно связано, весь транспорт будет с фэйс пей, соответственно выйти зайти можно будет через определение лица, соответственно, будет база лиц, которые участвуют(вали) на митингах, соответственно можно будет задерживать еще на подлете

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1
Похожий крюк

Так в транспорте и не только в транспорте уже есть камеры с технологией распознавания лиц, без всякого Фэйс Пея

Ответить
2
FOX

так а с фэйс пей будет везде, тем более ранее камеры были просто в салоне, теперь будут на входе, которые будут снимать лицо => точность намного выше

Ответить
0
Подлинный Макс

у них эти базы лиц и система свой-чужой уже давно есть, камеры в метро на входе стоят уже пару лет, с распознаванием и привязкой к постоянным местам дислокации

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0
Последствия Диморфизма

Олое. На всех подъездах висят камеры. В метрищах. А тут ты еще сам себя  идентифицируешь. Чуть докрутить и каждый твой чих с трекингом будет у любого мента в течении пяти минут. 
А тут и базы можно продавать, шантажом заниматься и много всего веселого.

Ответить
3
Похожий крюк

А картой ты себя не идентифицируешь?

Ответить
1
Последствия Диморфизма

У меня все на дропов и нал, на край монеро. Живу в лесу, езжу на черных номерах. Вопросы?

Ответить
1
Похожий крюк

Зачем тебе общественный транспорт, если ты ездишь на чёрных номерах?

Ответить
3
Some Dude

так он про черные номера автобусов, троллейбусов и поездов метро как раз

Ответить
1
Катя Лукаверова

Ты чегооо??? Так скоро и выборы будут проходить. На камеру шепотом  двигаешь губами фио кандидата и домой баиньки  ред.

Ответить
1
Andre Macareno

Там тоже 5 часов лицо распознавать будет? Как никак робот проверяет

Ответить
4
Mario Puzo

А как же масочный режим?

Ответить
4
Vladislav Pauls

Как? На Лицо Лавэ зачислять будут? Богатое Ебало на 3D распечатке просканирует? (В домофоны ещё надо да везде чтоб не потерялся!)

Ответить
3
Теоретический лолипоп

поправьте заголовок: к системе распознавания лиц на всех станциях московского метро подключили систему оплаты

Ответить
3
Alexandr Blokhin

Это очень круто. Ждём в супермаркетах.

Ответить
–3
Бетонный рубин

Забавно, что еблоплат поставили в турникет для инвалидов и широкого клутина

Ответить
2
Ваша Закладко

синьцзянское

Ответить
0
Кирилл Журавлёв

ну теперь то точно "ЗАЧИПИРУЮТ" на лоб))

Ответить
2
Arthur N

В субботу видел, как девушка поправляла волосы секунд 20 и кривлялась перед камерой, чтобы камера её узнала. Смешно

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1
Технический бокал

На следующих митингах москвичей ждет сюрприз

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1
Masha Kovalyova

Кого-то очень раздражает анонимность Троек, поэтому активно запускаются проекты по добровольной деанонимизации: "программа лояльности", "бесплатные пересадки", теперь вот "оплата по биометрии". Но арсенал soft power довольно скоро неизбежно закончится и через пару лет билетики в метро продавать будут только по номеру телефона. ред.

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0
Дархан Нұрғабылов

Пополните ваше ебало

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0
Андрей Иванов

А как система будет распознавать гастарбайтеров? 

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0
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