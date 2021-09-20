На всех линиях московского метро запустили систему оплаты проезда с помощью распознавания лиц Статьи редакции
14 линий и 241 станцию подключили к сервису Face Pay.
Тестирование системы Face Pay для оплаты проезда с помощью биометрии запустили на всех линиях метро Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Чтобы поучаствовать в тестировании, нужно оставить заявку. Пассажиры должны установить приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку» и загрузить фотографию своего лица.
Для оплаты проезда с помощью Face Pay необходимо проходить через те турникеты, возле которых на полу размещён круглый чёрный стикер. На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях акция «Время ранних» действует и для тестировщиков Face Pay (проезд за 23 рубля вместо 46 рублей).
По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в понедельник стартует финальный этап тестирования сервиса. По его итогам механизм оплаты планируют сделать доступным для всех пассажиров метро. Также власти думают подключить к Face Pay Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры.
Тестировать систему оплаты проезда с помощью распознавания лиц в Москве начали в конце июля. На первом этапе технологию опробовала тысяча пассажиров. К концу августа число участников увеличилось до семи тысяч человек, проект в тестовом режиме запустили на четырёх линиях метро.
Кого-то очень раздражает анонимность Троек, поэтому активно запускаются проекты по добровольной деанонимизации: "программа лояльности", "бесплатные пересадки", теперь вот "оплата по биометрии". Но арсенал soft power довольно скоро неизбежно закончится и через пару лет билетики в метро продавать будут только по номеру телефона. ред.