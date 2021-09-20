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Технологии
Артём Мазанов

«ВКонтакте» внедрила новый протокол QUIC. Доставка контента ускорилась для всех пользователей приложений и 30% десктопа Статьи редакции

Одна из особенностей протокола — передача данных «исключительно в зашифрованном виде».

35 35 комментариев
3704 просмотров
Фото TJ

«ВКонтакте» одной из первых в мире внедрила технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC. Доставка контента в веб-версии и мобильных приложениях ускорилась в два раза. Пока изменения заметят лишь 30% пользователей десктопа. Об этом техническии директор «ВКонтакте» Александр Тоболь рассказал на конференции Saint HighLoad++, передаёт корреспондент TJ.

Новый протокол поддерживается мобильным приложением «ВКонтакте», он будет работать для всех пользователей. Среди тех, кто пользуется сайтом через десктоп, изменения заметят лишь 30% — так как они пользуются браузером Chrome.

«ВКонтакте» протестировала работу протокола не только в России, но и за рубежом: в том числе в Германии, Бразилии и Молдавии. По данным компании, на сетях со слабым интернет-соединением пользователи стали потреблять на 10% больше контента.

Внедрение протокола нового поколения QUIC позволило нам ускорить доставку контента до пользователя в два раза, а в плохих сетях — четырехкратно. Быстрый доступ пользователя к контенту — наша ключевая цель, поэтому переход на QUIC стал логичным и стратегическим шагом. Эта сетевая технология несет множество инновации на транспортном уровне и открывает для нас в будущем возможность создания новых алгоритмов доставки контента и сетевых оптимизации.

Александр Тоболь
техническии директор «ВКонтакте»

QUIC — новый транспортный протокол, работающий поверх UDP

Протокол создала Google. Он работает в Chrome и браузерах, разработанных на платформе Chromium. В мае 2021 года протокол QUIC приняли в качестве официального стандарта RFC9000.

У протокола QUIC уменьшенное время задержки при передаче разных видов контента. «Вконтакте» отмечает, что он также передаёт данные «исключительно в зашифрованном виде — это повышает безопасность обмена данными аудиторией социальнои сети».

Соцсеть рассказала, что на рынке пока нет готового набора решений одновременно для клиента и сервера, который нужен для внедрения и поддержки нового протокола. «ВКонтакте» выставила свое решение в открытый доступ.

#новости #вконтакте #браузеры #интернет

35 35 комментариев
25
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35 комментариев
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Антон Пострунин

Отряд ОМОНа приезжает в 2 раза быстрее, но только к 30% пользователей. 

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63
Pavel Zamyatin

Обязательный комментарий про то, что ВК никто не пользуется уже.

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14
Прекрасный Абдужаббор

кто так говорит - пользуется в два раза чаще

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15
stikerman

А теперь и в два раза быстрее

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28
Pavel Zamyatin

Я только зашёл сообщения проверить, мам.

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3
Прекрасный Абдужаббор

а почему в истории сообществ висит "кончающие трансы"?

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1
Лига порвах

Раньше это было сообщество "подготовка к ЕГЭ", но его перекупили

Ответить
3
Прекрасный Абдужаббор

странно, первые видеозаписи там загружены в 2009

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0
Тюремный Кирилл

И дрочит.

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0
Теоретический лолипоп

и нахуя нам об этом знать

Ответить
16
andorus

Не нахуя, а насколько быстро

Ответить
2
Автомобильный шмель

лучше не притрагиваться

Ответить
5
Владимир Филатов

кому нужны хромые, когда есть фокс и сафари/другие webkit

Ответить
2
Парвиз Мадаминов

Наверное всем остальным 80-90% интернет пользователям. 

Ответить
3
Sail

Жаль

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0
Gregory

В мае 2021 года протокол QUIC приняли в качестве официального стандарта RFC9000

Ответить
0
Владимир Филатов

QUIC is used by more than half of all connections from the Chrome web browser to Google's servers.[9] Microsoft Edge,[10] Firefox,[11] and Safari[12] support it, even if not enabled by default.

Ответить
0
Владимир Филатов

Протокол поддерживается и в других браузерах, но почему-то вк решили его не включать.

Ответить
0
Общий кубок

«исключительно в зашифрованном виде»

любо-дорого смотреть

Ответить
4
Парвиз Мадаминов

Передача данных, а не хранение.  Это две большие разницы. 

Ответить
2
Общий кубок

Две так две

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5
Роман Олегович

Загвоздка в том, что между транспортным и прикладным уровнем находится стол товарища майора, и он никуда не денется)

Ответить
2
Gregory

Стол товарищей из ФСБ как раз находится на нижних уровнях. А стол товарища майора из МВД стоит в сторонке, но при желании можно получить доступ к прикладному.

Ответить
1
Роман Олегович

Что он прямо в роутере у меня сидит? Это если роутер уронить, то квалифируют как нападение на сотрудника при исполнении?

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0
твой сказочник

Шутки про доставка данных товарищу майору в два раза быстрее уже были?

Ответить
2
Бетонный рубин

Стену верните! 

Ответить
0
stikerman

Стену ночного дозора тоже верните

Ответить
1
Бетонный рубин

Берлинскую

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0
Андрей Ионов

автоматические доносы на комментарии про путина в местном залупенском подслушанно отправляются на 30% быстрее в зашифрованном видео?

Ответить
0
Андрей Ионов

*ЗАШИФРОВАННОМ*

ВКОНТАКТЕ 

KEKW

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1
Ближний Валера

Доставка контента в веб-версии и мобильных приложениях ускорилась в два раза. Пока изменения заметят лишь 30% пользователей декстопа.

че за презентация эппл?

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0
Maxim Naumov

Только спидов в вк не хватает 

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0
Современный Денис

На самом деле, будет интересно подробно про этот кейс почитать. Пока что я видел намного более скромные оценки того, насколько QUIC улучшит задержку/пропускную способность, особенно в сетях без больших потерь пакетов (https://www.smashingmagazine.com/2021/08/http3-performance-improvements-part2/)

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0
Sage Pointer

Могу сказать по личному опыту: при больших потерях пакетов QUIC очень сильно спасает. При канале в 100 мбит с 20% потерь скорость скачивания на сайтах без QUIC падала в тысячи раз, до роскомпозорных 100 кбит и ниже. В то время, как сайты с QUIC практически не чувствовали потерь, в худших случаях скорость падала вдвое, не сильнее. ред.

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0
Gregory

За то, что выложили в опенсурс респект. Но сам по себе вк как был помойкой, так и остался. Смысл от шифрования, если вк и сам по себе данные отдает? 

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