«ВКонтакте» внедрила новый протокол QUIC. Доставка контента ускорилась для всех пользователей приложений и 30% десктопа Статьи редакции
Одна из особенностей протокола — передача данных «исключительно в зашифрованном виде».
«ВКонтакте» одной из первых в мире внедрила технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC. Доставка контента в веб-версии и мобильных приложениях ускорилась в два раза. Пока изменения заметят лишь 30% пользователей десктопа. Об этом техническии директор «ВКонтакте» Александр Тоболь рассказал на конференции Saint HighLoad++, передаёт корреспондент TJ.
Новый протокол поддерживается мобильным приложением «ВКонтакте», он будет работать для всех пользователей. Среди тех, кто пользуется сайтом через десктоп, изменения заметят лишь 30% — так как они пользуются браузером Chrome.
«ВКонтакте» протестировала работу протокола не только в России, но и за рубежом: в том числе в Германии, Бразилии и Молдавии. По данным компании, на сетях со слабым интернет-соединением пользователи стали потреблять на 10% больше контента.
QUIC — новый транспортный протокол, работающий поверх UDP
Протокол создала Google. Он работает в Chrome и браузерах, разработанных на платформе Chromium. В мае 2021 года протокол QUIC приняли в качестве официального стандарта RFC9000.
У протокола QUIC уменьшенное время задержки при передаче разных видов контента. «Вконтакте» отмечает, что он также передаёт данные «исключительно в зашифрованном виде — это повышает безопасность обмена данными аудиторией социальнои сети».
Соцсеть рассказала, что на рынке пока нет готового набора решений одновременно для клиента и сервера, который нужен для внедрения и поддержки нового протокола. «ВКонтакте» выставила свое решение в открытый доступ.
На самом деле, будет интересно подробно про этот кейс почитать. Пока что я видел намного более скромные оценки того, насколько QUIC улучшит задержку/пропускную способность, особенно в сетях без больших потерь пакетов (https://www.smashingmagazine.com/2021/08/http3-performance-improvements-part2/)
Могу сказать по личному опыту: при больших потерях пакетов QUIC очень сильно спасает. При канале в 100 мбит с 20% потерь скорость скачивания на сайтах без QUIC падала в тысячи раз, до роскомпозорных 100 кбит и ниже. В то время, как сайты с QUIC практически не чувствовали потерь, в худших случаях скорость падала вдвое, не сильнее. ред.