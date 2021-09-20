«ВКонтакте» внедрила новый сетевой протокол QUIC. Доставка контента ускорилась в 2 раза, но только для 30% пользователей Статьи редакции
Одна из особенностей протокола — передача данных «исключительно в зашифрованном виде».
«ВКонтакте» одной из первых в мире внедрила технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC. Доставка контента в веб-версии и мобильных приложениях ускорилась в два раза. Пока изменения заметят лишь 30% пользователей десктопа. Об этом техническии директор «ВКонтакте» Александр Тоболь рассказал на конференции Saint HighLoad++, передаёт корреспондент TJ.
«ВКонтакте» протестировала работу протокола не только в России, но и за рубежом: в том числе в Германии, Бразилии и Молдавии. По данным компании, на сетях со слабым интернет-соединением пользователи стали потреблять на 10% больше контента.
QUIC — новый транспортный протокол, работающий поверх UDP
Протокол создала Google. Он работает в Chrome и браузерах, разработанных на платформе Chromium. В мае 2021 года протокол QUIC приняли в качестве официального стандарта RFC9000.
У протокола QUIC уменьшенное время задержки при передаче разных видов контента. «Вконтакте» отмечает, что он также передаёт данные «исключительно в зашифрованном виде — это повышает безопасность обмена данными аудиторией социальнои сети».
Соцсеть рассказала, что на рынке пока нет готового набора решений одновременно для клиента и сервера, который нужен для внедрения и поддержки нового протокола. «ВКонтакте» выставила свое решение в открытый доступ.