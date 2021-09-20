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Технологии
Артём Мазанов

«ВКонтакте» внедрила новый сетевой протокол QUIC. Доставка контента ускорилась в 2 раза, но только для 30% пользователей Статьи редакции

Одна из особенностей протокола — передача данных «исключительно в зашифрованном виде».

19 19 комментариев
1489 просмотров
Фото TJ

«ВКонтакте» одной из первых в мире внедрила технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC. Доставка контента в веб-версии и мобильных приложениях ускорилась в два раза. Пока изменения заметят лишь 30% пользователей десктопа. Об этом техническии директор «ВКонтакте» Александр Тоболь рассказал на конференции Saint HighLoad++, передаёт корреспондент TJ.

«ВКонтакте» протестировала работу протокола не только в России, но и за рубежом: в том числе в Германии, Бразилии и Молдавии. По данным компании, на сетях со слабым интернет-соединением пользователи стали потреблять на 10% больше контента.

Внедрение протокола нового поколения QUIC позволило нам ускорить доставку контента до пользователя в два раза, а в плохих сетях — четырехкратно. Быстрый доступ пользователя к контенту — наша ключевая цель, поэтому переход на QUIC стал логичным и стратегическим шагом. Эта сетевая технология несет множество инновации на транспортном уровне и открывает для нас в будущем возможность создания новых алгоритмов доставки контента и сетевых оптимизации.

Александр Тоболь
техническии директор «ВКонтакте»

QUIC — новый транспортный протокол, работающий поверх UDP

Протокол создала Google. Он работает в Chrome и браузерах, разработанных на платформе Chromium. В мае 2021 года протокол QUIC приняли в качестве официального стандарта RFC9000.

У протокола QUIC уменьшенное время задержки при передаче разных видов контента. «Вконтакте» отмечает, что он также передаёт данные «исключительно в зашифрованном виде — это повышает безопасность обмена данными аудиторией социальнои сети».

Соцсеть рассказала, что на рынке пока нет готового набора решений одновременно для клиента и сервера, который нужен для внедрения и поддержки нового протокола. «ВКонтакте» выставила свое решение в открытый доступ.

#новости #вконтакте #браузеры #интернет

19 19 комментариев
16
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19 комментариев
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Антон Пострунин

Отряд ОМОНа приезжает в 2 раза быстрее, но только к 30% пользователей. 

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29
Теоретический лолипоп

и нахуя нам об этом знать

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9
Pavel Zamyatin

Обязательный комментарий про то, что ВК никто не пользуется уже.

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4
Прекрасный Абдужаббор

кто так говорит - пользуется в два раза чаще

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6
stikerman

А теперь и в два раза быстрее

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10
Pavel Zamyatin

Я только зашёл сообщения проверить, мам.

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2
Прекрасный Абдужаббор

а почему в истории сообществ висит "кончающие трансы"?

Ответить
0
Лига порвах

Раньше это было сообщество "подготовка к ЕГЭ", но его перекупили

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1
Прекрасный Абдужаббор

странно, первые видеозаписи там загружены в 2009

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0
Автомобильный шмель

лучше не притрагиваться

Ответить
4
Владимир Филатов

кому нужны хромые, когда есть фокс и сафари/другие webkit

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1
Бетонный рубин

Стену верните! 

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0
Бетонный рубин

Берлинскую

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0
stikerman

Стену ночного дозора тоже верните

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0
Ближний Валера

Доставка контента в веб-версии и мобильных приложениях ускорилась в два раза. Пока изменения заметят лишь 30% пользователей декстопа.

че за презентация эппл?

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0
Maxim Naumov

Только спидов в вк не хватает 

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0
Андрей Ионов

автоматические доносы на комментарии про путина в местном залупенском подслушанно отправляются на 30% быстрее в зашифрованном видео?

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0
Андрей Ионов

*ЗАШИФРОВАННОМ*

ВКОНТАКТЕ 

KEKW

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0
твой сказочник

Шутки про доставка данных товарищу майору в два раза быстрее уже были?

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0
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