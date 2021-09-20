IKEA создала «невидимую» беспроводную зарядку для мебели — её можно прикрепить под столешницу или полку Статьи редакции
Панель может заряжать смартфоны сквозь любую деревянную или пластиковую поверхность.
Шведский производитель мебели и товаров для дома начал производство Sjömärke — панели беспроводной зарядки, которую можно разместить под любой деревянной или пластиковой поверхностью. Панель позволяет превратить любую подходящую полку или стол в аналог фирменной мебели IKEA со встроенными зарядными устройствами, сообщает The Verge.
Sjömärke можно прикрепить к нижней стороне полки, столешницы или поверхности тумбочки с помощью двусторонней липкой ленты, которая идёт в комплекте. Компания отмечает, что между зарядной панелью и смартфоном должно находиться 8-22 миллиметров дерева или пластика. Устройство само контролирует свою температуру, обеспечивая безопасную зарядку мощностью до 5 ватт — на уровне аналогов от Samsung и Apple.
По мнению IKEA, новая зарядная панель заинтересует людей, которые не любят лишних предметов интерьера. Единственное, что указывает на наличие устройства — крестик из клейкой ленты, который обозначает место для зарядки. Он также идёт в комплекте, наряду с двухметровым проводом питания. Sjömärke обойдётся покупателю в 40 долларов, продажи начнутся в октябре.
Устройства беспроводной зарядки можно помещать не только под крышку стола, но и в стенах — японские инженеры создали таким образом целую «зарядную комнату». С помощью специальных конденсаторов она по воздуху передаёт энергию смартфонам, лампам и ноутбукам через магнитные поля, безопасные для людей и электроники.
Я как-то пользовался такой зарядкой — по сравнению с современными быстрозарядками скорость никакая, но там удобно что для телефона есть местечко. Ты его туда кладешь, например, когда домой приходишь или в офис, и он всегда немножко подзаряжается.
На ночь кстати тоже, на прикроватный столик. Так даже лучше, чем быстрозарядкой, потому что эти батарейки не любят быть на 0 или на 100% ред.
Это точно?
Литиевые аккумуляторы довольно капризны, и, чтобы не допустить перезаряда и взрыва, в них всегда встраивают микросхему, контролирующую заряд. Эта схема ведёт статистику аккумулятора, чтобы определить для него текущую точку полного заряда. Но производитель может выбрать для неё излишне консервативный алгоритм или даже основывать этот алгоритм на усреднённой модели f(t), а не на реальном поведении аккумуляторных банок — так что к концу срока аккумулятор может значительно недозаряжаться.
Эта микросхема считает неполные циклы за цикл или нет?