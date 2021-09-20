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Технологии
Никита Логинов

IKEA создала «невидимую» беспроводную зарядку для мебели — её можно прикрепить под столешницу или полку Статьи редакции

Панель может заряжать смартфоны сквозь любую деревянную или пластиковую поверхность.

20 20 комментариев
2099 просмотров
Панель беспроводной зарядки Sjömärke Фото IKEA

Шведский производитель мебели и товаров для дома начал производство Sjömärke — панели беспроводной зарядки, которую можно разместить под любой деревянной или пластиковой поверхностью. Панель позволяет превратить любую подходящую полку или стол в аналог фирменной мебели IKEA со встроенными зарядными устройствами, сообщает The Verge.

Sjömärke можно прикрепить к нижней стороне полки, столешницы или поверхности тумбочки с помощью двусторонней липкой ленты, которая идёт в комплекте. Компания отмечает, что между зарядной панелью и смартфоном должно находиться 8-22 миллиметров дерева или пластика. Устройство само контролирует свою температуру, обеспечивая безопасную зарядку мощностью до 5 ватт — на уровне аналогов от Samsung и Apple.

По мнению IKEA, новая зарядная панель заинтересует людей, которые не любят лишних предметов интерьера. Единственное, что указывает на наличие устройства — крестик из клейкой ленты, который обозначает место для зарядки. Он также идёт в комплекте, наряду с двухметровым проводом питания. Sjömärke обойдётся покупателю в 40 долларов, продажи начнутся в октябре.

Устройства беспроводной зарядки можно помещать не только под крышку стола, но и в стенах — японские инженеры создали таким образом целую «зарядную комнату». С помощью специальных конденсаторов она по воздуху передаёт энергию смартфонам, лампам и ноутбукам через магнитные поля, безопасные для людей и электроники.

В Японии создали комнату, которая заряжает…
Комната передаёт энергию устройствам через безопасные для людей магнитные поля.
tjournal.ru

#новости #гаджеты

20 20 комментариев
18
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20 комментариев
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Немалый Мурод

невидимая зарядка

Звучит как идея для следующего айфона

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18
Виталий Куликов

Их уже кладут в коробки

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35
Декоративный украинец

Айфоны?

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0
Виталий Куликов

Антоны?

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4
Аяз Умбатов

Пока что

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0
syrslava

мне больше нравится "зарядка для мебели" из заголовка

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5
Похожий крюк

 беспроводную зарядку для мебели

А у меня до сих пор аналаговая мебель, которую не надо подзаряжать. Я похоже сильно отстал от жизни

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13
умный человек

Встроенная динамо–машина?

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2
Похожий крюк

Нет. Мебель сама берёт из пространства нужное количество электричества. Учитывая, что нужное ей количество электричества 0 Ватт, берёт она ровно столько, сколько ей нужно. ред.

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3
Evgeny Kozlov

5 ватт для современного смартфона - это невероятно слабая зарядка. На ночь если только ставить и заряжать устройство 

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7
Sergey Michko

Я как-то пользовался такой зарядкой — по сравнению с современными быстрозарядками скорость никакая, но там удобно что для телефона есть местечко. Ты его туда кладешь, например, когда домой приходишь или в офис, и он всегда немножко подзаряжается. 
На ночь кстати тоже, на прикроватный столик. Так даже лучше, чем быстрозарядкой, потому что эти батарейки не любят быть на 0 или на 100% ред.

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5
Похожий крюк

А разве у аккумуляторов нет ограничения на количество перезарядок? Если постоянно его подзаряжать на чуть-чуть, не выдохнется ли он раньше времени? 

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0
Alexander Personazhe

Как раз если постоянно аккумулятор подзаряжать по чуть-чуть, удерживая уровень заряда между 50% и 80%, то для аккумулятора это самый бережный сценарий использования. А вот полная разрядка, как и единоразовая полная зарядка (особенно быстрая) на самом деле вреднее для аккумуляторов.

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3
Похожий крюк

Это точно?
Литиевые аккумуляторы довольно капризны, и, чтобы не допустить перезаряда и взрыва, в них всегда встраивают микросхему, контролирующую заряд. Эта схема ведёт статистику аккумулятора, чтобы определить для него текущую точку полного заряда. Но производитель может выбрать для неё излишне консервативный алгоритм или даже основывать этот алгоритм на усреднённой модели f(t), а не на реальном поведении аккумуляторных банок — так что к концу срока аккумулятор может значительно недозаряжаться.

Эта микросхема считает неполные циклы за цикл или нет?

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0
Василий Дробовский

Хороший скиммер.

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3
Бетонный рубин

мантию-невидимку бы, и отставить шутки про камуфляж

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1
Надежный клуб

Хрень короче бесполезная

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0
Tauraloke Esteru
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0
Victor Ganin

Если есть инструмент, то можно и LIVBOJ (5$) установить скрытно.

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0
Danil Oputin

Я правильно понял, что они создали ту же самую беспроводную зарядку, но с возможностью крепить её под стол? Или тут реально есть над чем подохуеть?

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0
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