Панель может заряжать смартфоны сквозь любую деревянную или пластиковую поверхность.

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Панель беспроводной зарядки Sjömärke Фото IKEA

Шведский производитель мебели и товаров для дома начал производство Sjömärke — панели беспроводной зарядки, которую можно разместить под любой деревянной или пластиковой поверхностью. Панель позволяет превратить любую подходящую полку или стол в аналог фирменной мебели IKEA со встроенными зарядными устройствами, сообщает The Verge.

Sjömärke можно прикрепить к нижней стороне полки, столешницы или поверхности тумбочки с помощью двусторонней липкой ленты, которая идёт в комплекте. Компания отмечает, что между зарядной панелью и смартфоном должно находиться 8-22 миллиметров дерева или пластика. Устройство само контролирует свою температуру, обеспечивая безопасную зарядку мощностью до 5 ватт — на уровне аналогов от Samsung и Apple.

По мнению IKEA, новая зарядная панель заинтересует людей, которые не любят лишних предметов интерьера. Единственное, что указывает на наличие устройства — крестик из клейкой ленты, который обозначает место для зарядки. Он также идёт в комплекте, наряду с двухметровым проводом питания. Sjömärke обойдётся покупателю в 40 долларов, продажи начнутся в октябре.