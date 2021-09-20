Вышли iOS 15, iPad OS 15 и watchOS 8 — что нового и стоит ли обновляться Статьи редакции
Режим «фокусирования», который подстраивается под пользователя, виджеты на iPad, «рефлексия» через часы и другие возможности новых систем Apple.
20 сентября в 20:00 по Москве Apple обновила операционные системы на большинстве своих устройств (кроме Mac — «макось», как обычно, задерживается).
Мы уже попользовались их бета-версиями и рассказываем об избранных нововведениях, на которые стоит обратить внимание. Их в этом году мало, а многие фичи и вовсе отложили (например, функцию совместного просмотра кино и прослушивания музыки — SharePlay) или отключили в России.
iOS 15 — «фокусирование» и «умные» уведомления, редизайн FaceTime и Safari
- Приложение погоды получило тотальный редизайн.Информация в нём теперь отображается более наглядно, а визуализации стали ещё подробнее. Первым делом после установки стоит найти какую-нибудь локацию, в которой идёт ливень, и поиграться с новой анимацией – капли красиво отскакивают от рамок приложения. Кроме того, в списке локаций теперь можно включить пуш-уведомления о скором начале дождя.
- FaceTime вновь значительно обновили на фоне пандемии. Тут и пространственное аудио (звук идёт со стороны иконки говорящего собеседника), и новый режим отображения массовых видеозвонков, и изоляция голоса с помощью нейросетей, и возможность назначать звонки по расписанию, заранее поделившись с участниками ссылкой.
- Упрощённая пересылка данных в iMessage— теперь отправленные вам фото и ссылки складируются в специальной папке, а ещё теперь можно пересылать друг другу красиво оформленные галереи снимков.
- Уведомления получили небольшой визуальный редизайн и новую функцию — «Фокус». Теперь вы можете настроить несколько режимов работы телефона, планшета и Apple Watch в зависимости от типа занятости. Например, на ночь можно оставить только уведомления от самых близких людей и скрыть назойливые красные наклейки на иконках, а на работе пропускать информацию только от важных приложений. Когда режим выключается, пропущенные уведомления отображаются в форме компактного отчёта.
- Safari переосмыслили. Строку браузера опустили вниз (но её можно вернуть наверх по желанию), а его шапка теперь окрашивается в цвет сайта, на котором вы находитесь. Apple распрощалась с листалкой вкладок в виде колоды карт — в новой версии миниатюры отображаются подобно обложкам книг в iBooks и могут быть объединены в группы. В дополнение к этому браузер получил поддержку расширений из App Store и научился обнаруживать трекеры данных, с которыми пользователь сталкивается в сети. Прежде чем вернуть строку браузера наверх попробуете попереключать закладки свайпом по ней — к этому быстро привыкаешь.
- Новый дизайн «Воспоминаний». Нейросети айфона теперь не только группируют ваши фото по локации и теме, но и подбирают для них соответствующую настроению музыку из Apple Music. Функция без проблем работает в России.
- Распознавание текста на фото. Функция пока не поддерживает русский язык и отключена по умолчанию. Её можно найти по адресу «Настройки», «Основные», «Язык и регион», «Онлайн текст». После этого ваш айфон начнёт видеть текст везде — и в приложении камеры, и в галерее, и даже на картинках в Safari. Что приятно, фичу сразу же объединили с переводчиком.
- Обновлённый системный поиск. Spotlight теперь умеет искать текст на снимках, а также ссылки и файлы, которые вам пересылали в iMessage.
- Siri теперь распознаёт речь прямо на устройстве. Данные никуда не отсылаются, а функция теперь работает быстрее.
- В «Заметках» появились теги и поиск по ним.
- Другого пользователя iOS теперь можно сделать доверенным лицом, которое сможет восстановить доступ к вашему устройству, если с вами что-то случится.
- Размер текста во всех приложениях теперь можно менять как громкость — прямо из шторки «Пункта управления». Только сначала надо эту кнопку туда добавить через настройки.
- «Ночной режим» камеры теперь можно отключить, если он мешает.
- В iOS появилась системная настройка скорости воспроизведения видео.
- Местоположение вашего айфона будет отслеживаться в «Локаторе» даже если он выключен— он начнёт работать в режиме ультранизкого энергопотребления и отсылать данные владельцу на манер маячков AirTag.
- В разделе «Конфиденциальность» теперь можно включить отслеживание всех действий приложений и увидеть, к чему они часто обращаются и какими данными делятся.
С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Apple.
iPadOS 15
На планшетах появятся все основные функции из iOS 15, а также несколько уникальных для этого класса устройств.
- В этом году Apple наконец-то дала iPad нормальные виджеты — их теперь можно ставить где угодно, как и на айфоне.
- На iPad добавили «Библиотеку приложений», в которую можно прятать редко используемые иконки.
- Многозадачность на планшете значительно прокачали. Теперь с приложениями на iPadOS можно работать сразу несколькими способами — равноправно поделить экран между двумя программами, скинуть одну из них в скрывающуюся шторку или даже открыть новое окно поверх двух уже активных — почти как в настольных операционных системах. Кроме того, формировать пары аппов теперь можно прямо в окне переключения между ними — простым перетаскиванием.
- На планшете теперь можно быстро создавать короткие заметки, привязанные к контексту. Например, вы можете выделить интересный абзац на сайте, и он сразу сохранится вместе со ссылкой. Более того, Safari запомнит, что вы оставляли себе какую-то памятку на этой странице и позволит быстро к ней перейти. Короткие заметки хранятся в отдельной папке соответствующего приложения.
watchOS 8
- В релиз-кандидате watchOS 8 появилось всего два новых циферблата для часов поколений 4-6. Один создаётся на основе портретных фото (время как бы спрятано за головой человека — для этого нужны данные о глубине кадра), а второй называется «Вокруг света» (с названиями городов).
- Часы теперь умеют отслеживать частоту дыхания во сне и осуществлять детальный трекинг велопробегов.
- На Apple Watch теперь тоже есть «Воспоминания»и даже возможность делиться фото со своими контактами — видимо, это сделано для новых моделей часов с большим экраном.
- Приложение «Дыхание» теперь называется «Осознанность». В нём появилась новая функция «Размышление» — часы предлагают одну минуту подумать о какой-то случайной теме, смотря на завораживающую анимацию. Само «Дыхание» тоже прокачали, добавив новые анимации и советы — оно помогает успокоиться.
- Часы теперь умеют фиксировать падение во время занятий спортом и вызывать помощь.
- В «Центре управления» Apple Watch появилсяконтроль за громкостью наушников.
- Постоянно включённый дисплей (появился в Series 5) теперь работает не только на циферблатах, но и в некоторых приложениях вроде карт.
- Приложения Apple Music и iMessage получили редизайн — для более удобного общения и пересылки музыкальных треков на ходу.
- На часах теперь можно запускать сразу несколько таймеров одновременно.
Другого пользователя iOS теперь можно сделатьдоверенным лицом, которое сможет восстановить доступ к вашему устройству, если с вами что-то случится.
прекольна
В разделе «Конфиденциальность» теперь можно включить отслеживание всех действий приложений и увидеть, к чему они часто обращаются и какими данными делятся.
прекольна
Часы теперь умеют отслеживать частоту дыхания во сне
прекольна