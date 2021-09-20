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DTF

Вышли iOS 15, iPad OS 15 и watchOS 8 — что нового и стоит ли обновляться Статьи редакции

Режим «фокусирования», который подстраивается под пользователя, виджеты на iPad, «рефлексия» через часы и другие возможности новых систем Apple.

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4500 просмотров
Новый iPad mini на iPadOS 15

20 сентября в 20:00 по Москве Apple обновила операционные системы на большинстве своих устройств (кроме Mac — «макось», как обычно, задерживается).

Мы уже попользовались их бета-версиями и рассказываем об избранных нововведениях, на которые стоит обратить внимание. Их в этом году мало, а многие фичи и вовсе отложили (например, функцию совместного просмотра кино и прослушивания музыки — SharePlay) или отключили в России.

iOS 15 — «фокусирование» и «умные» уведомления, редизайн FaceTime и Safari

  • Приложение погоды получило тотальный редизайн.Информация в нём теперь отображается более наглядно, а визуализации стали ещё подробнее. Первым делом после установки стоит найти какую-нибудь локацию, в которой идёт ливень, и поиграться с новой анимацией – капли красиво отскакивают от рамок приложения. Кроме того, в списке локаций теперь можно включить пуш-уведомления о скором начале дождя.
  • FaceTime вновь значительно обновили на фоне пандемии. Тут и пространственное аудио (звук идёт со стороны иконки говорящего собеседника), и новый режим отображения массовых видеозвонков, и изоляция голоса с помощью нейросетей, и возможность назначать звонки по расписанию, заранее поделившись с участниками ссылкой.
  • Упрощённая пересылка данных в iMessage— теперь отправленные вам фото и ссылки складируются в специальной папке, а ещё теперь можно пересылать друг другу красиво оформленные галереи снимков.
  • Уведомления получили небольшой визуальный редизайн и новую функцию — «Фокус». Теперь вы можете настроить несколько режимов работы телефона, планшета и Apple Watch в зависимости от типа занятости. Например, на ночь можно оставить только уведомления от самых близких людей и скрыть назойливые красные наклейки на иконках, а на работе пропускать информацию только от важных приложений. Когда режим выключается, пропущенные уведомления отображаются в форме компактного отчёта.
  • Safari переосмыслили. Строку браузера опустили вниз (но её можно вернуть наверх по желанию), а его шапка теперь окрашивается в цвет сайта, на котором вы находитесь. Apple распрощалась с листалкой вкладок в виде колоды карт — в новой версии миниатюры отображаются подобно обложкам книг в iBooks и могут быть объединены в группы. В дополнение к этому браузер получил поддержку расширений из App Store и научился обнаруживать трекеры данных, с которыми пользователь сталкивается в сети. Прежде чем вернуть строку браузера наверх попробуете попереключать закладки свайпом по ней — к этому быстро привыкаешь.
  • Новый дизайн «Воспоминаний». Нейросети айфона теперь не только группируют ваши фото по локации и теме, но и подбирают для них соответствующую настроению музыку из Apple Music. Функция без проблем работает в России.
  • Распознавание текста на фото. Функция пока не поддерживает русский язык и отключена по умолчанию. Её можно найти по адресу «Настройки», «Основные», «Язык и регион», «Онлайн текст». После этого ваш айфон начнёт видеть текст везде — и в приложении камеры, и в галерее, и даже на картинках в Safari. Что приятно, фичу сразу же объединили с переводчиком.
  • Обновлённый системный поиск. Spotlight теперь умеет искать текст на снимках, а также ссылки и файлы, которые вам пересылали в iMessage.
  • Siri теперь распознаёт речь прямо на устройстве. Данные никуда не отсылаются, а функция теперь работает быстрее.
  • В «Заметках» появились теги и поиск по ним.
  • Другого пользователя iOS теперь можно сделать доверенным лицом, которое сможет восстановить доступ к вашему устройству, если с вами что-то случится.
  • Размер текста во всех приложениях теперь можно менять как громкость — прямо из шторки «Пункта управления». Только сначала надо эту кнопку туда добавить через настройки.
  • «Ночной режим» камеры теперь можно отключить, если он мешает.
  • В iOS появилась системная настройка скорости воспроизведения видео.
  • Местоположение вашего айфона будет отслеживаться в «Локаторе» даже если он выключен— он начнёт работать в режиме ультранизкого энергопотребления и отсылать данные владельцу на манер маячков AirTag.
  • В разделе «Конфиденциальность» теперь можно включить отслеживание всех действий приложений и увидеть, к чему они часто обращаются и какими данными делятся.

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Apple.

iOS 15
В iOS 15 множество новых функций для общения, навигации, повышения концентрации и использования…
www.apple.com

iPadOS 15

На планшетах появятся все основные функции из iOS 15, а также несколько уникальных для этого класса устройств.

  • В этом году Apple наконец-то дала iPad нормальные виджеты — их теперь можно ставить где угодно, как и на айфоне.
  • На iPad добавили «Библиотеку приложений», в которую можно прятать редко используемые иконки.
  • Многозадачность на планшете значительно прокачали. Теперь с приложениями на iPadOS можно работать сразу несколькими способами — равноправно поделить экран между двумя программами, скинуть одну из них в скрывающуюся шторку или даже открыть новое окно поверх двух уже активных — почти как в настольных операционных системах. Кроме того, формировать пары аппов теперь можно прямо в окне переключения между ними — простым перетаскиванием.
  • На планшете теперь можно быстро создавать короткие заметки, привязанные к контексту. Например, вы можете выделить интересный абзац на сайте, и он сразу сохранится вместе со ссылкой. Более того, Safari запомнит, что вы оставляли себе какую-то памятку на этой странице и позволит быстро к ней перейти. Короткие заметки хранятся в отдельной папке соответствующего приложения.
iPadOS 15
В iPadOS 15 появились новые функции для общения, повышения продуктивности и концентрации, а также…
www.apple.com

watchOS 8

  • В релиз-кандидате watchOS 8 появилось всего два новых циферблата для часов поколений 4-6. Один создаётся на основе портретных фото (время как бы спрятано за головой человека — для этого нужны данные о глубине кадра), а второй называется «Вокруг света» (с названиями городов).
  • Часы теперь умеют отслеживать частоту дыхания во сне и осуществлять детальный трекинг велопробегов.
  • На Apple Watch теперь тоже есть «Воспоминания»и даже возможность делиться фото со своими контактами — видимо, это сделано для новых моделей часов с большим экраном.
  • Приложение «Дыхание» теперь называется «Осознанность». В нём появилась новая функция «Размышление» — часы предлагают одну минуту подумать о какой-то случайной теме, смотря на завораживающую анимацию. Само «Дыхание» тоже прокачали, добавив новые анимации и советы — оно помогает успокоиться.
  • Часы теперь умеют фиксировать падение во время занятий спортом и вызывать помощь.
  • В «Центре управления» Apple Watch появилсяконтроль за громкостью наушников.
  • Постоянно включённый дисплей (появился в Series 5) теперь работает не только на циферблатах, но и в некоторых приложениях вроде карт.
  • Приложения Apple Music и iMessage получили редизайн — для более удобного общения и пересылки музыкальных треков на ходу.
  • На часах теперь можно запускать сразу несколько таймеров одновременно.
watchOS 8
Система watchOS 8 наделена новыми функциями, с которыми ещё проще вести активный образ жизни…
www.apple.com

#новости #мнения

43 43 комментария
14
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43 комментария
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Meg Walker

Вы там у себя на ДТФ совсем ёбу дали? ред.

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7
Miracle Movies

У долоебов обычно это выходит само собой, тоже выпал с этого скрина. Ничего более подходящего не нашлось...

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0
Верховный Никита

Известные своими высокими моральными качествами пользователи TJ опять до кого-то доебались

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21
Miracle Movies

Моральные качества зависят от TJ?

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0
Президентский утюг

Опять разговаривают с телевизором

Ответить
0
Зарубежный коктейль

Не ты разговариваешь с телевизором, а телевизор разговаривает с тобой.

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0
Левый алмаз

А в чем проблема

Ответить
7
Усталый ключ

Лол, я чёт даже не прочитал. 

Ответить
0
Левый алмаз

 Другого пользователя iOS теперь можно сделатьдоверенным лицом, которое сможет восстановить доступ к вашему устройству, если с вами что-то случится.

прекольна
 В разделе «Конфиденциальность» теперь можно включить отслеживание всех действий приложений и увидеть, к чему они часто обращаются и какими данными делятся.

прекольна
 Часы теперь умеют отслеживать частоту дыхания во сне

прекольна

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5
Верховный Никита

Но какой в этом толк, если твой кумир сидит...

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3
Левый алмаз

Расстроилась

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4
Плотный

все еще есть поддержка железа 6s

Неплохо. ред.

Ответить
5
Жалкий Абдужаббор

А ещё, вроде, обещали свайпы на русском, но их чёт как то нет :(

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2
ouxen

значит еще не работает идеально, это тебе не самсунг или гугл ред.

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0
Верховный Никита

Интересно, когда мы уже дождемся идеальный калькулятор под iPad, или мир к такому ещё не готов?

Ответить
7
ouxen

не готов

Ответить
8
Дамир Камалетдинов

Это была ошибка команды Apple Events

Ответить
1
Верховный Никита

Видимо, как и с прокси

Ответить
0
Дамир Камалетдинов

С прокси сложнее — функция не работает ни в одной стране, где есть законы о запрете обхода блокировок. Непонятно, почему про Россию сразу этого не поняли, но формально ничего даже не включали — это всегда была бета, которая в нашей стране просто не запустилась, т.к. средство обхода блокировок 

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4
Верховный Никита

Вообще было бы здорово сделать обзор технологий, которых до нас не доезжают. Там были бы такие прикольные штуки как моушн-сенсор от гугла, всякие очечи и какие-нибудь e-sim версии Apple Watch.

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2
Верховный Никита

О, привет

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0
Дима Анонимный

QuickPath для русского так и нет.

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2
Неплохой мангал

я всё жду, что вернут иконки из ios 6
(набирает на клавиатуре превозмогая подагру) 

Ответить
2
Излишний Макс

Вернули лупу при редактировании текста.
Для подсов добавили возможность отсекать фоновый шум во время звонка

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1
Верховный Никита

 Вернули лупу

Лупу

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1
ouxen

очень интересно

Ответить
1
Люц Шнайдер

В процессе 

Ответить
1
Степан Анейчик

В выжимках вроде кажется что изменений не много, но так то их дохуя

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1
likesimulator
Ответить
0
Алёна Морская

Фитнес в России ещё не запустили?

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0
Адекватный череп

«Позже в этом году»™️ ред.

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0
Зарубежный коктейль

Хорошо, что год кончается

Ответить
0
russianvoodoo

Вот тоже жду. Должен будет появиться.

Ответить
0
Похожий крюк

Им тоже запрещали обновление выпускать, пока бота УГ не удалят?

Ответить
0
Тюремный Кирилл

Охуенно!

Стиви снова всех переиграл и уничтожил.

Ответить
0
Бетонный рубин

Не стоит. Ударение на О

Ответить
0
Иван

Обновился👍🏻

Ответить
0
Зарубежный коктейль

Беременный мужик появился?

Ответить
0
Президентский утюг

А че, виджет с шагомером на вотчи так и не добавили?

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0
Oleg Danilov

Жду, когда добавят фичу с умным выделением текста. Выделяешь, например, адрес в браузере и сразу можешь перейти в приложение с картами. На андройде такое давно есть, а в iOS до сих пор не завезли

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0
Поридж из Порижа

Пишу с iOS 15, iPhone 13 XS S MAX PRO ULTRA HD 8K PRO RES RETINA. Заряд держит на 10 часов дольше после обновления, всем советую

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0
Илья Комаров

Siri теперь распознаёт речь прямо на устройстве. Данные никуда не отсылаются, а функция теперь работает быстрее.

Сири как была куском говна (даже на английском) так им осталась

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0
Alexander the Nth

 Местоположение вашего айфона будет отслеживаться в «Локаторе» даже если он выключен

Ебать, вот это класс. Теперь официально, даже если вы выключили телефон, он на самом деле не выключается. Какая-то извращённая забота о пользователе.

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0
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