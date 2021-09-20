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Технологии
Сергей Исенеков

Регуляторы ЕС обвинили Facebook в слишком маленькой камере в «умных» очках — люди могут не знать, что их снимают Статьи редакции

Ведомства просят Марка Цукерберга провести пиар-кампанию о том, что Ray-Ban Stories могут нарушать личные границы.

29 29 комментариев
2061 просмотров
Facebook

Итальянский регулятор Garante и ирландская комиссия по защите данных в Ирландии запросили у Facebook полевые тесты совместных очков соцсети и Ray-Ban, чтобы продемонстрировать то, что световой индикатор записи видео достаточно хорошо виден со стороны другим людям.

Из-за маленького размера индикатора люди не всегда могут заметить, что началась запись и их снимают. Также Facebook не публиковал никаких исследований, которые бы оценивали риски нарушения конфиденциальности и частной жизни, отмечают регуляторы.

Многие устройства, включая смартфоны, могут записывать третьих лиц. Обычно в таком случае камера, телефон или устройство, с помощью которого ведётся съёмка, видны. Таким образом попавшие в объектив информируются о начале записи. Индикатор съёмки очков от Facebook слишком мал, чтобы его заметить.

из заявления европейских регуляторов

Ведомства также заявили, что Facebook следует провести информационную кампанию о том, что их новое устройство позволяет вести запись, не давая окружающим очевидных сигналов об этом.

В Ирландии находятся европейские штаб-квартиры многих IT-корпораций из-за особенностей налогообложения.

Facebook совместно с брендом Ray-Ban выпустил первые «умные» очки под названием Ray-Ban Stories в сентябре. Цена — 299 долларов. Об официальных продажах в России пока ничего не сообщалось.

Очки оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами для съёмки видео и фотографий. Чтобы начать запись, можно нажать на кнопку на душке очков или сказать: «Эй, Facebook, сделай видео».

Также в устройстве есть микрофоны и открытые направленные динамики, а сенсорная панель на дужке очков позволяет изменять громкость треков или останавливать их.

#новости #facebook

29 29 комментариев
13
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29 комментариев
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aliftin

Так разве в этом и не был весь смысл? 

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16
Сергей Звезда

О, вы из Японии?

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9
Конституционный паркур

Вы редакции из?
В приложении лаги поправят когда?

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8
aliftin

Я видел в этих очках огромный потенциал. Сейчас все испортят. 

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4
Emil Milka
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14
Олег Апанасевич

НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ?!
Сука, пиздуйте в школу, блять, дегроды конченые! ред.

Ответить
8
Андрей Николаевич

Вот у тебя пукан прорвала)

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0
Теоретический колос

Налоги настолько низкие, что прям блаженство

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0
AZP

Об официальных продажах в России пока ничего не сообщалось.

В России за такое устройство можно надолго отправиться лес валить.

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5
Адекватный череп

Печально, но факт: до официальной регистрации, таможня вполне может посчитать «шпионским устройством» со всеми вытекающими.

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4
Андрей Николаевич

А ведь когда-то в 2002 я зашел в магазин, рядом с радиозаводом, и там продавались устройства, работающие с использованием лазера, способные улавливать дребезжание стекол в окнах и переводить вибрацию в звук. Можно было прослушивать помещения на расстояниях более 500 метров. И спокойно такие устройства лежали на прилавках. И ничего.  

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2
Олег Апанасевич

ДА КАКОЙ НАХУЙ "ДУШКЕ", БЛЯТЬ?!!!

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4
Андрей Николаевич

Ну палочки, которые очки держат и на ушки кладутся. Ну что ты притваряешься, веть понимаешь о чем автор написал

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3
Mikhail Dragunov

Ж

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0
Miracle Movies

Камера ннада?

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4
Пыльный цветок
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4
ggg123

Урбанистика 99 уровня

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0
AZP

У Фейсбука слишком маленький.

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2
Очередной Абдужаббор

Я, конечно, не анархо-капиталист, но государства не в меру за*бали постоянно ограничивать рынок/регулировать инет/решать за других как и чем пользоваться.

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1
Рейтгейт

Ну так регуляторам ЕС нужно как-то оправдывать своё бессмысленное существование, поэтому и играют в прототип российской государственной думы, пытаясь регулировать то камеру в очках, то длину бананов, то размер крышек на бутылках

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2
Роман Александров
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1
Похожий крюк

 Регуляторы ЕС обвинили Facebook в

том, что камера совсем не похожа на сову

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1
Андрей Николаевич

- "Да не, я не вас снимаю. Вы не являетесь объектом съемки, но находитесь в общественном месте. Так что без обид"

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1
Плотный

в слишком маленькой камере

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1
Глубокий татарин

Нужно добавить еще туда технологий со смартфоне One plus, камера которого просвечивала некоторые предметы и одежду

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1
likesimulator
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0
Общий кубок

из-за особенностей налогооблажения

Надо понимать, от слова "лажа" ред.

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0
Бетонный рубин

Регуляторы ЕС обвинили Facebook в слишком «умных» очках в маленькой камере

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0
Al

Надо при включении записи включать звук:
ЙЯ СНИМАЮ НАХ 

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0
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