Регуляторы ЕС обвинили Facebook в слишком маленькой камере в «умных» очках — люди могут не знать, что их снимают Статьи редакции
Ведомства просят Марка Цукерберга провести пиар-кампанию о том, что Ray-Ban Stories могут нарушать личные границы.
Итальянский регулятор Garante и ирландская комиссия по защите данных в Ирландии запросили у Facebook полевые тесты совместных очков соцсети и Ray-Ban, чтобы продемонстрировать то, что световой индикатор записи видео достаточно хорошо виден со стороны другим людям.
Из-за маленького размера индикатора люди не всегда могут заметить, что началась запись и их снимают. Также Facebook не публиковал никаких исследований, которые бы оценивали риски нарушения конфиденциальности и частной жизни, отмечают регуляторы.
Ведомства также заявили, что Facebook следует провести информационную кампанию о том, что их новое устройство позволяет вести запись, не давая окружающим очевидных сигналов об этом.
Facebook совместно с брендом Ray-Ban выпустил первые «умные» очки под названием Ray-Ban Stories в сентябре. Цена — 299 долларов. Об официальных продажах в России пока ничего не сообщалось.
Очки оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами для съёмки видео и фотографий. Чтобы начать запись, можно нажать на кнопку на душке очков или сказать: «Эй, Facebook, сделай видео».
Также в устройстве есть микрофоны и открытые направленные динамики, а сенсорная панель на дужке очков позволяет изменять громкость треков или останавливать их.
А ведь когда-то в 2002 я зашел в магазин, рядом с радиозаводом, и там продавались устройства, работающие с использованием лазера, способные улавливать дребезжание стекол в окнах и переводить вибрацию в звук. Можно было прослушивать помещения на расстояниях более 500 метров. И спокойно такие устройства лежали на прилавках. И ничего.