Похвалы Гитлеру и советы покончить с собой: почему нейросети для генерации текста стали токсичными и как с этим борются Статьи редакции
Попытки привить нейросетям «хорошие манеры» приводят к жёсткой цензуре в духе антиутопий.
Современные нейросети вроде GPT-3 создают тексты, которые порой не отличить от написанных людьми. Одна из них две недели вела блог, читатели которого не подозревали, что посты пишет программа, а не человек. Другая создавала сценарии для студенческих короткометражек. Нейросеть даже помогла жительнице США пережить утрату сестры, выступив в роли психолога.
Однако нейросети далеко не всегда так конструктивны и доброжелательны к людям. Несмотря на заверения в мирных намерениях, они нередко пишут оскорбительные и угрожающие тексты.
Как нейросети превращаются в расистов и человеконенавистников
В 2016 году компания Microsoft запустила в твиттере самообучающегося чат-бота Тей специально для общения с молодёжью. Всего через несколько часов Тей начал писать оскорбительные и провокационные сообщения вроде «повторяйте за мной: Гитлер всё делал правильно» и «я ненавижу всех и каждого». Бота пришлось отключить, а представителю Microsoft — публично извиниться.
Инженеры, работающие с нейросетью GPT-3, также отмечают, что она зачастую выдаёт тексты, полные шовинизма и ненависти — даже если они начинаются с чего-то безобидного. Экспериментальный медицинский чат-бот на основе GPT-3 в ходе имитационного сеанса посоветовал «пациенту» убить себя. А использование нейросети в создании сюжетов для компьютерной игры AI Dungeon привело к генерации текстов с детской порнографией.
Причина проста: нейросети пытаются как можно точнее имитировать реальных людей, но не понимают, о чём пишут. Они обучаются на огромных массивах текстов, которые созданы людьми со всеми их слабостями, пороками и предрассудками. При этом у нейросетей нет никаких внутренних механизмов, чтобы отличать нормальные высказывания от аморальных, а правильные суждения от некорректных.
Нейросети похожи на маленьких детей, которые бездумно повторяют за взрослыми — поэтому боту Тее хватило двух-трёх часов, чтобы начать хвалить Гитлера вслед за своими собеседниками-подростками. И поэтому нейросети могут с равным успехом как диагностировать болезни, так и писать конспирологические сообщения, направленные против вакцин.
Как инженеры пытаются с этим бороться
Исследователи разработали целый ряд методов борьбы с токсичностью нейросетей. Самый очевидный из них — тщательнее отбирать наборы данных для обучения нейросетей, отсеивая заведомо некорректные или бесполезные массивы текстов. Например, медицинскому боту незачем читать сообщения в политических разделах форумов, где традиционно много оскорблений и прочей токсичной лексики.
Также можно помечать токсичные и нормальные материалы соответствующими атрибутами, чтобы научить нейросеть «отличать плохое от хорошего». Оба этих метода имеют серьёзные минусы — они сильно увеличивают потребление ресурсов при обучении нейросети, а маркировка токсичных материалов ещё и трудоёмка для людей.
Есть более простой метод — обычная цензура в виде чёрного списка запрещённых слов и выражений. Он не потребляет дополнительных ресурсов, его очень просто реализовать. К сожалению, чёрные списки неэффективны: нейросеть способна «перетасовывать» безобидные слова и создавать из них оскорбительные выражения. Также цензура пропускает оскорбления и провокации, возникающие из контекста. Либо ей приходится запрещать множество безобидных слов и выражений.
Следующий уровень эффективности — классификаторы, которые различными методами оценивают вероятность токсичности слов и выражений. «Детоксификаторы», работающие на основе правила Байеса, быстро работают и хорошо очищают тексты от оскорблений и провокаций — по крайней мере, для GPT-2. Но исследователи сходятся во мнении, что никакие известные методы не могут полностью застраховать от генерации токсичного контента.
Почему борьба с токсичностью может быть бесполезной и опасной
Многие нейросети обучаются на массиве данных OpenWebTextCorpus — и он содержит массу проблемных суждений на расовые, половые, религиозные темы. Но подготовить полностью корректные данные вряд ли возможно. Во-первых, само понятие токсичности не имеет чёткого определения. Это может быть «грубый, неуважительный, необоснованный комментарий, который вынуждает вас покинуть обсуждение» или нечто «оскорбительное, неприятное, вредное».
Люди могут посчитать текст оскорбительным и провокационным, даже если в нём нет ни одного нецензурного или явно унизительного выражения. Они следуют принципу «я пойму это, когда увижу», но для обучения нейросетей он не подходит — здесь нужны более чёткие и формальные критерии.
Во-вторых, сами модели выявления токсичности могут быть токсичными по отношению к некоторым группам людей. Например, они намного чаще находят оскорбления и ненависть в высказываниях расовых и сексуальных меньшинств, порой считая токсичностью само упоминание меньшинств и их проблем. То есть, к инженерным проблемам обучения нейросетей примешиваются не только психологические, но и политические вопросы.
Наконец, любые наборы данных для обучения формируют люди, намеренно или случайно передавая нейросетям свои предубеждения. Непонятно, каким образом можно было бы избавиться от этой фундаментальной проблемы — заблуждаться может каждый человек, а знание о когнитивных искажениях не избавляет от их влияния. В итоге, даже лучшие лаборатории признают, что не могут побороть токсичность нейросетей из-за человеческого фактора.
Этот клубок трудных и неоднозначных проблем решают довольно топорно — просто запрещают нейросетям касаться любой спорной темы. Новый чат-бот Microsoft шаблонно отказывается продолжать разговор при использовании одного из запрещённых слов — достаточно даже случайно затронуть тему рас, национальностей, религии, политики или конспирологии. Например, упомянуть в контексте разговора бар-мицву или другой религиозный праздник.
Точно так же ведёт себя нейросеть Яндекса «Балабоба», которая дописывает любой текст, кроме нежелательного. Причём чувствительность нейросети явно «выкручена на максимум» — она отказывается работать даже с формально нейтральными фразами, смысл которых понятен лишь в контексте. Похоже, что создатели нейросети использовали обычный чёрный список, причём очень жёсткий и обширный.
Однако это тоже не решает проблемы: резкий отказ от разговора можно расценить как высокомерную микроагрессию — одну из форм токсичности. Обозреватель Quartz вовсе назвал поведение Зо циничным и бесчеловечным — её крайняя политкорректность фактически цементирует существующие предрассудки, уводя их из общественной дискуссии в «серую зону». По его мнению, в погоне за вежливостью создатели нейросетей пришли к опасной форме предостерегающей цензуры в духе антиутопий, что ещё хуже расизма.
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