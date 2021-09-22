Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo
Технологии
Яна Ломакина

Министерство обороны Литвы рекомендовало гражданам не покупать смартфоны Xiaomi и выбросить те, что уже есть Статьи редакции

Всё из-за встроенных механизмов цензуры в китайской электронике.

15 15 комментариев
594 просмотров

Министерство обороны Литвы рекомендовало потребителям избегать покупки смартфонов китайской компании Xiaomi, а также посоветовало выбросить уже купленные «как можно скорее» после результатов отчёта Национального центра кибербезопасности. Об этом пишет Reuters.

Сотрудники ведомства выяснили, что в устройствах Xiaomi есть встроенная возможность распознавать и блокировать фразы вроде «Свободу Тибету», «Да здравствует независимость Тайваня» и «демократическое движение». Согласно докладу, список цензурируемых терминов включает в себя 449 словосочетаний на китайском языке и постоянно обновляется.

При этом центр уточняет, что функция цензуры в модели Xiaomi Mi 10T 5G отключена для стран европейского региона. Однако её можно дистанционно активировать в любой момент. Также в докладе сообщается, что смартфон Xiaomi отправлял зашифрованные данные о его использовании в Литве на сервер в Сингапуре.

Мы рекомендуем не покупать новые китайские телефоны и избавиться от уже имеющихся как можно быстрее.

Маргирис Абукявичюс
заместитель министра обороны Литвы

Дипломатические отношения между Литвой и Китаем ухудшились в августе. КНР потребовала от Литвы отозвать своего посла из Пекина после того, как Тайвань объявил об открытии миссии в Литве, названной «Тайваньским представительством». Китай считает Тайвань «отколовшейся провинцией» и неотъемлемой частью своей территории. Тайвань же настаивает на независимости.

#новости #xiaomi #литва #китай

15 15 комментариев
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043b\u0438\u0442\u0432\u0430","\u043a\u0438\u0442\u0430\u0439","xiaomi"], "comments": 15, "likes": 8, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 442935, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Sep 2021 13:38:47 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Лев Глебович

Пацаны, Poco x3 pro 8/256 - офигенный аппарат. Сори за оффтоп)))

Ответить
3
Ivan Skb

оффтоп за свои деньги

Ответить
7
Madegghead

Чем он лучше Самца А52 за те же деньги?

Ответить
0
Dimakey Lekko

Тем, что даже Самц А51 лучше Самца А52

Ответить
0
Bad Mother Fucker

дешевле

Ответить
0
лала лало

Китай охуел что ли, тайвань это отдельная страна, а не провинция. Это как если бы рф кричала что украина это территория рф

Ответить
2
лала лало

Ну а сяоми легко прошиваются на чистый андроид

Ответить
0
Bad Mother Fucker

не так уж легко

чтобы разблокировать, часто нужно ждать

Ответить
0
лала лало

Ну ладно, еще можно не покупать сяоми

Ответить
1
Максим Козаченко

У вас заголовок и цитата в тексте разные

Ответить
0
Связанный кофе

Цензура за свои деньги

Ответить
0
Alex Fielding

- с недоверием посмотрел на свой 10Т
- 别担心同志! ответил тот

Ответить
0
Страстной супер_стар

Минус миска свобода Тайвань 

Ответить
0
Дизайнер Павленко

Некоторые политики в Литве какие-то поехавшие

Ответить
0
Идеологический цветок

Китай много чего хочет.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
Обсуждаемое
Новости
ЦИК подсчитала 100% голосов на выборах в Госдуму: «Единая Россия» получила конституционное большинство
Партия сможет принимать федеральные законы без поддержки других фракций.
238
Новости
Стрельба в Пермском университете: шесть человек погибли, стрелка задержали, его манифест заблокировали. Главное
По данным СК, ещё 28 человек пострадали.
635
Разборы
«Тихий и спокойный мальчик»: что известно о стрельбе в пермском вузе, где погибли 6 человек, а ещё 28 получили ранения
Стрелок ранен, но жив, хотя СМИ сообщали о гибели. Все учебные заведения края отменяют занятия, а в других регионах страны усиливают охранные меры.
212
Популярное за три дня
Новости
На сайте ЦИК с результатами выборов обнаружили защиту от копирования данных. Памфилова объяснила это атаками на ресурс
Это сильно мешает обработке данных и независимому анализу результатов.
162
Новости
В Новосибирске провели первую в мире операцию на клапане аорты сердца без разреза грудной клетки
Такой метод позволяет сохранить структуру костей грудины и свести к минимуму риск инфекционных осложнений у пациентов.
42
Новости
Кандидаты из списка «Умного голосования» проиграли в Москве после подсчёта онлайн-голосов, хотя до этого лидировали
Результаты электронного голосования были известны ещё ночью, но власти задерживают их публикацию.
167
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null