Министерство обороны Литвы рекомендовало гражданам не покупать смартфоны Xiaomi и выбросить те, что уже есть Статьи редакции
Всё из-за встроенных механизмов цензуры в китайской электронике.
Министерство обороны Литвы рекомендовало потребителям избегать покупки смартфонов китайской компании Xiaomi, а также посоветовало выбросить уже купленные «как можно скорее» после результатов отчёта Национального центра кибербезопасности. Об этом пишет Reuters.
Сотрудники ведомства выяснили, что в устройствах Xiaomi есть встроенная возможность распознавать и блокировать фразы вроде «Свободу Тибету», «Да здравствует независимость Тайваня» и «демократическое движение». Согласно докладу, список цензурируемых терминов включает в себя 449 словосочетаний на китайском языке и постоянно обновляется.
При этом центр уточняет, что функция цензуры в модели Xiaomi Mi 10T 5G отключена для стран европейского региона. Однако её можно дистанционно активировать в любой момент. Также в докладе сообщается, что смартфон Xiaomi отправлял зашифрованные данные о его использовании в Литве на сервер в Сингапуре.
Дипломатические отношения между Литвой и Китаем ухудшились в августе. КНР потребовала от Литвы отозвать своего посла из Пекина после того, как Тайвань объявил об открытии миссии в Литве, названной «Тайваньским представительством». Китай считает Тайвань «отколовшейся провинцией» и неотъемлемой частью своей территории. Тайвань же настаивает на независимости.