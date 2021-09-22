Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo
Технологии
Сергей Исенеков

Airbus показала новую модель летающего такси CityBus NextGen с футуристичным дизайном и восемью пропеллерами Статьи редакции

В компании заявляют, что оно будет тише пылесоса, а первые испытания начнутся в 2023 году.

17 17 комментариев
1194 просмотров
Airbus

CityBus NextGen может использоваться и как такси, и как личное транспортное средство, заявили в компании. Об этом пишет Business Insider.

В сравнении с предыдущими прототипами, новая модель получила футуристичный дизайн. Она оснащена восемью пропеллерами с электроприводом, фиксированными крыльями и V-образным хвостом. Салон летающего электромобиля рассчитан на четырёх пассажиров.

Airbus
Первая версия летающего такси от Airbus Фото Airbus

Крейсерская скорость CityBus NextGen составит 120 километров в час, а дальность полёта — 80 километров. В Airbus заявляют, что автомобиль будет довольно тихим при взлёте и посадке. Уровень шума от летающего электромобиля составит 65-70 децибел, что тише пылесоса.

Мы стремимся создать совершенно новый рынок, который устойчиво интегрирует воздушную мобильность в городе, одновременно решая экологические и социальные проблемы.

Бруно Эвен
генеральный директор Airbus Helicopters

Первые испытания летающего такси запланированы на 2023 год.

В 2017 году Airbus показал первый прототип беспилотного такси под названием Vahana. Электромобиль участвовал в 242 лётных испытаниях и пролетел больше 1000 километров.

В сентябре 2021 года стало известно, что Hyundai совместно с компанией Urban-Air Port запустит сеть летающих такси в 65 городах мира, а первую станцию откроют уже в 2023 году в Англии.

#новости #транспорт

17 17 комментариев
11
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 17, "likes": 11, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 443101, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Sep 2021 18:31:31 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Святой Макс

ну пылесосы пиздец шумные, сравнение с ними ни о чём не говорит

Ответить
6
Виталий Чухнов

Говорит. Ибо летательные средства куда более шумные 

Ответить
2
Святой Макс

не такого типа летательные средства

Ответить
0
Кавказский Слава

Как оно будет тише пылесоса, если ему надо гнать кубометры воздуха со скорость 120км/ч…

Ответить
5
Необыкновенный самолет

ты просто не понимаешь, доверься профессионалам ред.

Ответить
2
Футбольный цветок

Не уточняли же в какой момент времени.
* пока не заведутся двигатели

Ответить
1
Alex Blake

Единственное нормальное летающее такси было только у Корбена Далласа

Ответить
2
Замкнутый меч

Какие летающие такси нахой

Ответить
1
Святой Макс

оно будет выше этого (в США)

Ответить
2
Ilya.A—Petya.A's bro

В США практически истребили троллейбусы и трамваи в XX веке, а застройку XIX века посносили к чёртовой матери

Ответить
0
ну и в чем он не прав

похоже на сову из гарри поттера...

Ответить
0
Необыкновенный самолет

 оно будет тише пылесоса

если сравнивать с Кирби, то конечно

Ответить
0
Страстной супер_стар

Теперь бреет ещё чище 

Ответить
0
Леха Петров

Не очень видно на картинках, где именно там 8 пропеллеров. Если на горизонтальном оперении повесили - странное решение, там особого смысла нет, гораздо разумнее перед крылом, чтобы его обдувать, особенно на взлете-посадке полезно. А так похоже на дизайн ради дизайна. У вертикального оперения дикая стреловидность, тоже непонятно ради чего. Ну и V-образное оперение в сочетании со стабилизатором - тоже странно. Наверняка если дойдет до производства то и оперение будет более классическим, и все двигатели на крыле.

Ответить
0
Victor Vasiljev

Ну, заебись, огромная тихая херня с восемью пропеллерами летает где-то над головами. Что может пойти не так?)

Ответить
0
Кот в сапогах

Там вроде же для пригородов оно пока расчитывается. Чтоб из пункта А в Б над лесами-полями. Если упадёт, то только коров с гусями перепугает.

Ответить
0
ouxen

хуета это а не футуристический дизайн

Ответить
–1
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
Обсуждаемое
Разборы
«Тихий и спокойный мальчик»: что известно о стрельбе в пермском вузе, где погибли 6 человек, а ещё 28 получили ранения
Стрелок ранен, но жив, хотя СМИ сообщали о гибели. Все учебные заведения края отменяют занятия, а в других регионах страны усиливают охранные меры.
212
Новости
Правительство России запланировало увеличить долю отказов от абортов до 50%
Власти собираются повысить доступность медико-социальной помощи и продвигать «традиционные семейные ценности».
284
Новости
Во время стрельбы в Пермском университете преподаватель не стал прерывать лекцию и отказался баррикадироваться
Он считает, что всё делал правильно.
294
Популярное за три дня
Интернет
Иллюстрация к «синдрому вахтёра», рождённая на выборах в Петербурге
Спор между членом комиссии и главой УИК о съёмке происходящего на участке.
26
Интернет
Главный скандал на выборах: результаты электронного голосования по Москве не объявляют — это связывают с фальсификациями
Присутствующие при подсчёте сообщают о нарушениях, а в соцсетях считают подозрительным внезапный отрыв «Единой России» от независимых кандидатов.
111
Новости
В Новосибирске провели первую в мире операцию на клапане аорты сердца без разреза грудной клетки
Такой метод позволяет сохранить структуру костей грудины и свести к минимуму риск инфекционных осложнений у пациентов.
42
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null