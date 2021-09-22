Airbus показала новую модель летающего такси CityBus NextGen с футуристичным дизайном и восемью пропеллерами Статьи редакции
В компании заявляют, что оно будет тише пылесоса, а первые испытания начнутся в 2023 году.
CityBus NextGen может использоваться и как такси, и как личное транспортное средство, заявили в компании. Об этом пишет Business Insider.
В сравнении с предыдущими прототипами, новая модель получила футуристичный дизайн. Она оснащена восемью пропеллерами с электроприводом, фиксированными крыльями и V-образным хвостом. Салон летающего электромобиля рассчитан на четырёх пассажиров.
Крейсерская скорость CityBus NextGen составит 120 километров в час, а дальность полёта — 80 километров. В Airbus заявляют, что автомобиль будет довольно тихим при взлёте и посадке. Уровень шума от летающего электромобиля составит 65-70 децибел, что тише пылесоса.
Первые испытания летающего такси запланированы на 2023 год.
В 2017 году Airbus показал первый прототип беспилотного такси под названием Vahana. Электромобиль участвовал в 242 лётных испытаниях и пролетел больше 1000 километров.
В сентябре 2021 года стало известно, что Hyundai совместно с компанией Urban-Air Port запустит сеть летающих такси в 65 городах мира, а первую станцию откроют уже в 2023 году в Англии.
Не очень видно на картинках, где именно там 8 пропеллеров. Если на горизонтальном оперении повесили - странное решение, там особого смысла нет, гораздо разумнее перед крылом, чтобы его обдувать, особенно на взлете-посадке полезно. А так похоже на дизайн ради дизайна. У вертикального оперения дикая стреловидность, тоже непонятно ради чего. Ну и V-образное оперение в сочетании со стабилизатором - тоже странно. Наверняка если дойдет до производства то и оперение будет более классическим, и все двигатели на крыле.