Microsoft представила Laptop Studio — гибрид планшета и ноутбука с клавиатурой, которая не отстёгивается Статьи редакции
Можно надвинуть дисплей на клавиатуру для просмотра контента или наложить целиком и превратить в «толстый» планшет.
На осенней презентации Microsoft представила Laptop Studio — новый флагманский ноутбук, заточенный под работу с Windows 11. Он представляет собой гибрид планшета с лэптопом: пользователи могут использовать его в режиме сенсорного дисплея или полноценного мобильного ПК.
Laptop Studio — преемник линейки Surface Book с отстёгиваемым дисплеем. Главными отличиями стали шарнир и экран: новое устройство получило 14,4-дюймовый дисплей с поддержкой частоты до 120 Гц и Dolby Vision. Microsoft также отказалась от отсоединяемого экрана в пользу сгибаемого шарнира: позволяющего переключаться между режимами планшета и ноутбука.
Пользователи могут использовать устройство в трёх вариантах — ноутбука, «сцены» и «студии». Сценический режим позволяет удобно просматривать контент без клавиатуры перед глазами, а студийный — работать с устройство в режиме планшета.
Сама Microsoft нигде не называет режим «планшетным» и не использует подобных формулировок. Вероятно, из-за габаритов и веса Laptop Studio — масса устройства составляет 1,8 кг, а его толщина в сложенном виде — 1,7 см.
Гибрид получил процессор Intel 11-го поколения i5 или i7 в зависимости от комплектации. «Младшая» модель поддерживает встроенную графику Iris Xe, а старшая оснащена Nvidia RTX 3050 Ti с 4 Гб видеопамяти. Пользователи могут выбрать между вариантами с 16 или 32 Гб оперативной памяти и до 2 Тб встроенной SSD.
Устройство оснащено четырьмя портами Thunderbolt 4 с разъёмами USB-C и разъёмом для наушников 3,5 мм. Пользователи смогут вывести изображение с ноутбука на несколько дисплеев в 4К-разрешении.
Laptop Studio появится в продаже 5 октября вместе с выходом Windows 11 по цене от 1599 долларов (около 116 тысяч рублей).
Главная проблема Майкрософта по которой они так и не могут догнать Apple - у них нет идеи. Какой бы большой косяк офисного планктона не заведи, не закидай деньгами - отталкиваться нужно от идеи в которую веришь лично ты, а не те абстрактные "хотелки", которые насобирали их сеошники по комментариями пользователей на реддите ред.
Непопулярное мнение, но микрософт последние лет 5 больше похожа на эппл, чем сам эппл по продукции и его качеству, единсвенное, что их продукты дороже продукции apple и конкурентов. Но очень сильно мешает шлейф бренда. У меня до сих пор в голове сидит, что эппл - это что-то премиум, потому что помню как мечтал о нем и покупал первый макбук. Но сейчас китайский Oneplus 9 стоит дороде Iphone 11, а какой-нибудь msi ноут дороже macbook pro на m1.
А у микрософта в тоже время есть офигенный Microsoft Surface Studio 2 за 400к+, наушники, xbox и сама винда, которые во многом превосходят и эппл и всех остальных, но за них никто не готов платить много денег, потому что это не эппл и стоить дорого не может.
Устройства от Майкрософт существуют как-то совсем самобытно и нецелостно. Зря майки отказались от развития своей мобильной операционки. В том виде, в котором она была на момент существования, она была конечно же недоработанным говном, но для Майкрософта это позор, что они не смогли в софте добиться того же что и эппл с гуглом. Если бы они отточили свою мобильную ос, то можно было бы уже строить свою экосистему устройств. Чтобы взаимодействие мобильной и десктопной винды было полностью бесшовным, удобным и простым в использовании.