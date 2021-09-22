Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo
Технологии
Дамир Камалетдинов

Microsoft представила Laptop Studio — гибрид планшета и ноутбука с клавиатурой, которая не отстёгивается Статьи редакции

Можно надвинуть дисплей на клавиатуру для просмотра контента или наложить целиком и превратить в «толстый» планшет.

33 33 комментария
2349 просмотров

На осенней презентации Microsoft представила Laptop Studio — новый флагманский ноутбук, заточенный под работу с Windows 11. Он представляет собой гибрид планшета с лэптопом: пользователи могут использовать его в режиме сенсорного дисплея или полноценного мобильного ПК.

Laptop Studio — преемник линейки Surface Book с отстёгиваемым дисплеем. Главными отличиями стали шарнир и экран: новое устройство получило 14,4-дюймовый дисплей с поддержкой частоты до 120 Гц и Dolby Vision. Microsoft также отказалась от отсоединяемого экрана в пользу сгибаемого шарнира: позволяющего переключаться между режимами планшета и ноутбука.

Пользователи могут использовать устройство в трёх вариантах — ноутбука, «сцены» и «студии». Сценический режим позволяет удобно просматривать контент без клавиатуры перед глазами, а студийный — работать с устройство в режиме планшета.

Сама Microsoft нигде не называет режим «планшетным» и не использует подобных формулировок. Вероятно, из-за габаритов и веса Laptop Studio — масса устройства составляет 1,8 кг, а его толщина в сложенном виде — 1,7 см.

Гибрид получил процессор Intel 11-го поколения i5 или i7 в зависимости от комплектации. «Младшая» модель поддерживает встроенную графику Iris Xe, а старшая оснащена Nvidia RTX 3050 Ti с 4 Гб видеопамяти. Пользователи могут выбрать между вариантами с 16 или 32 Гб оперативной памяти и до 2 Тб встроенной SSD.

Устройство оснащено четырьмя портами Thunderbolt 4 с разъёмами USB-C и разъёмом для наушников 3,5 мм. Пользователи смогут вывести изображение с ноутбука на несколько дисплеев в 4К-разрешении.

Laptop Studio появится в продаже 5 октября вместе с выходом Windows 11 по цене от 1599 долларов (около 116 тысяч рублей).

#новости #microsoft #ноутбуки

33 33 комментария
13
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0443\u0442\u0431\u0443\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","microsoft"], "comments": 33, "likes": 13, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 443124, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Sep 2021 18:46:06 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
ouxen

держат марку, как всегда говно

Ответить
37
ну и в чем он не прав

когда они уже представят гибрид человека и планшета...

Ответить
7
Невероятный велосипед

можно будет наложить человека на человека и получится жирный Человек-Человек

Ответить
4
Александр Корнеев

Господи, столько кукаретиков, которые в глаза не видели их ноуты и не могут себе их позволить, но покукарекать надо. Идите на барахолках макбуки 13 года ищите и наяривайте на них. Surface охеренные ноуты, уверен, что и этот топовый 

Ответить
6
Neten

А ты хочешь чтобы все боготворили ноутбук? Я вообще хз кому они могут быть интересны. Если такой любитель серфейсов, купи макбук и поставь винду, лучше будет.

Ответить
0
плюшевый батон

Мне кажется в какой-то временной петле. В 2011-2013 году у меня уже был планшетобук от асус с клавиатурой, с примерно тем же интерфейсом винды. 

Ответить
6
Александр Борродач

Асеры еще делали планшеты W-серии. До сих пор такой лежит, работает.

Ответить
0
Andre Macareno

Iconia Tab, в школе у чела такой на семерке был, да

Но вообще планшеты пытались делать еще на XP, а перья вообще с 3.1 поддерживаются

Ответить
0
ouxen

Можно надвинуть дисплей на клавиатуру для просмотра контента или наложить целиком и превратить в «толстый» планшет.

что это? для кого? и главное нахуя?

Ответить
3
Невероятный велосипед

ну тебе

Ответить
0
Виталий Орлов

Главная проблема Майкрософта по которой они так и не могут догнать Apple - у них нет идеи. Какой бы большой косяк офисного планктона не заведи, не закидай деньгами - отталкиваться нужно от идеи в которую веришь лично ты, а не те абстрактные "хотелки", которые насобирали их сеошники по комментариями пользователей на реддите ред.

Ответить
1
Щячло Попячтса

Во что верит Эпл?

Ответить
0
Лига порвах

В то, что купят

Ответить
0
Святой Макс

а что с ним делать?

Ответить
0
Лига порвах

Читать тж в туалете

Ответить
8
Невероятный велосипед

Когда тебе пальцы оторвет нахуй?

Ответить
4
Святой Макс

он сможеть печатать текст голосовым набором, спасибо технологиям

Ответить
5
Невероятный велосипед

извини я сегодня сам не свой

Ответить
1
Коллективный Денис

опять театр одного актера

Ответить
4
Лига порвах

Ты порвался или мне показалось?

Ответить
0
Невероятный велосипед

Ты показалось, мне порвался

Ответить
0
Коллективный Денис

делаю так по дефолту, так и рождаются комментарии ред.

Ответить
2
Алексей Иванов

Складывать в разные стороны

Ответить
4
ouxen

а гвозди?

Ответить
0
Твоего деда дед

Так вот же они!

Ответить
4
ouxen

уже положила

Ответить
0
Pavel Fedorov

Непопулярное мнение, но микрософт последние лет 5 больше похожа на эппл, чем сам эппл по продукции и его качеству, единсвенное, что их продукты дороже продукции apple и конкурентов. Но очень сильно мешает шлейф бренда. У меня до сих пор в голове сидит, что эппл - это что-то премиум, потому что помню как мечтал о нем и покупал первый макбук. Но сейчас китайский Oneplus 9 стоит дороде Iphone 11, а какой-нибудь msi ноут дороже macbook pro на m1.
А у микрософта в тоже время есть офигенный Microsoft Surface Studio 2 за 400к+, наушники, xbox и сама винда, которые во многом превосходят и эппл и всех остальных, но за них никто не готов платить много денег, потому что это не эппл и стоить дорого не может.

Ответить
3
Alex Blake

Устройства от Майкрософт существуют как-то совсем самобытно и нецелостно. Зря майки отказались от развития своей мобильной операционки. В том виде, в котором она была на момент существования, она была конечно же недоработанным говном, но для Майкрософта это позор, что они не смогли в софте добиться того же что и эппл с гуглом. Если бы они отточили свою мобильную ос, то можно было бы уже строить свою экосистему устройств. Чтобы взаимодействие мобильной и десктопной винды было полностью бесшовным, удобным и простым в использовании. 

Ответить
1
Forrest_Dumb

"наложить целиком и превратить в «толстый»"
А можно и попросту наложить толстый на это поделие.

Ответить
1
Коллективный Денис

шо там, у них уже есть свой чип новый чип?

Ответить
0
Страстной супер_стар

с клавиатурой, которая не отстёгивается

В жопу не лезет и не жужжит 

Ответить
0
Александр Борродач

Мелкие и мягкие изобрели Lenovo Yoga. Windows RT предустановлена?

Ответить
0
Предварительный Влад

спасибо что без восьмигиговых конфигураций

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
Обсуждаемое
Новости
КПРФ устроила в Москве акцию против фальсификаций на выборах в Госдуму. На неё пришли 200 человек
По словам мэрии Москвы, акция не была согласована. Депутат Валерий Рашкин сказал, что полиция пообещала не препятствовать проведению встречи.
199
Новости
Дуров объявил о крупном обновлении Telegram. По данным СМИ, его не одобряли, пока не удалили бота «Умного голосования»
Близкий к Telegram источник издания «Код Дурова» утверждает, что модераторы App Store и Google Play требовали «соблюдения местных законов».
215
Новости
Стрельба в Пермском университете: шесть человек погибли, стрелка задержали, его манифест заблокировали. Главное
По данным СК, ещё 28 человек пострадали.
636
Популярное за три дня
Интернет
Главный скандал на выборах: результаты электронного голосования по Москве не объявляют — это связывают с фальсификациями
Присутствующие при подсчёте сообщают о нарушениях, а в соцсетях считают подозрительным внезапный отрыв «Единой России» от независимых кандидатов.
111
Новости
Кандидаты из списка «Умного голосования» проиграли в Москве после подсчёта онлайн-голосов, хотя до этого лидировали
Результаты электронного голосования были известны ещё ночью, но власти задерживают их публикацию.
167
Новости
В Новосибирске провели первую в мире операцию на клапане аорты сердца без разреза грудной клетки
Такой метод позволяет сохранить структуру костей грудины и свести к минимуму риск инфекционных осложнений у пациентов.
42
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null