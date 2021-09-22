Epic Games: Apple внесла Fortnite в «чёрный список» экосистемы на время разбирательств — они могут занять до пяти лет Статьи редакции
«Apple солгала».
Apple внесла Fortnite в «чёрный список» своей экосистемы до тех пор, пока не закончатся все судебные разбирательства. Об этом заявил основатель Epic Games Тим Суини, опубликовав скан письма от 21 сентября.
Глава Epic задался вопросом, кого с такой политикой компания заблокирует следующим: «Если Apple теперь вносит компании в чёрный список из-за их заявлений, к чему это приведёт? К запрету Spotify? The New York Times?».
По его мнению, Fortnite не должен находиться в «чёрном списке» за оспаривание правил Apple, которые содержат условия, «признанные судом незаконными». «Мы будем сражаться», — добавил он.
Суини заявил, что Epic Games согласилась «соблюдать правила», но теперь «Apple отказывается от своих обязательств». Он считает, что компания снова «злоупотребила своей монопольной властью над миллиардом пользователей».
10 сентября калифорнийский окружной суд вынес решение по делу Epic Games против Apple из-за обвинений в монополии на рынке магазинов мобильных приложений после удаления Fortnite. Apple запретили ограничивать разработчиков в призывах к оплате покупок вне App Store.
какой выручки-то? Если фортнайт выложат в аппстор, то бесплатно. А оплату сделают через магазин эпиков, а снизу мааааленькую кнопочку по оплате через ApplePay, которую ЦА фортнайта не поймёт как нажать.
Эпл запретили же мешать разрабам предлагать другие способы оплаты (читай, в обход комиссии яблочных).
Любые способы оплаты согласно правилам должны быть равноценны в плане интерфейса. К тому же внутренний способ оплаты все еще самый удобный. Epic выиграла по пункту где указано что возможно указывать тольку ссылку на информацию об оплате через сторонний сервис. Ну либо переход на браузер/внутренний браузер, где ты можешь платить. ред.
будет возможно подсунуть оплату минуя комиссию эпл.
Ничего страшного в этом нет, Эпл уже достаточно заработала на продаже Айфона, и пусть ставят нормальную комиссию, вместо конской, чтобы у разработчиков популярных приложений не возникало вопроса «Какого хуя?» когда они считают сколько от их доходов сьедает комиссия. ред.
А какого хера когда Sony имеет процент от размещения игры на своей платформе никто ничего не говорит, а когда Apple так сразу все на говно изливаются? Ведь абсолютно никакой разницы между эпплом и сони в данном случае нет: обе компании разработали свою платформу, свой магазин приложений и игр, разработали устройства на которые эти игры можно ставить, создали огромную экосистему с миллионами пользователей. По сути что сони, что эппл создали огромную рынок сбыта для разработчиков игр. Что сделали разработчики игр для этого рынка? Ничего. Они не вложили ни цента ни в разработку айфонов и игровых приставок, ни в разработку ПО. Они пользуются той платформой, которую за них кто-то создал. Плати комиссию.
Что сделали разработчики игр для этого рынка?
Игры. Прикинь, да?
Кому нужен твой стор, если в нем нет популярных игр?
Вообще разработчики популярных игр могут даже от Габена добиться скидосов по комиссии и всяких дополнительных фичерингов. Просто надо договариваться, а не вставать в позу обиженки. Потому что и адекватные магазины, и адекватные игроделв понимают, что это взаимовыгодное сотрудничество и они приносят бабло друг другу. А значит надо укреплять взаимоотношения.
А вот менеджеры эппловского стора никогда адекватностью не отличались. У них всегда была позиция, что они бояре, а игроделы говно недостойное, потому что общались в основном с производителями матч3 и прочих аркад для поездки в метро.
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