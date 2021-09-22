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Технологии
Артём Мазанов

Epic Games: Apple внесла Fortnite в «чёрный список» экосистемы на время разбирательств — они могут занять до пяти лет Статьи редакции

«Apple солгала».

39 39 комментариев
2646 просмотров

Apple внесла Fortnite в «чёрный список» своей экосистемы до тех пор, пока не закончатся все судебные разбирательства. Об этом заявил основатель Epic Games Тим Суини, опубликовав скан письма от 21 сентября.

Глава Epic задался вопросом, кого с такой политикой компания заблокирует следующим: «Если Apple теперь вносит компании в чёрный список из-за их заявлений, к чему это приведёт? К запрету Spotify? The New York Times?».

По его мнению, Fortnite не должен находиться в «чёрном списке» за оспаривание правил Apple, которые содержат условия, «признанные судом незаконными». «Мы будем сражаться», — добавил он.

Суини заявил, что Epic Games согласилась «соблюдать правила», но теперь «Apple отказывается от своих обязательств». Он считает, что компания снова «злоупотребила своей монопольной властью над миллиардом пользователей».

Apple солгала. Она целый год говорила суду, прессе и всему миру, что «будет рада возвращению Epic в App Store, если они согласятся соблюдать те же правила, что и остальные».

Тим Суини
основатель Epic Games

10 сентября калифорнийский окружной суд вынес решение по делу Epic Games против Apple из-за обвинений в монополии на рынке магазинов мобильных приложений после удаления Fortnite. Apple запретили ограничивать разработчиков в призывах к оплате покупок вне App Store.

Проиграли все: что на самом деле означает…
Редактор TJ объясняет, почему в деле нет победителей, а будущее App Store теперь под вопросом…
tjournal.ru

#новости #epicпротивapple

39 39 комментариев
18
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39 комментариев
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Smaug The Terrible

Ну если уточки Тима Кука считают, что их платформа прекрасно обойдется без самой популярной игры, а компания без миллионов долларов выручки со стора, то ок

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7
Nike RossXP

какой выручки-то? Если фортнайт выложат в аппстор, то бесплатно. А оплату сделают через магазин эпиков, а снизу мааааленькую кнопочку по оплате через ApplePay, которую ЦА фортнайта не поймёт как нажать.

Эпл запретили же мешать разрабам предлагать другие способы оплаты (читай, в обход комиссии яблочных).

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8
Малик Янтижанов

Любые способы оплаты согласно правилам должны быть равноценны в плане интерфейса. К тому же внутренний способ оплаты все еще самый удобный. Epic выиграла по пункту где указано что возможно указывать тольку ссылку на информацию об оплате через сторонний сервис. Ну либо переход на браузер/внутренний браузер, где ты можешь платить. ред.

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0
Nike RossXP

Это никак не отменяет моих слов (и по сути факта) о том, что будет возможно подсунуть оплату минуя комиссию эпл.

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0
Gedevan

будет возможно подсунуть оплату минуя комиссию эпл.

Ничего страшного в этом нет, Эпл уже достаточно заработала на продаже Айфона, и пусть ставят нормальную комиссию, вместо конской, чтобы у разработчиков популярных приложений не возникало вопроса «Какого хуя?» когда они считают сколько от их доходов сьедает комиссия.  ред.

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0
Smaug The Terrible

То есть, если курочка перестала нести золотые яйца, а начала нести серебряные, то ее надо нахуй зарезать?
Всегда проигрываю с такой логики.

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0
Степан Анейчик

А какого хера когда Sony имеет процент от размещения игры на своей платформе никто ничего не говорит, а когда Apple так сразу все на говно изливаются? Ведь абсолютно никакой разницы между эпплом и сони в данном случае нет: обе компании разработали свою платформу, свой магазин приложений и игр, разработали устройства на которые эти игры можно ставить, создали огромную экосистему с миллионами пользователей. По сути что сони, что эппл создали огромную рынок сбыта для разработчиков игр. Что сделали разработчики игр для этого рынка? Ничего. Они не вложили ни цента ни в разработку айфонов и игровых приставок, ни в разработку ПО. Они пользуются той платформой, которую за них кто-то создал. Плати комиссию.

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4
Dima

в играх на Playstation не запрещается донатить вне Playstation Store.

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1
Smaug The Terrible

Что сделали разработчики игр для этого рынка?

Игры. Прикинь, да?
Кому нужен твой стор, если в нем нет популярных игр?
Вообще разработчики популярных игр могут даже от Габена добиться скидосов по комиссии и всяких дополнительных фичерингов. Просто надо договариваться, а не вставать в позу обиженки. Потому что и адекватные магазины, и адекватные игроделв понимают, что это взаимовыгодное сотрудничество и они приносят бабло друг другу. А значит надо укреплять взаимоотношения.
А вот менеджеры эппловского стора никогда адекватностью не отличались. У них всегда была позиция, что они бояре, а игроделы говно недостойное, потому что общались в основном с производителями матч3 и прочих аркад для поездки в метро. 

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0
Kir Kirsky

Сони не зарегистрирована в Калифорнии где иные законы о конкуренции

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0
Степан Анейчик

Я говорю не о законах, а о здравом смысле

Ответить
0
Kir Kirsky

Звучит глупо, может ты ещё и коммунист? ред.

Ответить
0
Святой Макс

на пользователей поебать как обычно, айфонофилы стерпят

Ответить
1
Nick Rosenberg

На фортнайто-детей поебать тем более.

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5
Андрей Охапкин

А чем думали Epic games? Нарушили правила - справедливо были удалены из магазина

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3
Smaug The Terrible

И Эппл удалили 5% выручки со стора. Вместо того, чтобы договориться.

Ответить
–1
Кирилл Вселенский

Тим кук наконец нашел яйца джобса, респект

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11
Eugene

Аж привстал немного 

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1
Фонзи

Не вставай, посиди ещё на дорожку 

Ответить
2
Gedevan

Это не яица Джобса, это деменция сталина  ред.

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0

Комментарий удален

Руководящий Орзэмэс

Нахуя вообще в такие игры играть на телефоне? Ещё докупать какие-то девайсы чтобы было удобнее. Это какая-то болезнь?

Ответить
4
Гибкий Мурод

 Нахуя вообще в такие игры играть на телефоне?

Откуда вы такие вообще беретесь?

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5
Кирилл Вселенский

Давай сразу допиши как ты играешь на своем игровом пека с 8к мониторе 

Ответить
–3
Необыкновенный самолет

у мен 20к монитор на всю стену и там  твоё изображение 

Ответить
4
Кирилл Вселенский

Конечно, ты ведь у меня живешь

Ответить
1
Необыкновенный самолет

где ужин сука

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Пока папочка на работе ты по хозяйству, не забудь убрать какашки за котом до моего прихода

Ответить
1
Необыкновенный самолет

Хорошо, сделаю уборку(

Ответить
1
Сталин спас Россию

Нахуя вообще играть в игры на телефоне

Ответить
1
Предварительный Влад

очень приятно, это не эскобар, здесь одна хуйня хуже другой, и эта хуйня всосала мощнее, что не может не радовать ред.

Ответить
6
Bad Mother Fucker

это для тебя не эскобар

а со стороны разницы нет

Ответить
0
Даулет Тургалиев

Какая хуйня? И почему одна хуйня хуже другой?

Ответить
0
Andre Macareno

Срочно переименовать в блоклист, чтобы никто не оскорблялся

Ответить
1
Gedevan

Тим кук оказался не только геем но и пидарасом, что тут скажешь. 

Ответить
–1
Аслан Кубаев

Это забавно как россияне встают на сторону олигополии)) так и хочется спросить, вы че такие тупые? Что за желание всегда быть на стороне более сильного? ред.

Ответить
–5
Nick Rosenberg

Там жаба vs гадюка, ало.

Ответить
1
Аслан Кубаев

Там олигополия, которая пытается.ю сохранить доминирующее положение. Принцип тот же же у стандарт Ойл, который скупал все железнодорожные пути, для контроля перевозок нефти.

Ответить
0
Ильяс Гарифуллин

Что-то с каждой новостью про Эпл мне все меньше хочется пользоваться их техникой. 

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0
Страстной супер_стар

Чё, когда на фликсе? 

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0
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