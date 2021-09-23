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Технологии
Новости vc.ru

Онлайн-магазины попросили правительство отменить предустановку отечественных маркетплейсов на смартфоны Статьи редакции

По проекту закона, предустановка коснётся одного-двух маркетплейсов и негативно повлияет на конкуренцию, считают представители компаний.

  • АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли, входят Ozon, Wildberries, Lamoda и другие) отправила письмо зампредседателю правительства Дмитрию Чернышенко, сообщает РБК со ссылкой на источник на рынке ритейла. Она просит не принимать изменения в законопроект о предустановке маркетплейсов на смартфоны и другие устройства.
  • По проекту, который обсуждают в правительстве, производители будут обязаны устанавливать только одно или два приложения, если разница между количеством пользователей меньше 5%, сообщает издание. «Это противоречит базовым принципам конкуренции и создает искусственные преференции отдельным игрокам», — считают в АКИТ.
  • Предустановка не будет поддерживать местных разработчиков, потому что доля рынка иностранных маркетплейсов в России не более 14%, считают в ассоциации.
  • Мнения членов ассоциации разделились. В Wildberries не согласны с положениями письма и считают, что давление на решение госведомств должно расследоваться, пояснили vc.ru в компании.
  • «Предустановку российского ПО пытаются блокировать компании, которые боятся открытого честного конкурса или не могут попасть в список из-за иностранных владельцев бизнеса», — считают в Wildberries.
  • С 1 апреля 2021 года в России действует закон, по которому производители устройств должны устанавливать на них российские программы. В списке — приложения «Яндекса», Mail.ru Group, «Госуслуги», ICQ и другие.

#новости #технологии

1321 просмотров
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5
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Футбольный файл

Ну давайте все говно туда запихнем - все шестёрочки, передрёстки, красно-белые дристоли, фасоли, приложухи бабок с петрушкой у метро 

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5
Goose in Bus

ха ха коррупционные  рычаги на коррупционный рынок

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4
Лига порвах

боятся открытого честного конкурса или не могут попасть в список из-за иностранных владельцев бизнеса

Честный конкурс, куда они не могут попасть. Очень честно

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3
Дмитрий Тимофеев

мы задавали вопрос "назовите 5 известных вам отечественных маркетплейсов" и сейчас мы узнаем что отвечали люди на улицах

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0
Холден Колфилд

"кто такой этот ваш маркетплейс нахуй?"

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4
Странный каякер

Сейчас бы на фоне всей инфы продолжать трогать вайлдберис чем-либо кроме шестифутовой палки

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1
Елизавета Антон

Сейчас бы слушать представителей говномаркета Вайлдбериз.

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1
Михаил Зинчук

похуй

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0
Виктор

ICQ и другие
😕

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0
Ясный ящик

Я на Озоне кое-что периодически покупаю, с доставкой в Симферополь. Но у меня нет их мобильной приложухи. Зачем? Сайта вполне хватает.

Вайлдбериз не пользуюсь, у них по одежде нет примерки, и возможности отказа, если при примерке изделия что-то прошло не так. Типа, бери, что заказал, и уматывай.

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0
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