Онлайн-магазины попросили правительство отменить предустановку отечественных маркетплейсов на смартфоны Статьи редакции
По проекту закона, предустановка коснётся одного-двух маркетплейсов и негативно повлияет на конкуренцию, считают представители компаний.
- АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли, входят Ozon, Wildberries, Lamoda и другие) отправила письмо зампредседателю правительства Дмитрию Чернышенко, сообщает РБК со ссылкой на источник на рынке ритейла. Она просит не принимать изменения в законопроект о предустановке маркетплейсов на смартфоны и другие устройства.
- По проекту, который обсуждают в правительстве, производители будут обязаны устанавливать только одно или два приложения, если разница между количеством пользователей меньше 5%, сообщает издание. «Это противоречит базовым принципам конкуренции и создает искусственные преференции отдельным игрокам», — считают в АКИТ.
- Предустановка не будет поддерживать местных разработчиков, потому что доля рынка иностранных маркетплейсов в России не более 14%, считают в ассоциации.
- Мнения членов ассоциации разделились. В Wildberries не согласны с положениями письма и считают, что давление на решение госведомств должно расследоваться, пояснили vc.ru в компании.
- «Предустановку российского ПО пытаются блокировать компании, которые боятся открытого честного конкурса или не могут попасть в список из-за иностранных владельцев бизнеса», — считают в Wildberries.
- С 1 апреля 2021 года в России действует закон, по которому производители устройств должны устанавливать на них российские программы. В списке — приложения «Яндекса», Mail.ru Group, «Госуслуги», ICQ и другие.
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