По мнению авторов инициативы, это поможет уменьшить количество пластиковых отходов и будет удобнее для пользователей.

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Фото European Pressphoto Agency

Еврокомиссия представила законопроект, который обязывает производителей устанавливать на смартфоны, планшеты, наушники и другие устройства одинаковый порт для зарядки. В качестве единого разъёма выбрали USB-C, следует из проекта Союза.

Зарядные устройства питают все наши самые необходимые электронные устройства. С всё большим количеством гаджетов продаётся всё больше и больше зарядных устройств, которые не являются взаимозаменяемыми. Мы хотим положить этому конец. Тьерри Бретон еврокомиссар по внутреннему рынку

Еврокомиссия предложила обязать производителей:

Сделать порт USB-C единым для всех смартфонов, планшетов, наушников, портативных колонок, игровых приставок и камер;

Предоставлять потребителям возможность выбора, покупать гаджет вместе с новым зарядным устройством или без него;

Принять единый стандарт быстрой зарядки и не занижать искусственно скорость, если аккумулятор питает устройство другого производителя;

Информировать потребителей о мощности зарядного устройства и сообщать, поддерживает ли оно быструю зарядку. Соответствующий текст производители должны помещать на упаковке или этикетке гаджета.

«Какие меры предлагает комиссия? Унификация разъёма и технологии быстрой зарядки. Продажа зарядки отдельно от устройства. Информация о зарядке» Инфографика ЕС

ЕС не устанавливает технических требований к беспроводным зарядкам. Производители по-прежнему могут делать их как хотят. Кроме того, инициатива регулирует только совместимость устройства с одним концом кабеля зарядки — каким должен быть блок питания решат до конца года.

В ЕС считают, что возможность не включать в комплект зарядное устройство избавит пользователей от ненужных зарядок и поможет сократить количество пластиковых отходов почти на тысячу тонн в год.

Чтобы законопроект приняли, его должен одобрить Совет стран ЕС и Европейский парламент. В случае согласования производителям дадут два года, чтобы переоборудовать производство для соответствия новым правилам.

По данным Еврокомиссии, в 2020 году в ЕС продали около 420 миллионов мобильных телефонов и других портативных устройств. В среднем у каждого пользователя есть по три зарядных устройства, два он использует регулярно. При этом 38% потребителей были в ситуации, когда не могли зарядить смартфон, потому что зарядки к нему не подходили.

Евросоюз пытается ввести единый разъём для зарядного устройства с 2009 года. Тогда на рынке было более 30 разновидностей, отмечает «Би-би-си». В связи с инициативой Союза Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, предписывающий использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года. Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.