ЕС представил законопроект, обязывающий устанавливать на все смартфоны разъём USB-C. Главное Статьи редакции
По мнению авторов инициативы, это поможет уменьшить количество пластиковых отходов и будет удобнее для пользователей.
Еврокомиссия представила законопроект, который обязывает производителей устанавливать на смартфоны, планшеты, наушники и другие устройства одинаковый порт для зарядки. В качестве единого разъёма выбрали USB-C, следует из проекта Союза.
Еврокомиссия предложила обязать производителей:
- Сделать порт USB-C единым для всех смартфонов, планшетов, наушников, портативных колонок, игровых приставок и камер;
- Предоставлять потребителям возможность выбора, покупать гаджет вместе с новым зарядным устройством или без него;
- Принять единый стандарт быстрой зарядки и не занижать искусственно скорость, если аккумулятор питает устройство другого производителя;
- Информировать потребителей о мощности зарядного устройства и сообщать, поддерживает ли оно быструю зарядку. Соответствующий текст производители должны помещать на упаковке или этикетке гаджета.
ЕС не устанавливает технических требований к беспроводным зарядкам. Производители по-прежнему могут делать их как хотят. Кроме того, инициатива регулирует только совместимость устройства с одним концом кабеля зарядки — каким должен быть блок питания решат до конца года.
Чтобы законопроект приняли, его должен одобрить Совет стран ЕС и Европейский парламент. В случае согласования производителям дадут два года, чтобы переоборудовать производство для соответствия новым правилам.
По данным Еврокомиссии, в 2020 году в ЕС продали около 420 миллионов мобильных телефонов и других портативных устройств. В среднем у каждого пользователя есть по три зарядных устройства, два он использует регулярно. При этом 38% потребителей были в ситуации, когда не могли зарядить смартфон, потому что зарядки к нему не подходили.
Евросоюз пытается ввести единый разъём для зарядного устройства с 2009 года. Тогда на рынке было более 30 разновидностей, отмечает «Би-би-си». В связи с инициативой Союза Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, предписывающий использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года. Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.
Как отмечает Reuters, нововведение Евросоюза сильнее всего скажется на компании Apple: она ставит собственный разъём Lightning, когда большинство других производителей оснащает свои устройства USB micro-B или USB-C. Apple выступает против инициативы ЕС. В компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.
эппл кстати вероятно подумывают отказаться от разъема зарядки и заставить пользователя заряжать айфон ТОЛЬКО через "беспроводную" магнитную шайбу. Тогда получится и рыбку съесть и сертифицированные шайбочки продавать за 99.99 (еще и от других несертифицированных Qi зарядок бы айфон отучить и вообще красиво будет) ред.
Ну да, гораздо корректнее называть такую зарядку индукционной
Но это видимо с маркетинговой точки зрения плохо, слишком сложное слово для простых обывателей, в отличие от "беспроводная"
Это как бесконтактная оплата, в которой по факту все равно происходит контакт терминала с устройством/банковской картой
Разные зарядки, несовместимые протоколы и решения в духе "вы можете сделать Х через нашу не-купленную-за-оверпрайс-штуку но медленно и неудобно" это штуки, которые возможно полезны компаниям (особенно если через всю эту несовместимость начать подсаживать клиента на всю свою "экосистему"), но не слишком удобно для потребителей
Казалось бы, можно сказать "ешь что дают не нравится не бери" и посоветовать человеку проголосовать деньгами и предпочесть продукт конкурентов. Но тут как раз вступает в силу писечка про "экосистемы" и то, что в этой отрасли (высокотехнологичная электроника, где в разработку и производство нужно вложить суммы, сопоставимые бюджетами нескольких африканских стран) конкурентов не так уж и много. Ну не работают законы рынка одинаково для кофейни Дитковского и для электронно-айти-гиганта. Да конкуренты иногда в плане таких решений поступают таким же способом.
Под одного человека эта ситуация не прогнется, даже под группу не прогибается. А вот под вот такую глыбу, которая ставит перед корпорацией условие "или так или вы не соответствуете требованиям нашего рынка" она уже способна прогнуться.
И оказывается, что можно было все делать удобно и по-человечески ред.
2021, а люди все еще переплачивают за проводки с пропертиарным чипом и даже защищают то что производитель их разводит на бабки, продавая лицензию на этот совершенно искуственно созданный чип, без которого эти проводки не работают, чтобы рубить с тупых людей дополнительную сумму на каждой их покупке проводка даже если они их не напрямую у него купят. ред.
Комментарий удален
Harmonised fast charging technology will help prevent that different producers unjustifiably limit the charging speed and will help to ensure that charging speed is the same when using any compatible charger for a device.
Не очень понятно, канешь. Но судя по всему power delivery станет стандартом дефакто (будем посмотреть, как говориться).
PS: Насрали квалкому на голову с его квик чарджем (хотя он там сейчас вроде совместит с pd).
Комментарий удален