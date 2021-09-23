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Технологии
Яна Ломакина

ЕС представил законопроект, обязывающий устанавливать на все смартфоны разъём USB-C. Главное Статьи редакции

По мнению авторов инициативы, это поможет уменьшить количество пластиковых отходов и будет удобнее для пользователей.

105 105 комментариев
2511 просмотров
Фото European Pressphoto Agency

Еврокомиссия представила законопроект, который обязывает производителей устанавливать на смартфоны, планшеты, наушники и другие устройства одинаковый порт для зарядки. В качестве единого разъёма выбрали USB-C, следует из проекта Союза.

Зарядные устройства питают все наши самые необходимые электронные устройства. С всё большим количеством гаджетов продаётся всё больше и больше зарядных устройств, которые не являются взаимозаменяемыми. Мы хотим положить этому конец.

Тьерри Бретон
еврокомиссар по внутреннему рынку

Еврокомиссия предложила обязать производителей:

  • Сделать порт USB-C единым для всех смартфонов, планшетов, наушников, портативных колонок, игровых приставок и камер;
  • Предоставлять потребителям возможность выбора, покупать гаджет вместе с новым зарядным устройством или без него;
  • Принять единый стандарт быстрой зарядки и не занижать искусственно скорость, если аккумулятор питает устройство другого производителя;
  • Информировать потребителей о мощности зарядного устройства и сообщать, поддерживает ли оно быструю зарядку. Соответствующий текст производители должны помещать на упаковке или этикетке гаджета.
«Какие меры предлагает комиссия? Унификация разъёма и технологии быстрой зарядки. Продажа зарядки отдельно от устройства. Информация о зарядке» Инфографика ЕС

ЕС не устанавливает технических требований к беспроводным зарядкам. Производители по-прежнему могут делать их как хотят. Кроме того, инициатива регулирует только совместимость устройства с одним концом кабеля зарядки — каким должен быть блок питания решат до конца года.

В ЕС считают, что возможность не включать в комплект зарядное устройство избавит пользователей от ненужных зарядок и поможет сократить количество пластиковых отходов почти на тысячу тонн в год.

Чтобы законопроект приняли, его должен одобрить Совет стран ЕС и Европейский парламент. В случае согласования производителям дадут два года, чтобы переоборудовать производство для соответствия новым правилам.

По данным Еврокомиссии, в 2020 году в ЕС продали около 420 миллионов мобильных телефонов и других портативных устройств. В среднем у каждого пользователя есть по три зарядных устройства, два он использует регулярно. При этом 38% потребителей были в ситуации, когда не могли зарядить смартфон, потому что зарядки к нему не подходили.

Евросоюз пытается ввести единый разъём для зарядного устройства с 2009 года. Тогда на рынке было более 30 разновидностей, отмечает «Би-би-си». В связи с инициативой Союза Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, предписывающий использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года. Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.

Как отмечает Reuters, нововведение Евросоюза сильнее всего скажется на компании Apple: она ставит собственный разъём Lightning, когда большинство других производителей оснащает свои устройства USB micro-B или USB-C. Apple выступает против инициативы ЕС. В компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.

#новости #технологии #apple #разборы

105 105 комментариев
1
36
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105 комментариев
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Максим Энкель

Боже храни ЕС!
Одно из самых удобных для потребителя правил будет. До сих пор есть целая коробка с разными зарядками на все случаи жизни. Буду рад все это выкинуть к чертям. ред.

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47
corestore

Конечно, молодцы. Заставили частную компанию делать выполнять свои хотелки. Просто прекрасные люди.

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–7
Владимир Земсков

Если ты об эпол, то да, давно пора было заставить их это сделать.

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29
13 комментариев
Максим Энкель

Да, да, да! пусть частные компании выполняют хотелки потребителей от которых удобнее будет потребителю, а не компании.

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8
15 комментариев
Саша Фанкар

То ли дело кабель эпол с чипом.

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0
Прошедший Даниль

эппл кстати вероятно подумывают отказаться от разъема зарядки и заставить пользователя заряжать айфон ТОЛЬКО через "беспроводную" магнитную шайбу. Тогда получится и рыбку съесть и сертифицированные шайбочки продавать за 99.99 (еще и от других несертифицированных Qi зарядок бы айфон отучить и вообще красиво будет) ред.

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14
Изящный ихтиандр

"беспроводную"

Сука, как же горит с этой БеСпРоВоДнОй хуйни. Там есть провод, ЕСТЬ! Кто вообще додумался так это назвать? ПРОСТО ПИЗДЕЦ. Эта хуйня ещё и неудобная.

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7
Прошедший Даниль

потому и в кавычках написал. 2-3мм между катушками уже считаются за беспровод да)

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0
1 комментарий
Изящный ихтиандр

Извините.

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0
Алексей Иванов

Ну да, гораздо корректнее называть такую зарядку индукционной
Но это видимо с маркетинговой точки зрения плохо, слишком сложное слово для простых обывателей, в отличие от "беспроводная"

Это как бесконтактная оплата, в которой по факту все равно происходит контакт терминала с устройством/банковской картой

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0
Антон Пострунин

Беспортовая зарядка, так будет правильнее. 

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0
van der Pusch

а шо там у эппловских шайб с кпд?
успешны и быстры как провод или греют воздух? 

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0
TopoR

Оно в целом вполне себе. Воздух греют (а летом без кондея вообще нормально не могла заряжать, слишком жарко), но блинчик этот мне всё равно нравится 😅

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1
Al

Хе хе хе, а помните сони ерисоны с ебаными разъемами? Сущий пиздец кнопочных телефонов...

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13
Слабый хот-дог

Честно говоря, это прям сильная тупость. Ну какбэ алё, на дворе клятый капитализм, и тут вдруг все обиделись на эпол 

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–15
van der Pusch

это на тот эппл который во всех устройствах кроме айфона и тщедушного айпада и так использует usb-c?
пожалуй, будет чудовищно заряжать айфон и макбук от одного провода.

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24
Умерший жар

заряжаю макбук от тайпси

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3
10 комментариев
Слабый хот-дог

а какая разница, что там в голову эппл приходит? имеют право делать любые зарядки

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0
11 комментариев
Kir Kirsky

Именно благодаря ЕС все в своё время перешли на мини/микро юсб, а не использовали каждый свою зарядку чуть ли не в разных моделях одного производителя.

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2
Руководящий хот-дог

В Европе капитализм с человеческим лицом, потому что общество научилось его ограничивать. В противном случае мы получаем "что хочу, то и делаю. Почему? Потому что у меня есть бабки, понял?"

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2
Павел Мухунов

А почему нет? Неудобно же с лишним разъемом возиться. Тем более когда он нужен разве что чтобы богатая корпорация становилась ещё богаче.

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0
Слабый хот-дог

Та пофиг. Любая компания имеет право делать что хочет

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1
16 комментариев
Максим Энкель

А что все в эплл то упёрлись. Как бы и без него есть производители с другими видами зарядок.

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1
Бип Боп

Разные зарядки, несовместимые протоколы и решения в духе "вы можете сделать Х через нашу не-купленную-за-оверпрайс-штуку но медленно и неудобно" это штуки, которые возможно полезны компаниям (особенно если через всю эту несовместимость начать подсаживать клиента на всю свою "экосистему"), но не слишком удобно для потребителей

Казалось бы, можно сказать "ешь что дают не нравится не бери" и посоветовать человеку проголосовать деньгами и предпочесть продукт конкурентов. Но тут как раз вступает в силу писечка про "экосистемы" и то, что в этой отрасли (высокотехнологичная электроника, где в разработку и производство нужно вложить суммы, сопоставимые бюджетами нескольких африканских стран) конкурентов не так уж и много. Ну не работают законы рынка одинаково для кофейни Дитковского и для электронно-айти-гиганта. Да конкуренты иногда в плане таких решений поступают таким же способом. 

Под одного человека эта ситуация не прогнется, даже под группу не прогибается. А вот под вот такую глыбу, которая ставит перед корпорацией условие "или так или вы не соответствуете требованиям нашего рынка" она уже способна прогнуться. 

И оказывается, что можно было все делать удобно и по-человечески  ред.

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1
Михаил Кометов

При чем тут эппл?

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0
Al

Так стоп, а это не эпол ли под лозунгом "защиты экологии" перестала класть зарядные устройства в коробки?

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0
corestore

Ну что, как тебе местное свободолюбивое сообщество? :)

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0
solawind

2021, а люди все еще переплачивают за проводки с пропертиарным  чипом  и даже защищают то что производитель их разводит на бабки, продавая лицензию на этот совершенно искуственно созданный чип, без которого эти проводки  не работают, чтобы рубить с тупых людей дополнительную сумму на каждой их покупке проводка даже если они их не напрямую у него купят. ред.

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3
Пладимир

. ред.

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0
Немалый Валера

Тогда ты напишешь смешной комментарий.

Ответить
3
Павел Фролов

Шо? Опять? ред.

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0
rayslava

Ну apple снова добавят переходник, как в прошлый раз. В 2009 году, кажется, это было.
А все остальные будут заряжаться либо через любой type c, но шесть часов, либо за 20 минут, но только через вендорский провод с вендроским зарядником.

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0
Слава Чернокнижник

Все нормально кроме единого стандарта быстрой зарядки и отсутсвия регулированя стандартов "безпроводных" зарядок. Сейчас все быстрые зарядки по своему кривые, кто аккамулятор быстрее гробит, кто к проводу требователен ред.

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0
Футбольный файл
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0
bbk bbk

Эпл вам даст этот несчастный разъём, но несовместимые электрические параметры со сторонними зарядниками. 

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0

Комментарий удален

Плотный

Harmonised fast charging technology will help prevent that different producers unjustifiably limit the charging speed and will help to ensure that charging speed is the same when using any compatible charger for a device.

Не очень понятно, канешь. Но судя по всему power delivery станет стандартом дефакто (будем посмотреть, как говориться).
PS: Насрали квалкому на голову с его квик чарджем (хотя он там сейчас вроде совместит с pd).

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0
Sergey Michko

двачую - быстрозарядка эпл и так с USB-C на одном конце, если бы они что-то принципиально другое предлагали - другой вопрос 

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0
Danil Oputin

Жаль, что яблоко не поделится патентом на лайтнинг

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0

Комментарий удален

likesimulator
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–1
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