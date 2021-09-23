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Технологии
Никита Логинов

В США впервые запустили беспилотные грузовики для доставки почты — пока ещё с резервными водителями в кабинах Статьи редакции

Если испытания пройдут успешно, сеть грузовых доставок без водителей начнёт работать к концу 2023 года.

34 34 комментария
605 просмотров
Грузовик доставки FedEx Фото FedEx

Американская логистическая компания FedEx запустила первый маршрут беспилотной перевозки почтовых отправлений. Автономные грузовики Paccar с беспилотной системой Aurora начали курсировать от Далласа до Хьюстона и обратно. Общая длина пути достигает 800 километров, сообщает TechCrunch.

Поначалу такие грузовики будут выходить на маршрут два-три раза в неделю, а в их кабине будет сидеть водитель-безопасник для наблюдения за работой системы и подстраховки на случай экстренных ситуаций. В процессе тестирования компания надеется выявить возможные проблемы автономных грузовиков. Пока неизвестно, когда закончится пробный период, но FedEx уже рассчитывает запустить целую сеть беспилотных перевозок к концу 2023 года.

Беспилотные электромобили доставки компании Nuro Фото Nuro

Это не первый шаг FedEx к автономной доставке грузов — летом компания заключила договор со стартапом Nuro, который разрабатывает беспилотные электромобили для перевозки пакетов и небольших посылок. А в рамках сотрудничества с компанией DEKA, которое началось два года назад, FedEx получил небольшого колёсного робота для доставки посылок в пределах нескольких районов внутри города.

Учёные, экономисты и эксперты в области технологий сходятся во мнении, что профессия водителя грузовика исчезнет в числе первых из-за автоматизации с помощью нейросетей. Согласно прогнозам, в США с 2025 года каждый месяц будут лишаться работы около 25 тысяч таких специалистов (в год — 300 тысяч), а через два-три десятилетия эта профессия окончательно уйдёт в прошлое.

#новости #транспорт #нейросети

34 34 комментария
12
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34 комментария
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Органический чайник
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9
Земельный утюг

Это кажется первая серия Симпсонов которую я посмотрел в детстве

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3
Лига порвах

И водители такие: ееее, мы не нужны

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7
Долгий Орзэмэс

Ивахнову больше работы теперь

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1
Показательный Кирилл

Почему больше то?

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2
Долгий Орзэмэс

эти будут чаще попадать в аварии?

хотя износ, наверное, будет меньше

Ответить
1
Показательный Кирилл

Думаю, что реже будут

Ответить
1
Sam Lowry

Ты скоро (лет через 15) станешь не нужен. Что планируешь делать?

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1
Дамир Камалетдинов

Машины сами себя чинить начнут или что?

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1
Sam Lowry

Ну попробуй системно подумать. Это будут электромашины. Которые будут эксплуатироваться максимально оптимально. СТО будут загружены в разы меньше, СТО будут разоряться, выживут единицы, а то и только те, кто станут корпорациями.

Да и, скорее всего, там, как в тракторах Deer будет — шаг влево/вправо — тебе удалённо всё блокируют и снимают тебя с подписки. Чинить может только Deer. Благо там всё уставлено датчиками и камерами будет, разве что пулемётов для защиты собственности производителя не будет (или будут и пулемёты! Ну электрошок захуячить точно можно). ред.

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1
Показательный Кирилл

СТО будут загружены в разы меньше, СТО будут разоряться, выживут единицы, а то и только те, кто станут корпорациями.

У меня немного другие мысли на этот счет.
Будет более жесткое регулирование планового обслуживания и регламентных узловых замен.
Нельзя будет допускать перепробег, самостоятельно менять узлы и тд.
Имею все шансы вписаться в новую систему, как крупный и опытный игрок рынка

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1
Показательный Кирилл

Кому не нужен?

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0
Sam Lowry

Грузовикам

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0
Dobrosvet

Слава Б-гу, что он не живёт в Америке, слава Б-гу.

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1
Лига порвах

Он уже открыл сто в Далласе?

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1
Долгий Орзэмэс

скоро по всему земному шару

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1
Сталин спас Россию

@Пальто в коне порадуйся как айтишники лишают тебя работы

Ответить
3
Dobrosvet

Посмотрю как такая хрень будет по Норвегии к примеру ездить.

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1
Сталин спас Россию

А что там за проблемы в Норвегии, кроме власти капиталистов?

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2
Dobrosvet

Там нет власти капиталистов - там социализм, но не российско-сталинского типа.
А проблемы там - дороги, на которых можно в штаны наложить, и это не метафора. ред.

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1
Сталин спас Россию

Товарищ, никакого социализма быть не может без власти общества над средствами производства. Может быть лишь хорошо замаскированная власть капитала.

Ответить
1
Dobrosvet

Все современные состояния нажиты бесчестным путём, товарищ.
Взять всё да поделить, товарищ

Ответить
1
Сталин спас Россию

Не имеет значения, как они нажиты. Заострять на этом внимание не имеет смысла, это уровень обывателя. Важна лишь социально-экономическая структура общества. При капитализме она всегда сводится к одному: люди рабски служат капиталу.

Ответить
1
Dobrosvet

Что надо делать, товарищ

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2
Сталин спас Россию

Освобождаться. Но это очень сложный процесс. Капиталисты - такие же рабы капитала, но они в более выигрышном положении. Как говорится, первые стражи рабовладельческого общества - верхняя прослойка рабов.

Ответить
2
Dobrosvet

Какой первый шаг на пути к освобождению?
Вокруг кого сейчас можно сплотиться и сомкнуться?

Ответить
2
Сталин спас Россию

Первый шаг - самообразование. Нельзя создавать движение, пока в голове хаос, это крайне опасно. Нужно создавать фундамент в виде образованных, хорошо подготовленных людей, которые могли бы стать опорой для остальных.

Ответить
2
Dobrosvet

Какие труды великих важны для изучения в первую голову? В каком направлении развивать самообразование?
Каким образом мы сможем изменить сложившийся порядок вещей, всю эту олигархию? Вооружённое восстание?

Ответить
1
Сталин спас Россию

Хороший вопрос и очень трудный. Я не готов ответить на него, но планирую написать несколько постов об основах коммунистического мышления.

Ответить
2
Александр Кузнецов

А что там?

Ответить
1
Dobrosvet

Там страшно, особенно зимой.

Ответить
1
Sam Lowry

«За-пас-ной во-ди-тель! По-кинь ка-би-ну, ты боль-ше не ну-жен!» ред.

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2
Владимир Филатов

ред.

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1
Футбольный файл

Хьюстон, у нас проблема

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1
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