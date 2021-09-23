В США впервые запустили беспилотные грузовики для доставки почты — пока ещё с резервными водителями в кабинах Статьи редакции
Если испытания пройдут успешно, сеть грузовых доставок без водителей начнёт работать к концу 2023 года.
Американская логистическая компания FedEx запустила первый маршрут беспилотной перевозки почтовых отправлений. Автономные грузовики Paccar с беспилотной системой Aurora начали курсировать от Далласа до Хьюстона и обратно. Общая длина пути достигает 800 километров, сообщает TechCrunch.
Поначалу такие грузовики будут выходить на маршрут два-три раза в неделю, а в их кабине будет сидеть водитель-безопасник для наблюдения за работой системы и подстраховки на случай экстренных ситуаций. В процессе тестирования компания надеется выявить возможные проблемы автономных грузовиков. Пока неизвестно, когда закончится пробный период, но FedEx уже рассчитывает запустить целую сеть беспилотных перевозок к концу 2023 года.
Это не первый шаг FedEx к автономной доставке грузов — летом компания заключила договор со стартапом Nuro, который разрабатывает беспилотные электромобили для перевозки пакетов и небольших посылок. А в рамках сотрудничества с компанией DEKA, которое началось два года назад, FedEx получил небольшого колёсного робота для доставки посылок в пределах нескольких районов внутри города.
Учёные, экономисты и эксперты в области технологий сходятся во мнении, что профессия водителя грузовика исчезнет в числе первых из-за автоматизации с помощью нейросетей. Согласно прогнозам, в США с 2025 года каждый месяц будут лишаться работы около 25 тысяч таких специалистов (в год — 300 тысяч), а через два-три десятилетия эта профессия окончательно уйдёт в прошлое.
Ну попробуй системно подумать. Это будут электромашины. Которые будут эксплуатироваться максимально оптимально. СТО будут загружены в разы меньше, СТО будут разоряться, выживут единицы, а то и только те, кто станут корпорациями.
Да и, скорее всего, там, как в тракторах Deer будет — шаг влево/вправо — тебе удалённо всё блокируют и снимают тебя с подписки. Чинить может только Deer. Благо там всё уставлено датчиками и камерами будет, разве что пулемётов для защиты собственности производителя не будет (или будут и пулемёты! Ну электрошок захуячить точно можно). ред.
СТО будут загружены в разы меньше, СТО будут разоряться, выживут единицы, а то и только те, кто станут корпорациями.
У меня немного другие мысли на этот счет.
Будет более жесткое регулирование планового обслуживания и регламентных узловых замен.
Нельзя будет допускать перепробег, самостоятельно менять узлы и тд.
Имею все шансы вписаться в новую систему, как крупный и опытный игрок рынка
@Пальто в коне порадуйся как айтишники лишают тебя работы