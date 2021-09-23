Критику API поддержали и разработчики движка WebKit.

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21 сентября состоялся релиз версии Chrome под номером 94. Google исправила ряд проблем, добавила режим HTTPS-First и неоднозначный программный интерфейс (API), который позволяет разработчикам фиксировать время ожидания устройств.

По сути, Idle Detection теперь предоставляет веб-сайтам информацию о бездействии пользователя. Речь идёт не только об отсутствии активности в конкретной вкладке, но и во всём браузере и даже сторонних приложениях.

Функция включена по умолчанию, однако запрашивает разрешение, как при активации микрофона или веб-камеры. Некоторые эксперты уже раскритиковали механизм за нарушение конфиденциальности, а представители Mozilla заявили, что он создаёт прецедент для глобальной слежки.

В текущем виде Idle Detection — это слишком заманчивая возможность для слежки. Функция нарушает конфиденциальность пользователя, фиксирует физическое поведение, распознаёт распорядок дня (например, обеденное время) и использует это для упреждающих психологических манипуляций (голод, эмоции, выбор). Тантек Челик ведущий специалист по веб-стандартам Mozilla



Пока неясно, насколько основательны такие обвинения, тем более, что Mozilla — конкурент Google по части браузеров, но критику также поддержали разработчики открытого движка WebKit.

API не кажется убедительным. Это очень серьёзное нарушение конфиденциальности пользователей. Мне кажется, такой механизм лучше оставить для базовых операционных систем. Риосуке Нива

инженер-программист Apple