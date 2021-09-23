Mozilla обвинила Google в слежке за пользователями в новой версии браузера Chrome Статьи редакции
Критику API поддержали и разработчики движка WebKit.
21 сентября состоялся релиз версии Chrome под номером 94. Google исправила ряд проблем, добавила режим HTTPS-First и неоднозначный программный интерфейс (API), который позволяет разработчикам фиксировать время ожидания устройств.
По сути, Idle Detection теперь предоставляет веб-сайтам информацию о бездействии пользователя. Речь идёт не только об отсутствии активности в конкретной вкладке, но и во всём браузере и даже сторонних приложениях.
Функция включена по умолчанию, однако запрашивает разрешение, как при активации микрофона или веб-камеры. Некоторые эксперты уже раскритиковали механизм за нарушение конфиденциальности, а представители Mozilla заявили, что он создаёт прецедент для глобальной слежки.
Пока неясно, насколько основательны такие обвинения, тем более, что Mozilla — конкурент Google по части браузеров, но критику также поддержали разработчики открытого движка WebKit.
Представители Google не отреагировали на ситуацию.
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https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55820
Компания Mozilla проводит эксперимент по переводу 1% пользователей Firefox на использование по умолчанию поисковой системы Microsoft...
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55820
Компания Mozilla проводит эксперимент по переводу 1% пользователей Firefox на использование по умолчанию поисковой системы Microsoft Bing. Эксперимент начался 6 сентября и продлится до конца января 2022 года. Оценить своё участие в экспериментах Mozilla можно на странице "about:studies". Для пользователей, предпочитающих другие поисковые системы, в настройках сохраняется возможность выбора поискового движка на свой вкус.
Так запрашивает же разрешение, в чем проблема? Использоывание микрофона в тысячу раз большее нарушение приватности, но и оно доступно после разрешения.
В теории это хорошая функция чтобы например не тратить твой трафик на показ видео или обновление какого то контента, если ты отошел от ПК или положил телефон в карман. ред.
Там еще добавили глобальный Privacy Sandbox