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Технологии
DTF

Mozilla обвинила Google в слежке за пользователями в новой версии браузера Chrome Статьи редакции

Критику API поддержали и разработчики движка WebKit.

34 34 комментария
1442 просмотров

21 сентября состоялся релиз версии Chrome под номером 94. Google исправила ряд проблем, добавила режим HTTPS-First и неоднозначный программный интерфейс (API), который позволяет разработчикам фиксировать время ожидания устройств.

По сути, Idle Detection теперь предоставляет веб-сайтам информацию о бездействии пользователя. Речь идёт не только об отсутствии активности в конкретной вкладке, но и во всём браузере и даже сторонних приложениях.

Функция включена по умолчанию, однако запрашивает разрешение, как при активации микрофона или веб-камеры. Некоторые эксперты уже раскритиковали механизм за нарушение конфиденциальности, а представители Mozilla заявили, что он создаёт прецедент для глобальной слежки.

В текущем виде Idle Detection — это слишком заманчивая возможность для слежки. Функция нарушает конфиденциальность пользователя, фиксирует физическое поведение, распознаёт распорядок дня (например, обеденное время) и использует это для упреждающих психологических манипуляций (голод, эмоции, выбор).

Тантек Челик
ведущий специалист по веб-стандартам Mozilla

Пока неясно, насколько основательны такие обвинения, тем более, что Mozilla — конкурент Google по части браузеров, но критику также поддержали разработчики открытого движка WebKit.

API не кажется убедительным. Это очень серьёзное нарушение конфиденциальности пользователей. Мне кажется, такой механизм лучше оставить для базовых операционных систем.

Риосуке Нива
инженер-программист Apple

Представители Google не отреагировали на ситуацию.

#браузеры #google #mozilla #новости

34 34 комментария
25
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34 комментария
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Изящный ихтиандр

Chrome сотатб.

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14
Изящный ихтиандр

Firefox крута.

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12
Шахматный Женя

Софаре крута.

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1
Изящный ихтиандр

Ну я им разве что на мобилке пользуюсь.

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3
Alex Blake

Opera - божественно (Десктопная. Мобильная так себе) ред.

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1
Изящный ихтиандр

Версии до 11, потом всё.

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2
Alex Blake

Последние пару лет допилили Оперу. По быстродествию и использованию ресурсов компа она уделывает и хром и лису. Сам тестил

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1
Изящный ихтиандр

Посмотрю. У меня путешествие по браузерам было простое: ie->opera->ff->хром->ff. На хроме я на долго не задержался.

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1
Alex Blake

Я тоже с лисы на оперу прыгал в разные периоды. К хрому изначально аллергия выработалась. На десктопах еще Эдж очень шустрый, но я к интерфейсу не смог привыкнуть. А на телефоне конечно же сафари маст хев.

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1
Земельный Никита

до 12 же

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0
Изящный ихтиандр

Там вроде что-то в дизайне поменялось, нет? Почему-то я запомнил, что мне именно до 11 норм было. Я даже какое-то время сидел не обновляясь.

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0
Земельный Никита

да вроде нет, с 9 по 12 все выглядело идентично. это 15 перешла на хромиум и оказалась пиздецом

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0
Александр Лукашенко

Опера посасывает

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0
Александр Лукашенко

Не пользуюсь ебаным хромом уже год, сижу на Мозилле. Отлично себя чувствую, сердце стало биться ровнее, волосы начали расти не только на жопе. ред.

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6
Judi Rodi

А на окулиста я надеюсь есть скидка? Потому что эту вырвиглазную хуету со сглаживанием шрифтов видимо фиксить не собираются. ред.

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1
yh

вырвиглазную хуету со сглаживанием шрифтов видимо фиксить не собираются

Справа? У лисы всю жизнь отрисовка шрифтов была самая лучшая среди движков (на мой субъективный вкус, конечно.) и они ввалили немало времени в мельчайшие детали связанные с отрисовкой текста. ред.

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1
Обратный цветок

Лиса

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0
Александр Лукашенко

Не наблюдаю тут никакого сглаживания. Просто шрифт поконтрастнее/толще децл. Наоборот читаемость даже лучше. Вкусовщина банальная, в плане чёткости идентичны.  ред.

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0
Обратный цветок

Ладно. Вот в сравнении

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0
FOX

перешел на яндекс? >_>

Ответить
0
Почетный татарин

Не сидите на Мозиле, иначе вы перейдете на Яндекс.
Берегите себя и ваших близких!

Ответить
2
Александр Лукашенко

Написал же, ёпт.

Ответить
0
Александр Лукашенко

Теперь ещё и на спине растут!

Ответить
0
Земельный Никита

на фаерфоксе

Ответить
0
Почетный татарин

Как сделать, чтобы на тачпаде жест вправо возвращал на предыдущую страницу?

Ответить
0
Обратный цветок

Совпадение?
https://t.me/tmfeed/121602

HABR FEED
#opennet В Firefox проводится эксперимент по использованию поисковой системы Bing по умолчанию
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55820
Компания Mozilla проводит эксперимент по переводу 1% пользователей Firefox на использование по умолчанию поисковой системы Microsoft...
#opennet В Firefox проводится эксперимент по использованию поисковой системы Bing по умолчанию
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55820
Компания Mozilla проводит эксперимент по переводу 1% пользователей Firefox на использование по умолчанию поисковой системы Microsoft Bing. Эксперимент начался 6 сентября и продлится до конца января 2022 года. Оценить своё участие в экспериментах Mozilla можно на странице "about:studies". Для пользователей, предпочитающих другие поисковые системы, в настройках сохраняется возможность выбора поискового движка на свой вкус.
Ответить
2
solawind

Так запрашивает же разрешение,  в чем проблема? Использоывание микрофона в тысячу раз большее нарушение приватности, но и оно доступно после разрешения.
В теории это хорошая функция чтобы например не тратить твой трафик на показ видео или обновление какого то контента,  если ты отошел от ПК или положил телефон в карман. ред.

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1
likesimulator
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–5
FOX

что за новый бот?

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1
FOX

Там еще добавили глобальный Privacy Sandbox

The Privacy Sandbox: Technology for a More…
The Privacy Sandbox aims to create technologies that protect online privacy and give companies and…
www.privacysandbox.com
Ответить
0
Пундикан

Никогда не сидел ни на Хроме, ни на Опере, ни на чем-то другом кроме IE и Firefox'а. Ни разу не пожалел. ред.

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0
Плодово-ягодная Трансмиссия

Так что лучше, опера или фф? Насколько комфортный переход и какие достоинства

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0
Футбольный файл

Brave ❤

Ответить
0
Arthur N

Не вижу проблемы. Во-первых, оно просит разрешение. Во-вторых, это сделано для удобства юзеров, чтобы меньше жрать памяти и энергии (например, когда открыты «тяжёлые» вкладки аля Figma и т.д. (если разработчики реализуют, конечно))

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0
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