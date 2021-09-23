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Технологии
Дамир Камалетдинов

Учёные распечатали курицу на 3D-принтере, а потом зажарили её микроволновым лазером Статьи редакции

И это не новая серия «Теории большого взрыва».

33 33 комментария
3423 просмотров

Исследователи из Колумбийского университета создали устройство, которое позволяет одновременно печатать и сразу зажаривать курицу. Это первое подобное решение — до этого никто не проводил печать и готовку еды в один момент. Результаты работы учёные опубликовали в журнале npj Science of Food.

Команда из Колумбийского университета впервые разработала 3D-принтер для еды ещё в 2007 году. Тогда исследователи научились создавать еду по слоям с миллиметровой точностью и задались вопросом, можно ли готовить её с такой же точностью.

В новом устройстве инженеры использовали лазер с синим диодом мощностью 5-10 ватт в качестве основного источника нагрева. Но они экспериментировали с лазерами в ближнем- и средне-инфракрасном диапазонах, а также с обычной тостовой печью.

Для эксперимента исследователи купили сырую куриную грудку в ближайшем магазине и пропустили её через кухонный комбайн, чтобы получить равномерную консистенцию. Они удалили все сухожилия, а затем заморозили образцы перед тем, как упаковать в шприцы для 3D-печати.

Аппарат учёных использует выосокомощный диодный лазер, набор зеркальных гальванометров — устройств, которые обнаруживают напряжение, отклоняя свет зеркалами, лазерное экранирование и удаляемую подставку для напечатанной курицы.

Сначала лазер разместили внутри установки, но по мере эксперимента установили вертикально прямо на головке механизма печати. Таким образом учёным удалось создать решение, которое печатает и готовит ингредиенты на одной установке.

В результате учёным удалось приготовить курицу, которая сохранила вдвое больше влаги чем то же блюдо при обычной готовке и получилась вдвое меньше, сохранив тот же вкус. При этом разные типы лазеров приводили к разным результатам.

Синий диод оказался идеальным для приготовления внутренностей под кожей, а инфракрасные лазеры лучше справлялись для зажаривания на уровне поверхностей. При этом учёные попробовали зажарить таким способом курицу в пластиковой упаковке — оказалось, что это возможно, а на ней даже появились следы от грилля.

Миллиметровая точность позволяет распечатать и приготовить бургер уровнем прожарки от rare до well-done. Лазеры также позволяют запекать продукты в упаковке, продлевая им срок хранения и уменьшая загрязнение микробами, а также имеют хороший коммерческий потенциал для упаковки готовой еды в продуктовых магазинах, считают учёные.

Учёные также протестировали результат на людях. Они подали образцы приготовленной с 3D-принтером курицы и мясо из обычной духовки двум дегустаторами. Они оба предпочли птицу, приготовленную лазерным способом, потому что она оказалась менее сухой и эластичной, и была приятнее по текстуре.

Один из дегустаторов смог определить, какой образец сделали на принтере по металлическому привкусу. Он отметил, что это похоже на вкус во рту после приёма у стоматолога.

Авторы уверены, что опыт можно распространить и на другие продукты, включая как животное мясо, так и зерновые культуры. В будущем учёные намерены использовать лазеры с разными длинами волн, чтобы готовить еду одновременно внутри и снаружи, а также хотят изучить, как избежать перекрёстного загрязнения между слоями сырой и приготовленной еды.

#новости #3dпечать #еда #исследования

33 33 комментария
24
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33 комментария
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Жилищный Абдужаббор

чьи налоги ушли на эту залупу

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17
Дамир Камалетдинов

Не наши

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8
Жилищный Абдужаббор

уже прочитал, гогочу)

Ответить
0
Андрей Фурцев

Быдло всегда обесценивает научные достижения 🤷

Ответить
2
Инженерный холод

Жаль

Ответить
0
s.w.i.n.e

Тебе другая залупа готовится:
Врач-диетолог Елена Соломатина предполагает, что вскоре россиянам придется есть продукты, в которые добавляют порошок из личинок. Об этом она заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ответить
3
Твоего деда дед

Колумбовы

Ответить
1
некипишуй

с сего ты взял что на это ушли налоги?

Ответить
0
Джон Кроули

Залупы все целы, на это дело пошла крайняя плоть еврейских младенцев.

Ответить
0
Небольшой рак

Я сегодня тоже курочку жарил

Ответить
12
Yuriy

Заголовок некорректен. Куриное мясо он распечатали.

Ответить
9
Узкий месяц

Кликбейт, думала там настоящая целая курица

Учёные также протестировали результат на людях

Двойной кликбейт! ред.

Ответить
9
Андрей Фурцев

ШОК, что с ними произошло! Видео 18+ смотреть...

Тройной кликбейт

Ответить
–1
Vadim Semenov ‏⚡☟

 И это не новая серия «Теории большого взрыва».

и хорошо, потому что этот сериал гавно. (закадровый смех)

Ответить
4
Дамир Камалетдинов

Спасибо за ваш комментарий

Ответить
5
ну и в чем он не прав

то есть они распечатали курицу, которую сперва купили в магазине... ред.

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2
ну и в чем он не прав

да... т.к. чтобы распечатать курицу её надо сперва купить...

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3
Андрей Фурцев

Ты всегда сам с собой разговариваешь? 

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0
ну и в чем он не прав

так это же не я говорю сам с собой...

Ответить
0
Серый шар

А сразу жареную нельзя было напечатать?

Ответить
1
Андрей Фурцев

А еще лучше - сразу в желудке

Ответить
0
Юрий Коновалов

сразу переваренную 

Ответить
1
ouxen

умеют отрываться

Ответить
1
Стабильный Абдужаббор

охуенно

Ответить
0
Земельный Никита

неужели наконец-то волшебная микроволновка из детей шпионов

Ответить
0
Футбольный файл

Учёные также протестировали результат на людях.

Неплохо! 

Ответить
0
Michael Konovalov

А Навального можно распечатать?

Ответить
0
Михаил Долгов

А пахне як

Ответить
0
Василий Дробовский

Не синтезировали с нуля.

Ответить
0
Даниил Каплинский

А потом этот ящик запустят в облака и с неба будет сыпаться еда?

Ответить
0
Виталий Лесин

Зачем?

Ответить
0
Маленький будильник

 Учёные распечатали курицу на 3D-принтере, а потом зажарили её

На большее фантазии не хватило?

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0
likesimulator
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0
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