И это не новая серия «Теории большого взрыва».

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Исследователи из Колумбийского университета создали устройство, которое позволяет одновременно печатать и сразу зажаривать курицу. Это первое подобное решение — до этого никто не проводил печать и готовку еды в один момент. Результаты работы учёные опубликовали в журнале npj Science of Food.

Команда из Колумбийского университета впервые разработала 3D-принтер для еды ещё в 2007 году. Тогда исследователи научились создавать еду по слоям с миллиметровой точностью и задались вопросом, можно ли готовить её с такой же точностью.

В новом устройстве инженеры использовали лазер с синим диодом мощностью 5-10 ватт в качестве основного источника нагрева. Но они экспериментировали с лазерами в ближнем- и средне-инфракрасном диапазонах, а также с обычной тостовой печью.

Для эксперимента исследователи купили сырую куриную грудку в ближайшем магазине и пропустили её через кухонный комбайн, чтобы получить равномерную консистенцию. Они удалили все сухожилия, а затем заморозили образцы перед тем, как упаковать в шприцы для 3D-печати.

Аппарат учёных использует выосокомощный диодный лазер, набор зеркальных гальванометров — устройств, которые обнаруживают напряжение, отклоняя свет зеркалами, лазерное экранирование и удаляемую подставку для напечатанной курицы.

Сначала лазер разместили внутри установки, но по мере эксперимента установили вертикально прямо на головке механизма печати. Таким образом учёным удалось создать решение, которое печатает и готовит ингредиенты на одной установке.

В результате учёным удалось приготовить курицу, которая сохранила вдвое больше влаги чем то же блюдо при обычной готовке и получилась вдвое меньше, сохранив тот же вкус. При этом разные типы лазеров приводили к разным результатам.

Синий диод оказался идеальным для приготовления внутренностей под кожей, а инфракрасные лазеры лучше справлялись для зажаривания на уровне поверхностей. При этом учёные попробовали зажарить таким способом курицу в пластиковой упаковке — оказалось, что это возможно, а на ней даже появились следы от грилля.

Миллиметровая точность позволяет распечатать и приготовить бургер уровнем прожарки от rare до well-done. Лазеры также позволяют запекать продукты в упаковке, продлевая им срок хранения и уменьшая загрязнение микробами, а также имеют хороший коммерческий потенциал для упаковки готовой еды в продуктовых магазинах, считают учёные.

Учёные также протестировали результат на людях. Они подали образцы приготовленной с 3D-принтером курицы и мясо из обычной духовки двум дегустаторами. Они оба предпочли птицу, приготовленную лазерным способом, потому что она оказалась менее сухой и эластичной, и была приятнее по текстуре.

Один из дегустаторов смог определить, какой образец сделали на принтере по металлическому привкусу. Он отметил, что это похоже на вкус во рту после приёма у стоматолога.