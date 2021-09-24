Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo
Технологии
Сергей Исенеков

Subway Surfers и ещё две игры научились тайно распознавать пользователей iOS для показа рекламы в обход правил Apple Статьи редакции

Они отсылают рекламодателям информацию о последней перезагрузке, уровне заряда и яркости экрана устройства.

17 17 комментариев
846 просмотров

Некоторые популярные iOS-приложения обходят правила конфиденциальности Apple и собирают о пользователях данные, даже если они запретили отслеживать их действия. Об этом говорится в совместном расследовании The Washington Post и Lockdown.

Функция прозрачности при отслеживании действий пользователей в приложениях на iOS присваивает уникальный идентификатор каждому устройству. Она не раскрывает никакой информации об их владельцах, но отсылают рекламодателям информацию о посещённых сайтах.

В расследовании говорится, что минимум три игры — Streamer Life!, Run Rich 3D и Subway Surfers — отправляют большой объём данных рекламным компаниям. Например, Subway Surfers делится 29 пунктами, среди которых: уровень громкости, объём свободной памяти, уровень заряда батареи, яркость экрана и информация о последней перезагрузки устройства. Это помогает рекламодателям идентифицировать пользователей, чтобы присылать им рекламу.

Разработчики Subway Surfers в ответ заявили, что вся собираемая с пользователей информация нужна им для обеспечения работоспособности игры. Они не уточнили, зачем им именно такое количество данных. Другие разработчики приложений отказались от комментариев.

Бывший инженер Apple рассказал The Washington Post, что обходные пути, которые находят разработчики, делают новые средства конфиденциальности Apple совершенно бесполезными.

В 2019 году стало известно, что некоторые финансовые, спортивные и медицинские мобильные приложения отправляли личные данные напрямую Facebook без разрешения пользователя. Это происходило и в тех случая, когда пользователь не был авторизован в социальной сети или не имел в ней аккаунта.

Функция прозрачности при отслеживании приложениями введена Apple с iOS 14.5. Она позволяет разрешать или запрещать приложениям отслеживать ваши действия в приложениях и на веб-сайтах других компаний в целях рекламы или предоставления информации. Если пользователь отказывается, то реклама демонстрируется на основе общих, а не персональных данных.

#новости #безопасность #apple

17 17 комментариев
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","apple"], "comments": 17, "likes": 10, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 443970, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 24 Sep 2021 12:41:03 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Нынешний завод

как же они заебали

считаю, пора пользователям сплотиться и кликать на все подряд!)

Ответить
1
Чеченский Паша

Ты не поверишь

AdNauseam - Clicking Ads So You Don't Have To
A browser extension that clicks on every blocked ad to fight advertising surveillance.
adnauseam.io
Ответить
4
Нынешний завод

спасибо, это что?

Ответить
1
Чеченский Паша

Не за что, прочитай описание в превью

Ответить
1
Нынешний завод

я украинец

Ответить
1
Чеченский Паша

Нема за що, прочитай опис в превью

Ответить
17
Нынешний завод

я думаю гугл-система давно распознает клики с этого браузера и типичное поведение пользователя с него

Ответить
0
Анастасия Вовк

Не совсем понимаю, какую информацию о моих предпочтениях может дать яркость экрана и уровень заряда. Кроме как то, что я люблю не заряжать до последнего 🤣

Ответить
0
Покажи, где дядя тебя трогал

Я бы тебе объяснил, но у меня аниме на аватарке

Ответить
0
Анастасия Вовк

Я запомню эту отговорку, спасибо 😉

Ответить
1
Чеченский Паша

Залинкую

Mozilla обвинила Google в слежке за…
Критику API поддержали и разработчики движка WebKit.
tjournal.ru
Ответить
0
Ivan

А Инстаграмм?))))
Нажал кнопку не отслеживать мои действия для всех приложений, на след день сказал что нужно шины зимнии купить, через пол часа в инсте реклама зимних шин)))
Эта функци как работает?) просит создателей приложения не отслеживать и все и никак не контролирует это?)) ред.

Ответить
0
Марк Варламов

Не отдает уникальный идентификатор устройства, по которому 100% можно отследить переход. Рекламщики костылят теперь, естественно по уровню заряда и яркости вероятность падает, но хотя бы что-то

Ответить
0
Teddy Loaf

У меня совершенно шизоидная идея, но вроде акселерометр доступен всем приложениям – не составляют ли уникальный след  какие-нибудь статистические показатели тряски смартфона?

Ответить
0
ouxen

у пицца хат ебаное приложение(

Ответить
0
пепси

Иронично

Ответить
0
Знакомый утюг
Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
Обсуждаемое
Интернет
Преподаватели в вузах США жалуются: студенты не умеют пользоваться системой папок и скидывают все файлы в одно место
Необычный пример разницы поколений: зумеры настолько привыкли гуглить и искать файлы через поиск, что сохранение проектов в иерархической системе сортировки файлов для них — непонятный пережиток прошлого.
534
Наука
Исследование: Взрыв метеорита уничтожил два крупных города на Ближнем Востоке 3,5 тысячи лет назад
Воздух при взрыве так раскалился, что расплавил глину и металл, а ударная волна разнесла город и его жителей на мелкие кусочки.
163
Технологии
ЕС представил законопроект, обязывающий устанавливать на все смартфоны разъём USB-C. Главное
По мнению авторов инициативы, это поможет уменьшить количество пластиковых отходов и будет удобнее для пользователей.
196
Популярное за три дня
Новости
Актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД в шоу Виталия Наливкина, арестовали на 10 суток
Перед этим её оштрафовали на тысячу рублей за ношение полицейской формы.
113
Наука
Исследование: Взрыв метеорита уничтожил два крупных города на Ближнем Востоке 3,5 тысячи лет назад
Воздух при взрыве так раскалился, что расплавил глину и металл, а ударная волна разнесла город и его жителей на мелкие кусочки.
163
Новости
Политологи пожаловались в ЦИК, что итоги голосования больше не публикуют в Excel — это мешает им анализировать результат
То, что данные не доступны для компьютерной обработки, «возвращает аналитиков в 20 век», считают подписавшие открытое письмо к Элле Памфиловой.
66
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null