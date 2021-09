Here is a battery capacity comparison for @BenBajarin iPhone 13 mini: 2,406 mAhiPhone 13: 3,227 mAhiPhone 13 Pro: 3,095 mAhiPhone 13 Pro Max: 4,352 mAhiPhone 12 mini: 2,227 mAhiPhone 12: 2,815 mAhiPhone 12 Pro: 2,815 mAhiPhone 12 Pro Max: 3,687 mAh