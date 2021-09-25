Уменьшенная «чёлка», новая система камер и возможности Pro для любительской съёмки.

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24 сентября в России стартовали продажи всех четырёх моделей iPhone 13. Редактор TJ провёл день с новыми айфонами и делится ранними впечатлениями об устройствах — базовые модели на первый взгляд почти не изменились, но их переработали внутри, а самые технологичные нововведения получили версии Pro.

iPhone 13 и mini — пересборка внутри и не так много изменений снаружи

Вопреки слухам об отказе от mini-версии из-за низкого спроса, Apple оставила модель в линейке, как минимум, на этот год.. Самое важное для тех, кто планировал купить эту модель — увеличенный аккумулятор, на проблемы с которым жаловались владельцы прошлогоднего 12 mini.

iPhone 13 mini

Apple утверждает, что новый mini работает на 1,5 часа дольше предыдущего. Кажется, что это те критичные 1,5 часа, которых не хватало до условного «рабочего дня» на одном заряде, но это ещё предстоит проверить в деле. Батарею увеличили и для основной модели, которая должна работать на 2,5 часа дольше, хотя к ней массовых претензий и так не возникало.

Joe Rossignol @rsgnl



iPhone 13 mini: 2,406 mAh

iPhone 13: 3,227 mAh

iPhone 13 Pro: 3,095 mAh

iPhone 13 Pro Max: 4,352 mAh



iPhone 12 mini: 2,227 mAh

iPhone 12: 2,815 mAh

iPhone 12 Pro: 2,815 mAh

iPhone 12 Pro Max: 3,687 mAh Here is a battery capacity comparison for @BenBajarin iPhone 13 mini: 2,406 mAhiPhone 13: 3,227 mAhiPhone 13 Pro: 3,095 mAhiPhone 13 Pro Max: 4,352 mAhiPhone 12 mini: 2,227 mAhiPhone 12: 2,815 mAhiPhone 12 Pro: 2,815 mAhiPhone 12 Pro Max: 3,687 mAh Сравнение всех батарей по ёмкости с 12-й моделью

Первое, что бросается в глаза — внешние изменения «чёлки» и камер: вырез уменьшили на 20%, а объективы развернули на 45 градусов. Новая расстановка камер позволила перейти на более крупную матрицу, которая улавливает больше света и деталей, а также добавить оптическую стабилизацию на уровне сенсора. Всё это базовые iPhone 13 переняли от модели Pro Max прошлого года, для которой эти возможности были эксклюзивными.

iPhone 13 (PRODUCT)RED

Уменьшение выреза не чувствуется: эта область в верхней части айфона уже давно стала почти незаметной, а теперь просто стала чуть меньше. При этом освободившееся пространство Apple пока никак не задействовала, хотя многие ждали отображения процента заряда. Так что пользы от этого изменения пока нет.

Улучшенная камера ощущается сразу. В прошлом году обычная 12 и 12 Pro Max на первый взгляд отличались незначительно, но при слабом освещении разница получалась существенной. Новая камера сравнима с переходом сразу на Pro Max модель (что логично, ведь сенсор, похоже, оттуда и взяли). Сверхширокоугольную камеру, говорят, тоже поменяли, но сходу разницу не заметишь.

В новых iPhone 13 появился режим «киноэффекта» — айфон может динамически менять фокус во время съёмки видео, добавляя эффект глубины, которого на самом деле нет (для этого линза должна двигаться механически). Нормально изучить его мы пока не смогли, но на первый взгляд это не профессиональный инструмент, а скорее решение для полу-любительской съёмки.

Попытка снять айфоны в кинорежиме

Обновление дисплея заметно даже по сравнению с прошлым поколением, в котором Apple уже перешла на OLED с поддержкой HDR (компания называет это SuperXDR). Теперь экран стал ещё ярче почти на треть — это виднее всего, если смотреть фотографии или видео, снятые на сам iPhone 13: в этом случае включается максимальная яркость.

Про новый процессор даже говорить особо не хочется — Apple на презентации не стала сравнивать его с предыдущим, а ограничилась сравнением с конкурентами. Кажется, даже в компании не видят значимой разницы между своими последними чипами: они и так уже слишком быстрые, все последние айфоны за три года работают без нареканий по быстродействию почти всегда.

Линейка вышла в новых цветах, но изменились только оттенки. Единственный по-настоящему новый цвет — розовый, но до нас он не доехал. Из тех iPhone 13, что оказались в распоряжении TJ, редакция единогласно выбрала самым привлекательным «тёмную ночь» — это не чёрный, а очень-очень тёмно-синий оттенок.

(PRODUCT)RED, «тёмная ночь» и «сияющая звезда»

Важное изменение, о котором мало говорили — встроенная память. Apple удвоила объём хранилища, не повысив цену на обе модели. Если год назад Apple продавала iPhone 12 mini по цене от 69 990 рублей за 64 Гб, то в этом году за те же деньги продаёт версию 13 mini со 128 Гб встроенной памяти.

iPhone 13 mini — от 69 990 рублей за версию со 128 Гб;

iPhone 13 — от 79 990 за версию со 128 Гб памяти.

iPhone 13 Pro и Pro Max — самые интересные технологии

На презентации казалось, что Pro-модели вообще не изменились внешне, но на самом деле блок камер теперь стал ещё больше. Он занимает практически половину задней панели сверху устройства, а фотографии и видео не передают его внушительные размеры.

Небесно-голубой iPhone 13 Pro Max

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Конечно же, как и год назад, Pro получили самые крупные обновления камер и ещё сильнее оторвались от базовой линейки. Все три камеры — новые сенсоры, которых раньше не было на iPhone. Матрицу основной камеры увеличили ещё сильнее, она также получила и увеличенную диафрагму — это сразу заметно при попытке снять что-то в слабом освещении.

Сверхширокоугольная камера получила автофокус и теперь может снимать в макро-режиме. При небольших манипуляциях со светом можно получать очень красивые снимки, слегка повозившись с ракурсом.

Телефото-камера получила новое эквивалентное фокусное расстояние 77 миллиметров — она обеспечивает тройной оптический зум. При этом светосила даже уменьшилась, но зато камера теперь поддерживает«Ночной режим». Модели прошлого года в плохом освещении просто «обманывали» пользователей и переключались на цифровое увеличение обычной камеры.

Фото с трёхкратным зумом в плохом освещении

Другое самое значимое обновление в Pro — это новый дисплей с частотой обновления до 120 Гц. Apple была одной из первых компаний, популяризировавших технологию ещё с iPad Pro в 2017 году, но до сих пор не добавляла её в свои смартфоны.

Если не вникать в детали, то всё стало просто намного плавнее — в два раза по сравнению с iPhone 12. Это никак не расширяет возможности, очень повышает комфорт от использования устройства: интерфейс откликается на любые действия совсем без видимой задержки. Это очень сложно описать и ещё сложнее развидеть, попробовав хоть один раз.

«Чёлки» в 13 Pro Max (спереди) и 12 Pro Max (сзади)

Важное изменение, на котором не акцентировали особого внимания — теперь обе Pro-модели совершенно идентичны. То есть разница сводится исключительно к размеру дисплея и объёму аккумулятора. Цены остались настолько же высокими, как и год назад. При этом поддержка записи видео в формате ProRes будет доступна только на Pro-моделях с памятью больше 256 Гб.

iPhone 13 Pro — 99 990 рублей за версию 128 Гб;

iPhone 13 Pro Max — 109 990 рублей за версию 128 Гб.

Пока складывается ощущение, что в базовую 13-ю модель добавили две самых частых вещи, о которых просили фанаты — уменьшили «чёлку» и увеличили аккумулятор. А в Pro внедрили улучшения, о которых чаще просили журналисты и те, кто более профессионально работает с контентом — это более светосильные камеры, трёхкратный зум, экран с поддержкой 120 Гц и формат ProRes.