Компания не заплатила пользователю вознаграждение за нахождение ошибок, и он опубликовал данные о них в открытом доступе.

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Пользователь «Хабра» под ником illusionofchaos обнаружил в операционной системе iOS от Apple четыре уязвимости. Он написал об этом в техподдержку компании, надеясь получить вознаграждение по программе Apple Security Bounty, но ему так и не ответили за полгода. Компания также не устранила три ошибки из четырёх.

Пользователь выяснил, что из-за найденных им уязвимостей можно без разрешения получить, например:

информацию о пользователе (электронная почта аккаунта Apple ID и полное имя владельца)

доступ к контактам электронной почты, SMS и iMessage и некоторым вложениям сообщений (например, URL-адресам и текстам);

информацию, какие приложения установлены на устройство;



данные о Wi-Fi-подключении.

Уязвимости работают через private api. На странице программы Apple Security Bounty вознаграждение за обнаружение этих ошибок оценивается в 100 тысяч долларов. Программа Security Bounty позволяет пользователям получить плату за нахождение уязвимостей «нулевого дня» — не найденные на стадии тестирования ошибки в коде, от которых ещё не разработали механизмы защиты. Разработчики же таким образом узнают о «дырах» в коде прежде, чем о них станет известно общественности или злоумышленникам.

В апреле пользователь отправил Apple подробный отчёт. Компания ответила, что ознакомилась с ним, и проводит расследование. В июле разработчики выпустили iOS 14.7 и не отобразили устранение уязвимости на странице обновлений безопасности. Пользователь писал в Apple на протяжении шести месяцев, но ему так и не ответили.

Компания устранила одну из найденных им уязвимостей. Она позволяла получить доступ к аналитическим данным:

медицинской информации (пол, возраст, сердечный ритм, длина менструального цикла);

данным об использовании устройства (количество push-уведомлений, время сеансов в приложениях);

информации об аксессуарах;

данных о языках страниц сайтов, которые пользователь просматривал в Safari.