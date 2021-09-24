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Технологии
Яна Ломакина

Пользователь «Хабра» раскрыл четыре уязвимости в iOS. По его словам, Apple за полгода не устранила три из них Статьи редакции

Компания не заплатила пользователю вознаграждение за нахождение ошибок, и он опубликовал данные о них в открытом доступе.

19 19 комментариев
1792 просмотров

Пользователь «Хабра» под ником illusionofchaos обнаружил в операционной системе iOS от Apple четыре уязвимости. Он написал об этом в техподдержку компании, надеясь получить вознаграждение по программе Apple Security Bounty, но ему так и не ответили за полгода. Компания также не устранила три ошибки из четырёх.

Пользователь выяснил, что из-за найденных им уязвимостей можно без разрешения получить, например:

  • информацию о пользователе (электронная почта аккаунта Apple ID и полное имя владельца)
  • доступ к контактам электронной почты, SMS и iMessage и некоторым вложениям сообщений (например, URL-адресам и текстам);
  • информацию, какие приложения установлены на устройство;
  • данные о Wi-Fi-подключении.

Уязвимости работают через private api. На странице программы Apple Security Bounty вознаграждение за обнаружение этих ошибок оценивается в 100 тысяч долларов. Программа Security Bounty позволяет пользователям получить плату за нахождение уязвимостей «нулевого дня» — не найденные на стадии тестирования ошибки в коде, от которых ещё не разработали механизмы защиты. Разработчики же таким образом узнают о «дырах» в коде прежде, чем о них станет известно общественности или злоумышленникам.

В апреле пользователь отправил Apple подробный отчёт. Компания ответила, что ознакомилась с ним, и проводит расследование. В июле разработчики выпустили iOS 14.7 и не отобразили устранение уязвимости на странице обновлений безопасности. Пользователь писал в Apple на протяжении шести месяцев, но ему так и не ответили.

Компания устранила одну из найденных им уязвимостей. Она позволяла получить доступ к аналитическим данным:

  • медицинской информации (пол, возраст, сердечный ритм, длина менструального цикла);
  • данным об использовании устройства (количество push-уведомлений, время сеансов в приложениях);
  • информации об аксессуарах;
  • данных о языках страниц сайтов, которые пользователь просматривал в Safari.

Три других ошибки, по словам пользователя, всё ещё присутствуют в 15 версии ОС. За обнаружение уязвимостей компания ему не заплатила. В итоге он решил выложить результаты своих исследований в открытый доступ на форуме.

#apple #приватность #новости

19 19 комментариев
2
26
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19 комментариев
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solawind

Они там слишком заняты придумыванием того , каким бы еще углеродным следом наебать покупателей

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38
Международный Слава
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1
Woody Johnson

Почему iOS 15 стал есть батарейку в 2 раза больше? Он не объяснил?

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3
Photuum

Потому что нефиг ставить сразу, надо ждать 15.1. Каждый год одно и то же - жор батареи, патчи. ред.

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2
Woody Johnson

Совсем там в эпл расслабились, сырой продукт выкатили ред.

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0
stikerman

так каждый релиз они выпускают, потом допиливают, хотя я не заметил особо что уходит быстро, но я перед этим менял батарею

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0
Кирилл Вселенский

Обновил иксэр СЛУЧАЙНО на иос 14 и батарея прям процентов на 30 стала меньше держать, больше таких ошибок не повторяю

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0
Кирилл Вселенский

И макбук тоже на последнюю ось обновил и он в закрытом состоянии за день в ноль улетал, пришлось откатываться

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0
Степан Анейчик

Тебе кажется. Вот пруф

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0
Woody Johnson

Нет, он в ждущем сьедает много, раньше за ночь терял 1-2% а сча под 10%
С моим использованием его хватало на 2,5 дня сча на 1,5

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0
Степан Анейчик

В ждущем может быть, хз

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0
Чудовищный спрей

Не заметил разницы между 15 и 14.8, автономность та же

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0
Анатолий Смолов

Пользователь выяснил, что из-за найденных им уязвимостей любое приложение, скачанное из App Store, может без разрешения получить, например:….

Вы уверены, что такие приложения смогут пройти ревью в магазине и стать доступными для пользователей? 
Хотелось бы подробностей откуда такая уверенность.  ред.

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1
Кирилл Вселенский

Тут тебе не хабр

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3
Алексей Логачев

Вы уверены, что такие приложения смогут пройти ревью в магазине и стать доступными для пользователей? 

Говорю как чувак, работающий в геймдеве, имеющий опыт выпуска игр в Аппстор. Модерация в эппл бюррократичная, но никак не пиздец какая дотошная. 
Мы выпускали игры, где пропускали кое-какие критически важные моменты, но нам одобряли. 
Дотошная модерация - это если ты криптографию вводишь и т.п., а если у тебя фитнес-трекер - то там за 3 часа и в сторе. Да, могут не заапрувить, но это не потому что они что-то там нашли, а потому что там, блядь, вообще нихуя не понятно - почему аппрувят, а почему нет. 
Раз дцать мы отправляли приложение на ревью, нам его не аппрувили, мы заливали один-в-один билд и отправляли ещё раз и его аппрувили через 30 минут, хотя мы заливали один и тот же билд в тот же день, когда развернули приложение. 

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0
Evil Pechenka

Компания не заплатила пользователю вознаграждение за нахождение ошибок

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1
Артур Мудрик

земля пухом парню

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0
Стильная самочка орангутана

Хаха, ништяк

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0
Danil Oputin

Хорошим хацкером тоже выгодно быть. Нашёл уязвимость - пару лет не работаешь

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0
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