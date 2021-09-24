Пользователь «Хабра» раскрыл четыре уязвимости в iOS. По его словам, Apple за полгода не устранила три из них Статьи редакции
Компания не заплатила пользователю вознаграждение за нахождение ошибок, и он опубликовал данные о них в открытом доступе.
Пользователь «Хабра» под ником illusionofchaos обнаружил в операционной системе iOS от Apple четыре уязвимости. Он написал об этом в техподдержку компании, надеясь получить вознаграждение по программе Apple Security Bounty, но ему так и не ответили за полгода. Компания также не устранила три ошибки из четырёх.
Пользователь выяснил, что из-за найденных им уязвимостей можно без разрешения получить, например:
- информацию о пользователе (электронная почта аккаунта Apple ID и полное имя владельца)
- доступ к контактам электронной почты, SMS и iMessage и некоторым вложениям сообщений (например, URL-адресам и текстам);
- информацию, какие приложения установлены на устройство;
- данные о Wi-Fi-подключении.
Уязвимости работают через private api. На странице программы Apple Security Bounty вознаграждение за обнаружение этих ошибок оценивается в 100 тысяч долларов. Программа Security Bounty позволяет пользователям получить плату за нахождение уязвимостей «нулевого дня» — не найденные на стадии тестирования ошибки в коде, от которых ещё не разработали механизмы защиты. Разработчики же таким образом узнают о «дырах» в коде прежде, чем о них станет известно общественности или злоумышленникам.
В апреле пользователь отправил Apple подробный отчёт. Компания ответила, что ознакомилась с ним, и проводит расследование. В июле разработчики выпустили iOS 14.7 и не отобразили устранение уязвимости на странице обновлений безопасности. Пользователь писал в Apple на протяжении шести месяцев, но ему так и не ответили.
Компания устранила одну из найденных им уязвимостей. Она позволяла получить доступ к аналитическим данным:
- медицинской информации (пол, возраст, сердечный ритм, длина менструального цикла);
- данным об использовании устройства (количество push-уведомлений, время сеансов в приложениях);
- информации об аксессуарах;
- данных о языках страниц сайтов, которые пользователь просматривал в Safari.
Три других ошибки, по словам пользователя, всё ещё присутствуют в 15 версии ОС. За обнаружение уязвимостей компания ему не заплатила. В итоге он решил выложить результаты своих исследований в открытый доступ на форуме.
Пользователь выяснил, что из-за найденных им уязвимостей любое приложение, скачанное из App Store, может без разрешения получить, например:….
Вы уверены, что такие приложения смогут пройти ревью в магазине и стать доступными для пользователей?
Хотелось бы подробностей откуда такая уверенность. ред.
Вы уверены, что такие приложения смогут пройти ревью в магазине и стать доступными для пользователей?
Говорю как чувак, работающий в геймдеве, имеющий опыт выпуска игр в Аппстор. Модерация в эппл бюррократичная, но никак не пиздец какая дотошная.
Мы выпускали игры, где пропускали кое-какие критически важные моменты, но нам одобряли.
Дотошная модерация - это если ты криптографию вводишь и т.п., а если у тебя фитнес-трекер - то там за 3 часа и в сторе. Да, могут не заапрувить, но это не потому что они что-то там нашли, а потому что там, блядь, вообще нихуя не понятно - почему аппрувят, а почему нет.
Раз дцать мы отправляли приложение на ревью, нам его не аппрувили, мы заливали один-в-один билд и отправляли ещё раз и его аппрувили через 30 минут, хотя мы заливали один и тот же билд в тот же день, когда развернули приложение.