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Технологии
Никита Логинов

В США изобрели планирующие «микрочипы-семена», чтобы разбрасывать с самолётов для наблюдений за природой и людьми Статьи редакции

Это самые маленькие летающие устройства, созданные человеком — они не больше песчинки.

24 24 комментария
1564 просмотров
Планирующий микрочип рядом с кончиком карандаша Фото Северо-Западного университета

Инженеры Северо-Западного университета в Иллинойсе разработали миниатюрные планирующие микрочипы, которые устроены подобно семенам мадагаскарской лианы тристиллатеи. Благодаря малой массе и специальным крылышкам они могут долго находиться в воздухе и собирать нужные данные, пишут инженеры в журнале Nature.

Планирующий микрочип с ультрафиолетовыми датчиками и спиральной антенной Фото Северо-Западного университета

На такое изобретение инженеров подтолкнула необходимость в сверхлёгких летающих устройствах для мониторинга. Созданные микрочипы можно разбрасывать с вертолётов или самолётов тысячами и десятками тысяч, чтобы они медленно планировали, собирая и передавая информацию о концентрации вирусов, бактерий и загрязняющих веществ в воздухе.

Слева — семя тристиллатеи, справа — микрочип Видео Северо-Западного университета

Инженеры отмечают, что им удалось «превзойти аэродинамические достижения эволюции» — микрочипы летают по более стабильной и предсказуемой траектории. Устройства могут буквально на лету объединяться в сети, состоящие из тысяч узлов, чтобы координировать наблюдения и передавать информацию через интернет вещей (IoT). По мнению создателей «микрочипов-семян», их возможности практически безграничны.

Три варианта планирующих микрочипов Видео Северо-Западного университета

Сотрудники Северо-Западного университета предлагают целый ряд модификаций микрочипов, которые могут контролировать качество воды с помощью датчиков кислотности, замерять уровень солнечного излучения, отслеживать разливы нефти и химикатов, определять уровень загрязнения воздуха на различных высотах и даже отслеживать перемещения людей. Последний вариант использования может стать предметом злоупотреблений, в чём инженеры отдают себе отчёт.

Множество планирующих микрочипов Фото Северо-Западного университета

Текущий вариант изобретения имеет ещё одну проблему — микрочипы состоят из экологически грязного пластика, поэтому вряд ли есть смысл разбрасывать их десятками тысяч ради наблюдения за уровнем загрязнений. Сейчас инженеры работают над следующим поколением «микрочипов-семян», которые будут полностью биоразлагаемыми и смогут распадаться в воде на экологически чистые компоненты.

#новости #электроника #изобретения #сша

24 24 комментария
10
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24 комментария
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Кирилл Вселенский

Теперь Гейтсу не придется заморачиваться с вакцинацией, можно просто это распылять

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14
Никита Логинов

Осталось приделать маленькие жала....

Ответить
2
Candy Boy

Достаточно вдохнуть или съесть

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4
Михаил Зеленин

Кроссовер химследов с самолетов и чипизации 

Ответить
3
Либертарианство

Чёрное зеркало, серия про пчёл

Ответить
7
Джон Кроули

Война с 5G, чипами в вакцинах, ещё не вышла на финиш, теперь ещё и с этими воевать. Ни какого покоя русскому человеку. 

Ответить
6
Внешний глобус

Осталось их научить самореплицироваться и питаться органикой. Здравствуй конец света.

Ответить
5
Antony Divnich

Так а если вдохнуть эту фигню?

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3
Никита Логинов

Хирурги потом сильно удивятся.

Ответить
5
Нижний интернет

Чиптрейлы наканецта

Ответить
3
Знакомый утюг

Отбирают работу у голубей-дронов

Ответить
3
Вова Кот

А данные с них как собирать?

Ответить
1
Никита Логинов

Они передают данные по воздуху.

Ответить
2
Алекс

Россию это не коснётся...у нас небо на замке, у нас Авангард, у нас Сармат, в конце концов танк Армата с непредсказуемыми остановками))

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1
Бессмысленный бас

Лех, а Россию это коснётся? 

Ответить
1
ну и в чем он не прав

то есть теперь даже вакцинация не нужна получается....

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1
Частный суд

Хочу купить. А где Семёна найти? ред.

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1
Max Diviani

Что-то напомнило

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1
Luchano Spaguetti

че ред.

Ответить
0
Сергей Дворниченко

Так их натырят домой себе все, будут подделки делать, как с ардуино

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0
Алекс

Россию это не коснётся...у нас Авангард, у нас Сармат, в конце концов танк Армата с непредсказуемыми остановками))

Ответить
0
Алекс

Россию это не коснётся...у нас Авангард, у нас Сармат, в конце концов танк Армата с непредсказуемыми остановками))

Ответить
0
Алекс

Россию это не коснётся...у нас небо на замке, у нас Авангард, у нас Сармат, в конце концов танк Армата с непредсказуемыми остановками))

Ответить
0
Алекс

Россию это не коснётся...у нас небо на замке, у нас Авангард, у нас Сармат, в конце концов танк Армата с непредсказуемыми остановками))

Ответить
0
Руслан Астратов

"«микрочипы-семена», чтобы разбрасывать с самолётов для наблюдений за природой и людьми"

Сейчас Боня и её последователи просто нахуй сойдут с ума  ред.

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0
Внешний глобус

Да, тут самое главное — ужасное слово ЧИПЫ!

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0
Владимир Чуркин

Ну все, тетки в Одноклассниках и Фейсбуке теперь совсем кукухой уедут

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0
Алекс

Россию это не коснётся...у нас небо на замке, у нас Авангард, у нас Сармат, в конце концов танк Армата с непредсказуемыми остановками))

Ответить
0
Robert Johansson

Вот эти ребята

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0
некипишуй

"за природой и людьми "

" о концентрации вирусов, бактерий и загрязняющих веществ в воздухе."

Ответить
0
Хрупкий дым

устроены подобно семенам мадагаскарской лианы тристиллатеи.

Понятн. 

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0
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