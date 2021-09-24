В США изобрели планирующие «микрочипы-семена», чтобы разбрасывать с самолётов для наблюдений за природой и людьми Статьи редакции
Это самые маленькие летающие устройства, созданные человеком — они не больше песчинки.
Инженеры Северо-Западного университета в Иллинойсе разработали миниатюрные планирующие микрочипы, которые устроены подобно семенам мадагаскарской лианы тристиллатеи. Благодаря малой массе и специальным крылышкам они могут долго находиться в воздухе и собирать нужные данные, пишут инженеры в журнале Nature.
На такое изобретение инженеров подтолкнула необходимость в сверхлёгких летающих устройствах для мониторинга. Созданные микрочипы можно разбрасывать с вертолётов или самолётов тысячами и десятками тысяч, чтобы они медленно планировали, собирая и передавая информацию о концентрации вирусов, бактерий и загрязняющих веществ в воздухе.
Инженеры отмечают, что им удалось «превзойти аэродинамические достижения эволюции» — микрочипы летают по более стабильной и предсказуемой траектории. Устройства могут буквально на лету объединяться в сети, состоящие из тысяч узлов, чтобы координировать наблюдения и передавать информацию через интернет вещей (IoT). По мнению создателей «микрочипов-семян», их возможности практически безграничны.
Сотрудники Северо-Западного университета предлагают целый ряд модификаций микрочипов, которые могут контролировать качество воды с помощью датчиков кислотности, замерять уровень солнечного излучения, отслеживать разливы нефти и химикатов, определять уровень загрязнения воздуха на различных высотах и даже отслеживать перемещения людей. Последний вариант использования может стать предметом злоупотреблений, в чём инженеры отдают себе отчёт.
Текущий вариант изобретения имеет ещё одну проблему — микрочипы состоят из экологически грязного пластика, поэтому вряд ли есть смысл разбрасывать их десятками тысяч ради наблюдения за уровнем загрязнений. Сейчас инженеры работают над следующим поколением «микрочипов-семян», которые будут полностью биоразлагаемыми и смогут распадаться в воде на экологически чистые компоненты.