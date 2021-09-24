Это самые маленькие летающие устройства, созданные человеком — они не больше песчинки.

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Планирующий микрочип рядом с кончиком карандаша Фото Северо-Западного университета

Инженеры Северо-Западного университета в Иллинойсе разработали миниатюрные планирующие микрочипы, которые устроены подобно семенам мадагаскарской лианы тристиллатеи. Благодаря малой массе и специальным крылышкам они могут долго находиться в воздухе и собирать нужные данные, пишут инженеры в журнале Nature.

Планирующий микрочип с ультрафиолетовыми датчиками и спиральной антенной Фото Северо-Западного университета

На такое изобретение инженеров подтолкнула необходимость в сверхлёгких летающих устройствах для мониторинга. Созданные микрочипы можно разбрасывать с вертолётов или самолётов тысячами и десятками тысяч, чтобы они медленно планировали, собирая и передавая информацию о концентрации вирусов, бактерий и загрязняющих веществ в воздухе.

Слева — семя тристиллатеи, справа — микрочип Видео Северо-Западного университета

Инженеры отмечают, что им удалось «превзойти аэродинамические достижения эволюции» — микрочипы летают по более стабильной и предсказуемой траектории. Устройства могут буквально на лету объединяться в сети, состоящие из тысяч узлов, чтобы координировать наблюдения и передавать информацию через интернет вещей (IoT). По мнению создателей «микрочипов-семян», их возможности практически безграничны.

Три варианта планирующих микрочипов Видео Северо-Западного университета

Сотрудники Северо-Западного университета предлагают целый ряд модификаций микрочипов, которые могут контролировать качество воды с помощью датчиков кислотности, замерять уровень солнечного излучения, отслеживать разливы нефти и химикатов, определять уровень загрязнения воздуха на различных высотах и даже отслеживать перемещения людей. Последний вариант использования может стать предметом злоупотреблений, в чём инженеры отдают себе отчёт.

Множество планирующих микрочипов Фото Северо-Западного университета