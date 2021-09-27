На его базе планируют создать системы управления судами без экипажа.

916 просмотров

Научно-исследовательское судно «Пионер-М» Фото ОСК

Средне-Невский судостроительный завод спустил на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М», на котором будут тестировать технологии вождения без экипажа. Это первый подобный проект в России, над которым работали студенты-кораблестроители, сообщает сайт Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Корпус судна-катамарана длиной 26 метров, шириной девять метров и водоизмещением 114 тонн сделан из композитных материалов. По данным производителя, «Пионер-М» сможет работать автономно до пяти суток. За беспилотное управление отвечает комплекс автоматизированных систем, которые сейчас заканчивают устанавливать на судно. Их будут тестировать круглый год в Чёрном и Азовском морях в расчёте на создание полноценного судового автопилота.

«Пионер-М» на стапеле Средне-Невского судостроительного завода Фото ОСК

Построить тестовое беспилотное судно предложили студенты в рамках конкурса Севастопольского государственного университета — на нём выдвигали идеи, которые должны определить будущее российского судостроения. Разработку проекта также поручили студентам Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска, Нижнего Новгорода, Казани и Владивостока — их работу координировали наставники из ОСК.

Общий вид Средне-Невского судостроительного завода Фото ОСК