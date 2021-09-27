В России начали тестировать беспилотное судно, проект которого разработали студенты Статьи редакции
На его базе планируют создать системы управления судами без экипажа.
Средне-Невский судостроительный завод спустил на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М», на котором будут тестировать технологии вождения без экипажа. Это первый подобный проект в России, над которым работали студенты-кораблестроители, сообщает сайт Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).
Корпус судна-катамарана длиной 26 метров, шириной девять метров и водоизмещением 114 тонн сделан из композитных материалов. По данным производителя, «Пионер-М» сможет работать автономно до пяти суток. За беспилотное управление отвечает комплекс автоматизированных систем, которые сейчас заканчивают устанавливать на судно. Их будут тестировать круглый год в Чёрном и Азовском морях в расчёте на создание полноценного судового автопилота.
Построить тестовое беспилотное судно предложили студенты в рамках конкурса Севастопольского государственного университета — на нём выдвигали идеи, которые должны определить будущее российского судостроения. Разработку проекта также поручили студентам Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска, Нижнего Новгорода, Казани и Владивостока — их работу координировали наставники из ОСК.
Руководство ОСК считает, что суда-беспилотники позволят снизить издержки водного транспорта, удешевить перевозки людей и грузов, а также уменьшить экологическую нагрузку на реки и моря. Над технологиями безэкипажного судовождения в России начали работать ещё в 2019 году. Великобритания также тестирует автономные суда и планирует открыть рейсы беспилотных грузовых подводных лодок, а ВМС США делают ставку на компактные боевые корабли без экипажа на борту.
очень много вопросов к этой хуйне, реально:
1. Как в условиях воды работают датчики
2. Как избежать столкновений
3. Как не напороться на топляк или подобное говно
4. Как не зайти бортом под волну
5. Как ехать по правилам и различать разъебанные опознавательные разметочные буйки и знаки
и многое другое
Очередную прачешную построили
1. Датчики существуют различные и многие датчики защищены от воды.
2. У самолетов есть система предупреждения столкновения, по навигации можно отслеживать.
3. Эхолокация уже давно измеряет глубину фарватера
4. А вот они нам и покажут как.
5. Буйки распознавать научат, в крайнем случае можно маяк поставить в буи как эйртэг работает, ну и посмотрим ред.
https://tjournal.ru/tech/397067-pervyy-avtonomnyy-korabl-mayflower-400-nachal-puteshestvie-cherez-atlantiku
Автономный корабль выглядит примерно так, то что они спустили это просто корабль с людьми где ещё будет какое-то оборудование. Я не хочу их критиковать, потому что работу такую надо делать, но статья написана в духе ололо патриотизма