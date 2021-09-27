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Технологии
Никита Логинов

В России начали тестировать беспилотное судно, проект которого разработали студенты Статьи редакции

На его базе планируют создать системы управления судами без экипажа.

47 47 комментариев
916 просмотров
Научно-исследовательское судно «Пионер-М» Фото ОСК

Средне-Невский судостроительный завод спустил на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М», на котором будут тестировать технологии вождения без экипажа. Это первый подобный проект в России, над которым работали студенты-кораблестроители, сообщает сайт Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Корпус судна-катамарана длиной 26 метров, шириной девять метров и водоизмещением 114 тонн сделан из композитных материалов. По данным производителя, «Пионер-М» сможет работать автономно до пяти суток. За беспилотное управление отвечает комплекс автоматизированных систем, которые сейчас заканчивают устанавливать на судно. Их будут тестировать круглый год в Чёрном и Азовском морях в расчёте на создание полноценного судового автопилота.

«Пионер-М» на стапеле Средне-Невского судостроительного завода Фото ОСК

Построить тестовое беспилотное судно предложили студенты в рамках конкурса Севастопольского государственного университета — на нём выдвигали идеи, которые должны определить будущее российского судостроения. Разработку проекта также поручили студентам Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска, Нижнего Новгорода, Казани и Владивостока — их работу координировали наставники из ОСК.

Общий вид Средне-Невского судостроительного завода Фото ОСК

Руководство ОСК считает, что суда-беспилотники позволят снизить издержки водного транспорта, удешевить перевозки людей и грузов, а также уменьшить экологическую нагрузку на реки и моря. Над технологиями безэкипажного судовождения в России начали работать ещё в 2019 году. Великобритания также тестирует автономные суда и планирует открыть рейсы беспилотных грузовых подводных лодок, а ВМС США делают ставку на компактные боевые корабли без экипажа на борту.

В Великобритании заменят грузовые корабли…
Первые субмарины могут выйти на регулярные рейсы в 2025 году.
tjournal.ru

#новости #транспорт #беспилотники #россия

47 47 комментариев
7
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47 комментариев
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лЁХА еБЛЕНЮК

либералы ща будут язвить что это все фотошоп и вообще все распилят ред.

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1
Ровный файл

очень много вопросов к этой хуйне, реально:
1. Как в условиях воды работают датчики
2. Как избежать столкновений
3. Как не напороться на топляк или подобное говно
4. Как не зайти бортом под волну
5. Как ехать по правилам и различать разъебанные опознавательные разметочные буйки и знаки

и многое другое
Очередную прачешную построили

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5
Ровный файл

6. Нахуй там автоматический спасательный плот на 12 человек если он беспилотный

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7
Ровный файл

7. Че делать когда охлаждению придет пизда а людей на борту нет )0)0)0)0)

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1
лЁХА еБЛЕНЮК

8. почему дуров запрещает общаться на русском?

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5
лЁХА еБЛЕНЮК

9. украина это легитимное государство?

Ответить
5
Aleksandr Dolgikh

По тому, что ты быдло

Ответить
0
лЁХА еБЛЕНЮК

ясно

Ответить
2
Органический единорожек88

У тебя в никнейме тире короткое

Ответить
1
лЁХА еБЛЕНЮК

где

Ответить
0
Органический единорожек88

тут

Ответить
0
Органический единорожек88

и бац! *РАЗЪЁБЫВАЮ ТЕБЕ ЕБАЛО НОГОЙ С РАЗВОРОТА*

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0
Aleksandr Dolgikh

Получите ваши 15 рублей в кассе

Ответить
0
лЁХА еБЛЕНЮК

нынче инфляция, побольше получаем

Ответить
0
Павел Каташев

1. Датчики существуют различные и многие датчики защищены от воды.
2. У самолетов есть система предупреждения столкновения, по навигации можно отслеживать.
3. Эхолокация уже давно измеряет глубину фарватера
4. А вот они нам и покажут как.
5. Буйки распознавать научат, в крайнем случае можно маяк поставить в буи как эйртэг работает, ну и посмотрим ред.

Ответить
3
лЁХА еБЛЕНЮК

ты ща с украины вещаешь?

Ответить
0
Ровный файл

с русского донбасса

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3
лЁХА еБЛЕНЮК
Ответить
0
лЁХА еБЛЕНЮК

родина @Ничтожество 

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Бомбаса)

Ответить
0
Качественный завод

🥱

Ответить
0
Андрей Охапкин

Либералы скажут, что в машинном отделение сидит какой-нибудь студент и управляет судном изнутри

Ответить
3
Дмитрий Маркин

Это фотошоп и вообще всё спиздят. ред.

Ответить
2
Aleksandr Dolgikh

Путин либерал

Песков: Путин - гораздо больший либерал, нежели…
Президент России Владимир Путин по натуре абсолютный либерал, а не консерватор, заявил…
rg.ru
Ответить
0
Александр Лукашенко

Беспилотное судно

Ответить
6
Миржан Досымбаев

Вообще-то таким судном управляют научные специалисты.

Ответить
1
Кирилл Вселенский

- Утонет?
- Не должно

Ответить
5
Павел Каташев

До сих пор удивляюсь что не была разработана автономная система управления судами и регулировки навигации в то время как автомобили во всю тестируются. И это происходит при условии огромных затрат транс-компнаий на фрахт и транспортировку как разных товаров ширпотреба так и нефти ред.

Ответить
1
Святой татарин

Штука в том, что вода жидкая и на ней очень много всякой муйни может происходить

Ответить
6
Кирилл Вселенский

А машинисты тебя не удивляют? Особенно в метро

Ответить
3
Павел Каташев

С этой хуйни я каждый день хуею

Ответить
0
Алюминиевый жар

Это для изучения границы дна? 

Ответить
2
Ровный файл

оно изучено вдоль и поперек, это для изучения почвы под дном

Ответить
2
Photuum

Роботы забирают у людей не ту работу!
Сочиняют музыку, рисуют картины, водят тачки и корабли. А как картошку, сука, копать, грядки полоть, или унитаз мыть - это люди.

Ответить
2
Леха

Так не копай, для чего придумали огромные комбайны (или импорт на худой конец)

Ответить
1
Широкий американец

Не судно, а утка

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0
Ровный файл

большому деду - большую утку

Ответить
2
Алюминиевый жар

И домик для уточек 🦆

Ответить
1
Ваня Погост

ПИОНЕР.

Ответить
1
Ваня Погост

М.

Ответить
1
Мучительный паркур

Пионер-М

Почему не СПУТНИК??

Ответить
1
Дипломатический щит

В будущем в Сомали такие суда с планшета будут захватывать

Ответить
0
Аналогичный жар

 Булгария 😉

Ответить
0
Долгий браслет

Когда проходило голосование по выбору названия для судна, тоже использовали умное голосование? ред.

Ответить
0
Долгий браслет

И победили коммунисты

Ответить
0
Сладкий Паша

мне кажется, из всех транспортных средств проще грузового корабля обеспилотить только грузовой поезд.
а зачем прогулочному кораблю, перевозящему людей, избавляться от экипажа, не очень понятно

Ответить
0
sf

https://tjournal.ru/tech/397067-pervyy-avtonomnyy-korabl-mayflower-400-nachal-puteshestvie-cherez-atlantiku

Автономный корабль выглядит примерно так, то что они спустили это просто корабль с людьми где ещё будет какое-то оборудование. Я не хочу их критиковать, потому что работу такую надо делать, но статья написана в духе ололо патриотизма

Первый автономный корабль Mayflower 400 начал…
Это первый полоностью автономный корабль, построенный в прошлом году и названный в честь 400-летия…
tjournal.ru
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0
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