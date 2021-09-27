Поисковик «Яндекса» останется предустановленным на продаваемых смартфонах в 2022 году. Его можно выбрать вместо другого

Правительство продлило своё требование.

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Правительство России утвердило поисковик «Яндекса» для использования по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах с 1 января 2022 года. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Согласно документу, поисковая система должна использоваться «без дополнительных настроек (по умолчанию)». В Минцифры заявили, что предустановка «Яндекса» в качестве поисковой системы позволит «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов».

В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис. Минцифры РФ

В распоряжении также сказано, что «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security в 2022 году будут обязательны для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках.

Обновлено в 20:08: изначально в новости сообщалось, что правительство РФ утвердило поисковик «Яндекса» используемым по умолчанию на продаваемых смартфонах. Это не так. Постановлением правительства, опубликованным 27 сентября, просто продлевается требование на 2022 год, что поисковик должен быть предустановлен на продаваемые смартфонах.

Согласно постановлению от 30 июня 2021 года, поисковой системой по умолчанию определили поисковик «Яндекса». Там же было прописано, что поисковую систему на 2022 год выберут позднее. Постановление от 27 сентября как раз утончило эту неопределённость.

В постановлении сказано, что производители смартфонов смогут выбрать один из нескольких вариантов, как предустанавливать поисковик. Пользователь сможет изменить выбор в любое время.

Производители электронных устройств смогут выбрать один из нескольких вариантов по обеспечению возможности выбора поиска по умолчанию: через диалоговое окно выбора поисковых систем при включении браузера или при первом включении устройства, а также предварительно определить на уровне настройки браузера. постановление правительства

«Яндекс» сообщил TJ, что «новое распоряжение никак не влияет на возможность самостоятельного выбора поисковой системы».

Как и раньше, пользователи будут выбирать поисковую систему по умолчанию самостоятельно. В числе доступных для выбора в 2022 году, наряду с Google, будет и Яндекс. «Яндекс»