Поисковик «Яндекса» останется предустановленным на продаваемых смартфонах в 2022 году. Его можно выбрать вместо другого Статьи редакции
Правительство продлило своё требование.
Правительство России утвердило поисковик «Яндекса» для использования по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах с 1 января 2022 года. Об этом говорится в распоряжении правительства.
Согласно документу, поисковая система должна использоваться «без дополнительных настроек (по умолчанию)». В Минцифры заявили, что предустановка «Яндекса» в качестве поисковой системы позволит «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов».
В распоряжении также сказано, что «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security в 2022 году будут обязательны для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках.
Обновлено в 20:08: изначально в новости сообщалось, что правительство РФ утвердило поисковик «Яндекса» используемым по умолчанию на продаваемых смартфонах. Это не так. Постановлением правительства, опубликованным 27 сентября, просто продлевается требование на 2022 год, что поисковик должен быть предустановлен на продаваемые смартфонах.
Согласно постановлению от 30 июня 2021 года, поисковой системой по умолчанию определили поисковик «Яндекса». Там же было прописано, что поисковую систему на 2022 год выберут позднее. Постановление от 27 сентября как раз утончило эту неопределённость.
В постановлении сказано, что производители смартфонов смогут выбрать один из нескольких вариантов, как предустанавливать поисковик. Пользователь сможет изменить выбор в любое время.
«Яндекс» сообщил TJ, что «новое распоряжение никак не влияет на возможность самостоятельного выбора поисковой системы».
Закон о предустановке отечественных приложений на смартфоны, планшеты, ПК и смарт-TV вступил в силу 1 апреля.
А кстати, какой поиск по умолчанию установлен в iPhone, сколько миллионов долларов платит Гугл за это, и почему это другое?
Может я в какой другой России живу, но у меня и так везде поисковик яндекс по умолчанию, что на телефоне, что на компьютере, (в opera, chrome (тут вообще вся страница Яндекса), firefox) притом они шли по дефолту. (и нет я не качал firefox с Яндексом) Как я понимаю, раньше за это нужно было платить, теперь бесплатно для Яндекса будет. ред.
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14.05.2021. Лаборатория Касперского» займется развитием московской системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Компания стала победителем соответствующего открытого конкурса в сфере государственных закупок.
https://www.cnews.ru/news/line/2021-05-14_laboratoriya_kasperskogo
20.09.2021. До введения результатов Дистанционного электронного голосования в ГАС «Выборы» в девяти московских округах лидировали кандидаты от оппозиции, а после этого ситуация кардинально изменилась, и победителями стали все 15 кандидатов, поддержанных мэром Сергеем Собяниным.
https://www.kommersant.ru/doc/4996309
27.09.2021. Об этом говорится в распоряжении правительства. В распоряжении также сказано, что <...> Kaspersky Internet Security в 2022 году будут обязательны для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках.