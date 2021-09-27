Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo
Технологии
Артём Мазанов

Поисковик «Яндекса» останется предустановленным на продаваемых смартфонах в 2022 году. Его можно выбрать вместо другого Статьи редакции

Правительство продлило своё требование.

148 148 комментариев
3750 просмотров

Правительство России утвердило поисковик «Яндекса» для использования по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах с 1 января 2022 года. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Согласно документу, поисковая система должна использоваться «без дополнительных настроек (по умолчанию)». В Минцифры заявили, что предустановка «Яндекса» в качестве поисковой системы позволит «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов».

В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис.

Минцифры РФ

В распоряжении также сказано, что «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security в 2022 году будут обязательны для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках.

Обновлено в 20:08: изначально в новости сообщалось, что правительство РФ утвердило поисковик «Яндекса» используемым по умолчанию на продаваемых смартфонах. Это не так. Постановлением правительства, опубликованным 27 сентября, просто продлевается требование на 2022 год, что поисковик должен быть предустановлен на продаваемые смартфонах.

Согласно постановлению от 30 июня 2021 года, поисковой системой по умолчанию определили поисковик «Яндекса». Там же было прописано, что поисковую систему на 2022 год выберут позднее. Постановление от 27 сентября как раз утончило эту неопределённость.

В постановлении сказано, что производители смартфонов смогут выбрать один из нескольких вариантов, как предустанавливать поисковик. Пользователь сможет изменить выбор в любое время.

Производители электронных устройств смогут выбрать один из нескольких вариантов по обеспечению возможности выбора поиска по умолчанию: через диалоговое окно выбора поисковых систем при включении браузера или при первом включении устройства, а также предварительно определить на уровне настройки браузера.

постановление правительства

«Яндекс» сообщил TJ, что «новое распоряжение никак не влияет на возможность самостоятельного выбора поисковой системы».

Как и раньше, пользователи будут выбирать поисковую систему по умолчанию самостоятельно. В числе доступных для выбора в 2022 году, наряду с Google, будет и Яндекс.

«Яндекс»

Закон о предустановке отечественных приложений на смартфоны, планшеты, ПК и смарт-TV вступил в силу 1 апреля.

#новости #яндекс #право

148 148 комментариев
27
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 148, "likes": 27, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 445754, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 27 Sep 2021 17:49:46 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
148 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Richard Rampart

Главное чтобы это говно можно было поменять обратно на google

Ответить
59
solawind

Расчет на то что большинство россиян ничего не меняют и будут смотреть "правильную" выдачу.

Ответить
26
Richard Rampart

Да и черт с этим большинством, зачем все за него топят? Большинство всегда выберет навязанное чем-то или кем-то говно.  P.S. Когда интернет был "не для всех" тут было чуточку уютнее, не так ли? 

Ответить
13
12 комментариев
Андрей Охапкин

А кстати, какой поиск по умолчанию установлен в iPhone, сколько миллионов долларов платит Гугл за это, и почему это другое?

Google is still paying Apple billions to be the…
UK regulators want to limit deals like this
www.theverge.com
Ответить
0
3 комментария
Публичный велосипед

Может я в какой другой России живу, но у меня и так везде поисковик яндекс по умолчанию, что на телефоне, что на компьютере, (в opera, chrome (тут вообще вся страница Яндекса), firefox) притом они шли по дефолту. (и нет я не качал firefox с Яндексом) Как я понимаю, раньше за это нужно было платить, теперь бесплатно для Яндекса будет. ред.

Ответить
–1
Максим Шпилёв

так и живём из-за подстройки к всякой херне (очередь в пятницу)

Ответить
1
Richard Rampart

Ну это же хорошо, они будут думать что они победили, но все равно никто не будет этим пользоваться в реале если можно будет поменять на нормальный поисковик

Ответить
1
1 комментарий
Ипполит Воробьянинов

Ага. На mail.ru ты поменяшь....

Ответить
0
Nick Rosenberg

Поцаны которые работают в яндексе наверное очень горды тем что их компания делает такие хорошие и успешные продукты?

Ответить
46
Трезвый огонь

А главное конкурентные

Ответить
37
Обширный химик

Алсо у Яндекса и правда есть действительно хорошие продукты для ОТЕЧЕСТВЕННОГО рынка.

Ответить
9
solawind

Потому что западным компаниям он особо не интересен.

Ответить
15
15 комментариев
Трезвый огонь

А скоро эти продукты будут лучшими!

Ответить
2
Сдавайся

Им акциями Яндекса доплачивает, чтобы не возмущались

Ответить
0
Nick Rosenberg

Интересно, с них уже требуют отчет о голосовании за ЕР или пока нет?

Ответить
2
Склонный корабль

Норм поисковик, мне только удобнее будет, что он по дефолту будет настраиваться

Ответить
–8
Grigory Kopiev

Ну раз тебе удобнее, тогда всем тоже по дефолту сделаем

Ответить
41
Склонный корабль

Большинство людей пользуются Яндексом, Яндекс делает отличные продукты, государство помогает с помощью законодательства продвигать отечественный софт.
Никто же не ругает эппл, что он на всех своих устройствах сафари по дефолту стоит

Ответить
0
28 комментариев
Ровный файл

Нет, раз тебе удобнее то всем тоже по дефолту сделаем

Ответить
8
Миржан Досымбаев

Русские своих на войне не бросают!

Ответить
0
1 комментарий
Свободный месяц

Норм поисковик

Записываю: проф не пригоден.

Ответить
4
Артемий Стрелов

Такой хороший поисковик, что переделали поиск по товарам Маркет в маркетплейс и запрещают переходить на сайты компаний.

Ответить
10
Забавный завод

Почему не спутник????

Ответить
7
Передний чувак

Он не взлетел

Ответить
9
Алюминиевый жар

Утонул? 

Ответить
2
2 комментария
Глупый ящик

Зачем

Ответить
0
Забавный завод

Путин подписал, что всем нужен спутник!

Ответить
3
2 комментария
Ровный файл

че делпеш

Ответить
0
Забавный завод

жду тебя нлчлюоююю в по дврщоааолоооо

Ответить
0
AZP

Потому что это вакцина

Ответить
0
Районный самолет

Firefox, Opera, Яндекс Браузер — его и так ставят по дефолту. При чем Opera на Windows спрашивает — какой тебе поисковик. Выбираю Google, но после установки там Яндекс.

Ответить
7
Публичный велосипед

В мобильном и десктопном Google Chrome тоже яндекс по умолчанию, притом в десктопном не просто поисковик, а вся заглавная страница.

Ответить
0
Максим Шпилёв

Алгоритмы Яндекса сделали себя поиском по умолчанию

Ответить
5
Святой татарин

БЛЯ! ДА ОТЪЕБИТЕСЬ УЖЕ!!!

Ответить
4
Трезвый огонь

Ну, так то это только начало

Ответить
1
Верховный пёс_анон

Что помешает его снести? Конечно если это андроид.

Ответить
1
Дмитрий Хоккаидов

На андроиде как раз возможность снести не всегда есть. Вспомни обсёр Самсунг)

Ответить
8
Верховный пёс_анон

Всё решается кастомной прошивкой на худой конец, рано или поздно для любого аппарата делают, нет ничего не возможного, другой вопрос, время.

Ответить
1
1 комментарий
Забавный завод

Ничто не помешает

Ответить
0
Ровный файл

как дела

Ответить
0
1 комментарий
Преподобный паук например

Здесь вопрос можно или не можно его удалить. Здесь нарушение правил конкуренции 

Ответить
0
Мрачный колос

Нахуй пусть идут. Сменю поисковик и всё. Всю жизнь без проблем Internet Explorer меняли на другой браузер и не померли. Здесь тож самое. ред.

Ответить
3
Удивительный Мурод

Правительство регулирует содержимое твоего смартфона. Гыгы

Ответить
2
Явный глобус

Лучше бы aport.ru, да и символичнее.

Ответить
2
Багровый Фантомас

Последнее время зачастили новости про аналоги зарубежных сервисов. Фаерволом пахнет всё больше. ред.

Ответить
2
Романелло Кивогенс

Никто никого ни в чём не обвиняет. Просто подборка новостей в хронологическом порядке, никак не связанных друг с другом.

14.05.2021. Лаборатория Касперского» займется развитием московской системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Компания стала победителем соответствующего открытого конкурса в сфере государственных закупок.

https://www.cnews.ru/news/line/2021-05-14_laboratoriya_kasperskogo

20.09.2021. До введения результатов Дистанционного электронного голосования в ГАС «Выборы» в девяти московских округах лидировали кандидаты от оппозиции, а после этого ситуация кардинально изменилась, и победителями стали все 15 кандидатов, поддержанных мэром Сергеем Собяниным.

https://www.kommersant.ru/doc/4996309

27.09.2021. Об этом говорится в распоряжении правительства. В распоряжении также сказано, что <...> Kaspersky Internet Security в 2022 году будут обязательны для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках.

Ответить
2
Ваня Погост

Хуяндекса.

Ответить
1
Передний чувак

https://coub.com/view/1lieidj1

Ответить
1
Передний чувак

https://coub.com/view/1so6e9

Ответить
1
syrslava

KIS - товарищ майор в каждый дом

Ответить
1
Миржан Досымбаев

Ебал рот этого казино

Ответить
1
Мясной утюг

Сколько же Яндекс помойка им занесла бабла чтобы такой закон продвинуть

Ответить
1
Tannim

Правительство любой страны: обязывает дать выбор поисковика при первой настройке системы.

Правительство РФ: ????? ред.

Ответить
1
Татарская идентичность

Правительство утверждает ненависть к себе.
С точки зрения акселерационизма это неплохо. 

Ответить
0
Мутёнок

аксе-что?

Ответить
2
Татарская идентичность

аксе-кто?

Ответить
1
1 комментарий
Трезвый огонь

Аксонометрия

Ответить
0
Сергей Новиков

Так ничего же не будет блин по умолчанию устанавливаться, поиск в том числе, говорили же 

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Первый раз наебали?

Ответить
1
Сергей Новиков

Да не, это прям хуйня какая-то, если бы было так на самом деле, об этом бы писал кабмин снова, например, как в июле или что-то в этом роде. Закон-то никто не переписывал) 

Ответить
0
1 комментарий
Глупый ящик

Ладно

Ответить
0
Районный самолет

@вахтер! Украинцев оскорбляют!

Ответить
0
Глупый ящик

Не пизди 

Ответить
1
3 комментария
AZP
Ответить
0
Широкий американец

Гугл слишком медленно удаляли УГ

Ответить
0
Николай Леонтьев

просто - контроль, как в книге "1984"

Ответить
0
Качественный завод

Нормально

Ответить
0
Качественный завод

Я доволен

Ответить
0
Nick Rosenberg

И это, кстати, совершенно не означает, что подментованный яндекс сливает все ваши запросы куда надо.

Ответить
0
Вежливый Снайпер

Фу

Ответить
0
MightyStan

Путлер так отблагодарил Яндекс за верную службу

Ответить
0
Алюминиевый жар

Пошёл это днондекс со своими колдунщиками, рекламой и говно выдачей. Adb в помощь 

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

А как ещё заставить всех пользовался Яндексом?!

Ответить
0
Еврейский Гоша

Жалкие хуесосы
Деньги им платить не хочется, как делают все остальные, всё лоббируют через государство

Ответить
0
Антон Лисин

Следующий шаг, пользоваться туалетной бумагой исключительно "54 метра" произведенной в сывтывкаре 

Ответить
0
криво-косо

Если я всё верно поняв, то по сути все осталось как есть.
Телефон включаешь, что надо выбираешь и живешь дальше спокойно 

Ответить
0
Выходной кот

Интересно, что будут делать продавцы ноутов без операционки? Устанавливать операционку только ради того, чтобы там был касперский? Жестоко.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 148 комментариев
Обсуждаемое
Технологии
Поисковик «Яндекса» останется предустановленным на продаваемых смартфонах в 2022 году. Его можно выбрать вместо другого
Правительство продлило своё требование.
148
Twitter
Крик о помощи Юры Хованского
151
Технологии
iPhone 13, mini и Pro Max: первые впечатления и фото
Уменьшенная «чёлка», новая система камер и возможности Pro для любительской съёмки.
210
Популярное за три дня
Новости
В Швейцарии на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков
Граждане страны также поддержали право на усыновление для таких пар.
474
Новости
Хомяк-криптотрейдер за три месяца увеличил портфель почти на 30%. Он обошёл Уоррена Баффета
Мистер Гокс занимается торговлей криптовалютой с 12 июня.
68
Дизайн и архитектура
21
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null