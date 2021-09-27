Правительство РФ утвердило поисковик «Яндекса» используемым по умолчанию на продаваемых смартфонах Статьи редакции
Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.
Правительство России утвердило поисковик «Яндекса» для использования по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах с 1 января 2022 года. Об этом говорится в распоряжении правительства.
Согласно документу, поисковая система должна использоваться «без дополнительных настроек (по умолчанию)». В Минцифры заявили, что предустановка «Яндекса» в качестве поисковой системы позволит «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов».
В распоряжении также сказано, что «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security в 2022 году будут обязательны для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках.
Закон о предустановке отечественных приложений на смартфоны, планшеты, ПК и смарт-TV вступил в силу 1 апреля.
А кстати, какой поиск по умолчанию установлен в iPhone, сколько миллионов долларов платит Гугл за это, и почему это другое?
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https://www.cnews.ru/news/line/2021-05-14_laboratoriya_kasperskogo
20.09.2021. До введения результатов Дистанционного электронного голосования в ГАС «Выборы» в девяти московских округах лидировали кандидаты от оппозиции, а после этого ситуация кардинально изменилась, и победителями стали все 15 кандидатов, поддержанных мэром Сергеем Собяниным.
https://www.kommersant.ru/doc/4996309
27.09.2021. Об этом говорится в распоряжении правительства. В распоряжении также сказано, что <...> Kaspersky Internet Security в 2022 году будут обязательны для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках.