Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

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Правительство России утвердило поисковик «Яндекса» для использования по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах с 1 января 2022 года. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Согласно документу, поисковая система должна использоваться «без дополнительных настроек (по умолчанию)». В Минцифры заявили, что предустановка «Яндекса» в качестве поисковой системы позволит «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов».

В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис. Минцифры РФ

В распоряжении также сказано, что «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security в 2022 году будут обязательны для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках.