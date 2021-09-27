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Технологии
Артём Мазанов

Правительство РФ утвердило поисковик «Яндекса» используемым по умолчанию на продаваемых смартфонах Статьи редакции

Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

135 135 комментариев
2743 просмотров

Правительство России утвердило поисковик «Яндекса» для использования по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах с 1 января 2022 года. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Согласно документу, поисковая система должна использоваться «без дополнительных настроек (по умолчанию)». В Минцифры заявили, что предустановка «Яндекса» в качестве поисковой системы позволит «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов».

В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис.

Минцифры РФ

В распоряжении также сказано, что «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security в 2022 году будут обязательны для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках.

Закон о предустановке отечественных приложений на смартфоны, планшеты, ПК и смарт-TV вступил в силу 1 апреля.

#новости #яндекс #право

135 135 комментариев
17
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135 комментариев
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Richard Rampart

Главное чтобы это говно можно было поменять обратно на google

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42
solawind

Расчет на то что большинство россиян ничего не меняют и будут смотреть "правильную" выдачу.

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16
Richard Rampart

Да и черт с этим большинством, зачем все за него топят? Большинство всегда выберет навязанное чем-то или кем-то говно.  P.S. Когда интернет был "не для всех" тут было чуточку уютнее, не так ли? 

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8
12 комментариев
Андрей Охапкин

А кстати, какой поиск по умолчанию установлен в iPhone, сколько миллионов долларов платит Гугл за это, и почему это другое?

Google is still paying Apple billions to be the…
UK regulators want to limit deals like this
www.theverge.com
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0
3 комментария
Максим Шпилёв

так и живём из-за подстройки к всякой херне (очередь в пятницу)

Ответить
1
Richard Rampart

Ну это же хорошо, они будут думать что они победили, но все равно никто не будет этим пользоваться в реале если можно будет поменять на нормальный поисковик

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1
1 комментарий
Ипполит Воробьянинов

Ага. На mail.ru ты поменяшь....

Ответить
0
Nick Rosenberg

Поцаны которые работают в яндексе наверное очень горды тем что их компания делает такие хорошие и успешные продукты?

Ответить
31
Трезвый огонь

А главное конкурентные

Ответить
24
Обширный химик

Алсо у Яндекса и правда есть действительно хорошие продукты для ОТЕЧЕСТВЕННОГО рынка.

Ответить
8
solawind

Потому что западным компаниям он особо не интересен.

Ответить
12
15 комментариев
Трезвый огонь

А скоро эти продукты будут лучшими!

Ответить
2
Сдавайся

Им акциями Яндекса доплачивает, чтобы не возмущались

Ответить
0
Nick Rosenberg

Интересно, с них уже требуют отчет о голосовании за ЕР или пока нет?

Ответить
2
Склонный корабль

Норм поисковик, мне только удобнее будет, что он по дефолту будет настраиваться

Ответить
–4
Grigory Kopiev

Ну раз тебе удобнее, тогда всем тоже по дефолту сделаем

Ответить
25
Ровный файл

Нет, раз тебе удобнее то всем тоже по дефолту сделаем

Ответить
8
Склонный корабль

Большинство людей пользуются Яндексом, Яндекс делает отличные продукты, государство помогает с помощью законодательства продвигать отечественный софт.
Никто же не ругает эппл, что он на всех своих устройствах сафари по дефолту стоит

Ответить
–1
20 комментариев
Миржан Досымбаев

Русские своих на войне не бросают!

Ответить
0
1 комментарий
Свободный месяц

Норм поисковик

Записываю: проф не пригоден.

Ответить
4
Забавный завод

Почему не спутник????

Ответить
6
Передний чувак

Он не взлетел

Ответить
9
Алюминиевый жар

Утонул? 

Ответить
2
2 комментария
Глупый ящик

Зачем

Ответить
0
Забавный завод

Путин подписал, что всем нужен спутник!

Ответить
3
2 комментария
Ровный файл

че делпеш

Ответить
0
Забавный завод

жду тебя нлчлюоююю в по дврщоааолоооо

Ответить
0
AZP

Потому что это вакцина

Ответить
0
Артемий Стрелов

Такой хороший поисковик, что переделали поиск по товарам Маркет в маркетплейс и запрещают переходить на сайты компаний.

Ответить
8
Районный самолет

Firefox, Opera, Яндекс Браузер — его и так ставят по дефолту. При чем Opera на Windows спрашивает — какой тебе поисковик. Выбираю Google, но после установки там Яндекс.

Ответить
5
Святой татарин

БЛЯ! ДА ОТЪЕБИТЕСЬ УЖЕ!!!

Ответить
4
Трезвый огонь

Ну, так то это только начало

Ответить
1
Максим Шпилёв

Алгоритмы Яндекса сделали себя поиском по умолчанию

Ответить
4
Верховный пёс_анон

Что помешает его снести? Конечно если это андроид.

Ответить
1
Дмитрий Хоккаидов

На андроиде как раз возможность снести не всегда есть. Вспомни обсёр Самсунг)

Ответить
7
Верховный пёс_анон

Всё решается кастомной прошивкой на худой конец, рано или поздно для любого аппарата делают, нет ничего не возможного, другой вопрос, время.

Ответить
1
Забавный завод

Ничто не помешает

Ответить
0
Ровный файл

как дела

Ответить
0
1 комментарий
Преподобный паук например

Здесь вопрос можно или не можно его удалить. Здесь нарушение правил конкуренции 

Ответить
0
Мрачный колос

Нахуй пусть идут. Сменю поисковик и всё. Всю жизнь без проблем Internet Explorer меняли на другой браузер и не померли. Здесь тож самое. ред.

Ответить
2
Удивительный Мурод

Правительство регулирует содержимое твоего смартфона. Гыгы

Ответить
2
Явный глобус

Лучше бы aport.ru, да и символичнее.

Ответить
2
Багровый Фантомас

Последнее время зачастили новости про аналоги зарубежных сервисов. Фаерволом пахнет всё больше. ред.

Ответить
2
Ваня Погост

Хуяндекса.

Ответить
1
syrslava

KIS - товарищ майор в каждый дом

Ответить
1
Миржан Досымбаев

Ебал рот этого казино

Ответить
1
Мясной утюг

Сколько же Яндекс помойка им занесла бабла чтобы такой закон продвинуть

Ответить
1
Tannim

Правительство любой страны: обязывает дать выбор поисковика при первой настройке системы.

Правительство РФ: ????? ред.

Ответить
1
Татарская идентичность

Правительство утверждает ненависть к себе.
С точки зрения акселерационизма это неплохо. 

Ответить
0
Мутёнок

аксе-что?

Ответить
2
Татарская идентичность

аксе-кто?

Ответить
1
1 комментарий
Трезвый огонь

Аксонометрия

Ответить
0
Сергей Новиков

Так ничего же не будет блин по умолчанию устанавливаться, поиск в том числе, говорили же 

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Первый раз наебали?

Ответить
1
Сергей Новиков

Да не, это прям хуйня какая-то, если бы было так на самом деле, об этом бы писал кабмин снова, например, как в июле или что-то в этом роде. Закон-то никто не переписывал) 

Ответить
0
Глупый ящик

Ладно

Ответить
0
Районный самолет

@вахтер! Украинцев оскорбляют!

Ответить
0
Глупый ящик

Не пизди 

Ответить
1
3 комментария
AZP
Ответить
0
Широкий американец

Гугл слишком медленно удаляли УГ

Ответить
0
Передний чувак

https://coub.com/view/1lieidj1

Ответить
0
Передний чувак

https://coub.com/view/1so6e9

Ответить
0
Николай Леонтьев

просто - контроль, как в книге "1984"

Ответить
0
Качественный завод

Нормально

Ответить
0
Качественный завод

Я доволен

Ответить
0
Nick Rosenberg

И это, кстати, совершенно не означает, что подментованный яндекс сливает все ваши запросы куда надо.

Ответить
0
Вежливый Снайпер

Фу

Ответить
0
MightyStan

Путлер так отблагодарил Яндекс за верную службу

Ответить
0
Алюминиевый жар

Пошёл это днондекс со своими колдунщиками, рекламой и говно выдачей. Adb в помощь 

Ответить
0
Романелло Кивогенс

Никто никого ни в чём не обвиняет. Просто подборка новостей в хронологическом порядке, никак не связанных друг с другом.

14.05.2021. Лаборатория Касперского» займется развитием московской системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Компания стала победителем соответствующего открытого конкурса в сфере государственных закупок.

https://www.cnews.ru/news/line/2021-05-14_laboratoriya_kasperskogo

20.09.2021. До введения результатов Дистанционного электронного голосования в ГАС «Выборы» в девяти московских округах лидировали кандидаты от оппозиции, а после этого ситуация кардинально изменилась, и победителями стали все 15 кандидатов, поддержанных мэром Сергеем Собяниным.

https://www.kommersant.ru/doc/4996309

27.09.2021. Об этом говорится в распоряжении правительства. В распоряжении также сказано, что <...> Kaspersky Internet Security в 2022 году будут обязательны для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках.

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

А как ещё заставить всех пользовался Яндексом?!

Ответить
0
Еврейский Гоша

Жалкие хуесосы
Деньги им платить не хочется, как делают все остальные, всё лоббируют через государство

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0
Антон Лисин

Следующий шаг, пользоваться туалетной бумагой исключительно "54 метра" произведенной в сывтывкаре 

Ответить
0
криво-косо

Если я всё верно поняв, то по сути все осталось как есть.
Телефон включаешь, что надо выбираешь и живешь дальше спокойно 

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0
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