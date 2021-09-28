Компания ждёт, пока учёные предложат решение проблемы.

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Ворон атакует дрон доставки Wing Скриншот из видео очевидца

Служба доставки Wing (дочерняя компания Google) временно остановила рейсы грузовых дронов в районе Канберры — столицы Австралии. На такой шаг компании пришлось пойти из-за того, что на дроны всё чаще нападают местные вороны, сороки, ястребы и клинохвостые орлы, сообщает Business Insider.

Wing доставляет товары в Австралии с 2019 года, но только сейчас она столкнулась с такой проблемой. Специалисты компании предположили, что первопричина агрессии птиц — территориальный инстинкт. У австралийских пернатых начался сезон гнездования, который совпал с сильным ростом числа заказов на доставку из-за повсеместного режима самоизоляции. Возможно, из-за регулярно летающих дронов у местных птиц «лопнуло терпение».

Один из последних случаев нападений птицы на дрон доставки

По словам местного орнитолога, когда дрон улетает после доставки заказа, атакующая птица может посчитать это своей победой в схватке за территорию. Это приведёт к тому, что птицы станут нападать чаще и агрессивнее, и рано или поздно начнут либо выводить дроны из строя, либо получать травмы от винтов. Поэтому компания Wing остановила все полёты дронов в районе Канберры, пока учёные не предложат решение проблемы.

Дрон доставки Wing с грузом Фото Wing

Специалисты по пилотированию дронов уже выдвинули несколько предложений, но все они плохо подходят Wing. Например, они советуют отправлять дроны рано утром, когда птицы преимущественно спят, но это невозможно для службы доставки. Также дроны Wing не могут подняться достаточно высоко в воздух — в районе действуют ограничения из-за близости аэропорта. Однако компания может сильно снизить шум от моторов дрона, чтобы не привлекать внимание птиц и не раздражать их.

Инженерам Wing уже приходилось заниматься последней проблемой — ещё на стадии тестирования сервиса австралийцы жаловались на шум дронов, сравнивая его с рёвом бензопилы. Власти страны проверили жалобы и обнаружили, что дроны Wing действительно превышают все шумовые нормы. Компания устранила этот недостаток за несколько месяцев.