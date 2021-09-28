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Технологии
Sasha Shambilova

Apple извинилась перед пользователем «Хабра», который обнаружил уязвимости в iOS. Компания «всё ещё изучает» их Статьи редакции

Пользователь опубликовал данные об уязвимостях в открытом доступе, поскольку компания не выплатила ему вознаграждение.

39 39 комментариев
4644 просмотров

Пользователю «Хабра» под ником illusionofchaos пришло письмо от Apple с извинениями после публикации данных о четырёх уязвимостях в открытом доступе. Он решил поступить так, потому что компания не устранила три из них и не выплатила награду по программе Apple Security Bounty.

Как сообщает Vice, пользователя зовут Денис Токарев. Он предоставил изданию письмо Apple. После этого редакция проверила сообщение – оно действительно отправлено с серверов, которые принадлежат компании.

Мы видели ваше сообщение в блоге по этому вопросу и другие ваши отчёты. Мы приносим извинения за задержку с ответом.

Хотим сообщить вам, что мы всё ещё изучаем эти проблемы и то, как мы можем решить их для защиты клиентов. Ещё раз спасибо, что нашли время сообщить нам об этих проблемах, мы ценим вашу помощь. Пожалуйста, напишите нам, если у вас есть какие-либо вопросы.

Apple

Уязвимости, обнаруженные пользователем, работают через private api. Они позволяют получить информацию о владельце устройства и его контактах, проверить, какие приложения установлены и узнать о Wi-Fi-подключении.

На странице программы Apple Security Bounty вознаграждение за обнаружение этих ошибок оценивается в 100 тысяч долларов. Однако Apple не выплатила деньги Токареву.

Исследователь из SecureMac Николас Птачек заявил, что «более серьёзное отношение» компании к уязвимостям, выявленным Токаревым, — «лишь реакция на плохие характеристики в прессе, чем что-либо ещё». Другой эксперт по кибербезопасности Кэти Муссурис также сказала, что игнорировать пользователей и не выплачивать им вознаграждения за найденные ошибки — «ненормально и не должно считаться нормальным».

Система вознаграждения за ошибки — это сад. Вы должны поддерживать его, чтобы хоть он работал. Вы должны избавиться от нежелательных и ненужных задержек в вашем процессе, потому что они похожи на сорняки, они занимают время и берут на себя ресурсы.

Кэти Муссурис
эксперт по кибербезопасности

#apple #приватность #новости

39 39 комментариев
46
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39 комментариев
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Stanley H. Tweedle

Компания всё ещё составляет иск

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31
Кирилл Сосновский

имидж может пострадать

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1
Павел Кузминкин

На всякий

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0
Nick Rosenberg

Сейчас аппл морозится с баблом, в следующий раз чел продаст эксплоит в даркнете за $200k.

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13
Творческий фонарь

Ну и правильно сделает.
Нехуй наёбывать.

Ответить
17
Благородный мангал

Тем более, что для Apple эти 100к долларов... ну такое

Ответить
1
Творческий фонарь

300, он 3 бага нашёл.
Но да, с их прибыли в чистых 50% за продажу нового телефона, уж могли бы и заплатить. Тем более, что обещали.

Ответить
3
Искусственный алмаз

Снова пиджаки со своим менеджементом капают себе могилы. Классика

Ответить
11
Stanley H. Tweedle

Джонии был прав

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0
Андрей Охапкин

А потом удивляются: "Почему к нам в офис приходят с бомбами?"

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0
Работайте Братья

Этого пользователя звали Рамзан

Ответить
5
Дон Бот

Этого пользователя звали Рамзан ДОН

Ответить
5
Smaug The Terrible

Рамзан - ган

Ответить
0
Дон Бот

Рамзан - ган ДОН

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6
Smaug The Terrible

. ред.

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0
Человеческий Орзэмэс

@Дон Бот

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0
Нормальный яд

что-то много времени они думают, глупая отмаза

можно подумать они там чем-то заняты сильно

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4
Morgan

Получить извинения от Apple все равно неплохое достижение.

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1
TJaba

но 300к $ это 300к $

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15
Эчис Тюлюш

т. е. Ему заплатят 300к долларов за то что нашел уязвимость?

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0
TJaba

если мне память не изменяет, по bug bounty у них до 100к за 1 найденную уязвимость ред.

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0
Nick Rosenberg

В зависимости от уровня угрозы.

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1
Нормальный яд

да это формальности, получить корпоративные извинения можно даже в отзывах в гугле))

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8
Почтовый хот-дог

Думают куда камеры в следующей модели передвинуть.

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3
Ориентированный браслет

Продавая телефоны за 100к я бы был занят - грел бы свое пузо на Бора-Бора.

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2
Демократический Мика

 Пожалуйста, напишите нам, если у вас есть какие-либо вопросы.

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5
Творческий фонарь
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4
Плотный
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4
Томатный Супчик

Как сообщает Vice, пользователя зовут Денис Токарев.

Вот я никогда не пойму этот журналистский булшит. А если бы Vice не сообщила, пользователя бы звали иначе? Чтобы узнать как зовут автора достаточно посмотреть профиль на Хабре, при чем тут Vice вообще?

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3
Уральский дебаркадер

Когда на TJ bugs bounty введут? 

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1
TJaba

После рассылки толстовок

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1
Творческий фонарь

на TJ bugs

А что, есть они?

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1
Sail

Хочешь разорить комитет?

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0
Социалистический историк

Плюсами насыпят )

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0
AZP

Банами

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0
Dobrosvet

Жадность Эппл выходит за все мыслимые рамки.

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1
Vlad F

«Извините, денег не дам»

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1
Нежный Илья

😐

Запись в подсайте Ссылки — Ссылки на TJ
Запись в подсайте Ссылки — Ссылки на TJ
tjournal.ru
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0
Дониерхон Юсуфжонов

Адекватно среагировала хотя бы компания. Без отрицалова.

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–2
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