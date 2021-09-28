Мы видели ваше сообщение в блоге по этому вопросу и другие ваши отчёты. Мы приносим извинения за задержку с ответом.

Хотим сообщить вам, что мы всё ещё изучаем эти проблемы и то, как мы можем решить их для защиты клиентов. Ещё раз спасибо, что нашли время сообщить нам об этих проблемах, мы ценим вашу помощь. Пожалуйста, напишите нам, если у вас есть какие-либо вопросы.