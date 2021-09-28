По словам учёных, «каждый фрагмент, каждый квадрат определялся как фальшивый с вероятностью более чем 90%». Теперь они ещё больше уверены, что картинку написал не Питер Пауль Рубенс.

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Швейцарские эксперты из компании Art Recognition с помощью нейросети решили определить подлинность полотна «Самсон и Далила» Питера Пауля Рубенса, которое выставлено в лондонской Национальной галерее. Об этом пишет The Guardian.

Алгоритм сравнил картину с 148 другими работами художника и определил, что с вероятностью 91% это полотно написал не нидерландский художник. По словам исследователя Карины Пововичи, она была «просто шокирована» результатом. Эксперты предположили, что в Национальной галерее хранится ещё одна копия.

Мы повторили эксперименты, чтобы проверить, не совершили ли ошибку. Однако всегда результат был одинаковым. Каждый фрагмент, каждый квадрат определялся как фальшивый с вероятностью более чем 90%. Карина Поповичи исследователь

Представитель Национальной галереи заявил, что музей «всегда принимает к сведению новые исследования». «Мы ждем его полной публикации, чтобы можно было должным образом оценить любые доказательства», — добавил он.

Нейросеть также отсканировала другую картину Рубенса — «Вид на Хет Стин ранним утром». Согласно результатам это полотно с вероятностью 98,76% написал сам художник. По словам учёных, эта технология может улавливать мельчайшие детали, в том числе мазки кисти, уникальные для каждого живописца.

Рубенс написал «Самсона и Далилу» в 1608 — 1609 годах для своего антверпенского патрона Николааса Рококса. На картине изображён библейский эпизод: Самсон засыпает на коленях своей возлюбленной Далилы, в это время ему состригают волосы, в которых была заключена его сила.

В 1640 году картина пропала, в 1929 году её нашли. Подлинность полотна тогда подтвердил историк Людвиг Бурхард. После его смерти эксперты признали, что он не всегда правильно определял подлинность и выдавал сертификаты ради коммерческих целей. В 1980 году Национальная галерея приобрела «Самсона и Далилу» за рекордные для того времени 2,5 миллиона фунтов стерлингов (6,6 миллиона по нынешнему курсу).