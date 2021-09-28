Нейросеть посчитала подделкой картину «Самсон и Далила» из лондонской Национальной галереи Статьи редакции
По словам учёных, «каждый фрагмент, каждый квадрат определялся как фальшивый с вероятностью более чем 90%». Теперь они ещё больше уверены, что картинку написал не Питер Пауль Рубенс.
Швейцарские эксперты из компании Art Recognition с помощью нейросети решили определить подлинность полотна «Самсон и Далила» Питера Пауля Рубенса, которое выставлено в лондонской Национальной галерее. Об этом пишет The Guardian.
Алгоритм сравнил картину с 148 другими работами художника и определил, что с вероятностью 91% это полотно написал не нидерландский художник. По словам исследователя Карины Пововичи, она была «просто шокирована» результатом. Эксперты предположили, что в Национальной галерее хранится ещё одна копия.
Представитель Национальной галереи заявил, что музей «всегда принимает к сведению новые исследования». «Мы ждем его полной публикации, чтобы можно было должным образом оценить любые доказательства», — добавил он.
Нейросеть также отсканировала другую картину Рубенса — «Вид на Хет Стин ранним утром». Согласно результатам это полотно с вероятностью 98,76% написал сам художник. По словам учёных, эта технология может улавливать мельчайшие детали, в том числе мазки кисти, уникальные для каждого живописца.
Рубенс написал «Самсона и Далилу» в 1608 — 1609 годах для своего антверпенского патрона Николааса Рококса. На картине изображён библейский эпизод: Самсон засыпает на коленях своей возлюбленной Далилы, в это время ему состригают волосы, в которых была заключена его сила.
В 1640 году картина пропала, в 1929 году её нашли. Подлинность полотна тогда подтвердил историк Людвиг Бурхард. После его смерти эксперты признали, что он не всегда правильно определял подлинность и выдавал сертификаты ради коммерческих целей. В 1980 году Национальная галерея приобрела «Самсона и Далилу» за рекордные для того времени 2,5 миллиона фунтов стерлингов (6,6 миллиона по нынешнему курсу).
Учёные давно предполагают, что эта работа лишь копия утерянной оригинальной картины Рубенса. Они объясняют, что цвета нехарактерны для палитры Рубенса, а само полотно отличается от двух копий, сделанных современниками художника. Например, на нём обрезаны пальцы правой ноги Самсона.