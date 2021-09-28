Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo
Технологии
Артём Мазанов

Нейросеть посчитала подделкой картину «Самсон и Далила» из лондонской Национальной галереи Статьи редакции

По словам учёных, «каждый фрагмент, каждый квадрат определялся как фальшивый с вероятностью более чем 90%». Теперь они ещё больше уверены, что картинку написал не Питер Пауль Рубенс.

17 17 комментариев
2631 просмотров

Швейцарские эксперты из компании Art Recognition с помощью нейросети решили определить подлинность полотна «Самсон и Далила» Питера Пауля Рубенса, которое выставлено в лондонской Национальной галерее. Об этом пишет The Guardian.

Алгоритм сравнил картину с 148 другими работами художника и определил, что с вероятностью 91% это полотно написал не нидерландский художник. По словам исследователя Карины Пововичи, она была «просто шокирована» результатом. Эксперты предположили, что в Национальной галерее хранится ещё одна копия.

Мы повторили эксперименты, чтобы проверить, не совершили ли ошибку. Однако всегда результат был одинаковым. Каждый фрагмент, каждый квадрат определялся как фальшивый с вероятностью более чем 90%.

Карина Поповичи
исследователь

Представитель Национальной галереи заявил, что музей «всегда принимает к сведению новые исследования». «Мы ждем его полной публикации, чтобы можно было должным образом оценить любые доказательства», — добавил он.

Нейросеть также отсканировала другую картину Рубенса — «Вид на Хет Стин ранним утром». Согласно результатам это полотно с вероятностью 98,76% написал сам художник. По словам учёных, эта технология может улавливать мельчайшие детали, в том числе мазки кисти, уникальные для каждого живописца.

Рубенс написал «Самсона и Далилу» в 1608 — 1609 годах для своего антверпенского патрона Николааса Рококса. На картине изображён библейский эпизод: Самсон засыпает на коленях своей возлюбленной Далилы, в это время ему состригают волосы, в которых была заключена его сила.

В 1640 году картина пропала, в 1929 году её нашли. Подлинность полотна тогда подтвердил историк Людвиг Бурхард. После его смерти эксперты признали, что он не всегда правильно определял подлинность и выдавал сертификаты ради коммерческих целей. В 1980 году Национальная галерея приобрела «Самсона и Далилу» за рекордные для того времени 2,5 миллиона фунтов стерлингов (6,6 миллиона по нынешнему курсу).

Учёные давно предполагают, что эта работа лишь копия утерянной оригинальной картины Рубенса. Они объясняют, что цвета нехарактерны для палитры Рубенса, а само полотно отличается от двух копий, сделанных современниками художника. Например, на нём обрезаны пальцы правой ноги Самсона.

#ии #нейросети #искусство

17 17 комментариев
16
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438","\u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u043e","\u0438\u0438"], "comments": 17, "likes": 16, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 446341, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Sep 2021 19:44:24 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Возможный Макс

Че сиськи такие рыхлые? Кто подскажет? В жизни они такие же???

Ответить
10
AttentiveMilk

В жизни они мужские

Ответить
8
Предвыборный самолет

так это мужские и есть

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Это подделка же

Ответить
6
Roman Sapon

ИИ так и понял

Ответить
2
Кот в сапогах

Художник тот ещё пиздабол. Мужик тоже лежит полностью откисший, но все мышцы будто он на конкурсе бодибилдеров нажрался анаболиков и напрягся, как они там на сценах в разных позах напрягаются аж вены на шеях лопаются.

Ответить
1
Александр Фельдман

Это ж типа жЫрная голландская натура

Ответить
0
Поперечный торшер

Ну сфотай свои и покажи нам какие должны быть)

Ответить
0
Кот в сапогах

Как в библейские времена за дверью могли стоять чекисты в касках и с автоматом на плече? Не было в Библии такой хуйни. Картина написана при Сталине.

Ответить
2
Александр Фельдман

Там бравые голландские алебардисты ) Адаптация, мать её ))

Ответить
1
Кот в сапогах

Гугланул, Рубенс, оказывается, уже не классическая фламандская живопись, а барокко. Тогда понятно. Тьфу на этих все борокк! Чё попало уже рисовали.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

@Сталин спас Россию к ответу

Ответить
0
Сталин спас Россию

Если кто не читал историю о Самсоне и Далиле, там тупой качок подставил себя врагам из-за продажной тёлки.

Ответить
1
Сталин спас Россию

А в конце все сдохли.

Ответить
0
Михаил Крючков

подделка картины «Самсон и Далила»

Нашёл неповторимый оригинал

Ответить
1
Указанный корабль

Всегда думала, что музеи в принципе мало подлинников выставляют для зрителей.

Ответить
0
Владимир Филатов

Теперь они ещё больше уверены, что картинку написал не Питер Пауль Рубенс.

Правильно! Звания картины оно недостойно

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
Обсуждаемое
Новости
На выборах в Германии победили социал-демократы с 25,7%. Партия Ангелы Меркель вторая
Кто станет новым канцлером, зависит от коалиции в парламенте.
207
Новости
«Излучения никто не отменял»: жители Башкирии трактором снесли вышку сотовой связи
«Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать» — заявили жители села.
291
Интернет
Автор сатирического ютуб-канала «Мари Говори» рассказала о блокировке её видео «по политическим причинам». Главное
Её канал также заблокируют через неделю, а на перезаливы правообладатели не обращают никакого внимания.
167
Популярное за три дня
Интернет
«Шизофреники и наркоманы»: Гарик Мартиросян высказался против «цеховой» солидарности комиков — те ответили в соцсетях
Юморист на фоне дела Идрака Мирзализаде заявил, что не видит смысла поддерживать коллег-комиков, так как среди них есть «маньяки и твари». Критика интервью объединила стендаперов.
309
Дизайн и архитектура
21
Новости
В Швейцарии на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков
Граждане страны также поддержали право на усыновление для таких пар.
481
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null