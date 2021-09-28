Microsoft отметила, что её площадка открыта для всех сторонних магазинов приложений.

Вместе с EGS в Microsoft Store появится приложение онлайн-магазина Amazon Appstore. Выпустить их должны в ближайшие месяцы, точная дата не называется.

Amazon Appstore благодаря поддержке Android-приложений в Windows 11 будет фактически интегрирован в Microsoft Store. В свою очередь Epic Games Store понадобится загружать и устанавливать.

Microsoft ещё в июне заявляла, что хочет видеть в своём обновлённом магазине Steam и Epic Games Store. Valve пока не комментировала возможность выпуска приложения Steam в Microsoft Store.

Летом 2021 года Microsoft снизила комиссию в своём магазине на ПК для приложений до 15%, для игр — до 12%. Обновлённый Microsoft Store запустят на Windows 10 и 11 до конца 2021-го.

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