Утечка внутренних документов компании показала, что Astro с трудом может передвигаться по реальному дому.

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Astro — первый домашний робот компании Amazon Фото Amazon

28 сентября Amazon представил своего первого домашнего робота Astro стоимостью в тысячу долларов (более 72 тысяч рублей). По заявлениям компании, Astro может выполнять множество функций — рассказывать о погоде, включать музыку или следить за незнакомцами в доме.

Однако журналисты и аналитики технологических изданий усомнились в полезности робота и посчитали его «кошмаром для конфиденциальности». TJ разобрался, за что критикуют Astro.

«Робот будет следить за вашим поведением»

Согласно видеопрезентации, Astro призван дать своим владельцам «душевное спокойствие». Одна из главных задач робота — отслеживать всех, кто находится в доме владельца, включая его самого. Для этого владелец и члены его семьи должны разрешить роботу отсканировать лица и записать голоса, чтобы тот мог их узнавать.

В руки журналистов Motherboard попали файлы внутренней документации, которые рассказывают, как работает система отслеживания. Astro изучает весь дом и составляет карту помещений, отмечая те места, где чаще всего бывают люди, чтобы не путаться у них под ногами. Также робот избегает узких проходов и прочих проблемных мест.

Пример карты дома, составленной роботом Astro Изображение из внутреннего документа Amazon

Astro регулярно патрулирует территорию и обращает внимание на посторонние звуки — например, бьющееся стекло или присутствие незнакомых людей. В «режиме часового» (Sentry Mode) робот преследует незнакомца, записывая звук и видео — в том числе с помощью камеры и микрофона на выдвижной мачте. Также Astro может вести прямую видеотрансляцию на смартфон владельца или обеспечить двусторонний видеозвонок.

Робот Astro с выдвинутой мачтой Фото Amazon

Робот с помощью видеокамер и микрофонов постоянно записывает всё, что происходит в доме. Amazon заявляет, что эти данные хранятся и обрабатываются локально, однако Astro имеет постоянный выход в интернет. Один этот факт, по мнению аналитиков, делает робота серьёзной угрозой для тайны личной жизни.

Аналитики выражают опасения по поводу Astro не просто так: Amazon уже сталкивался с проблемами с конфиденциальностью. Например, домашние видеокамеры Amazon Ring взламывали не только хакеры, но и собственные сотрудники компании, чтобы получить доступ к частным видеозаписям. И похоже, что сам производитель угрожает конфиденциальности пользователей даже сильнее сторонних хакеров — например, сотрудник производителя систем видеонаблюдения 4,5 года наблюдал, как клиенты компании занимаются сексом в своих домах.

«Astro работает так плохо, что наверняка убьётся без присмотра»

Журналисты Motherboard связались с инженерами Amazon, которые работали над Astro. По их рассказам, робот слабо справляется с возложенными на него функциями — в частности, нейросети Astro часто не могли опознать условного владельца и раздражающе следовали за ним по пятам, чтобы записывать всё, что тот делает. Также робот ошибочно игнорировал условных незнакомцев, считая их владельцами. Всё это делает систему отслеживания смехотворной, а робота — потенциально опасным для тех, кто надеется на его защиту.

Пример ошибок распознания Изображение из внутреннего документа Amazon

Другой разработчик отметил низкое качество сборки Astro. Он сказал, что устройство производит впечатление очень хрупкого для такой высокой цены: выдвижную мачту регулярно заклинивало, а робот в целом часто ломался и вёл себя не так, как нужно.

У инженеров Amazon возникли сомнения по поводу того, можно ли использовать Astro в реальных домах, где есть дети и домашние животные, которые могут задевать робота по невнимательности или из-за раздражения. Робот настолько плохо справляется с лестницами, что наверняка «покончит с собой», сбросившись вниз при первой же возможности.

Kleevangelion @MilesKlee the robots would rather die than serve us and i think that’s beautiful [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/53315306-8879-5465-a7fd-d173c517de1f\/","width":1170,"height":1642}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/27d0ae10-d3c1-5815-b37c-58fd8c203f1f\/","width":1170,"height":1607}}}] Роботы скорее умрут, чем будут служить нам — и по-моему, это прекрасно

Компания отвергла обвинения в низком качестве Astro. Пресс-служба Amazon заявила, что данные разработчиков и документы попросту устарели и не отражают того, как хорошо робот работает на сегодняшний день. По словам представителей компании, Astro прошёл десятки тысяч часов бета-тестирования, поэтому теперь отлично обходит препятствия и не имеет проблем с лестницами.

«Зачем он вообще нужен, если даже не может принести пива?»

Сотрудники The Verge обратили внимание на одну из опций Astro — в его корпусе расположены два подстаканника, в которые можно поместить бутылки с пивом. Журналисты предположили, что робот может приносить напитки из кухни, но вскоре пришли к выводу, что он не имеет для этого никаких возможностей — даже если отбросить потенциальные проблемы Astro с преодолением лестниц.

В The Verge засомневались, что робот сможет найти нужные бутылки, особенно учитывая его проблемы с распознаванием. Google и Snapchat вкладывают огромные ресурсы в способность нейросетей «понимать» окружающую обстановку без специальных меток. Неизвестно, каких успехов добился Amazon в этой сфере — видеодомофон компании только в конце сентября научился распознавать сотрудников службы доставки с посылками.

«Кто дал тебе это пиво, Astro?» — задаются вопросом журналисты The Verge Фото Amazon

Главная проблема заключается не в том, что Astro вряд ли поймёт, что находится в холодильнике — а в том, что у него нет робоконечностей. Робот не сможет открыть холодильник, не говоря уже о том, чтобы выудить нужную бутылку. При этом Amazon не сообщает о планах добавить ему конечности.