Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo
Технологии
Новости vc.ru

«Яндекс» обновил «умную» камеру: теперь она может распознавать еду, решать уравнения и определять марку автомобилей Статьи редакции

Камера также показывает калории после сканирования продуктов.

46 46 комментариев
1450 просмотров

«Яндекс» показал «умную» камеру в приложении в апреле 2021 года. В ней объединены технологии компьютерного зрения и поиска.

Тогда камера умела в реальном времени распознавать и искать предметы, которые попали в объектив, переводить текст и сканировать документы. Теперь её обновили, рассказали vc.ru в компании.

Поиск продуктов

Улучшенная камера даёт подробное описание продуктов при их поиске в интернете. При наведении на продукт она покажет количество жиров, белков и углеводов, наличие сахара и ГМО, содержание микроэлементов и калорий, а также, как долго нужно плыть или бежать, чтобы их израсходовать.

Камера может распознать только простые продукты вроде груш или сырков — с или без упаковки. Смесь продуктов, например салат, она не распознает, уточнили в компании.

Поиск машин

При наведении камеры на автомобиль она покажет его марку, модель и технические характеристики — мощность, скорость, расход топлива. При этом у технических характеристик есть короткие описания вроде «разгоняется как спринтер» или «вместительная, как сундук».

Решение уравнений

Камера также научилась подсказывать порядок действий для решения линейных и квадратных уравнений. Для этого в режиме «Решения» пользователь должен сфотографировать задание. Также камера поможет найти обучающие видео, которые подробно объясняют решение задач такого типа.

Среди других обновлений:

  • Пользователи теперь могут приблизить изображение с помощью зума.
  • Сфокусировать камеру на интересующем объекте.
  • Загрузить фотографию из галереи.
  • Появилась фронтальная камера.

Камера доступна в приложении «Яндекса» для iOS и Android. Чтобы её включить, нужно нажать на иконку в поисковой строке. Планы по дальнейшему обновлению «умной» камеры в компании не раскрывают.

#новости #яндекс

46 46 комментариев
9
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 46, "likes": 9, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 446732, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 29 Sep 2021 12:31:08 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
46 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Добрый Орзэмэс

ред.

Ответить
19
Трансгендолёт

При наведении на человека сразу определяет его будущий срок и отмечает на карте колонию ред.

Ответить
27
Anton NS

Что будет, если камеру навести на Путина?

Ответить
1
Some Dude

все просто, ты окажешься в камере

Ответить
4
Боевой космос

что будет, если навести камеру на тату гепарда?

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

БАН

Ответить
0
Боевой космос

Правильный ответ: в камере окажется гепард целиком

Ответить
6
Каменный Слава

Ржомба

Ответить
4
Властный кубок

  сливать ваше местоположение во время протестов или выборов

то есть в целом бесполезная функция

Ответить
2
sf

Смесь продуктов, например салат, она не распознает, уточнили в компании.

ну блин, так в этом вся соль

Ответить
6
Alex Volkov

Соль - тихий убийца. ред.

Ответить
5
sf

Сахар — белая смерть

Ответить
0
Pumbaa Warthog

А кофе – чёрная смерть.

Ответить
0
Лига порвах

коричневая

Ответить
0
Поперечный звук

Весь спайс

Ответить
0
Боевой космос

А камера может определять стоимость каждого предмета интерьера в вашей квартире, чтобы заявлять о подозрениях в налоговую?

Ответить
4
Люц Шнайдер

Ищет похожие товары, так что да.

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

«Яндекс» обновил «умную» камеру

Звучит как заголовок статьи про госконтракт с ФСИН

Ответить
4
Глухой Артем

кого ебут новости яндекса, кроме техноватаноидов типа лихачева, вы заебали

Ответить
4
Поперечный звук

А что, если показать ей писюн? 

Ответить
2
Люц Шнайдер

Это идея для стартапа. Знакомство на основе фото хуя. Пусть нейросети ищут тебе подходящего полового партнёра. С тебя 20% от выручки.

Ответить
2
Лига порвах

робо-писюн?

Ответить
1
Поперечный звук

Да не, кожаный

Ответить
0
Cерьёзный Валера

То самое время вспомнить.

Ответить
1
Pumbaa Warthog

"Объект не обнаружен."

Ответить
1
Поперечный звук

Камера засмеётся 

Ответить
0
Распространенный рак

у робиков нет писюна

Ответить
–1
Иван Дмитриев

Ни дня без новостей от будущих разработчиков цифрового гулага

Ответить
0
Неожиданный томагавк_два

Сморипродукты ред.

Ответить
2
Настоящий микроскоп

Как быстро товарищ майор получает описания моих фоток?

Ответить
2
Fenrir784

У эппла появилось копирование текста по фото, у яндекса вот.
Похоже все себе захотели Google Lens

Ответить
1
Some Dude

яндекс давно хуйней страдают. они уже в свой браузер перевод картинок встроили, лишь бы им пользовались мамочки 40+, которые до сих пор не  выучили английский

Ответить
0
Люц Шнайдер

А ещё перевод видео встроил. У конкурентов такого нет.

Ответить
0
Some Dude

а можно было просто в школе нормально английский учить) не пришлось бы такие костыли выдумывать тогда

Ответить
–3
Люц Шнайдер

Помимо английского есть и другие языки. Предлагаешь все выучить?

Ответить
1
Some Dude

так яндекс только с инглиша переводит видосы и мемы, лол.
а так, как бы да. английский и китайский. тогда с большей частью людей на земле сможешь поговорить.

Ответить
0
Люц Шнайдер

Да, сейчас видео переводит только с английского. Но оги добавят и другие языки. Это же не проблема. Технология перевода и озвучки одинаковая.

Ответить
1
Люц Шнайдер

У Яндекса аналог Lens появился ещё в начале этого года. Сегодняшняя новость — один из этапов развития фичи.

Ответить
0
Люц Шнайдер

Интересно, как камера определяет ГМО. Копирайтер, видимо, перестарался.

Ответить
0
Боевой космос

По цвету фруктов))

Нейросети же умеют определять цп "по цвету кожи на видео", кек

Ответить
1
Люц Шнайдер

Я всё же склоняюсь к тому, что это пиздёж. Но в любом случае, функция крутая. Я уже потестил.

Ответить
2
Aleksandr Dolgikh

Но негров от горил так и не отличают

Ответить
0
Дорогой лолипоп

Яблоко другого сорта. На сколько я знаю, разные сорта могут весьма отличаться по составу

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Наличие ГМО? Серьёзно?!

Ответить
0
Крайний завод
Ответить
0
Жалкий мангал

Запустил их приложение Яндекс:
1. Это не приложение, а какая-то реклама сервисов с дизайном, как у наших китайских братьев.
2. Зачем это, если по умолчанию на Android есть Lens?
3. Когда они поймут, что желтый цвет многим НЕ нравится. Это факт.

В общем похоже, что Яндекс делает аналог китайских универсальных приложений. Оно будет использоваться после блокировки иностранных сервисов.

Ответить
–1
Написать комментарий...
Читать все 46 комментариев
Обсуждаемое
Интернет
73-летняя глава молодёжной комиссии Екатеринбурга «не понимает» интернет и считает причиной стрельбы в Перми видеоигры
Любовь Боркова выступает за цензуру в интернете, потому что там «грязь» и «ерунда».
260
Новости
На выборах в Германии победили социал-демократы с 25,7%. Партия Ангелы Меркель вторая
Кто станет новым канцлером, зависит от коалиции в парламенте.
207
Технологии
Поисковик «Яндекса» останется предустановленным на продаваемых смартфонах в 2022 году. Его можно выбрать вместо другого
Правительство продлило своё требование.
173
Популярное за три дня
Новости
Face заявил об отмене своих концертов из-за давления властей и связал это с высказываниями в поддержку Навального
Рэпер рассказал, что власти угрожают организаторам «рядом проблем и проверок со стороны всех возможных инстанций» вплоть до закрытия.
85
Новости
«Излучения никто не отменял»: жители Башкирии трактором снесли вышку сотовой связи
«Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать» — заявили жители села.
294
Интернет
«Шизофреники и наркоманы»: Гарик Мартиросян высказался против «цеховой» солидарности комиков — те ответили в соцсетях
Юморист на фоне дела Идрака Мирзализаде заявил, что не видит смысла поддерживать коллег-комиков, так как среди них есть «маньяки и твари». Критика интервью объединила стендаперов.
312
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null