«Яндекс» обновил «умную» камеру: теперь она может распознавать еду, решать уравнения и определять марку автомобилей Статьи редакции
Камера также показывает калории после сканирования продуктов.
«Яндекс» показал «умную» камеру в приложении в апреле 2021 года. В ней объединены технологии компьютерного зрения и поиска.
Тогда камера умела в реальном времени распознавать и искать предметы, которые попали в объектив, переводить текст и сканировать документы. Теперь её обновили, рассказали vc.ru в компании.
Поиск продуктов
Улучшенная камера даёт подробное описание продуктов при их поиске в интернете. При наведении на продукт она покажет количество жиров, белков и углеводов, наличие сахара и ГМО, содержание микроэлементов и калорий, а также, как долго нужно плыть или бежать, чтобы их израсходовать.
Камера может распознать только простые продукты вроде груш или сырков — с или без упаковки. Смесь продуктов, например салат, она не распознает, уточнили в компании.
Поиск машин
При наведении камеры на автомобиль она покажет его марку, модель и технические характеристики — мощность, скорость, расход топлива. При этом у технических характеристик есть короткие описания вроде «разгоняется как спринтер» или «вместительная, как сундук».
Решение уравнений
Камера также научилась подсказывать порядок действий для решения линейных и квадратных уравнений. Для этого в режиме «Решения» пользователь должен сфотографировать задание. Также камера поможет найти обучающие видео, которые подробно объясняют решение задач такого типа.
Среди других обновлений:
- Пользователи теперь могут приблизить изображение с помощью зума.
- Сфокусировать камеру на интересующем объекте.
- Загрузить фотографию из галереи.
- Появилась фронтальная камера.
Камера доступна в приложении «Яндекса» для iOS и Android. Чтобы её включить, нужно нажать на иконку в поисковой строке. Планы по дальнейшему обновлению «умной» камеры в компании не раскрывают.
Запустил их приложение Яндекс:
1. Это не приложение, а какая-то реклама сервисов с дизайном, как у наших китайских братьев.
2. Зачем это, если по умолчанию на Android есть Lens?
3. Когда они поймут, что желтый цвет многим НЕ нравится. Это факт.
В общем похоже, что Яндекс делает аналог китайских универсальных приложений. Оно будет использоваться после блокировки иностранных сервисов.