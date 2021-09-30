К середине 2022 года спутниковый интернет от Lynk может заменить сотовую сеть.

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Запуск спутника Lynk на ракете компании SpaceX Фото SpaceX

Компания Lynk из штата Вирджиния успешно испытала подключение обычных сотовых телефонов к своему спутнику связи. Три месяца назад ракета Falcon 9 вывела спутник Shannon на 500-километровую орбиту, и с тех пор сотни мобильных абонентов в США, Великобритании и на Багамах смогли подключиться к нему в момент пролёта — так, будто это была обычная вышка сотовой связи, сообщает Ars Technica.

Это уже пятый запущенный спутник стартапа Lynk, и только сейчас ему удалось наладить стабильную связь с мобильными телефонами абонентов. Пока с помощью этой технологии можно лишь передать SMS-сообщения, но компания считает, что этого достаточно для качественного доказательства работоспособности её технологии.

Схема спутниковой связи Lynk через обычный мобильный телефон Изображение Lynk

Компании пришлось решить сложные научно-технологические проблемы, чтобы сотовые телефоны «видели» её спутник как обычную вышку связи. Прежде всего, современные стандарты мобильной связи, разработанные 3GPP, не работают на расстоянии в 500 километров между телефоном и вышкой, а также при движении вышки со скоростью 28 тысяч километров в час. Такая скорость приводит к доплеровскому сдвигу сигнала, который нужно компенсировать.

Когда принимающий спутник быстро движется по отношению к источнику сигнала (абоненту) — частота волн впереди спутника повышается, а позади него понижается из-за эффекта Доплера. Неподвижные вышки сотовой связи лишены такой проблемы — они обеспечивают стабильный сигнал на одной частоте волн.

Инженеры Lynk предусмотрели компенсирующие системы, благодаря чему им удалось обеспечить двухминутную тестовую связь мобильных телефонов с пролетающим спутником. В течение этого времени абоненты могли принимать и отсылать текстовые сообщения, при этом спутник с точки зрения смартфона ничем не отличался от обычной вышки сотовой связи.

Полноценную голосовую связь через спутники компания Lynk планирует развернуть уже к середине 2022 года, а в 2023 году на орбите будут находиться около сотни спутников — они обеспечат стабильную связь через каждые 5-20 минут. Для постоянного покрытия потребуется не меньше полутора тысяч спутников — но даже периодическая связь, по словам организаторов стартапа, лучше, чем никакой связи.

Планы компании Lynk по обеспечению мобильной связи через спутник Изображение Lynk