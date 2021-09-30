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Технологии
Никита Логинов

Американский стартап подключил смартфоны к спутнику вместо обычной вышки связи — пока только для передачи SMS Статьи редакции

К середине 2022 года спутниковый интернет от Lynk может заменить сотовую сеть.

32 32 комментария
980 просмотров
Запуск спутника Lynk на ракете компании SpaceX Фото SpaceX

Компания Lynk из штата Вирджиния успешно испытала подключение обычных сотовых телефонов к своему спутнику связи. Три месяца назад ракета Falcon 9 вывела спутник Shannon на 500-километровую орбиту, и с тех пор сотни мобильных абонентов в США, Великобритании и на Багамах смогли подключиться к нему в момент пролёта — так, будто это была обычная вышка сотовой связи, сообщает Ars Technica.

Это уже пятый запущенный спутник стартапа Lynk, и только сейчас ему удалось наладить стабильную связь с мобильными телефонами абонентов. Пока с помощью этой технологии можно лишь передать SMS-сообщения, но компания считает, что этого достаточно для качественного доказательства работоспособности её технологии.

Схема спутниковой связи Lynk через обычный мобильный телефон Изображение Lynk

Компании пришлось решить сложные научно-технологические проблемы, чтобы сотовые телефоны «видели» её спутник как обычную вышку связи. Прежде всего, современные стандарты мобильной связи, разработанные 3GPP, не работают на расстоянии в 500 километров между телефоном и вышкой, а также при движении вышки со скоростью 28 тысяч километров в час. Такая скорость приводит к доплеровскому сдвигу сигнала, который нужно компенсировать.

Когда принимающий спутник быстро движется по отношению к источнику сигнала (абоненту) — частота волн впереди спутника повышается, а позади него понижается из-за эффекта Доплера. Неподвижные вышки сотовой связи лишены такой проблемы — они обеспечивают стабильный сигнал на одной частоте волн.

Инженеры Lynk предусмотрели компенсирующие системы, благодаря чему им удалось обеспечить двухминутную тестовую связь мобильных телефонов с пролетающим спутником. В течение этого времени абоненты могли принимать и отсылать текстовые сообщения, при этом спутник с точки зрения смартфона ничем не отличался от обычной вышки сотовой связи.

Полноценную голосовую связь через спутники компания Lynk планирует развернуть уже к середине 2022 года, а в 2023 году на орбите будут находиться около сотни спутников — они обеспечат стабильную связь через каждые 5-20 минут. Для постоянного покрытия потребуется не меньше полутора тысяч спутников — но даже периодическая связь, по словам организаторов стартапа, лучше, чем никакой связи.

Планы компании Lynk по обеспечению мобильной связи через спутник Изображение Lynk

По данным Lynk, сейчас около 750 миллионов человек по всему миру периодически «выпадают» из зоны действия вышек сотовой связи, так что все они могут стать клиентами спутниковой мобильной телефонии. Это вполне перспективный рынок, на котором стартапу Lynk придётся бороться с конкурентами в лице компании AST Space Mobile — летом она тоже запустила тестовый спутник для прямой связи с мобильными телефонами.

#новости #связь

32 32 комментария
16
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Photuum

Дистанция же большая. Нужен сильный сигнал, а это значит высокий SAR и жор батарейки.  И разве обычный смартфон достанет до спутника? ред.

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5
Ху Эмай

Если руку вверх поднять то должен достать

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13
Nick Rosenberg

Или на березу залезть.

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6
Andrew Muralov

Использовали телефон который умеет отправлять только смс. Благодаря антене сигнал хороший. ред.

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0
New

Ты задаёшь лишние вопросы.
Тебя проплачивать Билайн или МТС?

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0
Неудачный корабль

даже периодическая связь лучше, чем никакой связи.

Ah yes, the seks.  ред.

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6
Ху Эмай

По данным Lynk, сейчас около 750 миллионов человек по всему миру периодически «выпадают» из зоны действия вышек сотовой связи

Я один из них. 

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4
Никита Логинов

Вполне возможно! Речь не только о людях в неблагополучных странах, но и о жителях развитых стран, которые перемещаются на большие расстояния — между городами или в далёкие командировки.

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2
Andrew Muralov

Со скоростью 28 тысяч километров в час.

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0
New

«но и о жителях развитых стран, которые перемещаются на большие расстояния — между городами или в далёкие командировки.» - такие люди существуют? 😳

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0
New

Теле 2

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0
Василий Дробовский

Этот спутник явно имеет мощный, можно сказать "атакующий" уровень сигнала в интерфейсе UM.
Но тогда, и чувствительность должна быть колоссальная, которой не мешают устройства нижелетящие.

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1
Nick Rosenberg

Этот спутник явно имеет мощный, можно сказать "атакующий" уровень сигнала

Когда об этом стало известно, в инстаграмме начался сущий кошмар...

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7
K Ch

Но спутник ты так просто не завалишь

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2
Nick Rosenberg

Придется шить одежду из фольги

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2
Максим Грандов

Не существует никаких спутников, всем известно, что Земля круглая, ты что??

Ответить
0
New

Да уж.. вышку 5 g ещё можно спилить.. а вот что сделать со спутником?
Только если найти инженера, который тоже будет антиваксером и попросить его как то сломать спутник

Ответить
0
Sam Lowry

Ссылка на словах «эффекта Доплера» вроде как левая. ред.

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2
Никита Логинов

Сорри, сейчас починю.

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2
Василий Дробовский

Вообще и правда, проект технически необычный и не простой.
Секторные антенны для сотовой связи - это целый набор "поведения" и подстраивания под абонента в realtime. А тут - практически "широким лучом".
Это другое совсем, но помню, как я подключил bluetooth адаптер к усилителю на 2.4 gHz и передавалось на 1+ км и принималось где-то 500+ метров. 

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2
Nick Rosenberg

 К середине 2022 года спутниковый интернет от Lynk может заменить сотовую сеть.

А нельзя ли поподробнее, какая у Lynk сейчас группировка спутников на орбите и какое уже покрытие?

Ответить
1
Никита Логинов

Сейчас только один работающий.

Ответить
2
Nick Rosenberg

Это не звучит даже близко к тому, что через год у них будет рабочая сеть.

Ответить
2
Никита Логинов

Ты так говоришь, потому что не ты организовал стартап :)

Ответить
2
Nick Rosenberg

Да T_T

Ответить
1
New

Испортил всю картину...
А новость звучала перспективненько

Ответить
0
Базовый браслет

Как теперь вышки ломать?

Ответить
0
Василий Дробовский

РКН не достанет.

Ответить
0
Базовый браслет

Не знаю на счёт РКН. 
А вот как вышку 6G трактором свалить, если она в космосе?

Ответить
0
Системный татарин

Только запросом в РВСН - и то могут не одобрить, нехай вышкоспутник и "чудо вражеской техники"...

Ответить
1
Базовый браслет

Они как Маск — запустят трактор на орбиту и будут гоняться за спутником.
Это был интересный ответ Рогозина.

Ответить
1
Системный татарин

Не, ну как - думал таки о более банальном и хорошо отработанном сбитии спутников (со всеми последствующими вроде космического мусора и синдрома Кесслера), но сбитие трактором - вполне себе интересный вызов, признать обязан.

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0
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