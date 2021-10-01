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Технологии
Сергей Исенеков

На зарядных устройствах и кабелях с USB-C будут указываться новые логотипы с мощностью зарядки Статьи редакции

Главная цель новой маркировки — уменьшить путаницу среди потребителей.

12 12 комментариев
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Организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила новые официальные логотипы для производителей, которые делают USB-устройства. Они отмечают не только поддерживающая скорость передачи данных, но и мощность заряда, поддерживаемую зарядным устройством или кабелем. Об этом пишет Business Wire.

Организация USB-IF

USB-IF представила для устройств с USB два стандарта мощности — 60 и 240 ватт. Отмечается, что производители устройств могут сами устанавливать лимиты на уровень мощности, но в таком случае они не смогут наносить на коробки своих устройств официальные логотипы USB-IF.

Организация также обновила логотипы для сертификации устройств с USB4. Они обозначают максимальную поддерживаемую скорость передачи данных — 20 или 40 гигабит в секунду. Кроме этого, представлены логотипы, которые показывают мощность зарядки и скорость передачи данных, и специальный логотип, который отмечает, что зарядное устройство выдаёт ток мощностью до 240 ватт.

Благодаря таким маркировкам пользователи смогут определить, можно ли доверять зарядному устройству или кабелю. В USB-IF добавляют, что главная цель новых логотипов — уменьшить путаницу среди потребителей и предотвратить поломку устройств из-за несертифицированных кабелей или блоков питания. Логотипы появятся на этикетках устройств, на самих устройствах или в маркетинге материалах в ближайшее время.

23 сентября Еврокомиссия представила законопроект, который обязывает производителей устанавливать на смартфоны, планшеты, наушники и другие устройства одинаковый порт для зарядки. В качестве единого разъёма выбрали USB-C, а другие стандарты портов они требуют запретить.

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tjournal.ru

#новости #технологии #usb

12 12 комментариев
9
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12 комментариев
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Просто Тимуррр

Раз уж это охуенная новость про логотипы без логотипов, пусть мой коммент будет не столь охуенным

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18
NiemandDa

Чот так себе у них дизайнеры

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6
Альтернативный рубин

Ты просто эпплораб (сарказм)

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1
Коровка говорит мууу

Мдэ

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0
A patient patient

Они попытались объяснить или запутать пользователей, я не совсем понял...

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0
Dmitry Sursin

производители устройств могут сами устанавливать лимиты на уровень мощности

Жду новый революшин на выставках Apple через несколько лет.

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0
Артур Габитов

Айфон-бензогенератор

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1
Павел Фролов

Вообще, не маркировать кабель какая то изначально глупая идея была

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0
Явный супер_стар

Вообще-то маркировки были всегда если это сертифицированный кабель.

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0
Павел Фролов

То есть кабели apple не сертифицированные или на них есть маркировка?

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0
Альтернативный рубин

У аппле из маркировки — надпись, что сдизайнено в аппле и серийник

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0
Поперечный динозавр
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0
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