На зарядных устройствах и кабелях с USB-C будут указываться новые логотипы с мощностью зарядки Статьи редакции
Главная цель новой маркировки — уменьшить путаницу среди потребителей.
Организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила новые официальные логотипы для производителей, которые делают USB-устройства. Они отмечают не только поддерживающая скорость передачи данных, но и мощность заряда, поддерживаемую зарядным устройством или кабелем. Об этом пишет Business Wire.
USB-IF представила для устройств с USB два стандарта мощности — 60 и 240 ватт. Отмечается, что производители устройств могут сами устанавливать лимиты на уровень мощности, но в таком случае они не смогут наносить на коробки своих устройств официальные логотипы USB-IF.
Организация также обновила логотипы для сертификации устройств с USB4. Они обозначают максимальную поддерживаемую скорость передачи данных — 20 или 40 гигабит в секунду. Кроме этого, представлены логотипы, которые показывают мощность зарядки и скорость передачи данных, и специальный логотип, который отмечает, что зарядное устройство выдаёт ток мощностью до 240 ватт.
Благодаря таким маркировкам пользователи смогут определить, можно ли доверять зарядному устройству или кабелю. В USB-IF добавляют, что главная цель новых логотипов — уменьшить путаницу среди потребителей и предотвратить поломку устройств из-за несертифицированных кабелей или блоков питания. Логотипы появятся на этикетках устройств, на самих устройствах или в маркетинге материалах в ближайшее время.
23 сентября Еврокомиссия представила законопроект, который обязывает производителей устанавливать на смартфоны, планшеты, наушники и другие устройства одинаковый порт для зарядки. В качестве единого разъёма выбрали USB-C, а другие стандарты портов они требуют запретить.