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Технологии
Никита Логинов

В Швейцарии создали самую мощную зарядную станцию — она полностью заряжает любой электромобиль за 15 минут Статьи редакции

Также она способна заряжать четыре электромобиля одновременно.

16 16 комментариев
338 просмотров
Рендер зарядной станции Terra 360 Изображение АВВ

Швейцарский концерн АВВ представил самую мощную и самую быструю в мире зарядную станцию для электромобилей. Мощность станции Terra 360 составляет 360 киловатт, она способна полностью зарядить любой электромобиль за 15 минут. Причём всего за три минуты станция справляется с зарядкой на 100 километров пробега, сообщает Reuters.

Компания отмечает, что Terra 360 также может полностью зарядить сразу четыре электромобиля за одну ночь. По её мнению, эту возможность заказчики будут использовать чаще всего, потому что зарядная станция предназначена для бизнес-клиентов, а не для частных владельцев электромобилей. Рекордная мощность Terra 360 позволит сократить очереди на зарядных станциях.

Европейские сети по зарядке электромобилей смогут получить Terra 360 уже к концу 2021 года, а поставки в США, страны Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона начнутся в 2022 году. Цену своей зарядной станции АВВ не хочет оглашать публично — скорее всего, она будет меняться для каждого конкретного заказчика.

Издание Engadget отмечает, что немногие электромобили смогут безопасно заряжаться при такой мощности. Полноценно использовать Terra 360 способны разве что Porsche Taycan, Lucid Air, Tesla Model 3 и Model Y. При этом быстрая зарядка высокой мощности негативно сказывается на состоянии аккумуляторов — его ёмкость падает, так что выигрыш времени может в прямом смысле дорого обойтись автовладельцу.

#новости #электромобили

16 16 комментариев
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16 комментариев
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Andrey Svetlov

Четыре за ночь и одну за 15 минут

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8
Ху Эмай

Я посчитал, у них ночь 60 минут длится

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8
Никита Логинов

Швейцария....

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1
solawind

Все равно долго , 15 минут хуи пинать до зарядки. Минут 5-7 было бы удобно ред.

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2
Sergey Michko

Теслы вроде меняли батарейки на заряженные, по крайней мере такие планы были

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1
solawind

Я так понимаю там проблема в том что батарея составляет дохуя стоимости авто, и она изнашивается, поэтому просто так менять на новую каждый раз никто не будет

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1
Sergey Michko

еще в 16 году свернули

Tesla shuts down battery swap program in favor…
Tesla’s battery swap station near the Harris Ranch Supercharger station in Coalinga, CA seems to…
www.teslarati.com
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0
Феминизм здорового человека

ахуеть, 5-7 минут ты с бензином на заправке спускаешь, если не высовываешь руку с мелочью заправщику и не платишь через яндекс карты. 15 минут это охуенно, как раз поссать взять кофе и оплатить ред.

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0
красивый комбинатор

она способна полностью зарядить любой электромобиль за 15 минут

или можно за минуту залить бак бензина

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2
Ху Эмай

В аккумулятор?

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0
Sergey Michko

Мне кажется, какие-то ограничения должны быть в самих электромобилях. Толку же не будет, если я в айфон воткну б/п 170w от ноутбука.

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1
solawind

Контроллер батареи ограничивает ток исходя из запланированного нагрева при заряде, иначе ебанет.
Может какое нибудь активное охлаждение придумают для авто чтобы ещё сократить ред.

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3
Щячло Попячтса

Активное охлаждение и так есть. Вроде даже кондиционер для охлаждения включается у кого-то.
Быстрая зарядка убивает батареи, в этом проблема, а не в зарядных станциях.

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0
solawind

Так она убивает только ввиду перегрева. Нет перегрева электролит не будет деградировать ред.

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0
Щячло Попячтса

Не только, для быстрой зарядки повышенная температура даже полезна. Дело не в электролите.
https://batteryuniversity.com/article/bu-401a-fast-and-ultra-fast-chargers
https://batteryuniversity.com/article/ultra-fast-charging ред.

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0
Andy Rorsha

Ещё бы неплохо выдать требования к подстанциям, которые способны вытянуть больше одной такой штуки.

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1
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