В Швейцарии создали самую мощную зарядную станцию — она полностью заряжает любой электромобиль за 15 минут Статьи редакции
Также она способна заряжать четыре электромобиля одновременно.
Швейцарский концерн АВВ представил самую мощную и самую быструю в мире зарядную станцию для электромобилей. Мощность станции Terra 360 составляет 360 киловатт, она способна полностью зарядить любой электромобиль за 15 минут. Причём всего за три минуты станция справляется с зарядкой на 100 километров пробега, сообщает Reuters.
Компания отмечает, что Terra 360 также может полностью зарядить сразу четыре электромобиля за одну ночь. По её мнению, эту возможность заказчики будут использовать чаще всего, потому что зарядная станция предназначена для бизнес-клиентов, а не для частных владельцев электромобилей. Рекордная мощность Terra 360 позволит сократить очереди на зарядных станциях.
Европейские сети по зарядке электромобилей смогут получить Terra 360 уже к концу 2021 года, а поставки в США, страны Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона начнутся в 2022 году. Цену своей зарядной станции АВВ не хочет оглашать публично — скорее всего, она будет меняться для каждого конкретного заказчика.
Издание Engadget отмечает, что немногие электромобили смогут безопасно заряжаться при такой мощности. Полноценно использовать Terra 360 способны разве что Porsche Taycan, Lucid Air, Tesla Model 3 и Model Y. При этом быстрая зарядка высокой мощности негативно сказывается на состоянии аккумуляторов — его ёмкость падает, так что выигрыш времени может в прямом смысле дорого обойтись автовладельцу.
Не только, для быстрой зарядки повышенная температура даже полезна. Дело не в электролите.
https://batteryuniversity.com/article/bu-401a-fast-and-ultra-fast-chargers
https://batteryuniversity.com/article/ultra-fast-charging ред.