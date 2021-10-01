Исследование: более 55% компьютеров не соответствует минимальным требованиям Windows 11 Статьи редакции
Наиболее «уязвимым» компонентом оказались процессоры.
Windows 11 выходит 5 октября 2021 года. Microsoft сохранила относительно высокие системные требования, объяснив их повышенной отказоустойчивостью системы и совместимостью с драйверами.
Бельгийская компания Lansweeper с помощью одноимённого инструмента собрала статистику о 30 миллионах ПК из 60 тысяч организаций по всему миру. В выборку вошли как рабочие станции, так и компьютеры с «удалёнки». Оказалось, что большинство из них (55,6%) не соответствуют минимальным требованиям ОС.
Наиболее «уязвимым» компонентом стали процессоры. Напомним, Windows 11 официально не поддерживается моделями Intel Core 7-го поколения / AMD Zen 1 и ниже. Требуемые 4 ГБ оперативной памяти присутствовали на 91,05% устройств, а рабочий модуль TPM — только на 52,55%.
Что касается виртуальных машин и серверов, то здесь ситуация ещё менее оптимистичная. Ранее TPM никогда не требовался для работы Windows, а vTPM использовался довольно редко. Компания Oracle, известная по программе VirtualBox, даже заявила о разработке кастомных драйверов.
Стоит отметить, что Microsoft всё-таки позволит пользователям устанавливать систему через ISO-образ, но только «на свой страх и риск». Компьютеры, не отвечающие требованиям, могут остаться без обновлений.
Ранее компания выпустила финальную версию утилиты PC Health Check для проверки совместимости «железа» с Windows 11. Она доступна для скачивания на официальном сайте.
Напомню:
Microsoft объявила Windows 10 «последней Windows», перейдя на модель обновлений «Windows как услуга» (англ. Windows as a service). Вместо выпуска новой Windows компания два раза в год — в марте и сентябре — выпускает новые RTM сборки Windows 10, известные как «обновления компонентов», которые добавляют новые функции в ОС, исправляют ошибки, не давая ей устаревать, в связи с чем так же больше не выходят пакеты обновлений (SP), как это было с Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Я недавно видел твит, дизайнер спрашивала почему Фотошоп отдельно стоит $20 в месяц, а Фотошоп+Лайтрум – $10, коллеги сказали что разница только что за 20 больше клауда (100гб против 30).
Ещё вроде Адоби перестали поддерживать Creative Suite до какого-то номера (типа 3). То есть, он даже не включится, потому что онлайн активация не пройдёт.