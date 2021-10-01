Наиболее «уязвимым» компонентом оказались процессоры.

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Windows 11 выходит 5 октября 2021 года. Microsoft сохранила относительно высокие системные требования, объяснив их повышенной отказоустойчивостью системы и совместимостью с драйверами.

Бельгийская компания Lansweeper с помощью одноимённого инструмента собрала статистику о 30 миллионах ПК из 60 тысяч организаций по всему миру. В выборку вошли как рабочие станции, так и компьютеры с «удалёнки». Оказалось, что большинство из них (55,6%) не соответствуют минимальным требованиям ОС.

Наиболее «уязвимым» компонентом стали процессоры. Напомним, Windows 11 официально не поддерживается моделями Intel Core 7-го поколения / AMD Zen 1 и ниже. Требуемые 4 ГБ оперативной памяти присутствовали на 91,05% устройств, а рабочий модуль TPM — только на 52,55%.

Что касается виртуальных машин и серверов, то здесь ситуация ещё менее оптимистичная. Ранее TPM никогда не требовался для работы Windows, а vTPM использовался довольно редко. Компания Oracle, известная по программе VirtualBox, даже заявила о разработке кастомных драйверов.

Стоит отметить, что Microsoft всё-таки позволит пользователям устанавливать систему через ISO-образ, но только «на свой страх и риск». Компьютеры, не отвечающие требованиям, могут остаться без обновлений.