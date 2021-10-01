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DTF

Исследование: более 55% компьютеров не соответствует минимальным требованиям Windows 11 Статьи редакции

Наиболее «уязвимым» компонентом оказались процессоры.

116 116 комментариев
2691 просмотров

Windows 11 выходит 5 октября 2021 года. Microsoft сохранила относительно высокие системные требования, объяснив их повышенной отказоустойчивостью системы и совместимостью с драйверами.

Бельгийская компания Lansweeper с помощью одноимённого инструмента собрала статистику о 30 миллионах ПК из 60 тысяч организаций по всему миру. В выборку вошли как рабочие станции, так и компьютеры с «удалёнки». Оказалось, что большинство из них (55,6%) не соответствуют минимальным требованиям ОС.

Наиболее «уязвимым» компонентом стали процессоры. Напомним, Windows 11 официально не поддерживается моделями Intel Core 7-го поколения / AMD Zen 1 и ниже. Требуемые 4 ГБ оперативной памяти присутствовали на 91,05% устройств, а рабочий модуль TPM — только на 52,55%.

Что касается виртуальных машин и серверов, то здесь ситуация ещё менее оптимистичная. Ранее TPM никогда не требовался для работы Windows, а vTPM использовался довольно редко. Компания Oracle, известная по программе VirtualBox, даже заявила о разработке кастомных драйверов.

Стоит отметить, что Microsoft всё-таки позволит пользователям устанавливать систему через ISO-образ, но только «на свой страх и риск». Компьютеры, не отвечающие требованиям, могут остаться без обновлений.

Ранее компания выпустила финальную версию утилиты PC Health Check для проверки совместимости «железа» с Windows 11. Она доступна для скачивания на официальном сайте.

Microsoft выпустила финальную версию утилиты PC…
Программа PC Health Check позволяет определить, соответствует ли компьютер минимальным системным…
dtf.ru

#новости #компьютеры #исследования

116 116 комментариев
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15-ed1001ur
Процессор Intel® Core™ i7
11-го поколения
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116 комментариев
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Владимир Филатов

Напомню:
Microsoft объявила Windows 10 «последней Windows», перейдя на модель обновлений «Windows как услуга» (англ. Windows as a service). Вместо выпуска новой Windows компания два раза в год — в марте и сентябре — выпускает новые RTM сборки Windows 10, известные как «обновления компонентов», которые добавляют новые функции в ОС, исправляют ошибки, не давая ей устаревать, в связи с чем так же больше не выходят пакеты обновлений (SP), как это было с Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

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24
Школьный бокал

Так ведь ничего не изменится кроме номера. Новую версию-то покупать не нужно. Просто очередное крупное обновление десятки, в котором инкрементировали счетчик версии.

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2
Владимир Филатов

так говорили, что и номер не изменится)

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1
2 комментария
Sergey Michko

Я недавно видел твит, дизайнер спрашивала почему Фотошоп отдельно стоит $20 в месяц, а Фотошоп+Лайтрум – $10, коллеги сказали что разница только что за 20 больше клауда (100гб против 30).
Ещё вроде Адоби перестали поддерживать Creative Suite до какого-то номера (типа 3). То есть, он даже не включится, потому что онлайн активация не пройдёт. 

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0
Yura Svinaryov

Я недавно видел твит, дизайнер спрашивала почему Фотошоп отдельно стоит $20 в месяц, а Фотошоп+Лайтрум – $10

Обычная маркетинговая уловка на выгоду жеж

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0
Диман Ауе

К Windows 10 перешел через 6 лет после релиза, ибо изначально багов, лагов и недоработок было дохрена и больше.
Скорее всего к 11 можно переходить в 2025-2030.

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9
Vadim Nemnasev

обновился на 10 с 8.1 сразу же, как она вышла, и никаких проблем, багов не обнаружил от слова совсем. чем вы таким занимаетесь, что умудряетесь ловить "дохрена и больше" багов и недоработок?

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9
Олег Скоробогатов

+ так же сижу с самого выхода и пережила три переезда на другой ssd и две смены всего железа. Как работала с момента установки без лагов так и в конце перед обновлением на 11ю. 

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5
solawind

Они просто ставят всякие zver dvd и отклюячают обновления как ниже по комментам пишут, думая что поступают умно. В итоге у них там рассадник из майнеров и червей, а они ругаются что "винда говно лагает"

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1
1 комментарий
Феминизм здорового человека

самый простой аргумент против десятки это комбинация клавиш win+i

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0
44 комментария
Michael Konovalov

А может более 55 процентам пользователей она не нужна просто? Мне на винду пофиг, я на linux ещё 10 лет назад перешёл.

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2
Упоротый Голубь
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29
Сталин спас Россию

Кстати, у меня Линукс

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7
3 комментария
Alex A

"Компьютеры, не отвечающие требованиям, могут остаться без обновлений" - так это же прекрасная новость! Ставить свежие обновы это играть в русскую рулетку.

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6
solawind

Такие как ты "умные" потом бегают плачут когда локер их файлы зашифровал 

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4
Dr. Acula

насколько с обновлением нужно опоздать для такой ситуации?

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0
1 комментарий
Интересный Влад

У меня ноуту 10 лет. И он меня вполне устраивает

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6
Madegghead

Т.е. от  Intel core 8-gen?
Хренасебе. Нахрена?
Просто у меня сейчас i7-8gen M и я не очень понимаю чем его можно пригрузить обычному пользователю... А тут типа просто чисто для винды?
А как оно на ноутах взлетит?

Ответить
5
Photuum

Я так вообще на 3-gen сижу лет 7 или 8 уже.

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3
Madegghead

ну есть на руках i3-6006u. Он тупит иногда просто от Хрома...
Win 10 Pro.
А так если 3gen и полноценный проц с оперативой от 8 гиг, то жить можно наверно.
Просто я не понимаю как это взлетит тогда например на ноуте с i3-11gen. Ну явно же не полетит... 

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0
1 комментарий
Трансгендолёт

Microsoft сохранила относительно высокие системные требования, объяснив их повышенной отказоустойчивостью системы и совместимостью с драйверами.

Блин мне кажется, или я это же самое слышал на старте, прости господи, Windows Vista?

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4
Андрей Андреевич

Купил новый комп в июне за 130к. Он не тянет минимальные требования винды 11 🤣

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3
Dr. Acula

сколько из них потратил на видюху? 120? ред.

Ответить
2
Андрей Андреевич

Это моя боль. 40к. А в феврале 2020 она стоила 12к. Msi gtx 1650 4g,

Ответить
0
1 комментарий
Олег Скоробогатов

Наверное TPM требует. Он либо включается в биосе, либо, как в моем случае, под мать был выпущен новый биос под 11 винду. Делов то. 

Ответить
1
Андрей Андреевич

Ага, его. Разбираться с этим пока нет ни время, ни желания.. Так что новой винде не повезло :)

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0
2 комментария
Олег Скоробогатов

Из принципа решил последнее время на домашнем ПК полностью лицензию держать и ставить все обновления. Что 10ка работала идеально и вообще никаких проблем, что сейчас официально обновился на 11ю. Пока всем доволен, гораздо отзывчивее стала именно в нагрузке. Жду остальных фишек в финальной обнове. 

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2
solawind

Хз чё у вас там отзыычивее становится, я и на 10ке никогда лагов из за ос не замечал, если в своп не улетала. Плацебо имхо

Ответить
0
Олег Скоробогатов

У меня и 10ка работала идеально с момента выхода без переустановок. Просто все разными вещами занимаются на ПК. И в нагрузке всего железа почти под 100% озу+проц в некотором софте были нюансы. Сейчас на 11й этого нет. 

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0
Упоротый Голубь

*err ред.

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1
Альтернативный рубин

Я всё видел, у тебя линух

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0
Упоротый Голубь

Нет! 

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0
4 комментария
Sergey Michko

Если бы игры норм ставились, я бы сидел на линуксе. А для организаций с древним железом сам бог велел.

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1
Viktor Yagodin

Да и в принципе организаций, особенно айтишных

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0
Sergey Michko

Я могу себе представить что привязаны к винде из-за спец. софта. Вроде так люди на 7ках сидели в банках (какая-то новость была что заканчивалась поддержка). Я видел недавно на кассе типа XP что-то. ред.

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0
Michael Shultz

Перейти на 11 можно и в обход теста, достаточно лишь скачать iso образ и установить его выбрав в опциях "установка с сохранением всех данных" ред.

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1
Олег Скоробогатов

Я думаю у кого 10ка тормозит, скорее всего сидят на HDD ) 

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1
Photuum

Не очень-то и хотелось. Сейчас 10-летний комп нормально работает и менять его смысла никакого. Это не как раньше за 5 лет дрова. У меня ноут на Ivy (3-gen) и комп на Haswell (4-gen) и думаю еще лет на 5 вопрос закрыт.

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0
Richard Rampart

Пацаны, кто шарит у меня Asrock killier sli z270 и i7700k, у меня есть шансы установить эту хуйню вообще? 

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0
Alex Nevi

i7 же - нет, это 7 поколение

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1
Richard Rampart

Я просто не понимаю чем он объективно хуже. Мне кажется тут цифры пиздец занижены тогда.
У большинства геймеров даже i7700k нет, т.к. это был не супер бюджетный процессор пару лет назад когда я его покупал. Чего уж говорить про офисные вёдра.

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0
3 комментария
Семен Прозов

Сейчас посмотрел сколько мой проц стоит, 30к и он не подходит под требования 11-ой винды.

Ответить
0
Vadim Nemnasev

что за проц? я тоже так про свой подумал, мне ошибку по tpm выдает, но оно в биосе включается

Ответить
0
Семен Прозов

i7 6700k

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0
5 комментариев
Несчастный калькулятор

Маловато будет. Маловато!
По моим прикидками 90%

Ответить
0
Photuum

Тоже так кажется. Все давно забили на обновление компьютеров

Ответить
–1
Альтернативный рубин

Ну тупые эплорабы, ну дают

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0
Лунный франт

Да у них всё на свой страх и риск
Перед каждым обновлением молюсь, чтобы ничего не отвалилось 

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0
конгруэ́нтный

бля потрясная винда 
гениальная идея 

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0
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