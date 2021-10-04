Организация будет оператором отечественного репозитория или зеркал крупнейших зарубежных.

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В России создадут Russian Open Source Foundation — некоммерческую организацию для развития софта с открытым кодом. До 1 ноября планируется собрать в фонде Сбер, «Яндекс», ВТБ, Mail.ru Group, Postgres Pro, Arenadata и несколько других компаний. Об этом пишут РБК и РИА «Новости».

О создании фонда 1 октября сообщил Илья Массух, глава центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий на Russia Open Source Summit. НКО будет поддерживать разработку открытого ПО, в том числе грантами, участвовать в доработке Гражданского кодекса РФ, а также представлять интересы сообществ разработчиков в дискуссиях с отраслевыми ассоциациями и органами власти.

IT-отрасль также разработала проект развития такого ПО, он включает несколько мер поддержки отрасли:

разработка отечественных лицензий;

разработка комплекса требований, рекомендаций и стандартов по использованию ПО с открытым кодом для целей государственных и муниципальных нужд;

организация публикаций под отечественной открытой лицензией исходных кодов ПО;

принятие национальных стандартов;

лицензионная чистота и лицензионное приземление применения open source в России;



публикация методических материалов и содействие заказчикам в создании программных офисов программ с открытым годом.

Минцифры заявило, что заинтересовано в развитии open source. «Эта новая культура, более динамичная, по сравнению с традиционной», — заявил замминистра цифрового развития РФ Максим Паршин.

В проекте стратегии указано, что в последние годы поддержкой открытого ПО активно занимаются правительства США, Евросоюза и Китая, а также крупнейшие корпорации, такие как Google, Microsoft и Huawei.