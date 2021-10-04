В России создадут фонд для создания софта с открытым кодом, IT-отрасль разработала проект развития такого ПО Статьи редакции
Организация будет оператором отечественного репозитория или зеркал крупнейших зарубежных.
В России создадут Russian Open Source Foundation — некоммерческую организацию для развития софта с открытым кодом. До 1 ноября планируется собрать в фонде Сбер, «Яндекс», ВТБ, Mail.ru Group, Postgres Pro, Arenadata и несколько других компаний. Об этом пишут РБК и РИА «Новости».
О создании фонда 1 октября сообщил Илья Массух, глава центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий на Russia Open Source Summit. НКО будет поддерживать разработку открытого ПО, в том числе грантами, участвовать в доработке Гражданского кодекса РФ, а также представлять интересы сообществ разработчиков в дискуссиях с отраслевыми ассоциациями и органами власти.
IT-отрасль также разработала проект развития такого ПО, он включает несколько мер поддержки отрасли:
- разработка отечественных лицензий;
- разработка комплекса требований, рекомендаций и стандартов по использованию ПО с открытым кодом для целей государственных и муниципальных нужд;
- организация публикаций под отечественной открытой лицензией исходных кодов ПО;
- принятие национальных стандартов;
- лицензионная чистота и лицензионное приземление применения open source в России;
- публикация методических материалов и содействие заказчикам в создании программных офисов программ с открытым годом.
Минцифры заявило, что заинтересовано в развитии open source. «Эта новая культура, более динамичная, по сравнению с традиционной», — заявил замминистра цифрового развития РФ Максим Паршин.
В проекте стратегии указано, что в последние годы поддержкой открытого ПО активно занимаются правительства США, Евросоюза и Китая, а также крупнейшие корпорации, такие как Google, Microsoft и Huawei.
В августе Минцифры предложило приравнять открытый софт к российскому, чтобы разработчики открытого ПО могли получать доступ к госзакупкам, льготному кредитованию и другую поддержку. В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о разработке российского аналога GitHub.
Ну то есть сначала создать климат в стране такой, что желание писать опен сорс пропадает и даже немного страшно становится, что тебя еще привлекут или прессанут, а потом отчаянно создавать заведомо дохлые альтернативы продуктам и сервисам, которыми весь мир пользуется и не парится.
Отличная идея, гениальная. Осталось еще только программистов ОБЯЗАТЬ создавать не менее 2х пулреквестов в неделю, а иначе тюрьма
Это вообще бескрайнее поле возможностей для распилов. Помните поисковик отечественный Спутник. 2 миллиарда стоило.
Так вот, план такой - берешь любой сетевой проект (гитхаб, тикток, твиттер, порнохаб), говоришь - это все от лукавого, сейчас будем скрепоносную отечественную альтернативу пилить. Из бюджета выделяется дохулион. А дальше помурыжить лет 5, сказать что не взлетело и закрыть к хуям. Деньги в офшоры.
Ты не поверишь, но это так и делается же.
а уже есть https://gitflic.ru/ =)
Ну то есть смотрите. Индустрии коммерческого ПО как в сша у нас всё равно уже не будет, поезд ушёл. Поэтому вливать бюджетное бабло в разработку опен сорса — тактика хорошая, так в итоге всё равно дешевле выйдет, чем закупать импортный коммерческий софт.
Но там, где надо распределять бюджетное бабло, там сами понимаете, как это у нас будет