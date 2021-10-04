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Технологии
Артём Мазанов

В России создадут фонд для создания софта с открытым кодом, IT-отрасль разработала проект развития такого ПО Статьи редакции

Организация будет оператором отечественного репозитория или зеркал крупнейших зарубежных.

44 44 комментария
1726 просмотров

В России создадут Russian Open Source Foundation — некоммерческую организацию для развития софта с открытым кодом. До 1 ноября планируется собрать в фонде Сбер, «Яндекс», ВТБ, Mail.ru Group, Postgres Pro, Arenadata и несколько других компаний. Об этом пишут РБК и РИА «Новости».

О создании фонда 1 октября сообщил Илья Массух, глава центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий на Russia Open Source Summit. НКО будет поддерживать разработку открытого ПО, в том числе грантами, участвовать в доработке Гражданского кодекса РФ, а также представлять интересы сообществ разработчиков в дискуссиях с отраслевыми ассоциациями и органами власти.

IT-отрасль также разработала проект развития такого ПО, он включает несколько мер поддержки отрасли:

  • разработка отечественных лицензий;
  • разработка комплекса требований, рекомендаций и стандартов по использованию ПО с открытым кодом для целей государственных и муниципальных нужд;
  • организация публикаций под отечественной открытой лицензией исходных кодов ПО;
  • принятие национальных стандартов;
  • лицензионная чистота и лицензионное приземление применения open source в России;
  • публикация методических материалов и содействие заказчикам в создании программных офисов программ с открытым годом.

Минцифры заявило, что заинтересовано в развитии open source. «Эта новая культура, более динамичная, по сравнению с традиционной», — заявил замминистра цифрового развития РФ Максим Паршин.

В проекте стратегии указано, что в последние годы поддержкой открытого ПО активно занимаются правительства США, Евросоюза и Китая, а также крупнейшие корпорации, такие как Google, Microsoft и Huawei.

В августе Минцифры предложило приравнять открытый софт к российскому, чтобы разработчики открытого ПО могли получать доступ к госзакупкам, льготному кредитованию и другую поддержку. В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о разработке российского аналога GitHub.

#новости #opensource

44 44 комментария
5
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44 комментария
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Трансгендолёт

Ну то есть сначала создать климат в стране такой, что желание писать опен сорс пропадает и даже немного страшно становится, что тебя еще привлекут или прессанут, а потом отчаянно создавать заведомо дохлые альтернативы продуктам и сервисам, которыми весь мир пользуется и не парится.
Отличная идея, гениальная. Осталось еще только программистов ОБЯЗАТЬ создавать не менее 2х пулреквестов в неделю, а иначе тюрьма

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33
Израильский файл

Не будут давать студентам дипломы пока не каждый не форкнет по проекту

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5
Ecco Dolphin

ахах, у нас все по принуждению

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1
Genesi5 ­

Из своего же фонда, а если не хватит - создаёшь свой вне учёбы под левым акком и форкаешь

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0
Израильский файл

А потом при попытке завести трактор тебя сажают на 20 лет за госизмену!

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1
Влад Абрамов

Статья 1337 Кибер Кодекса РФ. Коммит в иностранный удаленный репозиторий.

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1
Израильский файл

Не. Делая форк ты подтверждаешь, что любой результат твоей интеллектуальной деятельности является собственностью государства и гостайной

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0
Упоротый Голубь

Такой вот опенсорс под гостайной, так сказатб 

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0
Anton NS

Это вообще бескрайнее поле возможностей для распилов. Помните поисковик отечественный Спутник. 2 миллиарда стоило.
Так вот, план такой - берешь любой сетевой проект (гитхаб, тикток, твиттер, порнохаб), говоришь - это все от лукавого, сейчас будем скрепоносную отечественную альтернативу пилить. Из бюджета выделяется дохулион. А дальше  помурыжить лет 5, сказать что не взлетело и закрыть к хуям. Деньги в офшоры.

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2
Британский каякер

Ты не поверишь, но это так и делается же. 

Хроники импортозамещения: обзор МойОфис
Хабр, привет! Мой прошлый пост про отечественное ПО вызвал бурю эмоций. Не знаю почему, но после…
habr.com
Ответить
0
Вова Кот

не менее 2х пулреквестов в неделю

Обнови "ПРОЧТИМЕНЯ.маркдаун".

Ответить
0
Трансгендолёт

Создадут специальную комиссию про Минцифры, которая соберет лучших специалистов по оценке пулреквестов, туда войдут заслуженные работники ЦИКа и Комиссий по делам молодежи.

Ответить
2
Израильский файл

Жаль, что заслуженные члены будут помирать от возраста и вообще будут продвигать запрет электричества, потому что и при свечах было заебись!

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2
Сергей Низовцев

Будут следить, чтобы исходники Linux маркировались плашкой "Данный код (документация) создано и (или) распространено иностранным программистом, выполняющим функции иностранного агента".

Ответить
2
Роман Величкин

Ооо, замена гитхабу приехала. Неужели реально чебурнет не за горами?

Ответить
14
Должный клуб

путхаб

Ответить
4
Скучный велосипед

Если Яндекс не может даже свою Аркадию нормально сделать, никакая блять замена гитахаба нам не светит)))))

Ответить
0
Лёшик

а уже есть https://gitflic.ru/ =)

Ответить
0
Nick Rosenberg

Это от тех же ребят которые аналог твиттера запускали во времена его замедления?

Ответить
0
Goose in Bus

А ты смышлёный! ред.

Ответить
–2
Nick Rosenberg

До 1 ноября планируется собрать в фонде Сбер, «Яндекс», ВТБ, Mail.ru Group

Все говноеды в одном месте.

Ответить
11
Плотный

Собрались в мегаговно.

Ответить
10
Скучный велосипед

Деньги из оставшихся в России остались только у говноедов

Ответить
3
Ядерный Абдужаббор

Postgres Pro, Arenadata
Ты про этих паразитов на OpenSource забыл

Ответить
0
Nick Rosenberg

Я вообще хз кто это, вероятно продают поддержку опенсорс решений?

Ответить
1
Дмитрий Шубкин

Главные компании топящие за опенсорс, ага

Ответить
0
Должный клуб

глава центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий

набор букв, в котором чудится мне образ пилы

Ответить
6
Израильский файл

Эта новая культура

Ох уж эти новые проводные радиоприёмники

Ответить
4
Немыслимый торшер

Очередной велосипед

Ответить
1
Роман Величкин

Ты что, это импортозамещающие технологии! Создадим свое колесо - независимое от тлетворного влияния запада. ред.

Ответить
6
Немыслимый торшер

Я вроде так и написал

Ответить
3
Sergey Michko

надо российские венчурные фонды тоже закрыть – есть же зарубежные 

Ответить
0
Кровавый парфюмер

И кодить кириллице ееее 

Ответить
3
Израильский файл

КОИ8

Ответить
0
Андрей Охапкин

Хорошие новости?

Ответить
1
Goose in Bus

нет, гитхаб всё

Ответить
0
Кикер Котиков

Давно бы могли захостить gitea, но попилить конечно же лучше

Ответить
1
aliftin

Russia@pizdec:~$git clone

Ответить
0
Довольный химик

Типа можно будет прийти туда и попросить финансирование на разработку открытого софта?

Ответить
0
Израильский файл

Попросить-то можно

Ответить
1
Amkazan Amkazan

очередное поклонение грузу

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0
little fox

Ну то есть смотрите. Индустрии коммерческого ПО как в сша у нас всё равно уже не будет, поезд ушёл. Поэтому вливать бюджетное бабло в разработку опен сорса — тактика хорошая, так в итоге всё равно дешевле выйдет, чем закупать импортный коммерческий софт.
Но там, где надо распределять бюджетное бабло, там сами понимаете, как это у нас будет

Ответить
0
Anton Golovanov

разработка отечественных лицензий;

То есть выбора из GPL, MIT, BSD и прочих открытых лицензий им мало? Что они туда хотят поместить, утверждение о богоизбранности Путина, запрет на использование софта Обамой? ред.

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0
little fox

Идея то крайне разумная. Жаль, что это будет тупо распил

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–2
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