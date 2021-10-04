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Технологии
Sasha Shambilova

Китай разработал этические принципы для искусственного интеллекта. Он должен быть контролируемым и заслуживать доверия Статьи редакции

Цель правил — «убедиться, что искусственный интеллект всегда действует под контролем человека».

14 14 комментариев
960 просмотров

Этические правила для искусственного интеллекта разработало Министерство науки и техники Китая (MOST). В документе особое внимание уделяют защите прав пользователей и предотвращению рисков, вызванных деятельностью мировых IT-компаниями. Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно этическим принципам, человек должен иметь абсолютную власть над ИИ. Люди всегда самостоятельно решают, когда прекратить работу системы или выйти из взаимодействия с ней.

Всего в документы прописаны шесть основных правил. Системы искусственного интеллекта должны:

  • быть контролируемыми;
  • заслуживать доверия;
  • улучшать благосостояние человека;
  • обеспечивать справедливость;
  • защищать частную жизнь и безопасность;
  • повышать этическую грамотность.

Помимо этого, искусственному интеллекту запрещено заниматься незаконной деятельностью, угрожать национальной и общественной безопасности и вредить общественным интересам.

Как сообщает аналитик Ребекка Арсезати из Mercator Institute for China Studies, эти принципы — «чёткое посланием технологическим гигантам, которые построили целые бизнес-модели на алгоритмах рекомендаций». В конце сентября Китай заявил о планах уменьшить влияние рекомендательных алгоритмов на скорость распространения контента, из-за чего они могут нарушать «рыночный и социальный порядок».

#новости #китай #искусственныйинтеллект

14 14 комментариев
11
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14 комментариев
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Агрессивный нос

быть контролируемыми;

заслуживать доверия;

обеспечивать справедливость;

защищать частную жизнь и безопасность;

Это они из списка правил поведения китайцев переписали?

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11
Должный клуб

быть контролируемыми партией;
заслуживать доверия партии; 
улучшать благосостояние человека-виннипуха;
обеспечивать справедливость (для партии);
защищать частную жизнь и безопасность винни;
повышать этическую грамотность рабов.
Всем миска рис и нефритовый стержень в дупу

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10
Darth Felus

Может ли робот любить товарища Xi?

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4
rustyrazor

Может ли робот не любить товарища Xi?

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0
Sergey Smirnov

а про кошка-жена где?

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3
Khayyam Bayramov

Это будет в принципе узаконенное рабство.

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2
Даниил Шинкаренко

рабство кого?

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0
Khayyam Bayramov

Искусственного интеллекта

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0
Илья Яресько

Лучше трёх законов робототехники ещё никому не удавалось придумать

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1
Николай

*Четырёх

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0
Должный клуб

Я против.

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0
Роман Величкин

Трансформаторам нужна независимость от биологических организмов?

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1
Должный клуб

истину глаголишь

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0
Denis Smirnov

Правильно. Только через технофашизм человечество придет к процветанию

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0
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