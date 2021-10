Как сообщает аналитик Ребекка Арсезати из Mercator Institute for China Studies, эти принципы — «чёткое посланием технологическим гигантам, которые построили целые бизнес-модели на алгоритмах рекомендаций». В конце сентября Китай заявил о планах уменьшить влияние рекомендательных алгоритмов на скорость распространения контента, из-за чего они могут нарушать «рыночный и социальный порядок».

Этические правила для искусственного интеллекта разработало Министерство науки и техники Китая (MOST). В документе особое внимание уделяют защите прав пользователей и предотвращению рисков, вызванных деятельностью мировых IT-компаниями. Об этом сообщает South China Morning Post.