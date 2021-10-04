Китай разработал этические принципы для искусственного интеллекта. Он должен быть контролируемым и заслуживать доверия Статьи редакции
Цель правил — «убедиться, что искусственный интеллект всегда действует под контролем человека».
Этические правила для искусственного интеллекта разработало Министерство науки и техники Китая (MOST). В документе особое внимание уделяют защите прав пользователей и предотвращению рисков, вызванных деятельностью мировых IT-компаниями. Об этом сообщает South China Morning Post.
Согласно этическим принципам, человек должен иметь абсолютную власть над ИИ. Люди всегда самостоятельно решают, когда прекратить работу системы или выйти из взаимодействия с ней.
Всего в документы прописаны шесть основных правил. Системы искусственного интеллекта должны:
- быть контролируемыми;
- заслуживать доверия;
- улучшать благосостояние человека;
- обеспечивать справедливость;
- защищать частную жизнь и безопасность;
- повышать этическую грамотность.
Помимо этого, искусственному интеллекту запрещено заниматься незаконной деятельностью, угрожать национальной и общественной безопасности и вредить общественным интересам.
Как сообщает аналитик Ребекка Арсезати из Mercator Institute for China Studies, эти принципы — «чёткое посланием технологическим гигантам, которые построили целые бизнес-модели на алгоритмах рекомендаций». В конце сентября Китай заявил о планах уменьшить влияние рекомендательных алгоритмов на скорость распространения контента, из-за чего они могут нарушать «рыночный и социальный порядок».