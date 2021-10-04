Цель правил — «убедиться, что искусственный интеллект всегда действует под контролем человека».

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Этические правила для искусственного интеллекта разработало Министерство науки и техники Китая (MOST). В документе особое внимание уделяют защите прав пользователей и предотвращению рисков, вызванных деятельностью мировых IT-компаниями. Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно этическим принципам, человек должен иметь абсолютную власть над ИИ. Люди всегда самостоятельно решают, когда прекратить работу системы или выйти из взаимодействия с ней.

Всего в документы прописаны шесть основных правил. Системы искусственного интеллекта должны:

быть контролируемыми;

заслуживать доверия;

улучшать благосостояние человека;

обеспечивать справедливость;

защищать частную жизнь и безопасность;

повышать этическую грамотность.

Помимо этого, искусственному интеллекту запрещено заниматься незаконной деятельностью, угрожать национальной и общественной безопасности и вредить общественным интересам.