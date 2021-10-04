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Технологии
Никита Логинов

Хакеры-вымогатели пожаловались на кражу заработка другими хакерами через уязвимость в вирусах для вымогательств Статьи редакции

Один из взломщиков заявил, что группировка REvil таким образом «увела» у него семь миллионов долларов.

13 13 комментариев
820 просмотров
Скриншот экрана с требованием выкупа после заражения сети вирусом-шифровальщиком Изображение BleepingComputer

Исследователи кибербезопасности из компании Flashpoint стали свидетелями скандала в теневом сообществе хакеров-вымогателей после того, как стало известно о наличии зашифрованного бэкдора в вирусах-шифровальщиках, которые мелкие хакеры арендуют у крупной группировки REvil. Об этом сообщает ресурс ZDnet.

Бэкдор (от английского back door — «задняя дверь») — уязвимость, которую разработчик намеренно закладывает в программу. Впоследствии через эту уязвимость можно получить доступ к программе, чтобы похитить данные или выполнить любые другие функции.

Хакерская группировка REvil известна взломами крупных компаний — её вирусы шифруют все файлы на компьютерах и требуют перевести криптовалюту в обмен на ключи дешифровки. Также группировка сдаёт свои вирусы в аренду другим хакерам, получая за это 30% суммы выкупа. Однако анализ кода вирусов REvil показал, что в них есть зашифрованный бэкдор, который позволяет членам группировки перехватывать переговоры своих заказчиков с жертвами и «уводить» всю сумму выкупа.

Другими словами, когда хакер с помощью вируса REvil успешно взламывает свою жертву и начинает вымогать деньги за ключ дешифровки — участник REvil может незаметно для хакера подключиться к переговорам, выдавая себя за него, забрать весь выкуп жертвы себе и отдать ей универсальный ключ дешифровки. О существовании такого ключа также стало известно недавно.

Сообщение об исследовании кода вируса-шифровальщика REvil, которое выявило наличие бэкдора Изображение Flashpoin

По сообщениям сотрудников Flashpoint, эта новость вызвала бурную дискуссию в сообществе хакеров-вымогателей. Некоторые взломщики вспомнили, как их жертвы соглашались заплатить выкуп, но вскоре почему-то переставали выходить на связь. Один из хакеров сообщил, что лишился таким образом семи миллионов долларов выкупа, который жертва готовилась ему перечислить.

Пользователи вирусов-шифровальщиков REvil сказали, что давно подозревали группировку «в чём-то подобном», но фактически это первый случай, когда хакеры крадут деньги у своих заказчиков-собратьев по ремеслу. Обманутые взломщики заявили, что методы REvil сравнимы с беспринципностью мошенников самого низкого уровня — особенно если учесть, что вымогатели сильно рискуют, попадая под пристальное внимание властей.

Сообщение на форуме в даркнете о наличии зашифрованного бэкдора в вирусах REvil Изображение Advanced Intelligence

При этом сами же обманутые хакеры признают, что с этим ничего нельзя поделать — даже несмотря на испорченную репутацию, REvil будет и дальше получать заказы на свои вирусы, а хакерам жаловаться на хакеров так же бесполезно, как «подавать в суд на Сталина».

Впрочем, специалисты компании AdvIntel заметили, что REvil отреагировала на расследование и, похоже, озаботилась о своей репутации. Новейшие образцы вирусов REvil, которые группировка выпустила после временного летнего локдауна, уже не содержат зашифрованного бэкдора и не работают с универсальным ключом дешифровки.

Хакерская группировка REvil отключила свои сайты…
Причины пока неизвестны — это может быть распад группировки, её «ребрендинг», атака спецслужб или…
tjournal.ru

#новости #безопасность #взломы

13 13 комментариев
16
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13 комментариев
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Трансгендолёт

Трухакеры наказали скриптодетей ред.

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13
MangaloriANAL

Ехал хакер через хакер, хакер-вирус вымогатель ред.

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8
Должный клуб

- на каждую хитрую жопу найдется хуй с винтом
- на каждый хуй с винтом найдется жопа с лабиринтом
- на каждую жопу с лабиринтом найдется хуй с путеводителем ред.

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4
Литературный магнит

Аж прослезился . . . 
Вор украл у вора.
Пусть в суд подадут, на самом деле, что-ли.

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3
Тяжелый Илья

 группировка сдаёт свои вирусы в аренду другим хакерам, получая за это 30% суммы выкупа. Однако анализ кода вирусов REvil показал, что в них есть зашифрованный бэкдор, который позволяет членам группировки перехватывать переговоры своих заказчиков с жертвами и «уводить» всю сумму выкупа.

А теперь испортили себе репутацию и не будут получать 30%. Жадность.

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1
Jett Black

Раз они на это пошли и понимая их уровень, они знают как ещё больше заработать

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0
Игорь Рачук
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1
Люц Шнайдер

Если украсть украденные деньги, это ведь тоже преступление? 

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1
Никита Логинов

Это хороший вопрос!

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0
Gedevan

Обманутые взломщики заявили, что методы REvil сравнимы с беспринципностью мошенников самого низкого уровня

Да уж пиздец, ничего святого. Пидоры обманули гондонов. 

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1
Рпош Ашршщ

Твитор уже начал отменять группировку REvil?! ред.

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1
Этатист

почему это новость? они там постоянно в жёпы долбятся, одни междоусобицы маркомаркетов чего стоят

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1
Cody Dismal

Так, я не понял, где борцы с англицизмами?!

Тут в статье «бэкдор» вместо «умышленно оставленная неродивая дверка розмером с лапоть», в ТЖ редакторы ЕГЭ штоль не сдавали?!!!11!!1

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0
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