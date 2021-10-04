Он вставал на задние «лапы» и показал «лунную походку».

441 просмотров

Робопес Spot компании Boston Dynamics станцевал с чирлидершами команды Mizzou Golden Girls в перерыве студенческого матча по американскому футболу на стадионе Faurot Field в штате Миссури.

Он несколько раз выходил на поле и под музыку оркестра.

Университет «Миццоу» купил робота в 2021 году. Студенты будут взаимодействовать с ним во время курсов по программированию, виртуальной реальности, и программной инженерии. Руководство вуза изначально сообщало, что робота хотят использовать во время баскетбольных и футбольных матчей.

Для выступления на матче между «Теннеси» и «Миццоу» робота запрограммировал студент Мейсон Дженкинс. Spot сначала тестировали в технической лаборатории и на пустом стадионе. Только после этого он вышел на репетицию с чирлидершами и оркестром.

Mizzou Engineering @mizzouengineer



Mizzou Engineering student Mason Jenkins programs Spot in preparation for its performance with



Spot, a POWERED UP!Mizzou Engineering student Mason Jenkins programs Spot in preparation for its performance with @MarchingMizzou and @MizGoldenGirls during Saturday’s game vs. Tennessee.Spot, a @BostonDynamics robot, gives students practical experience with innovative technologies.

В июне 2020 года Boston Dynamics запустила продажи своего робота под названием Spot для американских компаний. Его можно заказать на сайте 74,5 тысяч долларов. Он может работать до 90 минут от одной заменяемой батареи и оснащён 360-градусными видеосенсорами, а также некоторыми другими датчиками.