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Технологии
Сергей Исенеков

Танец робота Boston Dynamics с группой поддержки на футбольном матче в США Статьи редакции

Он вставал на задние «лапы» и показал «лунную походку».

9 9 комментариев
441 просмотров

Робопес Spot компании Boston Dynamics станцевал с чирлидершами команды Mizzou Golden Girls в перерыве студенческого матча по американскому футболу на стадионе Faurot Field в штате Миссури.

Mizzou Engineering @mizzouengineer
Way to go, Spot!

The robot from @BostonDynamics joined @MarchingMizzou and @MizGoldenGirls in a halftime performance this afternoon at Faurot Field.

Он несколько раз выходил на поле и под музыку оркестра.

Университет «Миццоу» купил робота в 2021 году. Студенты будут взаимодействовать с ним во время курсов по программированию, виртуальной реальности, и программной инженерии. Руководство вуза изначально сообщало, что робота хотят использовать во время баскетбольных и футбольных матчей.

Для выступления на матче между «Теннеси» и «Миццоу» робота запрограммировал студент Мейсон Дженкинс. Spot сначала тестировали в технической лаборатории и на пустом стадионе. Только после этого он вышел на репетицию с чирлидершами и оркестром.

Mizzou Engineering @mizzouengineer
POWERED UP!

Mizzou Engineering student Mason Jenkins programs Spot in preparation for its performance with @MarchingMizzou and @MizGoldenGirls during Saturday’s game vs. Tennessee.

Spot, a @BostonDynamics robot, gives students practical experience with innovative technologies.
Mizzou Engineering @mizzouengineer
Ready for the "Spot"light
Mizzou Engineering @mizzouengineer
Spot, a robot from @BostonDynamics, is primed for its halftime debut with @MarchingMizzou and @MizGoldenGirls during tomorrow's @MizzouFootball game!

В июне 2020 года Boston Dynamics запустила продажи своего робота под названием Spot для американских компаний. Его можно заказать на сайте 74,5 тысяч долларов. Он может работать до 90 минут от одной заменяемой батареи и оснащён 360-градусными видеосенсорами, а также некоторыми другими датчиками.

Spot способен выполнять различные задачи: патрулировать территорию, находить объекты в тёмных местах, открывать двери и многое другое. Благодаря широкому спектру программируемых задач робота «устраивают» на работу на нефтяные вышки, в полицию, а модифицированные версии — охранниками на заводы.

#bostondynamics #spot #роботы

9 9 комментариев
13
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9 комментариев
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FUNGAME

@Бамбл, кожаные мешки издеваются над вашим братом.

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1
Должный клуб

Сволочи! А он и рад плясать под кожаную дудку! 

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1
God Damn

Вот они!!!! Вот они красавцы!!! научили роботов танцевать, ТЕХноЛОХИИИ!!!!!!!!!!

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0
God Damn

имхо, по прежнему считаю BD полнейшей чепухой и пузырем

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0
Сальвадор Лемонес

Я тогда пишу им, чтобы он расформировывались, да? Нонаме на тэжэ считает их чепухой и пузырём, я считаю, им нужно уходить из профессии.

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0
Тяжелый Илья

КАК МИНИМУМ они делают пиздатые игрушки.

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0
Morgan

Ну такое себе. Просто воспроизвели несколько предустановленных движений, причем не особо в такт с кожаными чирлидершами.

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0
Candy Boy

А хули ты хотел. На танцах с видосов масса дублей была, наверное, а тут выпустили на поле у всех на виду, да и шанс показаться всего один.

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0
ouxen

Rest in cringe

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