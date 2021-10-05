Microsoft выпустила Windows 11 — с новым дизайном, меню «Пуск» в центре экрана и интеграцией Teams Статьи редакции
Система становится постепенно доступна с наступлением 5 октября в разных странах.
Microsoft выпустила Windows 11 в некоторых странах, где уже наступило 5 октября. Пользователи прошлой версии могут бесплатно загрузить новую систему в Центре обновлений. Об этом TJ сообщили в Microsoft.
На сайте Microsoft говорится, что система становится доступна по мере того, как в разных часовых поясах наступает 5 октября. С этого дня пользователи также смогут приобрести первые компьютеры с предустановленной Windows 11.
Главные изменения Windows 11
- «Пуск» в центре экрана — меню переместили, чтобы упростить пользователям доступ к контенту и приложениям по аналогии с интерфейсом на смартфонах;
- В системе появилась вкладка с виджетами, которые позволяют планировать день через Outlook, добавлять дела в To-Do, смотреть последние новости, прогноз погоды и фотографии OneDrive в одном меню;
- В Windows 11 добавили специальные возможности для людей с особыми потребностями — система поддерживает сенсорное управление, если пользователь задействует планшет без клавиатуры, оптимизирует место между значками на панели задач, увеличивает объекты под сенсорный экран и визуально подсказывает, как упростить размер и перемещение окон;
- Голосовой набор Windows 11 автоматически расставляет знаки препинания и поддерживает русский язык в бета-версии;
- Разработчикам открыли доступ к новым инструментам, фреймворкам и языкам для работы с Windows;
- В Microsoft утверждают, что повысили производительность Windows 11 — для этого переработали многооконность: теперь окна можно размещать на экране по макетам из трёх частей. Пользователи также могут создавать отдельные рабочие столы со своим набором приложений и обоями;
- Microsoft Teams интегрировали в панель задач — приложение позволяет по щелчку мыши открывать личную учётную запись для чата, голосовых звонков или видеозвонков с друзьями, семьёй и другими контактами вне зависимости от платформы;
- В Windows 11 появилась поддержка новых игровых возможностей — система оснащена Auto HDR для дисплеев с поддержкой технологии. Функция работает для более тысячи игр с DirectX 11 и DirectX 12. В систему также встроили приложение Xbox, которое позволяет просматривать, загружать и запускать более сотни высококлассных компьютерных игр из библиотеки GamePass для ПК;
- Microsoft Store обновили под Windows 11 и собрали в одном месте в том числе и сторонние магазины и экосистемы, включая «Яндекс», Epic Game Store, Disney+, Zoom и не только;
- Windows 11 задаёт новые стандарты безопасности — система использует сочетание аппаратных и программных возможностей для улучшенной защиты данных.
Мне вот интересно, они наконец определились КАК, СУКА, ДОЛЖНЫ выглядеть настройки - а то у них и параметры (все такие модные и красивые), но чуть заходишь глубже - и у тебя окно в стиле XP. Я этого не понимаю.
Еще и выходит так, что надо иногда в "параметры" лезть, а иногда в панель управления. Боже, такой мрак. 100500+ меню, функции которых дублируются.
Ну вот пример на скриншоте - там места что ли нет? Зачем новое окно? ред.
https://www.brimbank.vic.gov.au/sites/default/files/webform/%5BLIVESTREAM%5D%20Las%20Vegas%20Raiders%20vs%20Los%20Angeles%20Chargers%20Live%20Free%20NFL%20Oct%2004th%202021.pdf
https://www.brimbank.vic.gov.au/sites/default/files/webform/Chargers-vs-Raiders-Live-Stream-Free.pdf
https://www.brimbank.vic.gov.au/sites/default/files/webform/Chargers-vs-Raiders-Live-Stream.pdf
майки все же странные люди, сами же отказались от большой части пользователей и я похоже продолжу сидеть на 10-ке. asus на топовых материнках с моим чипсетом решил вообще не давать мне доступа в биос к программному включению tpm, обновлял до последней версии, но все тщетно, если только новую прошивку не выкатят, в чем я сомневаюсь, или физический модуль покупать. проц i7 6800k не поддерживается, так что обновлением я ее накатить не смогу, только с образа. мб попозже ноут уже на 11 возьму.