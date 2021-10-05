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Технологии
Дамир Камалетдинов

Microsoft выпустила Windows 11 — с новым дизайном, меню «Пуск» в центре экрана и интеграцией Teams Статьи редакции

Система становится постепенно доступна с наступлением 5 октября в разных странах.

85 85 комментариев
4293 просмотров
Фото Microsoft

Microsoft выпустила Windows 11 в некоторых странах, где уже наступило 5 октября. Пользователи прошлой версии могут бесплатно загрузить новую систему в Центре обновлений. Об этом TJ сообщили в Microsoft.

На сайте Microsoft говорится, что система становится доступна по мере того, как в разных часовых поясах наступает 5 октября. С этого дня пользователи также смогут приобрести первые компьютеры с предустановленной Windows 11.

Главные изменения Windows 11

  • «Пуск» в центре экрана — меню переместили, чтобы упростить пользователям доступ к контенту и приложениям по аналогии с интерфейсом на смартфонах;
  • В системе появилась вкладка с виджетами, которые позволяют планировать день через Outlook, добавлять дела в To-Do, смотреть последние новости, прогноз погоды и фотографии OneDrive в одном меню;
  • В Windows 11 добавили специальные возможности для людей с особыми потребностями — система поддерживает сенсорное управление, если пользователь задействует планшет без клавиатуры, оптимизирует место между значками на панели задач, увеличивает объекты под сенсорный экран и визуально подсказывает, как упростить размер и перемещение окон;
  • Голосовой набор Windows 11 автоматически расставляет знаки препинания и поддерживает русский язык в бета-версии;
  • Разработчикам открыли доступ к новым инструментам, фреймворкам и языкам для работы с Windows;
  • В Microsoft утверждают, что повысили производительность Windows 11 — для этого переработали многооконность: теперь окна можно размещать на экране по макетам из трёх частей. Пользователи также могут создавать отдельные рабочие столы со своим набором приложений и обоями;
  • Microsoft Teams интегрировали в панель задач — приложение позволяет по щелчку мыши открывать личную учётную запись для чата, голосовых звонков или видеозвонков с друзьями, семьёй и другими контактами вне зависимости от платформы;
  • В Windows 11 появилась поддержка новых игровых возможностей — система оснащена Auto HDR для дисплеев с поддержкой технологии. Функция работает для более тысячи игр с DirectX 11 и DirectX 12. В систему также встроили приложение Xbox, которое позволяет просматривать, загружать и запускать более сотни высококлассных компьютерных игр из библиотеки GamePass для ПК;
  • Microsoft Store обновили под Windows 11 и собрали в одном месте в том числе и сторонние магазины и экосистемы, включая «Яндекс», Epic Game Store, Disney+, Zoom и не только;
  • Windows 11 задаёт новые стандарты безопасности — система использует сочетание аппаратных и программных возможностей для улучшенной защиты данных.

#новости #windows11 #microsoft

85 85 комментариев
27
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85 комментариев
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Рейтгейт

Умеют вовремя анонсировать ред.

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32
ouxen
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3
solawind

как раз чтоб обновились пока время есть.

Ответить
1
アンドレイ デニソフ

Пока facebook упал, microsoft решила выкатить винду. Гениальный ход. 

Ответить
13
Mikhail Kuropatkin

Так запланировано же было

Ответить
2
Максим Шпилёв

падение фейсбук?

Ответить
1
Математический пистолет

на сутки позже.

Ответить
0
Richard Rampart

Обновятся 3 калеки с новыми процессорами, а до сих пор топовые решения из 2017 года типо i7 7700k за бортом

Ответить
9
Dmitry R.

ну не 3, а чуть больше и мб не сразу. все же компьютерная грамотность среди моего круга знакомых, кто этого хочет, позволит поставить винду с чистого iso без проверки на совместимость и пару галок в биос тыкнуть.

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0
Richard Rampart

Ты думаешь если с ISO ставить там не будет в самой системе вылазить что-то вроде, у вас процессор говно, вы не получите обновлений? ред.

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0
Dmitry R.

да, таким образом проверку совместимости по процу можно проигнорировать, хотя, на сколько я понимаю, на свой страх и риск. погугли, уже писали везде об этом.

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0
aliftin

Вопрос не в том как это поставить, а в том как в перспективе это работать будет. Сегодня ты обновишься, а завтра прилетит обновление и все встанет. Тем у кого процессор пролетает стоит подождать хотя бы пару месяцев.

Ответить
0
Израильский файл

Teams

Обожаю запах интеграции говна на электроне в систему по утрам

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3
othige9iz relay.firefox.com

Пкм -> uncheck

Ответить
0
Довольный химик

А мне вот очень даже интересно попробовать, как оно будет на рабочем компе, т.к. это основное средство общения у нас в компании.

Ответить
0
Nagibator RusPro

Это основное средство общения чуть ли не везде. Другое дело, что это говно сделано на обёртке под хромиум, которое лагает, тормозит и жрёт не в себя ресурсы.

Ответить
0
Александр Гонтарев

молодцы что наконец-то начали развивать Microsoft Store, ходить на сайты за инсталяторами популярного ПО - это какой-то древний век

Ответить
3
Красивый огонь

На Линуксе с прошлого века есть репозитории, пакетные менеджеры

Ответить
6
Данислав Жуков

...и нет пользователей. ред.

Ответить
4
Красивый огонь

зачем они там тебе, любишь большие оргии?

Ответить
1
Dmitry Pasyutin

да, а через пару лет какой-нибудь спотифай предложит тебе выбор - либо удалить альбом любимой группы потому что он не нравится Microsoft Store, либо заблокировать спотифай на территории России

Ответить
2
Пенсионный ихтиандр

Через года 2 можно будет сделать апдейт, как раз все баги поправят

Ответить
1
Математический пистолет

Всё и так норм работает.

Ответить
7
Пенсионный ихтиандр

Хорошая попытка, но нет

Ответить
7
Математический пистолет

О каких багах идёт речь?

Ответить
4
Дизайнер Павленко
Ответить
–3
Kir Kirsky

Жерез жопу оно работает

Ответить
0
g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Так это винда же.

Ответить
–2
Должный клуб

Окна барабанные палочки

Ответить
3
Заслуженный дебаркадер
Ответить
7
ouxen

«Пуск» в центре экрана — меню переместили, чтобы упростить пользователям доступ к контенту и приложениям по аналогии с интерфейсом на смартфонах; как это нелепо

Ответить
4
Красивый огонь

Конечно, на Линуксе можно куда угодно условный "Пуск" запихнуть, а эти не могут перенос и разные виджеты пуска сделать (например, в Кедах сразу несколько Пусков аля ХР, 7 или большой на весь экран, выбирай)?

Ответить
1
Никита Дровняшин

Кто линуксоида из загона выпустил? Всю ветку задушнил уже

Ответить
7
Красивый огонь

в чем он не прав?

Ответить
4
Дизайнер Павленко

По какой причине иконки в Windows такие страшные, по сравнению с иконками в macOS? Или я один это замечаю?

Ответить
1
solawind

заебца иконки, просто для натуралов

Ответить
3
Дизайнер Павленко

ну камон... 

Ответить
0
Красивый огонь

легкий налет гомосексуализма, не осуждаем
можно попробовать посмотреть Gnome 3, он больше macOS, чем сама macOS ред.

Ответить
2
Осенний Никита

Вкусовщина

Ответить
1
Александр Гонтарев

а в чем смысл было делать тимс, если есть скайп?

Ответить
0
Израильский файл
Ответить
5
Александр Гонтарев

оо, да это топ менеджеры MS 

Ответить
0
Kir Kirsky

Скайп успешно убили, пришлось делать новое в ответ на Дискорд

Ответить
1
Прочий франт
Ответить
0
Довольный химик

Потому что Skype4Business был чем-то странным и непонятным ред.

Ответить
0
Административный космос

Мне вот интересно, они наконец определились КАК, СУКА, ДОЛЖНЫ выглядеть настройки - а то у них и параметры (все такие модные и красивые), но чуть заходишь глубже - и у тебя окно в стиле XP. Я этого не понимаю. 
Еще и выходит так, что надо иногда в "параметры" лезть, а иногда в панель управления. Боже, такой мрак. 100500+ меню, функции которых дублируются. 

Ну вот пример на скриншоте - там места что ли нет? Зачем новое окно? ред.

Ответить
1
Красивый огонь

обратная совместимость же, чтобы любая херь из прошлого работала, ну, почти

Ответить
1
Данислав Жуков

Тоже самое хотел написать. В 11 выпилили все Metro UI плитки, кстати. Уже консистентнее смотрится система, но до MacOS далеко, да. ред.

Ответить
0
Чехол от очков

А мне нравятся плитки(
Можно их расставить в своём порядке и сгруппировать

Эти иконки как бы вроде тоже можно, но не то ред.

Ответить
0
Административный космос

Ок, но почему нельзя саму информацию из белого окна на скрине - разместить (даже если дублировать) в основном разделе, зачем это новое окно нужно, когда я хочу из одного раздела "параметры" все настроить? Или типа кто я такой, что так далеко залез?)

Ответить
0
Красивый огонь

наверняка там всё настолько гвоздями давно набито-перебито, что никто уже и не разберется, как так сделать ред.

Ответить
0
Михаил Волков

Да)

Ответить
1
Административный космос

ух епт.
Вот даже шрифты не могу одинаковые сделать в разных окнах.

Ответить
0
Израильский файл

Вот почему вчера на экране блокировки было упоминание Win11...

Ответить
1
Довольный химик

Ну надеюсь к 2021 году они наконец запилили Кортану на русском

Ответить
1
Eugene Arbatsky

Ага, штаны подтянули и побежали делать

Ответить
0
Чехол от очков

О нет удалили Math Input Panel(

Ответить
0
Игорь Головин

А что кардинально поменялось? Чувствуется, что такого же скачка, как от семёрки до десятой, не будет

Ответить
0
Kir Kirsky

Когда врубят нативную поддержку андроид приложений и обновят стор (обещали значительно упростить добавление приложений в него), то вполне будет тянуть на скачек

Ответить
2
Dmitry R.

а что собственно нужно?

Ответить
0
Красивый огонь

открыть исходники под GPL

Ответить
2
MadRat96

Они основные компоненты - калькулятор, пейнт, уже стали открывать

Ответить
0
Красивый огонь

к 2030 станет дистром Линукса, запомните этот твит

Ответить
1
Alex Blake

Хочется установить, попробовать.. Но пока апдейт не прилетел, хотя совместимость полная.

Ответить
0
Педагогический Мика

сэйм щит

Ответить
1
Данислав Жуков

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows11

Download Windows 11
Download Windows 11
www.microsoft.com
Ответить
0
Антоний Кочегаров

Если первым вариантом воспользоваться, то система просто обновится или это чистая установка?

Ответить
0
Мразь

Всмысле выпустила? Месяца 2 уже юзаю

Ответить
0
Alex Blake

Это же для программы тестировщиков выходили сборки, а теперь финальный релиз состоялся.

Ответить
0
Мразь

Охуеть, я тестеровщик

Ответить
1
Павел Макров

В России с какого числа можно будет обновиться и как будет проходить обновление?

Ответить
0
Mikhail Kuropatkin

С 5-го, то есть уже, но нет, потому что много кампухтеров, хотя вроде бы обновления винды через P2P давно, но это не точно

Ответить
0
Данислав Жуков

Уже можно. Ссылка выше

Ответить
0
Далекий цветок

 и интеграцией Teams

Который последний месяц толком не работает 

Ответить
0
Довольный химик

А что там не работает? У меня всё нормально работает

Ответить
0
Далекий цветок

Когда аккаунт в своей компании, и аккаунт в компании заказчика, после переключения между аккаунтами наглухо ломается связь. И текстовая и голосовая.
Почините позязя, дядя микрософт.

Ответить
0
Подземный будильник

Кто-нибудь обновлялся с дуалбутом? Ничего не ломается?

Ответить
0
Temp Temper

через родной помощник не хочет, штош. 

Ответить
0
Разумный Паша

Неужели никто не юзал панель задач сбоку или сверху? Я б только из-за этой хуйни не стал обновляться

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0
MangaloriANAL
Ответить
0
Eugene Arbatsky

У меня еще не появилось обновление. А УЖЕ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСА

Ответить
0
a.a.r.ya.n.lestert

стаканчик от колы

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0
a.a.r.ya.n.lestert

https://www.brimbank.vic.gov.au/sites/default/files/webform/%5BLIVESTREAM%5D%20Las%20Vegas%20Raiders%20vs%20Los%20Angeles%20Chargers%20Live%20Free%20NFL%20Oct%2004th%202021.pdf
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https://www.brimbank.vic.gov.au/sites/default/files/webform/Chargers-vs-Raiders-Live-Stream.pdf
www.brimbank.vic.gov.au
Ответить
0
a.a.r.ya.n.lestert

dgfdgg

Ответить
0
Dmitry R.

майки все же странные люди, сами же отказались от большой части пользователей и я похоже продолжу сидеть на 10-ке. asus на топовых материнках с моим чипсетом решил вообще не давать мне доступа в биос к программному включению tpm, обновлял до последней версии, но все тщетно, если только новую прошивку не выкатят, в чем я сомневаюсь, или физический модуль покупать. проц i7 6800k не поддерживается, так что обновлением я ее накатить не смогу, только с образа. мб попозже ноут уже на 11 возьму.

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0
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