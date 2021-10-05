Редактор TJ заранее протестировал устройства и рассказывает о самых примечательных нововведениях.

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Новая «Станция мини» и первая модель Фото здесь и далее — TJ

5 октября «Яндекс» показал первое с 2019 года обновление «Станции мини» — самой популярной колонки с «Алисой», а также новую версию «Модуля», который превращает любой телевизор в «умный». Колонка лишилась управления жестами, но получила экран и мощный звук, а в «Модуль» добавили поддержку 4К и сделали его более компактным.

TJ удалось немного заранее изучить оба устройства, чтобы сразу рассказать о впечатлениях.

«Станция мини» — LED-экран, звук в три раза мощнее, пространственное звучание

Ключевое и самое заметное отличие новой колонки — появление версии с LED-экраном. Внешне он напоминает дисплей в «Станции Макс», но в «Яндексе» пояснили, что возможностей у него меньше — из-за размеров анимации упростили и их меньше, чем на большой колонке.

По умолчанию LED-экран показывает часы, но может по запросу отобразить погоду, уровень громкости или обратный отсчёт таймера. При переключении треков, паузе или при оценках срабатывают анимации. Яркость подстраивается под окружающее освещение.

Другое важное отличие — улучшенный звук. В первой «мини» с этим была проблема: даже на момент выхода она выдавала довольно глухое и неполное звучание, о чём мы писали ещё в обзоре 2019 года. С неё можно было слушать музыку, но она не подходила, например, для вечеринок.

Новая «мини» получила динамик мощностью 10 Вт против 3 Вт у предшественницы — и это очень ощутимая разница. По звучанию колонка теперь ближе к более серьёзной акустике и чисто субъективно местами хоть и не громче, но глубже и «чище» обычной большой «Станции». При этом «мини» всё ещё можно подключить к внешним колонкам через AUX-разъём на задней стороне.

Третье изменение — отказ от управления жестами. Экспериментальная возможность первой «мини» так и останется эксклюзивной только для неё. В новой колонке нет датчика глубины, управлять ей можно либо с телефона через приложение «Яндекс.Музыки», либо физически тапами по корпусу.

В первой модели функция с самого начала была спорной — она позволяла управлять колонкой без голоса, но только для трёх вещей: увеличения и уменьшения громкости, а также приостановки музыки. Жестами нельзя было переключать музыку или оценить трек, а домашние животные и посторонние предметы рядом со «Станцией» приводили к ложным срабатываниям.

В «Яндексе» заявили, что прислушались к пожеланиям пользователей и отказались управления жестами в пользу привычных кнопок. Всего их четыре — 1 физическая (отключение микрофона) и три сенсорные: уменьшение и увеличение громкости, и кнопка с логотипом «Алисы».

Управление жестами в каком-то смысле придумали заново: сенсорные кнопки поддерживают свайпы. Если от кнопки увеличения громкости провести до иконки «Алисы», то включится предыдущий трек, а если наоборот — то следующий. Долгое нажатие вызовет голосового ассистента, а нажатие на центральную кнопку остановит музыку.

Ещё одно изменение — программное. Теперь у станций есть свой аналог «Пространственного аудио», как в наушниках Apple. Их можно объединять в пары и создавать стереозвучание, но есть нюанс — устройства должны быть одинаковых моделей: «Макс» и «Лайт» объединить не получится, как и разные версии «мини».

В «Яндексе» утверждают, что «стереопара» создаёт эффект объёмного звучания, но это больше похоже на ту же функцию «мультирума», но если разместить две колонки не в разных комнатах, а в одном месте. Возможность пока доступна в бета-версии на колонках «Яндекса» — «Станции», «Максе», обеих моделях «мини» и «Лайте».

В режиме стереопары голосовые команды начинает принимать только одна «ведущая» колонка. Ведомая лишь воспроизводит музыку: стереозвучание доступно по умолчанию почти у всех треков, но где-то его будет слышно лучше, а где-то хуже.

Внешне колонку тоже немного поменяли. «Мини» стала больше и шире предыдущей модели — на габариты повлияло улучшение звука, но это всё ещё очень компактная колонка. Из других изменений — адаптер теперь не USB-C, а круглый DC-jack из-за выросшей мощности звука.

«Мини» также оснастили новыми модулями связи — она поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с частотой 5 ГГц (до этого было доступно лишь 2,4 ГГц). Это позволит избежать разрывов соединения из-за помех: частота 2,4 заполнена куда сильнее, поэтому зачастую работает хуже.

Теперь «Яндекс» будет продавать сразу две «мини» — с дисплеем и без. Кроме этого они будут отличаться только ценой: классическая версия обойдётся в 5990 рублей, а версия с часами на тысячу дороже — в 6990 рублей. В подарок компания предлагает три месяца подписки на «Яндекс.Плюс».

Пользователи смогут выбрать не только из двух привычных цветов (белый и чёрный), но и из новых — красного (гранат) и синего (сапфир), как у «Станции Макс». Предзаказ на колонку стартует 5 октября, продажи начнутся 15 октября, но в первое время можно будет приобрести только белую и чёрную версии — остальные обещают к концу года.

«Модуль» — 4К, «тандем» с колонками и более компактный корпус

Главное изменение «Модуля» — поддержка стриминга контента в 4К-разрешении и появление поддержки Dolby Vision, фильмы в котором только обещают добавить на «Кинопоиск». Первая модель умела передавать картинку только в Full HD. В остальном суть устройства осталась такой же — он превращает любой экран с HDMI в «умный» телевизор с поддержкой доступа к онлайн-кинотеатру «Кинопоиск HD» и нескольким телеканалам.

«Яндексу» интересно продолжать развитие на рынке домашних экранов из-за собственного стриминга. «Модуль» — относительно дешёвый и простой способ попасть в дом пользователей со своим онлайн-кинотеатром по сравнению с выпуском собственных телевизоров или интеграции в готовые продукты.

При этом интерфейс «Модуля» — это не то же самое, что подключить к телевизору «Станцию». В основе устройства лежит собственная платформа «Яндекс.ТВ» — отдельная сущность внутри экосистемы. В неё входит «Кинопоиск HD», несколько десятков телеканалов и возможность просматривать ролики из интернета.

«Модуль» стал портативнее прошлой версии. Устройство лишилось внешней антенны на корпусе, и его всё так же легко взять с собой в поездку: нужно лишь не забыть HDMI-кабель и провод питания.

В комплекте всё ещё идёт пульт с микрофоном — внешне он похож на пульт от «Станции Макс». Если нажать на нём клавишу с логотипом «Алисы», то можно управлять воспроизведением через голос.

Другое заметное изменение — возможность объединять «Модуль» со «Станцией». Теперь пользователи могут включить режим тандема и управлять просмотром не только через пульт, но ещё и через колонку. В случае потери пульта его даже можно так найти: по запросу через «Станцию» он начнёт издавать звуки.

Покупать «Модуль» в тандеме со «Станцией» ещё и дешевле. Комплект с «мини» с экраном обойдётся в 8 990 рублей, а без экрана — в 7 990 рублей. Скидка составит 2990 рублей, но количество акционных экземпляров ограничено: их будут продавать на «Маркете», в «М.Видео», OZON, DNS и других магазинах.