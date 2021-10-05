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Технологии
Дамир Камалетдинов

«Яндекс» выпустил новую станцию «Мини» с экраном и улучшенным звуком. Как она устроена и что изменилось Статьи редакции

Редактор TJ заранее протестировал устройства и рассказывает о самых примечательных нововведениях.

51 51 комментарий
933 просмотров
Новая «Станция мини» и первая модель Фото здесь и далее — TJ

5 октября «Яндекс» показал первое с 2019 года обновление «Станции мини» — самой популярной колонки с «Алисой», а также новую версию «Модуля», который превращает любой телевизор в «умный». Колонка лишилась управления жестами, но получила экран и мощный звук, а в «Модуль» добавили поддержку 4К и сделали его более компактным.

TJ удалось немного заранее изучить оба устройства, чтобы сразу рассказать о впечатлениях.

«Станция мини» — LED-экран, звук в три раза мощнее, пространственное звучание

Ключевое и самое заметное отличие новой колонки — появление версии с LED-экраном. Внешне он напоминает дисплей в «Станции Макс», но в «Яндексе» пояснили, что возможностей у него меньше — из-за размеров анимации упростили и их меньше, чем на большой колонке.

По умолчанию LED-экран показывает часы, но может по запросу отобразить погоду, уровень громкости или обратный отсчёт таймера. При переключении треков, паузе или при оценках срабатывают анимации. Яркость подстраивается под окружающее освещение.

Другое важное отличие — улучшенный звук. В первой «мини» с этим была проблема: даже на момент выхода она выдавала довольно глухое и неполное звучание, о чём мы писали ещё в обзоре 2019 года. С неё можно было слушать музыку, но она не подходила, например, для вечеринок.

Главное — не подпускать кота: какой получилась…
Редактор TJ заранее изучил устройство и рассказывает главное — чем оно отличается от основной…
tjournal.ru

Новая «мини» получила динамик мощностью 10 Вт против 3 Вт у предшественницы — и это очень ощутимая разница. По звучанию колонка теперь ближе к более серьёзной акустике и чисто субъективно местами хоть и не громче, но глубже и «чище» обычной большой «Станции». При этом «мини» всё ещё можно подключить к внешним колонкам через AUX-разъём на задней стороне.

Третье изменение — отказ от управления жестами. Экспериментальная возможность первой «мини» так и останется эксклюзивной только для неё. В новой колонке нет датчика глубины, управлять ей можно либо с телефона через приложение «Яндекс.Музыки», либо физически тапами по корпусу.

В первой модели функция с самого начала была спорной — она позволяла управлять колонкой без голоса, но только для трёх вещей: увеличения и уменьшения громкости, а также приостановки музыки. Жестами нельзя было переключать музыку или оценить трек, а домашние животные и посторонние предметы рядом со «Станцией» приводили к ложным срабатываниям.

В «Яндексе» заявили, что прислушались к пожеланиям пользователей и отказались управления жестами в пользу привычных кнопок. Всего их четыре — 1 физическая (отключение микрофона) и три сенсорные: уменьшение и увеличение громкости, и кнопка с логотипом «Алисы».

Управление жестами в каком-то смысле придумали заново: сенсорные кнопки поддерживают свайпы. Если от кнопки увеличения громкости провести до иконки «Алисы», то включится предыдущий трек, а если наоборот — то следующий. Долгое нажатие вызовет голосового ассистента, а нажатие на центральную кнопку остановит музыку.

Ещё одно изменение — программное. Теперь у станций есть свой аналог «Пространственного аудио», как в наушниках Apple. Их можно объединять в пары и создавать стереозвучание, но есть нюанс — устройства должны быть одинаковых моделей: «Макс» и «Лайт» объединить не получится, как и разные версии «мини».

В «Яндексе» утверждают, что «стереопара» создаёт эффект объёмного звучания, но это больше похоже на ту же функцию «мультирума», но если разместить две колонки не в разных комнатах, а в одном месте. Возможность пока доступна в бета-версии на колонках «Яндекса» — «Станции», «Максе», обеих моделях «мини» и «Лайте».

В режиме стереопары голосовые команды начинает принимать только одна «ведущая» колонка. Ведомая лишь воспроизводит музыку: стереозвучание доступно по умолчанию почти у всех треков, но где-то его будет слышно лучше, а где-то хуже.

Внешне колонку тоже немного поменяли. «Мини» стала больше и шире предыдущей модели — на габариты повлияло улучшение звука, но это всё ещё очень компактная колонка. Из других изменений — адаптер теперь не USB-C, а круглый DC-jack из-за выросшей мощности звука.

«Мини» также оснастили новыми модулями связи — она поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с частотой 5 ГГц (до этого было доступно лишь 2,4 ГГц). Это позволит избежать разрывов соединения из-за помех: частота 2,4 заполнена куда сильнее, поэтому зачастую работает хуже.

Теперь «Яндекс» будет продавать сразу две «мини» — с дисплеем и без. Кроме этого они будут отличаться только ценой: классическая версия обойдётся в 5990 рублей, а версия с часами на тысячу дороже — в 6990 рублей. В подарок компания предлагает три месяца подписки на «Яндекс.Плюс».

Пользователи смогут выбрать не только из двух привычных цветов (белый и чёрный), но и из новых — красного (гранат) и синего (сапфир), как у «Станции Макс». Предзаказ на колонку стартует 5 октября, продажи начнутся 15 октября, но в первое время можно будет приобрести только белую и чёрную версии — остальные обещают к концу года.

«Модуль» — 4К, «тандем» с колонками и более компактный корпус

Главное изменение «Модуля» — поддержка стриминга контента в 4К-разрешении и появление поддержки Dolby Vision, фильмы в котором только обещают добавить на «Кинопоиск». Первая модель умела передавать картинку только в Full HD. В остальном суть устройства осталась такой же — он превращает любой экран с HDMI в «умный» телевизор с поддержкой доступа к онлайн-кинотеатру «Кинопоиск HD» и нескольким телеканалам.

«Яндексу» интересно продолжать развитие на рынке домашних экранов из-за собственного стриминга. «Модуль» — относительно дешёвый и простой способ попасть в дом пользователей со своим онлайн-кинотеатром по сравнению с выпуском собственных телевизоров или интеграции в готовые продукты.

При этом интерфейс «Модуля» — это не то же самое, что подключить к телевизору «Станцию». В основе устройства лежит собственная платформа «Яндекс.ТВ» — отдельная сущность внутри экосистемы. В неё входит «Кинопоиск HD», несколько десятков телеканалов и возможность просматривать ролики из интернета.

«Модуль» стал портативнее прошлой версии. Устройство лишилось внешней антенны на корпусе, и его всё так же легко взять с собой в поездку: нужно лишь не забыть HDMI-кабель и провод питания.

В комплекте всё ещё идёт пульт с микрофоном — внешне он похож на пульт от «Станции Макс». Если нажать на нём клавишу с логотипом «Алисы», то можно управлять воспроизведением через голос.

Другое заметное изменение — возможность объединять «Модуль» со «Станцией». Теперь пользователи могут включить режим тандема и управлять просмотром не только через пульт, но ещё и через колонку. В случае потери пульта его даже можно так найти: по запросу через «Станцию» он начнёт издавать звуки.

Покупать «Модуль» в тандеме со «Станцией» ещё и дешевле. Комплект с «мини» с экраном обойдётся в 8 990 рублей, а без экрана — в 7 990 рублей. Скидка составит 2990 рублей, но количество акционных экземпляров ограничено: их будут продавать на «Маркете», в «М.Видео», OZON, DNS и других магазинах.

Отдельно «Модуль» обойдётся в 4990 рублей, в подарок можно получить подписку «Плюс» на год. Продажи стартуют 15 октября, а до 14 октября можно по предзаказу сэкономить на покупке комплекта с колонкой.

#новости #станция #яндекс #обзоры #мнения

51 51 комментарий
6
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51 комментарий
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Неудачный глобус

Брать такие вещи, все равно что бесплатно сдавать комнату в своей квартире ГБшнику. ред.

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10
Генетический историк

Обоснуй?

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–4
Неудачный глобус

Ну как тебе сказать, это продвинутая технология от компании, которая по первому требованию сливает ГБистам все что надо. 

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7
Основной шар

Зачем первые требования, просто подключено к СОРМ

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4
Генетический историк

Требуются пруфы:
1) Есть технология которая позволяет проанализировать 100500 Гб мусора из речи владельца колонки, связать его с его аккаунтом и уж тем более с физическим лицом
2) Яндекс по первому требованию сливает инфу куда надо и куда не надо ред.

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–5
solawind

В чем проблема связать речь с владельцем колонки, если ты ее при сетапе активируешь на свой профиль, лол? 
Второму даже тут на тж уйма подтверждений, да и вообще хуяндекс сейчас полностью подконтроен силовикам.

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7
Генетический историк

Будут пруфы, будет разговор. Я эту теорию заговора сто раз уже видел, но не видел ни одного внятного подтверждения что хотя бы для рекламы эти данные используются.

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–2
solawind

Те сначала ты утверждал техническую невозможность такого, а теперь у тебя следующая стадия требовать чтобы кого-то уже посадили, тогда поверю?

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7
Генетический историк

Я не утверждал техническую невозможность, это ты придумал.

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1
solawind

А это тогда что было:

Есть технология которая позволяет .. связать его с его аккаунтом

Ты в памяти даже свой предыдущий пост удержать не можешь? 

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0
Генетический историк

Ты серьезно не видишь разницы между технологической невозможностью и отсутствием технологии? Как ты будешь ЕГЭ сдавать?

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–3
Неудачный глобус

Послушай, я не агитирую кого-либо покупать или не покупать. Если ты считаешь это теорией заговора, то пусть для тебя будет теория заговора. Ты человек взрослый, сам для себя можешь решить чем пользоваться, а чем нет.

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4
Генетический историк

Вопрос был про то что такое утверждение требует чего-то большего, чем паническое настроение. А мне просто интересно откуда эта бесконечная самоцензура берется.

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0
Неудачный глобус

А это тогда что такое?

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0
Добрый танк88

Ты считаешь, что данные о твоих запросах и предпочтениях не сливаются для рекламы? А ты наивный 

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3
Генетический историк

Пруф?

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0
Добрый танк88

Давай ты кинь пруф, что не используют, если ты так уверенно об этом пишешь 

Ответить
0
Генетический историк

То есть ты не в курсе что доказывает тот, кто утверждает? Понятненько.

Кстати что ты знаешь про чайник Рассела?

Ответить
0
Добрый танк88

Но ведь ты сам не предоставляешь пруфы на тему своих утверждений. Ты только кидаешься на всех с воплями "вы все врети дайти пруфы мне срочно"

Ответить
1
Генетический историк

Подсказка: Отрицание не требует доказательств.

Ответить
0
Добрый танк88

Я отрицаю твоё утверждение "яндекс не использует твои данные для рекламы". Жду доказательст вот тебя ред.

Ответить
1
Генетический историк

Говоришь на меня – переводишь на себя. Жду от тебя.

Ответить
0
Добрый танк88

Все понятно, пруфов у тебя никаких нет. О чем тогда спор?

Ответить
0
Генетический историк

Вау. Клёво. Давай начнём с азов. Чем отличается утверждение от отрицания утверждения?

Например – бог есть, я утверждаю наличие.

Бога нет – я отрицаю наличие.

Ответить
0
solawind

По слову Алиса отвечает на вопросы, по слову Навальный передает голосовые данные в ФСБ. ред.

Ответить
3
Бип Боп

не табло...яндексжорнал

Ответить
6
Бип Боп

(извините)

Ответить
2
solawind

ФСБ прослушку в каждый дом

Ответить
4
Органический рубин

Вот когда такая Алиса будет - позовите.

Ответить
4
Тайлер Дерден

А товарища майора повысили?

Ответить
3
Последний кавалер

Ваааау, теперь с часиками!

Ответить
1
Arthur N

Пока оно работает только с Яндекс.Музыкой и Кинопоиском — неинтересно. Даже «Маруся» поддерживает Spotify из коробки (причина, по которой купил её).

Ответить
1
Приличный Филипп

Где обзор фолда????

Ответить
1
Павел Мусатов

  Комплект с «мини» с экраном обойдётся в 8 990 рублей

Ответить
1
ред.

 Редактор TJ заранее протестировал устройства и рассказывает о самых примечательных нововведениях.

Можете про такое чисто у себя в бложиках рассказывать? а то уже реально яндекс-подстилкой стали ред.

Ответить
1
Генетический историк

Дамир, то есть объединить старую обычную станцию и новую мини не получится?

Ответить
0
Дамир Камалетдинов

нет

Ответить
0
Генетический историк

Нет, не получится? Нет, получится? Нет, не хочу отвечать?

Ответить
5
solawind

Нет

Ответить
5
Дамир Камалетдинов

Не получится. Я же в тексте это прописал даже отдельно

Ответить
1
Генетический историк

К этому и был вопрос – что такое лайт колонка я вообще не знаю, и у яндекса такой не видел. А из этой формулировки так и осталось непонятно нельзя объединять разные версии одной модели (условно мини и новая мини), или разные модели (мини и макс) или например одинаковые версии разных моделей (мини новая и макс.

Теперь понятно что только одинаковые можно объединить (и по модели и по версии).

Ответить
0
Дамир Камалетдинов

Что значит непонятно — «Макс» и «Лайт» объединить не получится, как и разные версии «мини».

Я буквально так и написал

Ответить
1
Генетический историк

Всё, уже врубился, спасибо. Нейминг у этой линейки адовый.

Ответить
1
Милицейский дым

Модуль

Chromecast?

Ответить
0
aliftin

А есть открытые решения такой колонки? Имеено в части софта. Ставишь колонку дома, поднимаешь небольшой сервер и обучаешь её базовым функциям. Есть вообще такое? 

Ответить
0
Grigory Kopiev

Есть mycroft.ai, но я сомневаюсь, что есть хорошие открытые русскоязычные голосовые модели, которые можно развернуть на простеньком железе

Ответить
0
Sergey Michko

- ред.

Ответить
0
Зарубежный томагавк_два

Бля а у меня обычная мини по подписке(
С удовольствием бы махнул на эту

Ответить
0
Талантливый Петя

Доволен ею? Расскажи свои впечатления пользования

Ответить
–1
Плотный

Где разборка этой хуйни?

Ответить
0
Люц Шнайдер

Пользуюсь уже полтора года Станцией от Яндекс. Поначалу использовал её отдельно от телека, потом подключил к ТВ. 

Самый большой минус — не работает с YouTube. Т.е. ты можешь смотреть видео с этой платформы, но на канал зайти не можешь, рекомендаций нет, не показывает новые видео с канала и т.д. С КиноПоиск тоже херово работет. После просмотра фильма нельзя оценку поставить, например. Нельзя зайти в список избранных в КиноПоиске и прочее. Ну хоть сделали возможность просматривать трейлеры фильмов, тоже совсем недавно. Короче в связке с ТВ Станция это костыль. Проще купить ТВ по управление Яндекс. 

Но в целом я доволен.

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0
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